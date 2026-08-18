Luciano Spalletti explique pourquoi la Juventus a ciblé Alisson Becker et Emiliano Martinez avant de recruter Guglielmo Vicario

L’ancien gardien de Tottenham Hotspur a rejoint le géant turinois dans le cadre d’un prêt initial d’une saison avec une option d’achat pour un montant rapporté de 8 millions d’euros plus 2 M€ de bonus liés aux performances, mais il n’était pas le seul grand nom sur la liste restreinte. Spalletti s’est montré franc lorsqu’on lui a demandé pourquoile club avait exploré des pistes menant à Becker, de Liverpool, et Martinez, de Villa avant de se décider pour l’international italien. L’entraîneur a laissé entendre que le profil de ces stars confirmées de Premier League était initialement perçu comme un moyen d’apporter immédiatement du leadership à l’effectif.

« Il y avait certaines évaluations à faire, mais dans l’ensemble nous n’avions aucun doute concernant Vicario. Nous avons probablement pensé qu’en ayant un gardien expérimenté comme Alisson, Martinez et ainsi de suite, puisque c’étaient les noms que nous recherchions, nous aurions quand même eu quelque chose en plus en termes d’expérience, mais Vicario a lui aussi gagné des compétitions, il a eu une expérience à l’étranger dans un club très important, donc nous sommes à ce niveau », a expliqué Spalletti.