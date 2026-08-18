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Luciano Spalletti explique pourquoi la Juventus a ciblé Alisson Becker et Emiliano Martinez avant de recruter Guglielmo Vicario
Spalletti révèle des cibles ambitieuses pour le poste de gardien
L’ancien gardien de Tottenham Hotspur a rejoint le géant turinois dans le cadre d’un prêt initial d’une saison avec une option d’achat pour un montant rapporté de 8 millions d’euros plus 2 M€ de bonus liés aux performances, mais il n’était pas le seul grand nom sur la liste restreinte. Spalletti s’est montré franc lorsqu’on lui a demandé pourquoile club avait exploré des pistes menant à Becker, de Liverpool, et Martinez, de Villa avant de se décider pour l’international italien. L’entraîneur a laissé entendre que le profil de ces stars confirmées de Premier League était initialement perçu comme un moyen d’apporter immédiatement du leadership à l’effectif.
« Il y avait certaines évaluations à faire, mais dans l’ensemble nous n’avions aucun doute concernant Vicario. Nous avons probablement pensé qu’en ayant un gardien expérimenté comme Alisson, Martinez et ainsi de suite, puisque c’étaient les noms que nous recherchions, nous aurions quand même eu quelque chose en plus en termes d’expérience, mais Vicario a lui aussi gagné des compétitions, il a eu une expérience à l’étranger dans un club très important, donc nous sommes à ce niveau », a expliqué Spalletti.
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Les qualités de Guglielmo Vicario
Malgré les liens très médiatisés avec Alisson et Martinez, Spalletti n’a pas tardé à saluer le professionnalisme et la force mentale que Vicario apporte à l’Allianz Stadium. L’entraîneur estime avoir obtenu un joueur dont le dévouement à son métier est sans égal, en soulignant une maturité qui le distingue de beaucoup de ses pairs.
« Vicario est un joueur mûr, intelligent, professionnel. Il a du pedigree, c’est l’un de ces joueurs qui pensent au sport même lorsqu’ils rentrent chez eux pendant leur temps libre », a poursuivi Spalletti. « Il y en a d’autres qui prennent leur profession plus à la légère, mais Vicario fait partie de ceux que j’aime, de ceux qui sont investis. Il a eu le bon processus de progression. Je ne sais pas pourquoi, mais l’an dernier, il a probablement été privé de quelque chose, ce qui l’a empêché d’être performant, mais il reste un gardien de haut niveau. »
Ajouter la grinta sud-américaine avec Jhon Lucumi
Au-delà des poteaux, la Juventus a également cherché à renforcer ses options défensives avec le recrutement de Jhon Lucumi en provenance de Bologne. Le défenseur central colombien, qui a impressionné durant son passage au stade Renato-Dall'Ara, est attendu pour apporter une présence physique qui, selon Spalletti, a fait défaut à l'effectif la saison dernière. L'entraîneur a noté que Lucumi possède un tempérament spécifique, courant chez les défenseurs sud-américains, qu'il estime vital pour les exigences d'une campagne nationale et européenne.
« Lucumi a cette envie, cette puissance physique dont nous aurions vraiment besoin, a déclaré Spalletti. C’est quelque chose de très sud-américain, ils appellent ça la garra, quand le caractère s’impose au jeu. »
- AFP
Des renforts offensifs et des étincelles créatives
Le remaniement estival a également vu l'arrivée de Randal Kolo Muani et du jeune Kerim Alajbegovic, deux joueurs au sujet desquels Spalletti s'est exprimé avec de grands éloges. L'entraîneur a révélé que son admiration pour Kolo Muani remontait à son passage sur le banc de Naples, où il a pu constater de près les qualités du Français sur la scène européenne.
« J'avais affronté Kolo Muani en Ligue des champions lorsque j'étais à Naples, et j'appréciais ses caractéristiques, au point de le suivre pendant un certain temps, a révélé l'entraîneur. C'est un attaquant complet, il attaque la profondeur, travaille avec l'équipe, est rapide, a de la technique, un peu de tout. Quant à Alajbegovic, il a de la créativité et de la qualité, de la classe à revendre, il est très agréable à voir jouer. Il faudra voir s'il peut être concret dans ses performances, car il a un pied fantastique et peut évoluer à plusieurs postes différents, pas seulement à un poste spécifique. »
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