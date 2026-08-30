AFP
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Luciano Spalletti exige que la Juventus passe à l’action sur le marché des transferts alors que les inquiétudes grandissent autour de la blessure de Khephren Thuram
Le cauchemar de la blessure de Thuram impose l’intervention d’un spécialiste
Le principal moteur de l’exigence de Spalletti est la dégradation de l’état du genou de Khephren Thuram. Le milieu de terrain français a connu un début de carrière en Italie très difficile, passant la majeure partie de l’été à travailler à l’écart du groupe principal. Il existe désormais une véritable crainte au sein du club que le joueur puisse avoir besoin d’une intervention chirurgicale pour résoudre un syndrome fémoro-patellaire persistant qui le handicape depuis ses derniers mois en France. La situation a atteint un point critique, conduisant à une consultation urgente avec l’un des professionnels de santé les plus respectés dans ce sport.
Dans l’espoir d’y voir plus clair, Thuram se rendra à Lyon en début de semaine prochaine pour consulter Bertrand Sonnery Cottet, le spécialiste qui a déjà opéré Gleison Bremer et Federico Gatti. L’issue de cette visite dictera la stratégie de la Juventus dans les dernières heures du mercato.
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La crise au milieu de terrain pousse Spalletti à prendre la parole
La frustration de l'entraîneur découle d'une combinaison de malchance à l'infirmerie et d'occasions manquées sur le marché. La Juventus avait été fortement associée à un transfert de l'ancien joueur phare de l'AC Milan Franck Kessie, mais l'opération n'a pas abouti, laissant un vide important dans le plan de recrutement. La victoire contre Parme a été quelque peu éclipsée par une évolution inquiétante concernant Andrea Cambiaso, qui a dû être remplacé après avoir reçu un coup. Cela s'ajoute à une infirmerie déjà bien remplie à l'Allianz Stadium, avec Kenan Yildiz actuellement indisponible pour deux à trois mois en raison d'une fracture du métatarse, tandis que Weston McKennie est lui aussi absent.
S'exprimant au micro de DAZN après le coup de sifflet final, Spalletti n'a pas caché la réalité de la situation, admettant que l'effectif actuel n'est pas armé pour faire face à la longue saison à venir sans investissement supplémentaire. « Si la situation de Thuram se confirme, alors nous avons besoin d'un joueur au milieu de terrain. Nos dirigeants avaient mis en place une approche logique et intéressante, mais cela est tombé à l'eau, donc ils vont chercher une alternative », a déclaré Spalletti.
Défendre la solide performance à Turin
Malgré les absences, Spalletti n’a pas tardé à défendre la prestation de son équipe face aux suggestions selon lesquelles la performance était en dessous des attentes. Le sélectionneur a exprimé sa satisfaction quant à la pression constante exercée par son équipe, même si la dernière passe ou la finition n’ont pas toujours été assez précises dans les premières phases. Pour l’ancien entraîneur de Naples, la discipline tactique affichée par ses joueurs a été l’enseignement le plus encourageant de la soirée.
« J’ai beaucoup aimé la première mi-temps aussi. C’est vrai que nous n’avons pas réussi à créer les espaces pour cadrer nos frappes, avec les mouvements autour de la surface de réparation, que nous avons été un peu brouillons avec 20 centres. Il y a eu un grand arrêt de Guglielmo Vicario, parce que j’ai entendu des gens dire que le résultat était incertain et que la Juventus était décevante, mais cette tête a été la seule occasion qu’a eue Parme », a expliqué Spalletti.
« Nous avons livré un match très sérieux, avec de l’intention et de la qualité. Je serais heureux de rester comme ça ; le problème, c’est que nous n’avons pas été assez précis pour leur poser davantage de problèmes. »
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Exigences pour que Kolo Muani fasse preuve de plus de combativité
Si Nico Gonzalez et Teun Koopmeiners ont apporté l’étincelle décisive en sortie de banc pour assurer les trois points, Spalletti a ensuite tourné son attention vers Randal Kolo Muani. L’ancien attaquant du Paris Saint-Germain a montré par séquences son indéniable qualité technique et sa vitesse explosive, mais son entraîneur estime qu’il lui manque un ingrédient dans son jeu qui l’empêche d’atteindre son plein potentiel dans l’environnement de la Serie A.
« Je pense qu’il sait jouer dans de nombreuses situations, parce qu’il a de la qualité et de la vitesse. Il lui faut juste un peu plus de sang dans les veines, plus de grinta dans ces moments-là, car à mes yeux, cela réglera tout », a souligné Spalletti.
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