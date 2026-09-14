Spalletti a refusé d’accabler ses joueurs après une défaite chaotique 3-2 contre Sassuolo, choisissant au contraire de saluer l’ambition qui a finalement causé leur perte. La Juventus s’est retrouvée engagée dans un match à rebondissements au Mapei Stadium, où sa poussée tardive pour aller chercher la victoire l’a laissée vulnérable à une contre-attaque clinique. La défaite a été d’autant plus cruelle qu’elle est venue d’un but d’Adzic, un joueur actuellement détenu par la Juventus, qui a porté le coup final sur le tout dernier ballon du match.

L’entraîneur a reconnu que les deux buts encaissés en fin de match étaient le résultat d’une perte d’équilibre alors que son équipe tentait désespérément d’arracher la victoire. « Les deux buts encaissés sont arrivés parce que nous avons perdu l’équilibre, mais cela dépendait du fait que nous avions la volonté de renverser un match qui était devenu compliqué et que nous aurions mérité de renverser », a expliqué l’entraîneur. « Ensuite, c’est vrai que la Juve ne peut pas laisser autant d’espaces comme elle l’a fait, mais elle l’a fait pour gagner le match et la possibilité était là. L’option facile aurait été de rester équilibrés et d’éviter la défaite ; essayer de le gagner, comme nous l’avons fait, est la voie la plus difficile, mais c’est une approche que j’apprécie. Nous n’avons pas su conclure l’action et nous avons fini par perdre un match douloureux qui a un coût élevé. »