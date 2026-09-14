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Luciano Spalletti défend les tactiques de la Juventus alors que sa volonté de gagner se retourne contre elle dans un thriller à cinq buts face à Sassuolo
Spalletti défend son approche agressive
Spalletti a refusé d’accabler ses joueurs après une défaite chaotique 3-2 contre Sassuolo, choisissant au contraire de saluer l’ambition qui a finalement causé leur perte. La Juventus s’est retrouvée engagée dans un match à rebondissements au Mapei Stadium, où sa poussée tardive pour aller chercher la victoire l’a laissée vulnérable à une contre-attaque clinique. La défaite a été d’autant plus cruelle qu’elle est venue d’un but d’Adzic, un joueur actuellement détenu par la Juventus, qui a porté le coup final sur le tout dernier ballon du match.
L’entraîneur a reconnu que les deux buts encaissés en fin de match étaient le résultat d’une perte d’équilibre alors que son équipe tentait désespérément d’arracher la victoire. « Les deux buts encaissés sont arrivés parce que nous avons perdu l’équilibre, mais cela dépendait du fait que nous avions la volonté de renverser un match qui était devenu compliqué et que nous aurions mérité de renverser », a expliqué l’entraîneur. « Ensuite, c’est vrai que la Juve ne peut pas laisser autant d’espaces comme elle l’a fait, mais elle l’a fait pour gagner le match et la possibilité était là. L’option facile aurait été de rester équilibrés et d’éviter la défaite ; essayer de le gagner, comme nous l’avons fait, est la voie la plus difficile, mais c’est une approche que j’apprécie. Nous n’avons pas su conclure l’action et nous avons fini par perdre un match douloureux qui a un coût élevé. »
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Effondrements en fin de match et fragilités défensives
L'entraîneur a pointé du doigt des moments précis de fragilité défensive qui ont permis à Sassuolo de prospérer. Il a reconnu que l'échec du piège du hors-jeu sur l'ouverture du score de Sebastiano Esposito était le signe d'un problème plus profond, admettant que la ligne défensive était positionnée trop haut sans pression suffisante sur le ballon. Le coup de grâce final, porté par Adzic sur le dernier ballon du match, a servi de rappel brutal des risques associés à une attaque à outrance.
« Les gars ont essayé de faire ce que je leur avais demandé. À la mi-temps, je n’étais pas content de notre façon de jouer : trop de centres arrivaient dans la surface sans finition clinique. Nous avons eu des frappes, mais ce n’était pas suffisant pour moi », a noté Spalletti.
« En seconde période, ils ont haussé le niveau, ce qui était bon à voir. Naturellement, il faut du sang-froid et de l’équilibre, des domaines dans lesquels nous devions clairement faire mieux, parce que tout à la fin, toute la défense a été prise à défaut. À trente secondes de la fin, ce coup franc devait aller directement dans la surface ; au lieu de cela, nous l’avons joué à deux et perdu le ballon. »
Le génie de Zhegrova ne suffit pas à sauver la Juventus
La soirée n’a pas été totalement dépourvue de motifs de satisfaction pour la Juventus, puisque Edon Zhegrova a montré pourquoi il est considéré comme l’un des ailiers les plus dangereux du championnat. L’attaquant a mis fin à une longue disette avec un superbe doublé, d’abord en repiquant dans l’axe pour marquer d’une frappe à 11 mètres, puis en décochant une frappe rasante à travers une surface bondée pour ramener le score à 2-2.
Spalletti n’a pas tardé à souligner la menace unique que représente Zhegrova, tout en reconnaissant les compromis défensifs qu’implique un talent aussi imprévisible. « Il devient injouable et imprévisible quand il crée ces un-contre-un dans des petits espaces, a remarqué l’entraîneur. Ensuite, il perd peut-être un ballon facile et n’a pas la qualité pour revenir sur l’aile. Mais si vous jouez un football offensif, c’est un joueur incroyable.
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Une défaite « sanglante » et la route à suivre
Au coup de sifflet final, la réalité de la situation s’est imposée au camp de la Juventus. L’équipe avait tout jeté vers l’avant à la recherche du but de la victoire, avant d’être punie sur une contre-attaque clinique. Spalletti n’a pas caché sa déception concernant le classement, qualifiant le résultat de défaite « sanglante », avec des conséquences sur le tableau, sur la confiance grandissante du groupe et à tous les autres niveaux.
« Nous avons perdu un match sanglant qui nous a coûté beaucoup en termes d’enthousiasme et au classement, ainsi qu’à tous les autres niveaux, mais je leur ai demandé d’essayer de le gagner, peut-être qu’ils ont exagéré, mais j’ai aimé cette attitude », a conclu Spalletti.
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