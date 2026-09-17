Si le retour de McKennie et d’Andrea Cambiaso apporte un énorme coup de pouce, la Juventus doit encore composer avec une liste d’absents incroyablement longue, ce qui complique la planification tactique de Spalletti. Les Bianconeri devraient être privés de neuf joueurs de l’équipe première au total, dont Kenan Yildiz, Khephren Thuram, Manuel Locatelli et Arkadiusz Milik. En outre, Lloyd Kelly est indisponible en raison d’une suspension, et Edon Zhegrova reste inéligible, car il n’a pas été inclus dans la liste officielle de l’UEFA soumise par le club pour la compétition. Ce manque de profondeur d’effectif a placé une responsabilité supplémentaire sur des joueurs comme Teun Koopmeiners afin de maintenir des standards élevés.

Spalletti a souligné l’importance de voir ses stars encore disponibles élever leur niveau, en particulier l’international néerlandais Koopmeiners, qui sera crucial dans la bataille du milieu de terrain face à ses compatriotes. « Il est important pour nous », a insisté Spalletti. « Nous attendons toujours de lui qu’il joue au niveau dont nous savons qu’il est capable. Dans chaque match, il y a des décisions individuelles, personnelles, à prendre. »

« Il a le devoir de nous montrer les bonnes décisions. Nous savons qu’il les a en lui, sinon il ne serait pas un footballeur international de haut niveau. J’en suis convaincu parce qu’il me montre de très belles choses, pas seulement en match mais aussi à l’entraînement. Nous avons besoin de ces choses-là de la part de Koopmeiners. »