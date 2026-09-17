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Luciano Spalletti confirme que la star de l’USMNT sera titulaire avec la Juventus contre NEC alors que le milieu de terrain fait son retour de blessure
McKennie promis à une place de titulaire immédiate
Spalletti a donné une mise à jour majeure concernant la sélection de son groupe pour le lever de rideau de la Ligue Europa jeudi, confirmant que McKennie jouera demain alors que la Juventus cherche à rebondir après sa déception sur la scène nationale. Le milieu de terrain américain, qui était sur la touche aux côtés de plusieurs coéquipiers clés, a participé sans restriction aux séances d’entraînement de mardi et mercredi, prouvant qu’il était prêt pour la scène européenne. Spalletti a fait part d’un certain sentiment d’urgence à l’idée de réintégrer ce milieu polyvalent dans le groupe, soulignant les qualités tactiques et de leadership que le joueur de 28 ans apporte à un entrejeu amoindri.
« Ils font partie de nos évaluations. Nous devons faire attention avec les joueurs que nous avons sur le terrain, parce qu’il y en a deux ou trois qui ne finiront pas le match. Je veux McKennie sur le terrain pour de nombreuses raisons différentes. McKennie jouera demain, je me sentais mal de ne vous donner aucune certitude », a révélé Spalletti.
- AFP
Koopmeiners mis au défi de prendre les rênes de la Juve
Si le retour de McKennie et d’Andrea Cambiaso apporte un énorme coup de pouce, la Juventus doit encore composer avec une liste d’absents incroyablement longue, ce qui complique la planification tactique de Spalletti. Les Bianconeri devraient être privés de neuf joueurs de l’équipe première au total, dont Kenan Yildiz, Khephren Thuram, Manuel Locatelli et Arkadiusz Milik. En outre, Lloyd Kelly est indisponible en raison d’une suspension, et Edon Zhegrova reste inéligible, car il n’a pas été inclus dans la liste officielle de l’UEFA soumise par le club pour la compétition. Ce manque de profondeur d’effectif a placé une responsabilité supplémentaire sur des joueurs comme Teun Koopmeiners afin de maintenir des standards élevés.
Spalletti a souligné l’importance de voir ses stars encore disponibles élever leur niveau, en particulier l’international néerlandais Koopmeiners, qui sera crucial dans la bataille du milieu de terrain face à ses compatriotes. « Il est important pour nous », a insisté Spalletti. « Nous attendons toujours de lui qu’il joue au niveau dont nous savons qu’il est capable. Dans chaque match, il y a des décisions individuelles, personnelles, à prendre. »
« Il a le devoir de nous montrer les bonnes décisions. Nous savons qu’il les a en lui, sinon il ne serait pas un footballeur international de haut niveau. J’en suis convaincu parce qu’il me montre de très belles choses, pas seulement en match mais aussi à l’entraînement. Nous avons besoin de ces choses-là de la part de Koopmeiners. »
Spalletti balaie la pression croissante à Turin
Malgré l’examen de plus en plus attentif de sa position et les rumeurs liant Antonio Conte à un retour sensationnel au club, Spalletti reste impassible face au bruit venu des médias italiens. Le technicien chevronné a profité de sa prise de parole d’avant-match pour réaffirmer son engagement envers le projet, insistant sur le fait qu’il s’est forgé une carapace au fil des décennies passées sur le banc. Il a établi un parallèle entre ses défis professionnels actuels et son éducation, suggérant que la pression extérieure liée au management au plus haut niveau pâlit en comparaison des difficultés bien réelles auxquelles il a été confronté durant sa jeunesse en Italie.
« Apprendre à accepter la pression est un remède, cela vous aide à vivre correctement. Je l’ai appris il y a très longtemps. Même à 10 ans, je devais aider après l’école quand ma famille traversait une période difficile, alors imaginez à quel point je me soucie de la “pression”. Je me soucie énormément de mon métier et les réactions négatives après une défaite ne m’intéressent pas vraiment parce que c’est quelque chose que je ne peux pas contrôler. Je décide à quoi accorder mon attention et quand ne pas l’accorder, et dans ce cas, j’ai choisi de ne pas me concentrer là-dessus », a déclaré Spalletti.
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Respecter le défi de NEC Nimègue
Le match d'ouverture de la Ligue Europa représente un possible piège pour la Juventus, qui sort d'une campagne conclue à la sixième place de Serie A. Spalletti n'a pas tardé à louer l'entraîneur du NEC, Peter Schreuder, pour son audace tactique et a averti son groupe qu'il ne pouvait se permettre aucun relâchement mental face à l'équipe d'Eredivisie. Le technicien italien a notamment mis en avant la capacité de l'équipe néerlandaise à jouer avec des ailiers inversés et un niveau technique très élevé, ce qui pourrait poser des problèmes si la Juve ne parvient pas à appliquer les ajustements défensifs évoqués après la défaite contre Sassuolo.
« Schreuder a eu le courage d'imposer ses idées dans un pays avec une forte identité footballistique. Il a laissé son empreinte en terminant troisième d'un championnat à l'un des plus hauts niveaux possibles. Nous devons nous attendre à un plan de jeu “personnalisé” avec beaucoup d'idées de qualité. Nous devons être prêts, sinon nous pourrions être surpris. Ils ont aussi de bons joueurs comme Tadic et ils jouent avec des ailiers inversés parce qu'ils veulent repiquer vers le but », a noté Spalletti.
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