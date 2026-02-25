Lucas Paqueta exhorte Vinicius Junior à le rejoindre au Flamengo alors que le Real Madrid est secoué par une « très triste » polémique sur le racisme

Au-delà du soutien moral, Paqueta mène activement campagne pour un transfert sensationnel qui bouleverserait le monde du football. Bien que Vinícius soit l'un des talents les plus convoités de la planète et sous contrat dans la capitale espagnole jusqu'en 2027, l'attrait du Flamengo reste un élément important dans sa carrière. Paqueta a révélé qu'il était en contact permanent avec la star du Real Madrid, lui rappelant une promesse qu'ils s'étaient faite il y a près de dix ans, alors qu'ils n'étaient encore que des adolescents rêvant de grandeur.

Le milieu de terrain fait de son mieux pour convaincre le vainqueur de la Ligue des champions que l'herbe est peut-être plus verte au Brésil. « Nous discutons beaucoup et je lui ai dit : "Je suis là, il ne manque plus que toi. Viens, car nous devons tenir notre promesse." Je suis sûr qu'au moment opportun, il reviendra à Flamengo », a déclaré Paqueta.