Lucas Paqueta exhorte Vinicius Junior à le rejoindre au Flamengo alors que le Real Madrid est secoué par une « très triste » polémique sur le racisme
Un front uni contre les abus
Paqueta, qui a récemment fait un retour fracassant à Rio de Janeiro en tant que transfert le plus cher de l'histoire du Flamengo, est profondément affecté par le traitement réservé à Vinícius à l'étranger à la suite de l'insulte raciste présumée de Gianluca Prestianni. Les deux joueurs ont gravi les échelons dans les équipes juniors du Ninho do Urubu avant de conquérir l'équipe senior en 2017. Depuis le Brésil, le meneur de jeu est las de voir son compatriote pris pour cible. « Nous parlons beaucoup, mais c'est très triste de devoir encore vivre et assister à ce qui arrive à Vini. Tous ceux qui le connaissent savent quel cœur il a. Les gens lui reprochent des choses qu'il ne devrait pas avoir à supporter. C'est lui la victime dans cette histoire. Je soutiens totalement Vini, tout comme tout le monde au Flamengo, tout le staff », a déclaré Paqueta à ESPN.
Un appel émouvant à rentrer chez soi
Au-delà du soutien moral, Paqueta mène activement campagne pour un transfert sensationnel qui bouleverserait le monde du football. Bien que Vinícius soit l'un des talents les plus convoités de la planète et sous contrat dans la capitale espagnole jusqu'en 2027, l'attrait du Flamengo reste un élément important dans sa carrière. Paqueta a révélé qu'il était en contact permanent avec la star du Real Madrid, lui rappelant une promesse qu'ils s'étaient faite il y a près de dix ans, alors qu'ils n'étaient encore que des adolescents rêvant de grandeur.
Le milieu de terrain fait de son mieux pour convaincre le vainqueur de la Ligue des champions que l'herbe est peut-être plus verte au Brésil. « Nous discutons beaucoup et je lui ai dit : "Je suis là, il ne manque plus que toi. Viens, car nous devons tenir notre promesse." Je suis sûr qu'au moment opportun, il reviendra à Flamengo », a déclaré Paqueta.
Le rêve stratégique de Flamengo
Même si l'idée que Vinícius quitte les Blancos au sommet de sa carrière semble être un rêve lointain, la direction du Flamengo la prend très au sérieux. Lors de la conférence de presse de présentation de Paqueta, le directeur du club, Jose Boto, a laissé entendre que la prochaine cible ambitieuse du Rubro-Negro était bien le numéro sept du Real Madrid. Ce qui semblait au départ être une plaisanterie légère s'est transformé en un objectif stratégique pour la direction du club, qui souhaite saisir toute occasion de ramener son ancien joueur formé au club à Rio de Janeiro.
Des rapports internes suggèrent que les commentaires de Boto étaient bien plus qu'une simple « plaisanterie ». Le club se positionne pour un avenir où le retour de Vinícius n'est pas seulement un rêve, surtout si l'atmosphère toxique des stades européens continue de peser sur le joueur. Flamengo a montré qu'il avait les moyens financiers de faire revenir des stars comme Paqueta, et il est prêt à attendre le « bon moment » mentionné par le milieu de terrain. Pour l'instant, l'objectif reste de maintenir Vinícius mentalement fort alors qu'il traverse une nouvelle période difficile en Liga et en Ligue des champions.
Concentrez-vous sur le front intérieur
Alors que les rumeurs autour de Vinícius vont bon train, Paqueta et ses coéquipiers doivent rester concentrés sur un calendrier chargé. Flamengo se prépare pour un match crucial de la Recopa CONMEBOL contre Lanus, suivi par des rencontres nationales dans le Campeonato Carioca et le début du Brasileirao. L'ambition du club est à son comble, alimentée par l'arrivée de talents de haut niveau et la possibilité que d'autres figures légendaires rejoignent le projet dans les saisons à venir. L'histoire de la réunion des « garçons du Ninho » captive l'imagination de tous les supporters brésiliens.
Reste à voir si Vinícius répondra à l'appel, mais le message du Maracanã est clair : la porte lui sera grande ouverte dès qu'il en aura assez des scènes « tristes » en Europe.
