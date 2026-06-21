Depuis son arrivée en provenance de Djurgården en 2024, le parcours de Bergvall chez les Spurs est un véritable ascenseur émotionnel. Sous les ordres d’Ange Postecoglou, il s’est d’abord épanoui et a joué un rôle clé dans le sacre du club en Ligue Europa 2025, mettant fin à 17 ans de disette.

Ses performances durant cette campagne l’ont même propulsé au rang de Joueur du club de l’année, statut censé acter son rôle de pièce maîtresse pour l’avenir.

Mais le tourbillon des changements d’entraîneurs a freiné sa progression. Thomas Frank, qui a remplacé Postecoglou, l’a souvent aligné sur les ailes plutôt qu’à son poste préféré de milieu de terrain central. Cette tendance s’est poursuivie sous Igor Tudor et s’est aggravée depuis que Roberto De Zerbi a pris les rênes en mars.

Le 4-2-3-1 de l’Italien semble peu compatible avec les qualités du Suédois, lequel n’a pratiquement pas joué lors des dernières semaines de la saison 2025-2026 de Premier League.