Getty Images Sport
Traduit par
Lucas Bergvall fait savoir à Tottenham qu’il souhaite partir, alors que les rivaux de la Premier League s’intéressent de près à lui
Une jeune pépite du milieu de terrain envisage un départ cet été.
Sous contrat jusqu’en juin 2031, le jeune international suédois de 20 ans a signifié à la direction des Spurs qu’il ne voyait pas son avenir au Tottenham Hotspur Stadium. Plusieurs clubs de Premier League et d’Europe surveillent la situation de près, d’après The Athletic.
L’international suédois avait déjà fait l’objet de vives spéculations lors du mercato d’hiver. Pour le conserver, Tottenham pourrait donc devoir se battre, après avoir déjà repoussé plusieurs approches, notamment celles de Chelsea et d’Aston Villa.
- Getty Images Sport
Du titre de « Joueur de l'année » au bord du terrain
Depuis son arrivée en provenance de Djurgården en 2024, le parcours de Bergvall chez les Spurs est un véritable ascenseur émotionnel. Sous les ordres d’Ange Postecoglou, il s’est d’abord épanoui et a joué un rôle clé dans le sacre du club en Ligue Europa 2025, mettant fin à 17 ans de disette.
Ses performances durant cette campagne l’ont même propulsé au rang de Joueur du club de l’année, statut censé acter son rôle de pièce maîtresse pour l’avenir.
Mais le tourbillon des changements d’entraîneurs a freiné sa progression. Thomas Frank, qui a remplacé Postecoglou, l’a souvent aligné sur les ailes plutôt qu’à son poste préféré de milieu de terrain central. Cette tendance s’est poursuivie sous Igor Tudor et s’est aggravée depuis que Roberto De Zerbi a pris les rênes en mars.
Le 4-2-3-1 de l’Italien semble peu compatible avec les qualités du Suédois, lequel n’a pratiquement pas joué lors des dernières semaines de la saison 2025-2026 de Premier League.
Les rivaux de la Premier League sont en alerte maximale.
L'avenir de Bergvall, encore flou, attire déjà l'attention des rivaux nationaux de Tottenham. Aston Villa et Chelsea ont approché le club pour explorer la possibilité d'un transfert.
Si les Spurs assuraient jusqu’ici que le joueur n’était pas à vendre, sa demande officielle de départ pourrait les contraindre à changer d’avis en cas d’offre substantielle cet été. La vision de De Zerbi pour l’effectif laisse par ailleurs peu de place au jeune Suédois.
Selon The Athletic, Tottenham courtise des cibles de premier plan telles que Sandro Tonali et Mateus Fernandes, ce qui indique une volonté de s’adjoindre des joueurs possédant une expérience plus confirmée en Premier League au milieu de terrain. L’absence de compétitions européennes la saison prochaine réduira le temps de jeu, plaçant ainsi Bergvall dans une situation délicate pour sa progression.
- Getty Images Sport
Un rayon de soleil sur la scène internationale vient éclaircir le tableau sombre des clubs.
Malgré un passage à vide en club, Bergvall reste sous les projecteurs sur la scène internationale. Il a récemment inscrit son nom dans les annales en devenant le plus jeune Suédois de l’histoire à disputer une Coupe du monde, lors de son entrée en jeu dans la victoire 5-1 contre la Tunisie. Pendant cette rencontre, il a offert une passe décisive à l’équipe de Graham Potter, rappelant aux observateurs les qualités techniques qui en avaient fait un espoir tant convoité il y a deux ans.
Malgré ces exploits individuels, le parcours de la Suède dans le tournoi reste incertain après une lourde défaite concédée face aux Pays-Bas lors de la deuxième journée.