Luca Zidane, le fils de Zinédine Zidane, souffre d’une fracture de la mâchoire. Cette blessure place l’Algérie dans l’incertitude concernant sa participation à la Coupe du monde

Touché lors d’un violent choc avec l’attaquant d’Almería, Thalys, le gardien de 27 ans a d’abord quitté le terrain avec une commotion cérébrale. Les examens médicaux ont ensuite révélé un tableau bien plus sombre pour l’ancien joueur du Real Madrid, à l’aube de l’été le plus crucial de sa carrière.

Dans un communiqué officiel, le club andalou a confirmé la gravité de la blessure : « Les examens médicaux ont révélé une fracture de la mâchoire et du menton. » Ce coup dur devrait le tenir éloigné des terrains pour le reste de la saison nationale et met en péril ses espoirs de participation à la prochaine grande échéance internationale.