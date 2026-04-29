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Luca Zidane, le fils de Zinédine Zidane, souffre d’une fracture de la mâchoire. Cette blessure place l’Algérie dans l’incertitude concernant sa participation à la Coupe du monde
Drame lors d'un match de Segunda División
Touché lors d’un violent choc avec l’attaquant d’Almería, Thalys, le gardien de 27 ans a d’abord quitté le terrain avec une commotion cérébrale. Les examens médicaux ont ensuite révélé un tableau bien plus sombre pour l’ancien joueur du Real Madrid, à l’aube de l’été le plus crucial de sa carrière.
Dans un communiqué officiel, le club andalou a confirmé la gravité de la blessure : « Les examens médicaux ont révélé une fracture de la mâchoire et du menton. » Ce coup dur devrait le tenir éloigné des terrains pour le reste de la saison nationale et met en péril ses espoirs de participation à la prochaine grande échéance internationale.
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Les rêves de Coupe du monde menacés
Le timing est particulièrement défavorable pour Zidane, devenu en peu de temps un pilier des Fennecs. L’Algérie entame sa campagne mondiale le 16 juin face à l’Argentine, championne en titre, à Kansas City ; le gardien doit donc mener une course contre la montre pour prouver sa condition physique.
Naturalisé algérien l’an dernier après avoir porté les couleurs de la France, le natif de Marseille affirmait être « prêt à tout donner » pour le pays de ses grands-parents paternels. Sa présence au Brésil dépendra donc de sa récupération physique et d’une décision imminente concernant une éventuelle intervention chirurgicale.
Une intervention chirurgicale se profile pour la star de Grenade.
Grenade et Zidane réfléchissent actuellement à la marche à suivre, une intervention chirurgicale risquant de prolonger considérablement son absence et l'écartant presque certainement des compétitions estivales. Le club a ajouté : « Le joueur, en concertation avec le staff médical du club, décidera dans les prochaines heures du traitement à suivre pour soigner sa blessure. »
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Petkovic doit résoudre un véritable casse-tête au poste de gardien.
Le sélectionneur algérien Vladimir Petkovic surveille de près l’état de forme de Zidane, aligné d’entrée lors de quatre des cinq rencontres des Verts à la dernière Coupe d’Afrique des nations. Le portier a en outre joué l’intégralité du récent match nul 0-0 face à l’Uruguay, confortant ainsi son statut de numéro un entre les poteaux.
Si le portier ne récupère pas à temps pour le déplacement en Amérique du Nord, Petković devra se tourner vers un autre gardien expérimenté. Pour Zidane, qui a fait l’essentiel de sa carrière en deuxième division espagnole, manquer la scène mondiale serait un coup dur après être enfin sorti de l’ombre de son célèbre père.