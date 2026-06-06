MONTRÉAL – Un jour après le match nul 1-1 du Canada face à l’Irlande, Jesse Marsch refusait de céder au pessimisme.

Le sélectionneur canadien, souvent optimiste mais toujours exigeant envers son groupe, a soigneusement pesé ses mots après le dernier match de préparation de son équipe en vue de la Coupe du monde.

« Je vais rester positif », a-t-il déclaré aux journalistes à Montréal. « Je ne suis pas ici pour répondre à une série de questions négatives, mais si vous me posez des questions négatives, je passerai simplement à la suivante. Ce groupe est vraiment solide ; les joueurs sont très engagés, en forme et prêts à se battre... alors oui, nous devons marquer des buts, mais nous y arriverons. »

Certains observateurs ont pu trouver cette réaction agaçante : le Canada venait tout juste de laisser échapper la victoire face à une Irlande diminuée, et les difficultés offensives étaient flagrantes. Reste que Marsch a aussi gardé la tête froide. À quelques jours du coup d’envoi de « son » Mondial, inutile pour le sélectionneur de céder à la panique.

Les deux derniers matchs amicaux du Canada avant la Coupe du monde ont toutefois donné matière à réflexion. Les siens ont d’abord battu l’Ouzbékistan, qualifié pour la Coupe du monde, 2-0 devant plus de 43 000 supporters à Edmonton, sous une pluie torrentielle, avant de faire match nul contre l’Irlande dans un Stade Saputo comble à Montréal.

Désormais, la préparation entre dans une phase plus pointue. Le Canada a testé ses options, senti l’ambiance et goûté à la ferveur des foules. Reste à affiner les réglages avant d’aborder la phase de groupes B face à la Bosnie-Herzégovine, la Suisse et le Qatar.

L’ambiance au sein du groupe n’est ni inquiète ni surexcitée ; elle est avant tout concentrée. Après deux semaines axées sur la chaleur et la condition physique, les prochains jours seront consacrés au travail tactique, à une préparation pointue des coups de pied arrêtés et à un examen minutieux des détails qui font la différence en Coupe du monde.

« Avec l’opportunité qui se présente à nous, a-t-il ajouté, notre objectif principal est de la saisir par nos performances, par des victoires, par le succès, et de donner à notre pays une raison d’être vraiment fier. »

Les matchs amicaux étant désormais terminés, GOAL dresse le bilan des gagnants et des perdants des derniers matchs de préparation du Canada pour la Coupe du monde.