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Luc de Fougerolles émerge tandis que la méforme de Cyle Larin accentue les interrogations sur le front de l’attaque – Les gagnants et les perdants des matchs amicaux du Canada avant la Coupe du monde

Winners & losers
FEATURES
Canada vs Irlande
Canada
Irlande
Matchs Amicaux
J. Marsch
C. Larin
L. De Fougerolles

Les derniers matchs amicaux de la Coupe du monde disputés par le Canada ont suscité espoir et inquiétude : Luc de Fougerolles s’est illustré, Ismaël Koné a fait forte impression, tandis que la disette de buts de Cyle Larin s’est accentuée.

MONTRÉAL – Un jour après le match nul 1-1 du Canada face à l’Irlande, Jesse Marsch refusait de céder au pessimisme.

Le sélectionneur canadien, souvent optimiste mais toujours exigeant envers son groupe, a soigneusement pesé ses mots après le dernier match de préparation de son équipe en vue de la Coupe du monde.

« Je vais rester positif », a-t-il déclaré aux journalistes à Montréal. « Je ne suis pas ici pour répondre à une série de questions négatives, mais si vous me posez des questions négatives, je passerai simplement à la suivante. Ce groupe est vraiment solide ; les joueurs sont très engagés, en forme et prêts à se battre... alors oui, nous devons marquer des buts, mais nous y arriverons. »

Certains observateurs ont pu trouver cette réaction agaçante : le Canada venait tout juste de laisser échapper la victoire face à une Irlande diminuée, et les difficultés offensives étaient flagrantes. Reste que Marsch a aussi gardé la tête froide. À quelques jours du coup d’envoi de « son » Mondial, inutile pour le sélectionneur de céder à la panique.

Les deux derniers matchs amicaux du Canada avant la Coupe du monde ont toutefois donné matière à réflexion. Les siens ont d’abord battu l’Ouzbékistan, qualifié pour la Coupe du monde, 2-0 devant plus de 43 000 supporters à Edmonton, sous une pluie torrentielle, avant de faire match nul contre l’Irlande dans un Stade Saputo comble à Montréal.

Désormais, la préparation entre dans une phase plus pointue. Le Canada a testé ses options, senti l’ambiance et goûté à la ferveur des foules. Reste à affiner les réglages avant d’aborder la phase de groupes B face à la Bosnie-Herzégovine, la Suisse et le Qatar.

L’ambiance au sein du groupe n’est ni inquiète ni surexcitée ; elle est avant tout concentrée. Après deux semaines axées sur la chaleur et la condition physique, les prochains jours seront consacrés au travail tactique, à une préparation pointue des coups de pied arrêtés et à un examen minutieux des détails qui font la différence en Coupe du monde.

« Avec l’opportunité qui se présente à nous, a-t-il ajouté, notre objectif principal est de la saisir par nos performances, par des victoires, par le succès, et de donner à notre pays une raison d’être vraiment fier. »

Les matchs amicaux étant désormais terminés, GOAL dresse le bilan des gagnants et des perdants des derniers matchs de préparation du Canada pour la Coupe du monde.

  • Luc de Fougerolles, CanadaGetty

    Le vainqueur est Luc de Fougerolles.

    À 18 ans, Luc de Fougerolles avait impressionné face à l’Uruguay lors de la Copa América il y a deux étés. Aujourd’hui âgé de 20 ans, il se prépare à être titularisé pour le match d’ouverture de la Coupe du monde au Canada, à Toronto.

    Un bel exploit.

    Il a fait ses débuts en sélection alors qu’il était encore membre du centre de formation de Fulham, puis a sollicité un prêt l’été dernier pour obtenir du temps de jeu en tant que professionnel. C’est au FCV Dender, en Belgique, qu’il a trouvé ce qu’il cherchait, et sa progression depuis est évidente.

    Moïse Bombito, dont la convalescence suite à sa fracture de la jambe est plus longue que prévu, n’a pas encore retrouvé son niveau optimal. De Fougerolles a donc enchaîné 150 minutes lors des deux matchs amicaux. Contre l’Irlande, il a disputé son premier match complet depuis le 1er mars et a démontré qu’il était prêt.

    Face à l’Irlande, il a géré Troy Parrott et l’attaque physique des Vert avec un réel sang-froid. Calme dans les duels, précis dans son placement et capable de monter au milieu de terrain quand le jeu l’exigeait, il a incarné l’agressivité défensive que Marsch réclame de ses centraux.

    Il n’est pas le défenseur le plus rapide, mais il anticipe bien le danger. En contre-attaque irlandaise, il a pris l’angle parfait pour couper la route à Parrott et étouffer une action prometteuse avant qu’elle ne devienne dangereuse.

    Ballon au pied, il fait preuve de la vision d’un milieu créatif dans un corps de défenseur central : il ose le contrôle supplémentaire, se projette dans les espaces et glisse ses passes sous la pression. Dans les autres situations, il protège le cuir avec le sang-froid d’un joueur bien plus expérimenté.

    « Quand j’ai le ballon, je cherche des repères lorsque je m’avance vers un adversaire », explique-t-il à GOAL. « J’essaie de libérer un coéquipier à côté de lui, et s’ils anticipent que je vais peut-être lui faire la passe, alors je poursuis mon action.

    « La saison a été très bénéfique pour enchaîner les matchs et vivre des situations concrètes ; quand on a déjà vu ces scénarios, il est plus facile de résoudre les problèmes sur le terrain. »

    Le Canada cherchait un leader défensif avant la Coupe du monde ; De Fougerolles a non seulement répondu présent, mais il a peut-être même déjà gagné sa place dans le onze de départ.

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  • Derek Cornelius, CanadaGetty

    Battu : Derek Cornelius

    L'émergence de De Fougerolles complique un peu plus la situation de Derek Cornelius.

    Le défenseur central des Rangers a bien disputé l’intégralité des 90 minutes contre l’Irlande, mais il s’agissait seulement de son premier match complet depuis le 2 novembre et de sa quatrième apparition en 2026, toutes avec le Canada. Un manque de rythme qui s’est ressenti.

    Son prêt aux Rangers ne s’est pas déroulé comme prévu, et ce manque de rythme a commencé à se traduire par des approximations techniques. Contre l’Ouzbékistan, il était entré en collision avec Bombito en suivant un long ballon en profondeur, offrant ainsi une occasion franche à Eldor Shomurodov. Face à l’Irlande, il a commis plusieurs petites erreurs qui auraient pu coûter cher contre un adversaire plus affûté.

    Reste que l’international canadien demeure imposant dans les airs, dangereux sur coups de pied arrêtés et capable de peser sur les coups francs directs. John Herdman lui fait toujours confiance et il pourrait bien débuter le match d’ouverture aux côtés de Bombito ou de Fougerolles.

    Ces prestations ne sont guère rassurantes : si Bombito retrouve son niveau et que de Fougerolles poursuit sa progression, le Canada pourrait bientôt aligner une autre paire de centraux.

    Son principal enjeu est donc de retrouver rapidement son rythme de match, et le Canada a besoin qu’il y parvienne dès les prochaines sorties.

  • Ismael Kone, CanadaGetty

    Le vainqueur est Ismaël Koné.

    Ismaël Koné est depuis longtemps l’un des joueurs les plus intrigants du groupe canadien. Il est également l’un des plus difficiles à cerner.

    Marsch a toujours cru au potentiel de ce milieu de terrain, et face à l’Irlande, Koné a offert un aperçu des raisons de cette confiance. Fluide, insaisissable et constamment orienté vers l’avant avec le ballon, il a aussi fait preuve de mordant à la récupération.

    Évoluant dans sa ville natale, le Montréalais a affiché aisance et confiance. Il a conclu la rencontre avec 90 touches de balle (meilleur total du match) et 70 passes réussies sur 76. Il a aussi tenté une frappe lointaine sur coup franc, démontrant une nouvelle facette de son jeu déjà peaufinée à Sassuolo.

    « Il a gagné ses duels, il a remporté ses duels aériens, il a récupéré des ballons perdus, et avec le ballon, il a su mener des actions », a déclaré Marsch après le match contre l’Irlande, après s’être montré plus critique envers la performance de Koné contre l’Ouzbékistan.

    « Ce que j’ai vu ce soir correspond à la vision que j’avais de lui depuis le début : un joueur intense qui possède ce don unique de se déplacer avec le ballon d’une manière à laquelle les équipes ne peuvent pas vraiment se préparer, n’est-ce pas ? C’est un facteur X pour nous. »

    Cette dernière remarque est cruciale : le Canada dispose de peu de milieux capables de modifier le tempo d’une rencontre. Koné fait partie de cette catégorie. S’il confirme ce niveau lors de la Coupe du monde, il offrira à Marsch ce dont le Canada a tant besoin : de l’imprévisibilité dans l’entrejeu.

  • Cyle Larin, CanadaGetty

    Le grand perdant : Cyle Larin

    Juste avant d’affronter l’Irlande, l’avenir club de Cyle Larin s’est clarifié : Southampton a officialisé son transfert définitif en provenance du RCD Majorque, où il avait brillé lors d’un prêt productif ponctué de huit buts.

    L’ancien Larin semblait de retour : le deuxième meilleur buteur de l’histoire du Canada est arrivé au stage en pleine forme.

    Puis sont arrivés les matchs amicaux.

    Titularisé lors des deux rencontres, il n’a pas réussi à mettre fin à une disette en sélection qui dure désormais depuis 14 matchs, soit depuis 2024. Il n’a eu qu’une seule occasion franche, un tir à angle fermé contre l’Irlande repoussé sans trop de difficulté par Mark Travers. Au-delà de cela, sa menace est restée très limitée.

    En toute honnêteté, aucun des attaquants canadiens n’a trouvé le chemin des filets durant ces rencontres. Les dernières réalisations de Jonathan David remontent à mars, sur deux penalties convertis face à l’Islande. Toutefois, les difficultés de Larin ont particulièrement sauté aux yeux, car il est apparu déconnecté de ses partenaires offensifs et n’a pas offert la présence constante dans la surface de réparation dont le Canada avait besoin.

    Il a aussi été impliqué dans le tacle haut ayant entraîné le penalty irlandais, puis dans le but sur rebond qui a coûté la victoire aux siens.

    Le problème, c’est la finition : le Canada se crée des occasions, mais trop peu sont réellement dangereuses, et quand elles se présentent, le dernier geste manque de précision.

    Pour l’instant, Larin reste le mieux placé pour débuter le match d’ouverture de la Coupe du monde aux côtés de David, devançant Tani Oluwaseyi et Promise David. Mais jusqu’où lui accordera-t-on le bénéfice du doute ? Pas longtemps, sans doute.

    La phase de préparation est terminée ; la patience des sélectionneurs pourrait bien atteindre ses limites.

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