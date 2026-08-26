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Louis van Gaal livre un message surprise et des éloges au nouveau sélectionneur des Pays-Bas, Xavi Hernandez
Un message surprise de la part d’un mentor
Xavi Hernandez a reçu une belle surprise lors de ses premiers rendez-vous médiatiques en tant que sélectionneur des Pays-Bas, lorsque son ancien mentor Louis van Gaal lui a adressé un message vidéo spécial. Van Gaal, qui avait notamment offert à Xavi ses débuts avec l’équipe première de Barcelone lors de la Supercoupe d’Espagne 1998 face à Majorque, en a profité pour souhaiter chaleureusement la bienvenue à l’Espagnol à la tête d’Oranje. Malgré une défaite 2-1 ce soir-là, au cours de laquelle un jeune Xavi a inscrit le seul but de son équipe, l’expérimenté entraîneur néerlandais a immédiatement reconnu le potentiel extraordinaire du milieu de terrain.
- Pro Shots
Les éloges de l’intelligence footballistique de Xavi
Dans son allocution surprise, l’expérimenté entraîneur néerlandais a mis en avant l’incroyable intelligence tactique de Xavi, son sens du placement et la précision de ses passes, qui lui ont permis de surmonter ses limites physiques et de dominer le football mondial. Il a cité la multitude de trophées accumulés par Xavi, en tant que joueur puis entraîneur, comme preuve de son pedigree d’élite.
« Xavi, je tiens à te souhaiter chaleureusement la bienvenue en tant que notre nouvel entraîneur principal aux Pays-Bas. Je t’ai connu comme joueur, je t’ai même fait débuter lors du match de Supercoupe contre Majorque. Tu dois t’en souvenir. Malheureusement, nous avons perdu 2-1, mais tu as inscrit cet unique but. Cela en dit long sur toi, Xavi. »
« Comme joueur, tu t’es clairement développé de façon fantastique, malgré les obstacles liés à tes limites physiques. Mais tu possédais d’énormes qualités tactiques, un grand sens du placement et une précision de passe vraiment remarquable. Que puis-je dire de plus ? Tu as remporté tellement de titres en tant que joueur, et Barcelone a énormément bénéficié de ta qualité. »
La profonde gratitude et l’admiration de Xavi
Visiblement touché par ce geste, Xavi a exprimé une profonde gratitude et une grande affection pour son ancien entraîneur, à qui il attribue un rôle déterminant dans ses années de formation dans le football professionnel. Le nouveau sélectionneur des Pays-Bas a rappelé à quel point Van Gaal lui avait accordé sa confiance alors qu’il n’était encore qu’un adolescent en train de trouver ses marques au Camp Nou, avant d’expliquer comment ces enseignements fondateurs continuent aujourd’hui de guider sa propre approche du métier d’entraîneur.
« La personne qui m’a donné l’opportunité d’entrer dans le football professionnel, c’était Louis van Gaal. J’ai une très bonne relation avec Louis ; il a cru en moi, encore plus que je ne croyais en moi-même. C’est une personne incroyable avec un grand cœur, et je lui suis tellement reconnaissant. »
« Ce que nous avons appris de Louis van Gaal... Peut-être qu’à l’époque, les gens n’appréciaient pas assez Louis comme entraîneur, mais maintenant, les gars qui sont devenus entraîneurs, tous se souviennent des leçons de Louis van Gaal. Donc, pour moi, c’est très important. Et parfois, je me rappelle certaines choses de Louis pour bien gérer l’équipe. »
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Faire fructifier les leçons de Van Gaal
En repensant aux méthodes qui l’avaient d’abord amené à voir le strict entraîneur néerlandais comme une personnalité intense avant d’en comprendre la valeur, Xavi a reconnu à quel point ces enseignements restent cruciaux dans son travail au quotidien. Il a souligné que les anciens joueurs qui se reconvertissent comme entraîneurs finissent par vraiment apprécier l’approche méticuleuse et le leadership de principe de Van Gaal. Fort de ces philosophies tactiques durables et du soutien de son ancien mentor, Xavi se concentre désormais pleinement sur la préparation des Pays-Bas en vue de leurs prochains défis.
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