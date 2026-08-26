Dans son allocution surprise, l’expérimenté entraîneur néerlandais a mis en avant l’incroyable intelligence tactique de Xavi, son sens du placement et la précision de ses passes, qui lui ont permis de surmonter ses limites physiques et de dominer le football mondial. Il a cité la multitude de trophées accumulés par Xavi, en tant que joueur puis entraîneur, comme preuve de son pedigree d’élite.

« Xavi, je tiens à te souhaiter chaleureusement la bienvenue en tant que notre nouvel entraîneur principal aux Pays-Bas. Je t’ai connu comme joueur, je t’ai même fait débuter lors du match de Supercoupe contre Majorque. Tu dois t’en souvenir. Malheureusement, nous avons perdu 2-1, mais tu as inscrit cet unique but. Cela en dit long sur toi, Xavi. »

« Comme joueur, tu t’es clairement développé de façon fantastique, malgré les obstacles liés à tes limites physiques. Mais tu possédais d’énormes qualités tactiques, un grand sens du placement et une précision de passe vraiment remarquable. Que puis-je dire de plus ? Tu as remporté tellement de titres en tant que joueur, et Barcelone a énormément bénéficié de ta qualité. »