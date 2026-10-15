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Louis van Gaal affirme que le scandale de « tricherie » de Manchester City lui a coûté son poste à Manchester United et l’a fait « souffrir »
Ne pas finir dans les quatre premiers
Van Gaal estime que les irrégularités financières présumées de Manchester City lui ont coûté son poste à Manchester United. L’entraîneur néerlandais a été licencié à la fin de la saison 2015-2016 après avoir manqué la qualification pour la Ligue des champions.
Manchester United a terminé cinquième de Premier League, cédant à City la dernière place qualificative. Les deux clubs de Manchester ont bouclé la saison avec 66 points, mais l’équipe de Manuel Pellegrini a décroché la quatrième place grâce à une meilleure différence de buts.
La Premier League a récemment conclu que l’effectif de City à cette époque avait été constitué grâce à des contrats de sponsoring « fictifs ». La commission de régulation a établi que le club avait artificiellement gonflé ses revenus entre 2009 et 2018.
- (C)Getty Images
Souffrance et conséquences brutales
L’entraîneur de 75 ans s’est confié sur les répercussions personnelles de son départ d’Old Trafford. Van Gaal a été limogé seulement 48 heures après avoir remporté la FA Cup, alors qu’Ed Woodward préparait l’arrivée de Jose Mourinho pour le remplacer.
« Pour moi, à l’époque, le fait d’avoir manqué la Ligue des champions en 2016 a probablement été le facteur décisif dans mon licenciement de Manchester United », a déclaré Van Gaal à The Athletic. « Et toutes les conséquences et la souffrance que cela a entraînées. »
Un faible écart à Manchester
Van Gaal a reconnu que son passage en Angleterre se serait terminé plus heureusement si la compétition avait été équitable. Il admet toutefois que le récent verdict de la Premier League concernant City arrive trop tard pour changer son histoire personnelle. Les écarts entre les deux clubs de Manchester lors de la saison 2015-2016 étaient infimes. United affichait même un meilleur bilan face à son rival local cette année-là.
Lors du premier derby de la saison, à Old Trafford, l’équipe de Van Gaal avait fait match nul (0-0). Plus tard dans la saison, Marcus Rashford avait inscrit le but de la victoire, offrant à United un succès 1-0 à l’Etihad Stadium.
Malgré ces résultats, City avait devancé de justesse son rival mancunien grâce à une différence de buts supérieure de 16 buts. « Je ne peux pas revenir sur l’histoire maintenant, a fait remarquer Van Gaal. Même la Fédération anglaise de football ne peut pas le faire. »
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Dans l’attente du verdict final
Manchester City a fermement rejeté les accusations et a immédiatement fait appel des conclusions de la Premier League. Le club affirme disposer d’un ensemble complet de preuves irréfutables pour se disculper.
Le football anglais attend désormais de connaître l’ampleur des éventuelles sanctions. Le verdict de culpabilité porte sur plus de 100 chefs d’accusation disciplinaires, ce qui en fait l’une des plus grandes affaires de l’histoire de ce sport.
Interrogé sur les sanctions auxquelles Manchester City devrait faire face, Van Gaal a répondu avec mesure. « En fin de compte, ce sera au juge d’en décider », a-t-il déclaré.
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