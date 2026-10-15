Van Gaal estime que les irrégularités financières présumées de Manchester City lui ont coûté son poste à Manchester United. L’entraîneur néerlandais a été licencié à la fin de la saison 2015-2016 après avoir manqué la qualification pour la Ligue des champions.

Manchester United a terminé cinquième de Premier League, cédant à City la dernière place qualificative. Les deux clubs de Manchester ont bouclé la saison avec 66 points, mais l’équipe de Manuel Pellegrini a décroché la quatrième place grâce à une meilleure différence de buts.

La Premier League a récemment conclu que l’effectif de City à cette époque avait été constitué grâce à des contrats de sponsoring « fictifs ». La commission de régulation a établi que le club avait artificiellement gonflé ses revenus entre 2009 et 2018.