Lotte Wubben-Moy est bien plus qu'une simple remplaçante : la défenseuse d'Arsenal a mérité sa place de titulaire chez les Lionesses

Véritable pilier de toute l'équipe d'Angleterre, et plus particulièrement de la défense, Williamson aborde cette trêve internationale après avoir manqué les cinq derniers matchs d'Arsenal. Suite à son absence lors de la dernière sortie des Gunners, une défaite surprise en FA Cup face à Brighton, l'entraîneuse Renee Slegers a déclaré aux journalistes : « Nous allons maintenant discuter avec la sélection anglaise, après le match, afin d'établir un plan pour Leah. »

Si cela pourrait signifier que la défenseuse rejoindra tout de même le camp de sélection de son pays, cela jette un réel doute sur sa participation au premier match, mardi contre l'Espagne.

Il n'y a pas d'attaque plus redoutable sur le continent que celle de la Roja. Les championnes du monde ont marqué plus de buts que n'importe quelle autre équipe à l'Euro 2025 avant de dominer la Suède et l'Allemagne pour remporter un nouveau titre de la Ligue des Nations quelques mois plus tard, battant deux des meilleures équipes d'Europe sur des scores cumulés de 5-0 et 3-0, respectivement. Comme toujours, l'Angleterre devra fournir un effort colossal pour contenir cela.

Heureusement, la sélectionneuse des Lionesses, Sarina Wiegman, ne manque pas d’options solides pour remplacer Williamson. Le poste de défenseuse centrale est sans doute celui où l’Angleterre dispose du plus grand choix, avec notamment Alex Greenwood, Jess Carter, Esme Morgan et Maya Le Tissier parmi les joueuses convoquées. Mais c’est l’une des coéquipières de Williamson à Arsenal qui mérite une chance de briller en son absence, après avoir fait exactement cela au niveau du club ces dernières semaines et ces derniers mois.

Les occasions de débuter avec l'Angleterre n'ont pas toujours été faciles à obtenir pour Lotte Wubben-Moy, mais elle a largement mérité sa place pour le match contre l'Espagne.