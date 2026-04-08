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Lotte Wubben-Moy England gfx 16:9Getty Images/GOAL
Ameé Ruszkai

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Lotte Wubben-Moy est bien plus qu'une simple remplaçante : la défenseuse d'Arsenal a mérité sa place de titulaire chez les Lionesses

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Angleterre
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Angleterre vs Spain

La semaine prochaine, au stade de Wembley, les deux meilleures équipes nationales du football féminin européen s'affronteront une nouvelle fois : l'Angleterre, double tenante du titre du Championnat d'Europe, accueillera l'Espagne, championne du monde en titre. Ce sera leur sixième confrontation officielle en moins de quatre ans, et l'enjeu est à nouveau énorme, les deux équipes se disputant la seule place de qualification automatique de leur groupe pour la Coupe du monde de l'été prochain. Le fait que l'Angleterre pourrait devoir se passer de sa capitaine, Leah Williamson, est donc un coup dur.

Véritable pilier de toute l'équipe d'Angleterre, et plus particulièrement de la défense, Williamson aborde cette trêve internationale après avoir manqué les cinq derniers matchs d'Arsenal. Suite à son absence lors de la dernière sortie des Gunners, une défaite surprise en FA Cup face à Brighton, l'entraîneuse Renee Slegers a déclaré aux journalistes : « Nous allons maintenant discuter avec la sélection anglaise, après le match, afin d'établir un plan pour Leah. »

Si cela pourrait signifier que la défenseuse rejoindra tout de même le camp de sélection de son pays, cela jette un réel doute sur sa participation au premier match, mardi contre l'Espagne.

Il n'y a pas d'attaque plus redoutable sur le continent que celle de la Roja. Les championnes du monde ont marqué plus de buts que n'importe quelle autre équipe à l'Euro 2025 avant de dominer la Suède et l'Allemagne pour remporter un nouveau titre de la Ligue des Nations quelques mois plus tard, battant deux des meilleures équipes d'Europe sur des scores cumulés de 5-0 et 3-0, respectivement. Comme toujours, l'Angleterre devra fournir un effort colossal pour contenir cela.

Heureusement, la sélectionneuse des Lionesses, Sarina Wiegman, ne manque pas d’options solides pour remplacer Williamson. Le poste de défenseuse centrale est sans doute celui où l’Angleterre dispose du plus grand choix, avec notamment Alex Greenwood, Jess Carter, Esme Morgan et Maya Le Tissier parmi les joueuses convoquées. Mais c’est l’une des coéquipières de Williamson à Arsenal qui mérite une chance de briller en son absence, après avoir fait exactement cela au niveau du club ces dernières semaines et ces derniers mois.

Les occasions de débuter avec l'Angleterre n'ont pas toujours été faciles à obtenir pour Lotte Wubben-Moy, mais elle a largement mérité sa place pour le match contre l'Espagne.

  • Lotte Wubben-Moy Arsenal 2025-26Getty Images

    En coulisses

    Ces dernières années, Wubben-Moy a eu du mal à se faire une place. C'est d'abord le cas à Arsenal, où elle n'a été titulaire que lors de six matches de championnat la saison dernière et où elle a de nouveau commencé la saison en bas de la hiérarchie, alors même que Williamson était absente en début de saison pour cause de blessure.

    Au lieu de se tourner vers Wubben-Moy, ou même vers l'internationale espagnole Laia Codina, Slegers a préféré aligner l'adolescente Katie Reid aux côtés de la défenseuse centrale gauche Steph Catley. Reid a si bien joué qu'elle a été sélectionnée pour la première fois en équipe d'Angleterre en octobre.

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  • Grace Clinton Lotte Wubben-Moy England Women 2025Getty Images

    Elle attend son heure

    Du côté de l'Angleterre, Wubben-Moy fait partie des titulaires habituelles de l'équipe de Wiegman depuis que la Néerlandaise a pris les rênes en 2021. Elle a ainsi fait partie du groupe qui a remporté l'Euro 2022 et 2025, ainsi que de celui qui a atteint la finale de la Coupe du monde féminine 2023. Cependant, cela ne s'est traduit que par 16 sélections pour son pays, dont 14 sous les ordres de Wiegman. Parmi celles-ci, seules six ont été en tant que titulaire et aucune lors de grands tournois.

    En effet, la carrière de Wubben-Moy en équipe d'Angleterre a jusqu'à présent été marquée par trois périodes où elle est restée sur le banc pendant plus de 10 matchs d'affilée : une série de 13 matchs lors de l'Euro 2022, une série de 14 lors de la Coupe du monde 2023 et une série de 11 lors du dernier Euro.

  • Kim Little Lotte Wubben-Moy Katie McCabe Arsenal Women 2025-26Getty Images

    Intensifier

    Elle a toujours été considérée comme une personnalité et un pilier précieux au sein de l'équipe de Wiegman, cela ne fait aucun doute, mais le poste de défenseuse centrale en équipe d'Angleterre a toujours été très disputé lui aussi. Il n'est jamais facile de s'imposer face à la concurrence si l'on ne dispose pas d'un temps de jeu régulier en club.

    Mais cela a changé récemment. Après que Reid a subi un choc en octobre, puis une blessure dévastatrice au ligament croisé antérieur peu après, Wubben-Moy a intégré le onze de départ d’Arsenal et n’a plus regardé en arrière. Elle a été impressionnante de manière constante pour les Gunners, capable de développer un rythme et une fluidité qui lui sont clairement bénéfiques.

    « Je prends beaucoup de plaisir à jouer au football », a-t-elle déclaré la semaine dernière. « Je pense qu’au final, quand on joue au football avec le sourire, en tout cas pour moi, les récompenses suivent. Je ne saurais trop insister sur le plaisir que j’ai à jouer. »

  • Lotte Wubben-Moy Arsenal Women 2025-26Getty Images

    En pleine forme

    Cela saute aux yeux quand on regarde jouer Wubben-Moy. La joueuse de 27 ans s'est montrée impériale en défense alors qu'Arsenal se remettait d'un mauvais début de saison. Le club est désormais le mieux placé pour terminer deuxième de la Women's Super League, derrière Manchester City, leader incontesté, tout en étant toujours en lice en Ligue des champions, qui entre dans sa phase des demi-finales.

    Il suffit de la regarder pour constater l'excellente forme de la défenseuse, et les chiffres le confirment. Wubben-Moy occupe la 11e place de la WSL pour son pourcentage de duels au sol remportés, Catley étant la seule joueuse d'Arsenal à la devancer. Par 90 minutes, Kim Little et Mariona Caldentey, le duo de milieux de terrain défensifs d'Arsenal, sont les seules joueuses de l'effectif des Gunners à récupérer le ballon plus régulièrement que Wubben-Moy, et aucune coéquipière n'effectue de blocages plus fréquemment.

  • Lotte Wubben-Moy Arsenal Women 2025-26Getty Images

    Assumer ses responsabilités

    Mais ce n'est pas seulement le jeu défensif de Wubben-Moy qui a retenu l'attention. Son rôle dans la construction du jeu a également été remarquable, surtout en l'absence de Williamson.

    Normalement, la capitaine des Lionesses serait fortement sollicitée pour démontrer ses qualités balle au pied et percer les lignes, que ce soit par ses passes ou ses dribbles. Mais en son absence, Wubben-Moy s'est montrée ravie de prendre le relais et d'assumer une partie de cette responsabilité.

    « J'ai en fait eu une conversation avec Renee il y a quelques mois et je lui ai dit : "Je pense que je joue mieux quand j'ai des responsabilités, quand j'ai une mission, quand on me demande de donner plus que pour moi-même" », a récemment expliqué Wubben-Moy. « La façon dont je vois mon rôle dans cette équipe, c'est de diriger : diriger par l'action, diriger par la communication, diriger par la collaboration.

    Je me sens chanceuse d’être l’une des leaders sur le terrain aux côtés de Kim, Leah, Steph et Alessia Russo. Je me considère vraiment comme une pièce du puzzle dans ce contexte. Je ne pense pas que je serais capable de jouer autant avec le ballon si je n’avais pas le soutien des arrières latérales pour épauler la gardienne et notre milieu de terrain. Je considère mon rôle comme une pièce de puzzle, et je suis très heureuse de faire partie de ce puzzle qu’est Arsenal. C’est ensuite à nos adversaires d’essayer de résoudre ce puzzle. »

  • Lotte Wubben-Moy Leah Williamson England Women 2026Getty Images

    Il mérite qu'on lui donne sa chance

    Qu'en est-il du point de vue de l'Angleterre, alors ? Bien que Williamson ne se soit pas retirée de la sélection des Lionesses cette semaine, malgré l'annonce faite mardi matin par l'équipe concernant certains changements dans l'effectif, ce serait une véritable surprise de la voir titularisée contre l'Espagne à Wembley. Elle aura été inactive pendant près d'un mois au moment du coup d'envoi de ce match, et la faire revenir directement pour un défi de cette envergure n'est peut-être pas le bon choix.

    C'est d'autant plus vrai que l'Angleterre dispose de nombreuses autres défenseuses centrales de haut niveau. Parmi elles, Wubben-Moy n'a pas souvent été la préférée de Wiegman, mais vu sa forme actuelle, la star d'Arsenal mérite une chance de montrer ce dont elle est capable sur la grande scène avec les Lionesses.

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