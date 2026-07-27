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Lothar Matthäus met en garde Jürgen Klopp : son « charisme » ne suffira pas à sortir l'Allemagne de la crise
Un nouvel homme pour un vieux problème
Klopp a pris les rênes après le départ de Julian Nagelsmann, consécutif à une nouvelle performance décevante en Coupe du monde, prolongeant ainsi une période difficile pour la sélection nationale qui remonte à son élimination dès la phase de poules en Russie en 2018. Ni Hansi Flick, successeur désigné de Joachim Löw, ni Nagelsmann lui-même n’ont réussi à ramener l’Allemagne au niveau attendu d’une nation au palmarès aussi prestigieux, laissant à Klopp un effectif et une série de problèmes résistants aux tentatives de redressement précédentes.
Sa nomination était depuis longtemps considérée comme une formalité dans les milieux du football allemand, mais le moment n’avait jamais vraiment été propice jusqu’à présent. Klopp arrive avec une énergie débordante, des relations bien établies au sein de la hiérarchie de la DFB et une connaissance approfondie du football national, autant d’atouts qui en font le candidat évident dès que le poste s’est libéré.
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Matthaus a rapidement ramené le débat à l’essentiel. Interrogé par Sky Sport, la légende a prévenu qu’un entraîneur aussi prestigieux soit Klopp ne disposerait pas d’une longue période de grâce auprès d’une presse allemande exigeante si la transition tactique ne se traduisait pas immédiatement par une montée en puissance sur le plan national.
« Tout dépendra désormais de la manière dont cela sera mis en œuvre », a souligné Matthäus sans détour. « Malgré son charisme, sa personnalité et ses succès, il sera également jugé à l’aune des résultats. Klopp a vingt ans de plus que Julian Nagelsmann, et il dispose donc d’une expérience proportionnellement plus grande. La communication est la grande force de Jürgen ; il devrait faire une ou deux choses mieux que son prédécesseur dans ses relations avec les joueurs. Mais même lui n’a le droit d’aligner que onze joueurs titulaires d’un passeport allemand. »
La gestion du effectif est un enjeu majeur
L'un des principaux défis qui se posent à Klopp est la perception d'une stagnation de l'effectif de l'équipe nationale. Depuis plusieurs années, les observateurs estiment que l'Allemagne s'appuie trop sur des joueurs confirmés, incapables de reproduire en sélection les performances qu'ils affichent en club.
Matthaus abonde en ce sens : Klopp ne peut pas créer de joueurs de classe mondiale ex nihilo pour pallier le manque de profondeur de l’effectif. « Par le passé, certains talents ont peut-être été laissés de côté parce que le dernier sélectionneur s’appuyait parfois sur d’autres joueurs qui n’étaient plus aussi performants, mais qui jouissaient d’une certaine considération à ses yeux. »
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Pas de révolution du jour au lendemain
Matthaus a tenu à tempérer les attentes d’une révolution immédiate de l’effectif sous la houlette du nouvel entraîneur, rappelant que la détection de talents ne s’improvise pas. « Bien sûr, Klopp ne peut pas inventer de nouveaux joueurs, mais il va scruter le marché pour que son staff et lui aient une vue d’ensemble. Ensuite, il s’efforcera de bâtir un groupe capable de nous ramener là où nous l’attendons », a-t-il ajouté, insistant sur la nécessité d’un audit approfondi du vivier national.
Klopp n’aura pas le luxe d’une entrée en douceur dans ses fonctions de sélectionneur national, puisqu’un calendrier de compétitions très exigeant l’attend dès l’arrivée des fenêtres internationales d’automne. L’Allemagne doit en effet entamer sa campagne éprouvante de phase de groupes de la Ligue des Nations de l’UEFA face à des adversaires tactiquement très disciplinés : les Pays-Bas, la Grèce et la Serbie.
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