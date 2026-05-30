« J'ai toujours voulu rejoindre le Barça. C'est le plus grand club de la planète, j'en rêvais depuis mon enfance », a déclaré l'attaquant anglais, exprimant son enthousiasme à l'idée de ce transfert. Barcelone versera jusqu'à 80 millions d'euros de transfert à Newcastle United pour Gordon ; le joueur de 25 ans a signé un contrat de cinq ans avec son nouveau club, qui le lie jusqu'en 2031.

Ces dernières semaines, Gordon avait également été annoncé au FC Bayern Munich. Le champion d’Allemagne l’envisageait pour renforcer son attaque, mais a finalement renoncé face à l’offensive catalane. Le FCB n’était pas disposé à investir plus de 60 millions d’euros pour l’international anglais.

L’attaquant a confié avoir pris connaissance « très tard » de l’intérêt catalan. « Dès que j’ai su que le Barça était une option sérieuse, il n’y avait plus de doute », a-t-il souligné, ajoutant qu’aucun autre club n’aurait alors pu l’en dissuader.