« J’ai un kinésithérapeute espagnol à Newcastle et nous échangeons chaque jour. Je lui ai confié que, un jour, je jouerais pour le Barça et que je voulais donc apprendre l’espagnol. C’est pour cela que je le parle un peu », a expliqué Gordon, éclairant ainsi l’origine de ses compétences linguistiques.
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Lors de sa présentation au Barça, il a surpris tout le monde en s’exprimant parfaitement en espagnol. La nouvelle recrue de Barcelone, Anthony Gordon, dévoile l’émouvante histoire qui se cache derrière cet exploit linguistique
« J'ai toujours voulu rejoindre le Barça. C'est le plus grand club de la planète, j'en rêvais depuis mon enfance », a déclaré l'attaquant anglais, exprimant son enthousiasme à l'idée de ce transfert. Barcelone versera jusqu'à 80 millions d'euros de transfert à Newcastle United pour Gordon ; le joueur de 25 ans a signé un contrat de cinq ans avec son nouveau club, qui le lie jusqu'en 2031.
Ces dernières semaines, Gordon avait également été annoncé au FC Bayern Munich. Le champion d’Allemagne l’envisageait pour renforcer son attaque, mais a finalement renoncé face à l’offensive catalane. Le FCB n’était pas disposé à investir plus de 60 millions d’euros pour l’international anglais.
L’attaquant a confié avoir pris connaissance « très tard » de l’intérêt catalan. « Dès que j’ai su que le Barça était une option sérieuse, il n’y avait plus de doute », a-t-il souligné, ajoutant qu’aucun autre club n’aurait alors pu l’en dissuader.
- Getty Images Sport
Anthony Gordon a affronté Barcelone à trois reprises lors de la saison 2025/2026.
Recruté par Newcastle auprès d’Everton début 2023 pour 45,6 millions d’euros, Gordon s’est rapidement imposé comme un international anglais : il totalise à ce jour 17 sélections (deux buts) et figure dans la liste de l’équipe nationale pour la Coupe du monde sous les ordres de l’entraîneur Thomas Tuchel.
Sous le maillot des Magpies, où il a récemment occupé les postes d’ailier gauche et d’avant-centre, il a marqué 17 buts et délivré 5 passes décisives en 46 matchs toutes compétitions confondues la saison dernière. En Ligue des champions, il a croisé le Barça à trois reprises ; lors du coup d’envoi de la phase de groupes en septembre, il a inscrit l’unique but des Magpies lors de la défaite 1-2 à domicile.
En huitièmes de finale, ses deux clubs se sont retrouvés : à l’aller, match nul 1-1, Gordon est entré en jeu à la 70e minute ; au retour à Barcelone, il était titulaire, mais Newcastle a sombré 2-7.
Anthony Gordon : les chiffres clés de son transfert au FC Barcelone
Le club historique de Newcastle United
Newcastle United
Nouveau club
FC Barcelone
Montant du transfert
Jusqu’à 80 millions d’euros (bonus compris)
Contrat avec le Barça jusqu'au
le 30 juin 2031.