Selon Sky Sport, Schalke négocie activement avec Karius pour une prolongation de contrat. Le gardien, décisif dans la campagne de promotion du club, avait rejoint les Königsblauen en tant que joueur libre en janvier 2025 et s’est rapidement imposé comme l’un des piliers de l’équipe.

À 32 ans, il a contribué à l’un des meilleurs bilans défensifs de la division, avec 13 clean sheets et seulement 24 buts encaissés en 30 matchs. Selon le rapport, les négociations progressent bien, le club souhaitant récompenser à la fois ses performances et son leadership. Karius, malgré l’intérêt de clubs de Serie A, serait désireux de rester à Gelsenkirchen et impatient de disputer à nouveau la Bundesliga après avoir contribué à la remontée du club en première division.