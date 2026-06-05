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Loris Karius et Edin Dzeko se voient proposer de nouveaux contrats après que les anciennes stars de Liverpool et de Manchester City ont contribué à la remontée d'un club de deuxième division en Bundesliga
Schalke s'apprête à recruter les héros de la montée
Selon Sky Sport, Schalke négocie activement avec Karius pour une prolongation de contrat. Le gardien, décisif dans la campagne de promotion du club, avait rejoint les Königsblauen en tant que joueur libre en janvier 2025 et s’est rapidement imposé comme l’un des piliers de l’équipe.
À 32 ans, il a contribué à l’un des meilleurs bilans défensifs de la division, avec 13 clean sheets et seulement 24 buts encaissés en 30 matchs. Selon le rapport, les négociations progressent bien, le club souhaitant récompenser à la fois ses performances et son leadership. Karius, malgré l’intérêt de clubs de Serie A, serait désireux de rester à Gelsenkirchen et impatient de disputer à nouveau la Bundesliga après avoir contribué à la remontée du club en première division.
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Le club souhaite également conserver son attaquant chevronné.
Dzeko s'est également vu proposer un nouveau contrat après avoir immédiatement fait mouche dès son arrivée en janvier. L’attaquant chevronné a inscrit six buts et délivré trois passes décisives en onze matchs, contribuant ainsi au retour de Schalke en Bundesliga. Selon certaines informations, le club allemand aurait déjà soumis une nouvelle offre à Dzeko afin de le conserver pour la saison à venir. L’international bosnien, actuellement concentré sur la Coupe du monde avec la Bosnie-Herzégovine, devrait toutefois reporter sa décision finale jusqu’à la fin du tournoi.
Schalke récompense les joueurs à l'origine de la montée
Les prolongations proposées témoignent de la volonté de Schalke de conserver le noyau dur qui a permis au club d'être promu. Selon certaines sources, les deux offres incluraient des conditions financières plus avantageuses, tout en respectant la structure salariale interne. Si un accord est conclu, Karius devrait devenir l'un des joueurs les mieux payés du club. Son retour en force en Allemagne, après une période difficile marquée par un temps de jeu limité à Newcastle United, fait de sa renaissance l'une des plus belles réussites du club.
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Schalke poursuit ses préparatifs en vue de son retour en première division
Une annonce officielle concernant le nouveau contrat de Karius pourrait intervenir prochainement, Schalke étant en train de finaliser les derniers détails de l'accord. L'avenir de Dzeko, lui, devrait rester en suspens jusqu'à la fin de ses obligations internationales.
Qu’il reste ou non, le club de Gelsenkirchen entend renforcer son effectif lors du mercato estival, notamment en recrutant des renforts offensifs capables de lui assurer une place confortable en Bundesliga et de l’éloigner d’une lutte immédiate contre la relégation.