Karius a définitivement tourné la page de ses difficultés passées et joué un rôle clé dans le sacre de Schalke en 2. Bundesliga, synonyme de retour parmi l’élite. Arrivé en janvier 2025, le gardien de 32 ans s’est rapidement imposé comme l’un des piliers du club.

Tout indique qu’il va prolonger son contrat. Selon Sky Sports, Loris Karius serait sur le point de signer un nouveau bail avec Schalke, malgré l’intérêt de plusieurs clubs de Serie A désireux de s’attacher ses services.