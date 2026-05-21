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Loris Karius devrait décliner un éventuel retour en Serie A pour prolonger son contrat avec Schalke, après avoir été décisif dans la promotion du club en Bundesliga
Karius se rattrape à Gelsenkirchen
Karius a définitivement tourné la page de ses difficultés passées et joué un rôle clé dans le sacre de Schalke en 2. Bundesliga, synonyme de retour parmi l’élite. Arrivé en janvier 2025, le gardien de 32 ans s’est rapidement imposé comme l’un des piliers du club.
Tout indique qu’il va prolonger son contrat. Selon Sky Sports, Loris Karius serait sur le point de signer un nouveau bail avec Schalke, malgré l’intérêt de plusieurs clubs de Serie A désireux de s’attacher ses services.
- AFP
Karius apporte de la stabilité à Schalke
L’arrivée de l’ancien gardien de Liverpool représente un véritable coup de pouce pour le club, qui se prépare à retrouver la Bundesliga, et assure enfin une stabilité à un poste resté volatile ces dernières saisons.
Depuis le départ de Manuel Neuer vers le Bayern Munich en 2011, Schalke peinait à lui trouver un successeur durable, ce qui alimentait des débats récurrents sur son numéro un.
Renforcer le poste de gardien de but
Schalke s’active pour conserver Kevin Müller comme gardien numéro deux. Arrivé en prêt en janvier 2026 après avoir perdu sa place de titulaire à Heidenheim, le portier a séduit le staff par son professionnalisme et ses performances solides lorsqu’il a été appelé en renfort.
Satisfait de cette dynamique, le club considère le duo Karius-Müller comme la combinaison idéale pour son retour en Bundesliga. Les négociations ont bien avancé et le club est de plus en plus confiant : les deux gardiens feront partie de l’effectif la saison prochaine, offrant une rare clarté à ce poste.
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L’étape Heidenheim à franchir
Le seul obstacle au transfert définitif de Müller est désormais son club formateur, le 1. FC Heidenheim. Relégué en deuxième division, le club allemand réclamerait, selon plusieurs sources, une indemnité de transfert pour le gardien expérimenté. Schalke 04 serait toutefois prêt à verser une somme modique pour finaliser l’opération dans les prochaines semaines.
Ce double accord permettrait à Baumann de réussir son début de mercato estival. En sécurisant Karius et Müller, Schalke pourra ensuite se concentrer sur d’autres secteurs du terrain, la charnière défensive, artisan de la montée, restant intacte pour affronter les défis de la Bundesliga.