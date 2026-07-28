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« Londres sera toujours ma maison » - Marc Cucurella publie une vidéo d’adieu à Chelsea plus d’un mois après avoir conclu son transfert de 52 M£ au Real Madrid
Cucurella publie un adieu émouvant
Cucurella a publié un message d’adieu émouvant aux supporters de Chelsea après avoir finalisé son transfert de 52 millions de livres sterling à Madrid. Il a disputé 115 matches de Premier League au cours d’un passage de quatre saisons à Stamford Bridge après son arrivée en provenance de Brighton en 2022. Bien que l’accord avec Madrid ait été conclu à la mi-juin pendant la Coupe du monde, Cucurella a bénéficié d’un congé prolongé après avoir aidé l’Espagne à remporter le trophée avant de rejoindre ses nouveaux coéquipiers des Los Blancos.
Le défenseur se remémore le voyage à Londres
Dans une vidéo publiée sur ses comptes personnels de réseaux sociaux, Cucurella a évoqué son parcours dans l'ouest de Londres, qui l'a vu surmonter un début difficile pour remporter l'UEFA Conference League 2024-25 et la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025.
Exprimant sa profonde gratitude envers tous ceux du club, l'international espagnol a déclaré : "Salut les Blues, après quatre saisons ensemble, il est temps de se dire au revoir. J'ai eu le temps de réfléchir et de me souvenir de ce que nous avons vécu ensemble.
"Je suis arrivé ici comme un jeune garçon avec le rêve de remporter de nombreux trophées et de jouer en Ligue des champions. Nous avons eu un début difficile, c'est vrai, mais avec du travail acharné et des efforts, nous avons pu renverser la situation.
"Grâce à ce club et à ses exigences élevées aujourd'hui, je peux honnêtement dire que Londres sera toujours ma maison et que vous ferez toujours partie de mon histoire."
L’Espagnol fait ses adieux définitifs
Le départ de Cucurella marque la fin d'un chapitre important de sa carrière en Premier League, au cours duquel il est devenu l'un des meilleurs arrières gauches d'Europe. Le défenseur a souligné que le soutien des fidèles de Stamford Bridge et les souvenirs des trophées remportés avec les Blues resteraient avec lui pour toujours.
Concluant son discours émouvant à ses coéquipiers et au staff, il a ajouté : "Je n'oublierai pas d'entendre ma chanson au stade, les nuits magiques au Bridge, les titres que j'ai remportés en portant cet écusson et tout l'amour que vous m'avez montré. Je quitte maintenant le club en étant un homme. J'ai réalisé beaucoup de mes rêves grâce à vous et je veux vous remercier tous pour cela.
"Aux entraîneurs et au staff pour tous les conseils que vous m'avez donnés, à mes coéquipiers, pour tout ce que nous avons vécu ensemble et je n'oublierai pas."
- AFP
L’ère Mourinho attend Madrid
Cucurella devrait rejoindre les préparatifs de pré-saison de Madrid sous Mourinho, qui a fait un retour sensationnel à la tête des Los Blancos après 13 ans d’absence. Pendant ce temps, Chelsea fait face à une reconstruction immédiate de l’effectif sous la direction du nouvel entraîneur Xabi Alonso alors qu’ils cherchent à rebondir après une décevante 10e place en Premier League la saison dernière.
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