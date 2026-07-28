Dans une vidéo publiée sur ses comptes personnels de réseaux sociaux, Cucurella a évoqué son parcours dans l'ouest de Londres, qui l'a vu surmonter un début difficile pour remporter l'UEFA Conference League 2024-25 et la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025.

Exprimant sa profonde gratitude envers tous ceux du club, l'international espagnol a déclaré : "Salut les Blues, après quatre saisons ensemble, il est temps de se dire au revoir. J'ai eu le temps de réfléchir et de me souvenir de ce que nous avons vécu ensemble.

"Je suis arrivé ici comme un jeune garçon avec le rêve de remporter de nombreux trophées et de jouer en Ligue des champions. Nous avons eu un début difficile, c'est vrai, mais avec du travail acharné et des efforts, nous avons pu renverser la situation.

"Grâce à ce club et à ses exigences élevées aujourd'hui, je peux honnêtement dire que Londres sera toujours ma maison et que vous ferez toujours partie de mon histoire."











