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« Londres sera toujours chez moi » : Marc Cucurella publie une vidéo d’adieu à Chelsea plus d’un mois après avoir bouclé son transfert à 52 M£ au Real Madrid
Cucurella publie un message d’adieu émouvant
Cucurella a adressé un message d’adieu émouvant aux supporters de Chelsea après avoir finalisé son transfert de 52 millions de livres à Madrid. Il a disputé 115 matches de Premier League sur quatre saisons à Stamford Bridge après son arrivée en provenance de Brighton en 2022. Bien que l’accord avec Madrid ait été conclu à la mi-juin pendant la Coupe du monde, Cucurella a bénéficié de vacances prolongées après avoir aidé l’Espagne à soulever le trophée avant de rejoindre ses nouveaux coéquipiers du Real Madrid.
Le défenseur se remémore son parcours à Londres
Dans une vidéo publiée sur ses comptes personnels sur les réseaux sociaux, Cucurella est revenu sur son parcours dans l'ouest de Londres, où il a surmonté des débuts difficiles pour remporter l'UEFA Conference League 2024-2025 et la Coupe du monde des clubs de la FIFA 2025.
Exprimant sa profonde gratitude envers toutes les personnes du club, l'international espagnol a déclaré : « Salut les Blues, après quatre saisons ensemble, il est temps de dire au revoir. J'ai eu le temps de réfléchir et de me remémorer ce que nous avons vécu ensemble.
« Je suis arrivé ici en jeune garçon avec le rêve de remporter de nombreux trophées et de jouer en Ligue des champions. Nous avons connu des débuts difficiles, c'est vrai, mais grâce au travail et aux efforts, nous avons réussi à renverser la situation.
« Grâce à ce club et à ses exigences élevées, je peux dire aujourd'hui en toute honnêteté que Londres sera toujours ma maison et que vous ferez toujours partie de mon histoire. »
L’Espagnol fait ses adieux définitifs
Le départ de Cucurella marque la fin d’un chapitre important de sa carrière en Premier League, au cours duquel il est devenu l’un des meilleurs latéraux gauches d’Europe. Le défenseur a souligné que le soutien des fidèles de Stamford Bridge et les souvenirs des trophées remportés avec Chelsea resteraient à jamais gravés en lui.
Pour conclure son message émouvant adressé à ses coéquipiers et au staff, il a ajouté : « Je n’oublierai pas avoir entendu ma chanson dans le stade, les nuits magiques à Stamford Bridge, les titres que j’ai remportés en portant ce blason et tout l’amour que vous m’avez montré. Je quitte maintenant le club en étant un homme. J’ai réalisé beaucoup de mes rêves grâce à vous et je veux tous vous en remercier.
« Aux entraîneurs et au staff pour tous les conseils que vous m’avez donnés, à mes coéquipiers, pour tout ce que nous avons vécu ensemble, je n’oublierai pas. »
- AFP
L’ère Mourinho attend Madrid
Cucurella doit rejoindre la préparation de pré-saison du Real Madrid sous les ordres de Mourinho, qui a effectué un retour sensationnel à la tête du Real Madrid 13 ans après son départ. Pendant ce temps, Chelsea fait face à une reconstruction immédiate de son effectif sous les ordres de son nouvel entraîneur Xabi Alonso, alors que le club cherche à rebondir après une décevante 10e place en Premier League la saison dernière.
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