« Londres sera toujours chez moi » : Marc Cucurella publie une vidéo d’adieu à Chelsea plus d’un mois après avoir bouclé son transfert à 52 M£ au Real Madrid

Dans une vidéo publiée sur ses comptes personnels sur les réseaux sociaux, Cucurella est revenu sur son parcours dans l'ouest de Londres, où il a surmonté des débuts difficiles pour remporter l'UEFA Conference League 2024-2025 et la Coupe du monde des clubs de la FIFA 2025.

Exprimant sa profonde gratitude envers toutes les personnes du club, l'international espagnol a déclaré : « Salut les Blues, après quatre saisons ensemble, il est temps de dire au revoir. J'ai eu le temps de réfléchir et de me remémorer ce que nous avons vécu ensemble.

« Je suis arrivé ici en jeune garçon avec le rêve de remporter de nombreux trophées et de jouer en Ligue des champions. Nous avons connu des débuts difficiles, c'est vrai, mais grâce au travail et aux efforts, nous avons réussi à renverser la situation.

« Grâce à ce club et à ses exigences élevées, je peux dire aujourd'hui en toute honnêteté que Londres sera toujours ma maison et que vous ferez toujours partie de mon histoire. »











