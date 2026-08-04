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« Londres, me voilà ! » - L’agent alimente les folles rumeurs autour d’Arsenal alors que le feuilleton du transfert de Vinicius Junior au Real Madrid se poursuit
Vinicius fait son retour à l'entraînement du Real Madrid
Le long feuilleton du mercato estival autour de Vinicius ne montre absolument aucun signe d’un dénouement rapide. L’international brésilien a officiellement réintégré le groupe du Real Madrid lundi, en reprenant l’entraînement avec l’équipe première après avoir conclu ses vacances prolongées à la suite de la Coupe du monde.
Malgré son retour sans encombre dans la capitale espagnole, l’avenir à long terme de la superstar de 26 ans reste très incertain. Il n’a pas encore officiellement accepté une prolongation de contrat avec le géant espagnol, alors que son bail actuel doit expirer officiellement en 2027. Dans le même temps, Arsenal suit de près cette situation délicate. L’intérêt du club pour s’attacher les services du talentueux attaquant semble s’intensifier rapidement de jour en jour.
Le patron de Roc Nation alimente les rumeurs autour de Londres
Les spéculations intenses autour d’un transfert retentissant en Premier League ont encore pris de l’ampleur avec Michael Yormark. Le président de Roc Nation, la célèbre agence qui représente officiellement Vinicius, a déclenché une énorme agitation sur les réseaux sociaux à son arrivée en Angleterre.
Juste après avoir atterri à l’aéroport de Londres-Heathrow, Yormark a publié un message très évocateur qui a attiré l’attention du monde du football. « Londres, me voilà. C’est parti ! », a partagé le dirigeant directement avec ses abonnés.
Quelles que soient ses véritables raisons, personnelles ou professionnelles, de se rendre dans la capitale anglaise, cette publication au bon moment est considérée comme très significative. Elle intervient dans un contexte tendu, alors que d’innombrables informations continuent de présenter le Brésilien comme la priorité d’Arsenal sur le marché des transferts.
Arteta détaille le rôle clé de l’ailier
Selon Diario AS, l'entraîneur d'Arsenal, Mikel Arteta, est déjà passé directement à l'action pour sécuriser sa priorité. Le technicien des Gunners aurait personnellement parlé à la star brésilienne afin de lui communiquer formellement son vif intérêt.
Lors de leurs échanges privés, Arteta aurait rendu ses intentions extrêmement claires. Il a assuré à Vinicius qu'il serait considéré comme une pièce fondamentale et essentielle de son ambitieux projet sportif dans le nord de Londres. Cette offensive agressive du cador anglais met une immense pression sur la direction madrilène. Elle doit désormais gérer avec précaution ce bras de fer contractuel très complexe sans déstabiliser le vestiaire.
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Trois scénarios pour la nouvelle star de Mourinho
À moins d’un mois de la clôture officielle du mercato estival, Vinicius travaille désormais sous les ordres stricts du nouvel entraîneur du Real Madrid, Jose Mourinho. Une issue définitive concernant son avenir est largement attendue dans les prochaines semaines.
Trois scénarios distincts sont actuellement possibles pour l’attaquant de 26 ans. Il pourrait enfin accepter une lucrative prolongation de contrat, ou le club pourrait valider un transfert immédiat afin d’empêcher définitivement son départ libre dans un an.
Autre possibilité, la situation pourrait rester totalement inchangée. Dans ce dernier scénario, Vinicius irait simplement au bout de son contrat actuel et quitterait finalement le Santiago Bernabeu en tant qu’agent libre très convoité en juin 2027.
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