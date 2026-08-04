« Londres, me voilà ! » - L’agent alimente les folles rumeurs autour d’Arsenal alors que le feuilleton du transfert de Vinicius Junior au Real Madrid se poursuit

Le long feuilleton du mercato estival autour de Vinicius ne montre absolument aucun signe d’un dénouement rapide. L’international brésilien a officiellement réintégré le groupe du Real Madrid lundi, en reprenant l’entraînement avec l’équipe première après avoir conclu ses vacances prolongées à la suite de la Coupe du monde.

Malgré son retour sans encombre dans la capitale espagnole, l’avenir à long terme de la superstar de 26 ans reste très incertain. Il n’a pas encore officiellement accepté une prolongation de contrat avec le géant espagnol, alors que son bail actuel doit expirer officiellement en 2027. Dans le même temps, Arsenal suit de près cette situation délicate. L’intérêt du club pour s’attacher les services du talentueux attaquant semble s’intensifier rapidement de jour en jour.







