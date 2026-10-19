Londres appelle ! Le Ballon d’Or dévoile un lieu emblématique et un duo de stars pour présenter la cérémonie historique de son 70e anniversaire

Pour la première fois de son histoire, la cérémonie du Ballon d’Or se tiendra à Londres, en Angleterre, à l’occasion du 70e anniversaire de cette récompense. L’événement est prévu au London Palladium Theatre, le lundi 26 octobre, et le gala débutera à 20 h GMT.

La cérémonie sera diffusée dans le monde entier, permettant aux supporters de tous les continents de découvrir si le Ballon d’Or reviendra à l’ancienne garde ou à la nouvelle génération, comme le rapporte l’UEFA.

Chaque lauréat recevra au London Palladium un trophée original qu’il pourra conserver, une tradition qui renforce le prestige de l’événement. France Football produit chaque année un nouveau trophée original pour chaque catégorie, même si des légendes comme Diego Maradona et Pele ont reçu des distinctions honorifiques de leur vivant. Alors que la cérémonie fait son retour à Londres, l’attention reste portée sur la période d’évaluation et les critères stricts appliqués par le jury international de journalistes.