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Londres appelle ! Le Ballon d’Or dévoile un lieu emblématique et un duo de stars pour présenter la cérémonie historique de son 70e anniversaire
Un cadre historique à Londres pour la plus grande soirée du football
Pour la première fois de son histoire, la cérémonie du Ballon d’Or se tiendra à Londres, en Angleterre, à l’occasion du 70e anniversaire de cette récompense. L’événement est prévu au London Palladium Theatre, le lundi 26 octobre, et le gala débutera à 20 h GMT.
La cérémonie sera diffusée dans le monde entier, permettant aux supporters de tous les continents de découvrir si le Ballon d’Or reviendra à l’ancienne garde ou à la nouvelle génération, comme le rapporte l’UEFA.
Chaque lauréat recevra au London Palladium un trophée original qu’il pourra conserver, une tradition qui renforce le prestige de l’événement. France Football produit chaque année un nouveau trophée original pour chaque catégorie, même si des légendes comme Diego Maradona et Pele ont reçu des distinctions honorifiques de leur vivant. Alors que la cérémonie fait son retour à Londres, l’attention reste portée sur la période d’évaluation et les critères stricts appliqués par le jury international de journalistes.
- ZUMA Press Wire
Henry et Scott confirmés à la présentation du Ballon d’Or
Deux visages familiers des retransmissions de football animeront les festivités. Thierry Henry, légende d’Arsenal, et Kate Scott, présentatrice reconnue, ont été confirmés à la présentation de la soirée. Henry, passé du statut d’attaquant de classe mondiale à celui de consultant très respecté, s’est dit enthousiaste à l’idée d’assumer ce rôle.
« Je suis honoré de présenter le Ballon d’Or cette année. Londres est la ville que je considère comme chez moi. J’ai un lien profond avec sa culture footballistique et ses supporters passionnés. Présenter cette soirée ici aux côtés de mon amie et collègue Kate me semble donc tout naturel », a déclaré Henry dans des propos transmis à Additional Source 1. Le duo travaille régulièrement ensemble sur la couverture de la Ligue des champions, et sa complicité devrait apporter une belle énergie à la scène du London Palladium.
Scott, présentatrice polyglotte devenue une habituée des grands événements du football, connaît déjà cette scène. Après avoir présenté la cérémonie en 2014, 2015 et 2025, elle apporte une solide expérience aux célébrations du 70e anniversaire. « Le Ballon d’Or est un rendez-vous emblématique du calendrier du football et représente le sommet de la réussite individuelle dans ce sport. J’aime voir le monde du football se réunir pour rendre hommage aux joueurs qui inspirent des générations. Je suis incroyablement reconnaissante et ravie de présenter à nouveau cet événement légendaire », a ajouté Scott.
Messi et Mbappe en tête d’une présélection masculine riche en stars
La course au Ballon d’Or masculin a pour tête d’affiche l’éternel Messi, qui reste en lice malgré son départ à l’Inter Miami, en MLS. Le recordman aux huit trophées figure aux côtés de son ancien coéquipier Kylian Mbappe, en quête de son premier Ballon d’Or après son transfert très médiatisé au Real Madrid.
La liste des 30 nommés réunit les grands noms du football actuel, parmi lesquels Erling Haaland, Vinicius Junior et Jude Bellingham. Avec Ousmane Dembele, lauréat en 2025, et Rodri, sacré en 2024, trois anciens vainqueurs figurent parmi les candidats. De quoi créer une confrontation passionnante entre champions confirmés et prétendants déterminés à marquer l’histoire.
Au-delà des stars établies, les nominations de 2026 témoignent de la place grandissante de la nouvelle génération. Le prodige adolescent du FC Barcelone Lamine Yamal figure parmi les candidats au trophée principal, confirmant son statut de l’un des espoirs les plus prometteurs du football. D’autres jeunes joueurs, comme Pau Cubarsi et Joao Neves, sont également nommés, illustrant la richesse des talents issus des centres de formation européens.
- Getty Images Sport
Bonmati et Putellas dominent les nominations féminines
Dans la catégorie féminine, la domination du football espagnol reste un thème central. Lauréate en 2025, Aitana Bonmati figure à nouveau parmi les principales candidates à sa propre succession après une nouvelle année remarquable avec Barcelone. Sa coéquipière Alexia Putellas figure également parmi les nommées. Elle est la seule autre ancienne lauréate de la sélection, après avoir remporté le trophée deux années de suite, en 2021 et 2022.
La forte présence de joueuses de Barcelone, parmi lesquelles Ewa Pajor et Caroline Graham Hansen, souligne le statut actuel du club comme référence du football féminin de club. La concurrence s’annonce toutefois rude, Khadija Shaw et Lauren Hemp, de Manchester City, suscitant elles aussi beaucoup d’attention après leurs performances en Women’s Super League.
La liste des nommées pour le Ballon d’Or féminin compte également des représentantes du monde entier, signe de l’essor du football féminin. La Zambienne Barbra Banda et la Malawite Temwa Chawinga ont toutes deux été nommées après s’être illustrées par leur efficacité devant le but aux États-Unis. Dans le même temps, de jeunes talents comme Esmee Brugts et Vicky Lopez commencent à combler l’écart entre les catégories de jeunes et l’élite mondiale.
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