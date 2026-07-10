Mais Tonali se trouve-t-il dans le nord de Londres pour des raisons géographiques et financières, plutôt que sportives ? Interrogé par GOAL dans le cadre d’un partenariat avec BetWright, le site de paris footballistiques, l’ancien milieu de terrain de Tottenham, Murphy, a répondu avec autorité : « Il serait naïf de penser que Londres n’attire pas nombre de jeunes joueurs étrangers. Je le sais par expérience et après avoir échangé avec eux.

Mon intuition me dit que si l’un des très grands clubs, c’est-à-dire Manchester United, Manchester City ou Liverpool, s’était montré aussi déterminé que Tottenham sur le plan financier, il serait peut-être parti là-bas. Car privilégier un lieu plutôt que de remporter des trophées n’est pas une décision que beaucoup de joueurs prendraient. Mais Londres a un attrait certain. Je ne sais pas avec certitude quels clubs étaient sur les rangs pour le recruter.

L’avantage de signer à Tottenham, outre Londres, c’est l’aspect financier. Ils ont vraiment mis le paquet pour le recruter. Peut-être que certains des autres clubs qui étaient sur les rangs n’ont pas mis le paquet à ce niveau-là.

« Un autre élément, pour rendre justice au joueur et à bien d’autres footballeurs – car tous ne sont pas uniquement obsédés par l’argent ou le lieu –, c’est la discussion avec l’entraîneur au moment de choisir un club. Peut-être qu’ailleurs, aucune garantie de temps de jeu n’aurait été donnée. Je ne peux pas l’affirmer avec certitude, mais j’ai déjà vu des joueurs opter pour un club capable de leur garantir un statut de joueur clé et du temps de jeu régulier.

« Je pense que le fait d’être le joueur clé au milieu de terrain, un salaire phénoménal et Londres ont probablement joué un rôle. J’aimerais croire que c’est un mélange de tout cela.

« Je préfère ne pas croire qu’un joueur choisisse un club uniquement pour l’argent ou le lieu, mais cela se produit. C’est une excellente recrue et Tottenham a bien fait de l’attirer, quel que soit le prix. Il va clairement les faire progresser. »