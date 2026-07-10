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Londres appelle ! Il serait « naïf » d'ignorer la raison du transfert de Sandro Tonali à Tottenham pour 100 millions de livres sterling : une ancienne star des Spurs explique pourquoi l'international italien a snobé les avances de ses rivaux
Les Spurs ont cassé leur tirelire pour s'offrir Tonali, Fernandes et Van Hecke.
Des renforts étaient clairement nécessaires au Tottenham Hotspur Stadium après deux saisons consécutives terminées à la 17e place. Si la saison 2024-2025 a enfin apporté un titre tant attendu, la victoire en Ligue Europa, l’exercice précédent a été une véritable épreuve pour les nerfs, la menace de la relégation ayant été évitée de justesse.
La lutte pour le maintien s’est jouée jusqu’à la dernière journée, Roberto De Zerbi parvenant finalement à préserver la catégorie. Il avait repris un poste d’entraîneur qui avait échappé à Thomas Frank puis à Igor Tudor.
L’Italien bénéficie du soutien de sa direction pour inverser la tendance. Des départs sont attendus dans les semaines à venir, les joueurs peu performants devant quitter le club, mais le salon des arrivées a déjà connu une forte affluence.
Des sommes colossales ont été investies pour recruter l’international italien Tonali, l’ancien milieu de terrain de West Ham Mateus Fernandes et l’ancien défenseur de Brighton Jan Paul van Hecke, les Spurs repoussant la concurrence et rappelant qu’ils restent une destination prisée.
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Pourquoi Tonali a-t-il opté pour les Spurs plutôt que pour les autres clubs intéressés ?
Mais Tonali se trouve-t-il dans le nord de Londres pour des raisons géographiques et financières, plutôt que sportives ? Interrogé par GOAL dans le cadre d’un partenariat avec BetWright, le site de paris footballistiques, l’ancien milieu de terrain de Tottenham, Murphy, a répondu avec autorité : « Il serait naïf de penser que Londres n’attire pas nombre de jeunes joueurs étrangers. Je le sais par expérience et après avoir échangé avec eux.
Mon intuition me dit que si l’un des très grands clubs, c’est-à-dire Manchester United, Manchester City ou Liverpool, s’était montré aussi déterminé que Tottenham sur le plan financier, il serait peut-être parti là-bas. Car privilégier un lieu plutôt que de remporter des trophées n’est pas une décision que beaucoup de joueurs prendraient. Mais Londres a un attrait certain. Je ne sais pas avec certitude quels clubs étaient sur les rangs pour le recruter.
L’avantage de signer à Tottenham, outre Londres, c’est l’aspect financier. Ils ont vraiment mis le paquet pour le recruter. Peut-être que certains des autres clubs qui étaient sur les rangs n’ont pas mis le paquet à ce niveau-là.
« Un autre élément, pour rendre justice au joueur et à bien d’autres footballeurs – car tous ne sont pas uniquement obsédés par l’argent ou le lieu –, c’est la discussion avec l’entraîneur au moment de choisir un club. Peut-être qu’ailleurs, aucune garantie de temps de jeu n’aurait été donnée. Je ne peux pas l’affirmer avec certitude, mais j’ai déjà vu des joueurs opter pour un club capable de leur garantir un statut de joueur clé et du temps de jeu régulier.
« Je pense que le fait d’être le joueur clé au milieu de terrain, un salaire phénoménal et Londres ont probablement joué un rôle. J’aimerais croire que c’est un mélange de tout cela.
« Je préfère ne pas croire qu’un joueur choisisse un club uniquement pour l’argent ou le lieu, mais cela se produit. C’est une excellente recrue et Tottenham a bien fait de l’attirer, quel que soit le prix. Il va clairement les faire progresser. »
Tottenham devrait terminer dans le top 6 après un mercato estival ambitieux.
Murphy a commenté les premiers transferts des Spurs, qui visent clairement à renforcer leur effectif avec des joueurs expérimentés de Premier League : « C’est une déclaration d’intention dont on avait grandement besoin. Pour l’instant, tant que les arrivées ne sont pas finalisées, le problème est qu’ils disposent déjà d’un effectif très fourni.
« Quand on ne joue pas en Europe, il faut être un très bon entraîneur pour réussir à satisfaire autant de joueurs alors qu’on ne dispute que le championnat d’Angleterre. Cela pourrait devenir un peu problématique, à moins qu’on ne commence à assister à un exode de joueurs de Tottenham.
Le problème, bien sûr, c’est que beaucoup de ceux qui ont été médiocres la saison dernière et qui touchaient de bons salaires n’attireront guère les convoitises. Il reste donc du travail à faire à Tottenham, mais j’apprécie ce qu’ils ont accompli.
« J’apprécie Van Hecke, j’apprécie Fernandes. Je pense que le retour de [James] Maddison sera également un atout majeur pour eux, car on sait ce qu’il apporte. De manière réaliste, le top 6 doit être leur objectif. Le top 4 serait peut-être un peu ambitieux à atteindre aussi rapidement, mais le top 6 est à leur portée avec les joueurs qu’ils recrutent. »
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Calendrier de Tottenham : la saison 2026-2027 débute à Brentford
De Zerbi espère que les prévisions de Murphy se confirmeront : un retour en Coupe d’Europe est indispensable pour justifier de nouveaux investissements majeurs sur le marché des transferts. Les recrues, déjà familières des exigences de la Premier League, devront s’intégrer rapidement.
La préparation d’avant-saison va bientôt entrer dans le vif, le compte à rebours ayant déjà commencé pour le déplacement à Brentford le 22 août, qui marquera le coup d’envoi de la saison – tandis que les supporters des Spurs s’accrochent à l’espoir de pouvoir bientôt regarder à nouveau vers le haut, après avoir passé les deux dernières années à jeter des regards inquiets par-dessus leurs épaules.
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