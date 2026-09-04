Icône de Manchester City, De Bruyne a livré une analyse franche et quelque peu cinglante de Fernandez, après le transfert très médiatisé du milieu de terrain vers l'Etihad. Alors que les supporters se sont empressés de qualifier l'ancien joueur de Chelsea d'héritier du trône de De Bruyne, le vétéran belge a appelé à la prudence, estimant que ces comparaisons sont prématurées et peut-être imméritées à ce stade de la carrière du jeune milieu.

Dans un entretien accordé à Nieuwsblad, De Bruyne s'est exprimé sur ce discours grandissant au sujet de son successeur. « Les supporters de Manchester City qui présentent Fernandez comme mon successeur ? Honnêtement, je trouve que c'est un peu exagéré », a déclaré De Bruyne lors de cet entretien. Il a poursuivi : « Enzo est un bon joueur, je ne dis pas le contraire. Il a de la qualité, il a du potentiel et il peut devenir un milieu de terrain très important. Mais si l'on veut être totalement honnête, je ne pense pas qu'il soit proche du niveau qui était le mien à Manchester City. »