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« Loin de mon niveau ! » : Kevin De Bruyne rend un verdict cinglant sur Enzo Fernandez comme successeur à Manchester City après un transfert de 125 millions de livres sterling
De Bruyne s'interroge sur les discussions concernant son successeur
Icône de Manchester City, De Bruyne a livré une analyse franche et quelque peu cinglante de Fernandez, après le transfert très médiatisé du milieu de terrain vers l'Etihad. Alors que les supporters se sont empressés de qualifier l'ancien joueur de Chelsea d'héritier du trône de De Bruyne, le vétéran belge a appelé à la prudence, estimant que ces comparaisons sont prématurées et peut-être imméritées à ce stade de la carrière du jeune milieu.
Dans un entretien accordé à Nieuwsblad, De Bruyne s'est exprimé sur ce discours grandissant au sujet de son successeur. « Les supporters de Manchester City qui présentent Fernandez comme mon successeur ? Honnêtement, je trouve que c'est un peu exagéré », a déclaré De Bruyne lors de cet entretien. Il a poursuivi : « Enzo est un bon joueur, je ne dis pas le contraire. Il a de la qualité, il a du potentiel et il peut devenir un milieu de terrain très important. Mais si l'on veut être totalement honnête, je ne pense pas qu'il soit proche du niveau qui était le mien à Manchester City. »
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Fernandez récupère le mythique numéro 17
La transition à l'Etihad a été rendue officielle sur le plan visuel par le choix du numéro de maillot de Fernandez. L'Argentin a opté pour le maillot n°17, une tunique devenue synonyme du génie créatif de De Bruyne durant sa décennie riche en trophées à Manchester.
Si ce numéro revêt une importance historique au club, Fernandez a expliqué que son choix reposait sur son histoire personnelle plutôt que sur une volonté directe d'imiter l'héritage de son prédécesseur.
Le joueur de 25 ans a expliqué avoir choisi le maillot numéro 17 en raison de son lien avec ses débuts en sélection nationale. « C'est un numéro que j'aime, a-t-il déclaré lors de sa présentation. Il me représente. C'était mon premier numéro en sélection nationale, alors je suis très heureux de choisir ce numéro. »
Le prix face au statut de star mondiale
La dimension financière de l'opération a été l'un des principaux sujets de discussion de ce mercato estival. City a égalé un record britannique pour s'attacher les services du champion du monde, mais De Bruyne estime qu'une valorisation élevée ne se traduit pas automatiquement par des performances de haut niveau sur le terrain.
Revenant sur cet engouement, la star belge a souligné : « Parfois, j'ai l'impression que les gens le surestiment à cause de son prix et de ce qu'il a accompli avec l'Argentine. 125 millions de livres ne font pas automatiquement de vous un milieu de terrain de classe mondiale. Il a encore beaucoup à prouver. S'il veut être mon successeur, il doit d'abord le montrer sur le terrain. Prendre mon maillot n°17 est une chose... remplacer Kevin De Bruyne en est une tout autre. »
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Le défi qui attend l'Argentin
Malgré le scepticisme de l'homme qu'il remplace, Fernandez se concentre sur la tâche qui l'attend et sur l'opportunité de travailler à nouveau sous les ordres d'Enzo Maresca.
« Tout joueur veut faire partie d'un club comme celui-ci, car tout le monde sait à quel point City est bien géré », a déclaré Fernandez à son arrivée au club. « Je ne pourrais pas être plus heureux d'être ici, et je suis prêt à relever le défi d'aider City à continuer de remporter des trophées. C'est un club conçu pour réussir. »
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