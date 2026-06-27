L’éventuelle inclusion de Federico Gatti dans les négociations pourrait-elle changer la donne ? Une chose est sûre : De Laurentiis resterait déterminé à ne pas renforcer un rival comme la Juventus. En parallèle, il est vrai que Gatti, né en 1998, figure parmi les joueurs chers au directeur sportif napolitain Giovanni Manna, ancien de la Juve, qui avait activement poussé son arrivée à Turin en provenance de Frosinone. Après quatre saisons sous le maillot bianconero, 136 apparitions et 11 buts, le défenseur se retrouve de nouveau sur le marché des transferts. La Juventus, sous l’ère Giovanni Carnevali, cherche à se renforcer défensivement avec Jhon Lucumí et Tarik Muharemović en pole position, ce qui rend probable le départ d’au moins l’un des trois défenseurs. Sous contrat jusqu’en 2030 et estimé à 25 millions d’euros, le défenseur intéresse non seulement Manna,mais aussi le nouvel entraîneur du Napoli, Max Allegri, qui l’a déjà dirigé à Turin.







