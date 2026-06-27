Un échange entre Stanislav Lobotka et Federico Gatti, qui verraitle milieu de terrain rejoindre la Juventus tandis que le défenseur central prendrait la direction de Naples, resurgit dans les rumeurs de mercato. Âgé de 30ans, Lobotka est sous contrat avec les Azzurri jusqu’en 2027, mais le club d’Aurelio De Laurentiis cherche à le convaincre de prolonger pour éviter de le perdre gratuitement l’été prochain. Le milieu de terrain slovaque est lié au club napolitain par un contrat qui expire en 2027, assorti d’une option de prolongation d’une saison, et d’une clause libératoire de 25 millions d’euros valable uniquement pour l’étranger. Selon le Corriere del Mezzogiorno, un nouveau bail avec revalorisation salariale est sur la table, la décision finale appartenant au joueur.
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Lobotka à la Juventus et Gatti au Napoli : qu’en est-il vraiment ?
Spalletti convoque Lobotka.
À la Juventus, Luciano Spalletti a désigné Lobotka comme cible prioritaire pour renforcer le milieu de terrain bianconero. C’est pourquoi le Napoli s’est déjà activé pour conserver le meneur de jeu slovaque en lui proposant une prolongation de contrat jusqu’en 2027. L’entraîneur toscan pousse pour le faire venir à Turin, même si la direction turinoise n’a pas encore transmis d’offre officielle aux Azzurri. L’opération s’annonce toutefois complexe en raison de deux écueils : la volonté ferme du Napoli de conserver son métronome et l’inapplicabilité, en Italie, de la clause libératoire de 25 millions d’euros inscrite dans le contrat du Slovaque. Pour espérer offrir ce joueur né en 1994 à Spalletti, la Juventus devra donc mettre sur la table une somme d’au moins 35 millions d’euros, tout en convainquant le milieu de terrain de rejoindre le club.
GATTI VA-T-IL CHANGER LE DESTIN DE LOBOTKA ?
L’éventuelle inclusion de Federico Gatti dans les négociations pourrait-elle changer la donne ? Une chose est sûre : De Laurentiis resterait déterminé à ne pas renforcer un rival comme la Juventus. En parallèle, il est vrai que Gatti, né en 1998, figure parmi les joueurs chers au directeur sportif napolitain Giovanni Manna, ancien de la Juve, qui avait activement poussé son arrivée à Turin en provenance de Frosinone. Après quatre saisons sous le maillot bianconero, 136 apparitions et 11 buts, le défenseur se retrouve de nouveau sur le marché des transferts. La Juventus, sous l’ère Giovanni Carnevali, cherche à se renforcer défensivement avec Jhon Lucumí et Tarik Muharemović en pole position, ce qui rend probable le départ d’au moins l’un des trois défenseurs. Sous contrat jusqu’en 2030 et estimé à 25 millions d’euros, le défenseur intéresse non seulement Manna,mais aussi le nouvel entraîneur du Napoli, Max Allegri, qui l’a déjà dirigé à Turin.