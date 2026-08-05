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Liverpool vise le prodige du PSG Ibrahim Mbaye, évalué à 50 M€, alors que les discussions pour Bradley Barcola piétinent
Liverpool vise le prodige du PSG Mbaye
Liverpool s’intéresse à l’ailier du PSG Mbaye, alors que le joueur de 18 ans cherche à obtenir un temps de jeu plus régulier, selon GiveMeSport. L’international sénégalais devrait quitter Paris cet été à la recherche de minutes garanties en équipe première. Le PSG devrait réclamer au moins 50 M€ pour ce talentueux attaquant, un prix qui pourrait encore grimper dans un marché inflationniste.
Bien que Liverpool n’ait pas encore formulé d’offre officielle, Mbaye serait favorable à un possible transfert à Anfield. Liverpool fait face à une rude concurrence pour sa signature, puisque le Bayer Leverkusen a déjà entamé des discussions directes de club à club avec la direction du PSG. Cependant, Mbaye reste prêt à étudier toutes les options et accueillerait favorablement une approche formelle du club de Premier League.
- AFP
Leverkusen en tête de la course alors que la concurrence s’intensifie
Leverkusen a réalisé des progrès significatifs dans sa poursuite de Mbaye après des discussions entre Nasser Al-Khelaifi et Fernando Carro. Les deux dirigeants entretiennent d’excellentes relations, ce qui donne au club allemand une position solide dans les négociations. Néanmoins, la situation de Mbaye au PSG devient de plus en plus encombrée. Qualifié de « phénomène » africain, l’ailier a disputé 24 matches et inscrit trois buts en Ligue 1 la saison dernière, mais il a dû faire face à une rude concurrence de la part de Desire Doue et Bradley Barcola.
En outre, le PSG cherche activement à recruter d’autres joueurs de couloir, avec Maghnes Akliouche, de Monaco, sur le point de rejoindre le club pour environ 50 M€. Alors que le PSG vise également un autre ailier après avoir manqué Yan Diomande, en partance pour le Real Madrid, le temps de jeu de Mbaye à Paris sera encore plus limité.
Les discussions pour Barcola butent sur un désaccord sur sa valorisation
Mbaye n’est pas le seul ailier du PSG sur les tablettes de Liverpool, puisque les Reds continuent d’explorer la possibilité d’un transfert retentissant pour Barcola. Des discussions préliminaires ont déjà eu lieu entre les deux clubs européens au sujet de l’international français. Liverpool est prêt à offrir environ 100 M€ pour Barcola, qui veut activement rejoindre le club de la Mersey.
Les conditions personnelles ne devraient poser aucun problème, mais les négociations restent dans l’impasse en raison du prix réclamé colossal de 170 M€ par le PSG. En interne, au PSG, on estime que la valeur de Barcola est renforcée par sa solide Coupe du monde, lors de laquelle il a inscrit trois buts et délivré une passe décisive avec la France. Les Parisiens mettent également en avant son statut de double vainqueur consécutif de la Ligue des champions pour réclamer un montant record.
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Des baisses de prix pourraient déclencher des mouvements tardifs
Le PSG insiste pour que toute vente de Barcola dépasse les récents montants records de Premier League, comme le transfert d’Elliot Anderson à 116 M£ et le transfert de Morgan Rogers à 117 M£. Cette position reste ferme malgré le fait qu’il ne reste que deux ans de contrat à Barcola et qu’il refuse un nouveau bail. Cependant, certains pensent que la valorisation très élevée fixée par le PSG pourrait baisser au fil du mois d’août. Une fois que le club parisien aura bouclé son propre recrutement sur les ailes, sa position sur les départs pourrait devenir bien plus flexible. Liverpool va désormais évaluer avec attention s’il convient de formuler une offre officielle pour Mbaye ou d’attendre que le PSG revoie sa position sur Barcola à l’approche de la date limite du mercato.
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