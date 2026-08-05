Liverpool s’intéresse à l’ailier du PSG Mbaye, alors que le joueur de 18 ans cherche à obtenir un temps de jeu plus régulier, selon GiveMeSport. L’international sénégalais devrait quitter Paris cet été à la recherche de minutes garanties en équipe première. Le PSG devrait réclamer au moins 50 M€ pour ce talentueux attaquant, un prix qui pourrait encore grimper dans un marché inflationniste.

Bien que Liverpool n’ait pas encore formulé d’offre officielle, Mbaye serait favorable à un possible transfert à Anfield. Liverpool fait face à une rude concurrence pour sa signature, puisque le Bayer Leverkusen a déjà entamé des discussions directes de club à club avec la direction du PSG. Cependant, Mbaye reste prêt à étudier toutes les options et accueillerait favorablement une approche formelle du club de Premier League.