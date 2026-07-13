Getty Images
Traduit par
Liverpool va économiser plusieurs millions d’euros grâce à l’accord conclu avec Arne Slot, l’ancien entraîneur s’apprêtant à prendre de nouvelles fonctions
Les Pays-Bas franchissent un cap financier
Selon De Telegraaf, Liverpool a libéré Arne Slot pour qu’il prenne les commandes de l’équipe nationale des Pays-Bas, une opération qui permettra au club de Premier League d’économiser plusieurs millions d’euros de salaires restants.
L’ancien coach du Feyenoord, limogé il y a deux mois à peine sur les bords de la Mersey, a obtenu de Liverpool l’autorisation de rejoindre la KNVB sans perdre le bénéfice de son indemnité de départ.
Selon les termes de son départ, l’ancien coach de Feyenoord avait droit à une indemnité substantielle après avoir été placé en « jardinage », une pratique courante chez les grands clubs anglais. Cependant, Liverpool complétera son salaire lors de sa première année à la tête de l’équipe nationale afin qu’il perçoive la totalité de la somme due à Anfield. Cet arrangement permet à la KNVB d’assurer les services de l’entraîneur tout en allégeant la charge financière des Reds.
- Getty Images Sport
Éviter le précédent Van Gaal
Cette transition contraste avec d’autres départs très médiatisés d’entraîneurs en Angleterre. On se souvient ainsi que Louis van Gaal avait refusé toute offre pendant un an après son licenciement par Manchester United, afin de percevoir intégralement son indemnité de 10 millions de livres sterling. Slot, lui, a su conserver une relation professionnelle avec la direction de Liverpool, malgré un départ intervenu seulement douze mois après avoir mené le club au titre de champion de Premier League.
Le contrat initial de trois ans du Néerlandais à Anfield s’élevait à environ 8 millions de livres sterling pour la première saison, avec des augmentations substantielles déclenchées par son succès en championnat. En incluant la dernière année de son contrat, la rémunération totale était estimée à environ 25 millions de livres sterling. En rejoignant la scène internationale plutôt qu’un rival direct de la Premier League, Slot a trouvé une solution qui satisfait toutes les parties concernées.
Refus d'un retour en Premier League
Le parcours de Slot vers le poste de sélectionneur national s’est précisé après qu’il aurait refusé des propositions lui permettant de rester dans le football de club. Âgé de 45 ans, il était la cible privilégiée de plusieurs équipes cherchant à se reconstruire cet été, mais son choix semble s’être porté sur le poste vacant au sein des Oranje. Plus précisément, Slot a décliné une offre de Fulham qui lui proposait de prendre les rênes de l’équipe à Craven Cottage.
Le club londonien l’avait identifié comme le successeur idéal de Marco Silva, mais le Néerlandais privilégie la possibilité de mettre en œuvre sa philosophie offensive sur la scène internationale. Alors que les premiers matchs de la Ligue des Nations contre l’Allemagne approchent à grands pas en septembre, la KNVB est sous pression pour finaliser rapidement cette nomination afin d’éviter une période d’instabilité suite au départ de Koeman.
- Getty Images Sport
Le profil type du joueur recherché par l’équipe nationale des Pays-Bas
Malgré une deuxième saison décevante à Anfield, où le club a dépensé près de 450 millions de livres sterling pour finalement terminer cinquième, Slot reste très apprécié dans son pays natal. Son comportement « très correct » lors de la résiliation de son contrat avec Liverpool a facilité les démarches administratives, garantissant ainsi que les détails financiers de son départ d'Anfield ne feront pas obstacle à l'emploi de ses rêves.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles