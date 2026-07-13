Goal.com
En direct
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.

NE MANQUEZ PAS UN SEUL INSTANT DE LA COUPE DU MONDE

Votre accès illimité aux résultats, aux mises à jour en direct et aux analyses
Découvrir
Arne SlotGetty Images
Mohamed Saeed

Traduit par

Liverpool va économiser plusieurs millions d’euros grâce à l’accord conclu avec Arne Slot, l’ancien entraîneur s’apprêtant à prendre de nouvelles fonctions

Liverpool
A. Slot
Premier League
Pays-Bas
Coupe du monde

Liverpool va profiter d'un bel apport financier après avoir finalisé un accord qui permet à Arne Slot de devenir le nouveau sélectionneur des Pays-Bas. Le technicien néerlandais, parti d'Anfield en début d'été, est le candidat privilégié pour succéder à Ronald Koeman, à la suite de la récente transition chez les Oranje.

  • Les Pays-Bas franchissent un cap financier

    Selon De Telegraaf, Liverpool a libéré Arne Slot pour qu’il prenne les commandes de l’équipe nationale des Pays-Bas, une opération qui permettra au club de Premier League d’économiser plusieurs millions d’euros de salaires restants.

    L’ancien coach du Feyenoord, limogé il y a deux mois à peine sur les bords de la Mersey, a obtenu de Liverpool l’autorisation de rejoindre la KNVB sans perdre le bénéfice de son indemnité de départ.

    Selon les termes de son départ, l’ancien coach de Feyenoord avait droit à une indemnité substantielle après avoir été placé en « jardinage », une pratique courante chez les grands clubs anglais. Cependant, Liverpool complétera son salaire lors de sa première année à la tête de l’équipe nationale afin qu’il perçoive la totalité de la somme due à Anfield. Cet arrangement permet à la KNVB d’assurer les services de l’entraîneur tout en allégeant la charge financière des Reds.

    • Publicité
  • Angel di Maria Press ConferenceGetty Images Sport

    Éviter le précédent Van Gaal

    Cette transition contraste avec d’autres départs très médiatisés d’entraîneurs en Angleterre. On se souvient ainsi que Louis van Gaal avait refusé toute offre pendant un an après son licenciement par Manchester United, afin de percevoir intégralement son indemnité de 10 millions de livres sterling. Slot, lui, a su conserver une relation professionnelle avec la direction de Liverpool, malgré un départ intervenu seulement douze mois après avoir mené le club au titre de champion de Premier League.

    Le contrat initial de trois ans du Néerlandais à Anfield s’élevait à environ 8 millions de livres sterling pour la première saison, avec des augmentations substantielles déclenchées par son succès en championnat. En incluant la dernière année de son contrat, la rémunération totale était estimée à environ 25 millions de livres sterling. En rejoignant la scène internationale plutôt qu’un rival direct de la Premier League, Slot a trouvé une solution qui satisfait toutes les parties concernées.


  • Refus d'un retour en Premier League

    Le parcours de Slot vers le poste de sélectionneur national s’est précisé après qu’il aurait refusé des propositions lui permettant de rester dans le football de club. Âgé de 45 ans, il était la cible privilégiée de plusieurs équipes cherchant à se reconstruire cet été, mais son choix semble s’être porté sur le poste vacant au sein des Oranje. Plus précisément, Slot a décliné une offre de Fulham qui lui proposait de prendre les rênes de l’équipe à Craven Cottage.

    Le club londonien l’avait identifié comme le successeur idéal de Marco Silva, mais le Néerlandais privilégie la possibilité de mettre en œuvre sa philosophie offensive sur la scène internationale. Alors que les premiers matchs de la Ligue des Nations contre l’Allemagne approchent à grands pas en septembre, la KNVB est sous pression pour finaliser rapidement cette nomination afin d’éviter une période d’instabilité suite au départ de Koeman.

    • VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

    Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

    Suivez GOAL sur Google
  • Netherlands v Morocco: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Le profil type du joueur recherché par l’équipe nationale des Pays-Bas

    Malgré une deuxième saison décevante à Anfield, où le club a dépensé près de 450 millions de livres sterling pour finalement terminer cinquième, Slot reste très apprécié dans son pays natal. Son comportement « très correct » lors de la résiliation de son contrat avec Liverpool a facilité les démarches administratives, garantissant ainsi que les détails financiers de son départ d'Anfield ne feront pas obstacle à l'emploi de ses rêves.

Jeux d'amitié des clubs
Liverpool crest
Liverpool
LIV
Sunderland crest
Sunderland
SUN