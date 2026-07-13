Liverpool va économiser plusieurs millions d’euros grâce à l’accord conclu avec Arne Slot, l’ancien entraîneur s’apprêtant à prendre de nouvelles fonctions

Selon De Telegraaf, Liverpool a libéré Arne Slot pour qu’il prenne les commandes de l’équipe nationale des Pays-Bas, une opération qui permettra au club de Premier League d’économiser plusieurs millions d’euros de salaires restants.

L’ancien coach du Feyenoord, limogé il y a deux mois à peine sur les bords de la Mersey, a obtenu de Liverpool l’autorisation de rejoindre la KNVB sans perdre le bénéfice de son indemnité de départ.

Selon les termes de son départ, l’ancien coach de Feyenoord avait droit à une indemnité substantielle après avoir été placé en « jardinage », une pratique courante chez les grands clubs anglais. Cependant, Liverpool complétera son salaire lors de sa première année à la tête de l’équipe nationale afin qu’il perçoive la totalité de la somme due à Anfield. Cet arrangement permet à la KNVB d’assurer les services de l’entraîneur tout en allégeant la charge financière des Reds.