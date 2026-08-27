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Liverpool trouve un accord sensationnel de 120 M£ pour la star du PSG Bradley Barcola, identifié comme le successeur de Mohamed Salah
Liverpool conclut un accord à 120 millions de livres sterling pour Barcola
Liverpool se rapproche d’un transfert retentissant après avoir trouvé un accord de principe avec le Paris Saint-Germain pour Barcola. Selon The Athletic, l’opération proposée est estimée à environ 120 M£ (140 M€), dont plus de 100 M£ de paiements garantis pour le club français.
Cette avancée fait suite à une réduction significative des exigences initiales du PSG. Le club de Ligue 1 valorisait au départ l’attaquant à 170 M€, mais des discussions fructueuses menées par le directeur sportif de Liverpool Richard Hughes et le président de Fenway Sports Group Mike Gordon auraient permis de faire baisser le prix demandé.
Alors que les derniers documents sont encore en cours de traitement, le joueur de 23 ans est pleinement déterminé à rejoindre le club de Premier League. Les conditions personnelles ne devraient pas constituer un obstacle, puisque les grandes lignes d’un contrat de longue durée sont déjà solidement en place.
- AFP
Le plan pour la succession de Salah
Barcola a été identifié dès le début de l’été comme la cible prioritaire de Liverpool pour remplacer à terme Mohamed Salah. Liverpool a accéléré sa poursuite après l’échec d’un transfert envisagé pour Yan Diomande, concentrant tous ses efforts sur le recrutement de l’attaquant français.
Le joueur de 23 ans a clairement fait savoir qu’il souhaitait quitter la capitale française. Alors qu’il lui reste deux ans de contrat au PSG, Barcola a refusé de prolonger et a ensuite été écarté du groupe de Luis Enrique pour le match nul 2-2 de dimanche contre Rennes.
Un transfert à Anfield offrirait à Barcola une voie claire vers un temps de jeu régulier. Malgré 49 apparitions la saison dernière et 13 buts toutes compétitions confondues, il s’est souvent retrouvé à lutter avec Khvicha Kvaratskhelia et Desire Doue pour une place dans le onze de départ lors des sacres consécutifs du PSG en Ligue des champions.
Un remaniement potentiel record pour le club
Si le transfert se concrétise, Barcola deviendra la deuxième recrue la plus chère de l’histoire de Liverpool. L’accord à 120 M£ reste légèrement en dessous des 125 M£ que le club a versés à Newcastle United pour Alexander Isak l’été dernier. Il dépasse également le montant global de 116 M£ négocié pour Florian Wirtz, qui comprenait 16 M£ de bonus conditionnels.
L’arrivée de Barcola pourrait créer un effet domino important au sein de l’effectif. L’avenir de Cody Gakpo est désormais incertain, alors que l’attaquant néerlandais continue de susciter un vif intérêt de la part de Tottenham Hotspur. Manchester City a également suivi sa situation tout au long de l’été, ce qui signifie que l’équipe d’Andoni Iraola pourrait autoriser des départs afin d’équilibrer son énorme investissement financier.
- AFP
La date limite du marché des transferts approche
Hughes et l’équipe de recrutement de Liverpool doivent désormais finaliser les derniers détails afin de programmer la visite médicale de Barcola avant la fermeture du mercato mardi. Même si l’opération Barcola approche de sa conclusion, le club pourrait ne pas avoir terminé son mercato estival. Liverpool reste actif sur le marché pour recruter un ailier droit supplémentaire avant la date limite du 1er septembre, après avoir déjà vu des offres ambitieuses pour Yankuba Minteh rejetées plus tôt lors de ce mercato. Les approches pour Endrick et Ismaila Sarr ont également été repoussées par le Real Madrid et Crystal Palace. Le recrutement d’un autre joueur de couloir avant la fermeture du mercato viendrait confirmer un été véritablement transformateur à Anfield.
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