Liverpool se rapproche d’un transfert retentissant après avoir trouvé un accord de principe avec le Paris Saint-Germain pour Barcola. Selon The Athletic, l’opération proposée est estimée à environ 120 M£ (140 M€), dont plus de 100 M£ de paiements garantis pour le club français.

Cette avancée fait suite à une réduction significative des exigences initiales du PSG. Le club de Ligue 1 valorisait au départ l’attaquant à 170 M€, mais des discussions fructueuses menées par le directeur sportif de Liverpool Richard Hughes et le président de Fenway Sports Group Mike Gordon auraient permis de faire baisser le prix demandé.

Alors que les derniers documents sont encore en cours de traitement, le joueur de 23 ans est pleinement déterminé à rejoindre le club de Premier League. Les conditions personnelles ne devraient pas constituer un obstacle, puisque les grandes lignes d’un contrat de longue durée sont déjà solidement en place.



