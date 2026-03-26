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Liverpool suscite la colère des supporters en annonçant une hausse du prix des billets pour les TROIS prochaines saisons, malgré une défense de titre désastreuse en Premier League
Confirmation de la hausse des prix à Anfield
Les Reds ont officiellement annoncé que les prix des billets en tribune générale augmenteraient au cours des trois prochaines saisons. Cette annonce intervient à un moment difficile pour le club sur le terrain, l'équipe d'Arne Slot occupant actuellement la cinquième place du classement de la Premier League après avoir remporté le titre la saison dernière.
Les billets d'entrée générale pour adultes devraient augmenter de 1,25 £ à 1,75 £ par personne et par journée de match. Pour les détenteurs d'abonnements, l'impact est encore plus important, les prix pouvant grimper jusqu'à 27 £ pour la saison à venir.
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Le forum des supporters fait part de sa déception
Cette décision a suscité une vague de critiques de la part du Conseil officiel des supporters, qui était en pourparlers avec le club depuis février. Les représentants des supporters avaient vivement plaidé en faveur d’un gel des prix afin de protéger les fidèles supporters de la hausse des coûts dans un contexte de crise du coût de la vie.
« Nous sommes en pourparlers directs avec le club depuis début février », ont-ils déclaré, selon The Mirror. « Cela faisait suite à une réunion avec le conseil d’administration et les propriétaires du club en octobre dernier. Nous avons été clairs sur nos demandes tout au long du processus : nous avons demandé un gel des prix pour deux saisons, conformément à la campagne « Stop Exploiting Loyalty » (Arrêtez d’exploiter la loyauté) de la Football Supporters’ Association, et avons cherché à obtenir un engagement à travailler ensemble pour trouver des alternatives qui ne coûtent pas plus cher aux supporters. »
« Nous avons estimé que c’était l’occasion pour le club de faire ce que l’on pourrait attendre de ceux qui se targuent que cela signifie “plus” : se démarquer des autres, soutenir la fidélité des supporters et travailler collectivement à une solution qui ne se fasse pas au détriment des supporters. »
Le club défend sa stratégie financière
La direction de Liverpool insiste sur le fait que le gel des prix n'était pas une option viable dans le contexte économique actuel. Le club a invoqué la nécessité de rester compétitif et la hausse des coûts d'exploitation comme principales raisons de cette augmentation. Dans un communiqué officiel, le club a expliqué : « Après mûre réflexion lors de plusieurs réunions, le club a décidé que cette mesure n'était pas viable dans l'environnement hautement concurrentiel dans lequel il évolue, alors qu'il continue d'investir sur le terrain et en dehors, et que les coûts augmentent dans l'ensemble du club pour des raisons qui échappent à son contrôle.»
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Se battre pour une place en Ligue des champions
Les Reds occupent actuellement la cinquième place, à cinq points d'Aston Villa, qui figure parmi les quatre premiers. Ils visent clairement une place en Ligue des champions la saison prochaine pour sauver leur campagne désastreuse en Premier League – d'autant plus qu'ils sont les tenants du titre. Après la trêve internationale, les hommes de Slot affronteront Manchester City en quarts de finale de la FA Cup, avant un autre match difficile contre le Paris Saint-Germain lors du match aller des quarts de finale de la Ligue des champions.