Liverpool suscite la colère des supporters en annonçant une hausse du prix des billets pour les TROIS prochaines saisons, malgré une défense de titre désastreuse en Premier League

Cette décision a suscité une vague de critiques de la part du Conseil officiel des supporters, qui était en pourparlers avec le club depuis février. Les représentants des supporters avaient vivement plaidé en faveur d’un gel des prix afin de protéger les fidèles supporters de la hausse des coûts dans un contexte de crise du coût de la vie.

« Nous sommes en pourparlers directs avec le club depuis début février », ont-ils déclaré, selon The Mirror. « Cela faisait suite à une réunion avec le conseil d’administration et les propriétaires du club en octobre dernier. Nous avons été clairs sur nos demandes tout au long du processus : nous avons demandé un gel des prix pour deux saisons, conformément à la campagne « Stop Exploiting Loyalty » (Arrêtez d’exploiter la loyauté) de la Football Supporters’ Association, et avons cherché à obtenir un engagement à travailler ensemble pour trouver des alternatives qui ne coûtent pas plus cher aux supporters. »

« Nous avons estimé que c’était l’occasion pour le club de faire ce que l’on pourrait attendre de ceux qui se targuent que cela signifie “plus” : se démarquer des autres, soutenir la fidélité des supporters et travailler collectivement à une solution qui ne se fasse pas au détriment des supporters. »