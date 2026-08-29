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Bradley Barcola Liverpool GFXGetty/GOAL
Mark Doyle,Krishan Davis et James Westwood

Traduit par

Liverpool surpaye Bradley Barcola, mais rejoindre Liverpool offre à l’ailier français supersonique la chance de devenir une superstar mondiale : GOAL évalue les plus gros transferts du mercato estival 2026

Opinion
Liverpool
B. Barcola
Manchester City
A. Bouaddi
N. Gonzalez
Manchester United
C. Baleba
Tottenham
O. Marmoush
Savio
Arsenal
E. Konsa
B. Guimaraes
FC Barcelone
Rodri
E. Anderson
Inter
C. Jones
D. Spence
Chelsea
J. Henderson
D. Welbeck
M. Lacroix
M. Rogers
L. Delap
N. Jackson
Paris Saint-Germain
F. Torres
M. Godts
J. Stones
C. Tzolis
Aston Villa
A. Garnacho
K. Adeyemi
A. Gordon
Y. Tielemans
A. Santos
S. Tonali
M. Fernandes
C. Romero
Real Madrid
Yan Diomandé
D. Dumfries
Ibrahima Konaté
B. Silva
M. Cucurella
Bayern Munich
I. Saibari
M. Palestra
Milan AC
G. Ramos
R. Araujo
V. Munoz
M. Salah
J. van Hecke
A. Robertson
Newcastle
Borussia Dortmund
Atlético Madrid
West Ham
Nottingham Forest
Crystal Palace
Brighton
Ajax
Atalanta Bergame
PSV
Club Bruges
Premier League
LaLiga
Serie A
Bundesliga
Ligue 1

Pour certains supporters de football, l’été est la période du calendrier qu’ils attendent le plus, et pas seulement parce qu’elle est marquée par une Coupe du monde tous les quatre ans ! C’est surtout parce que la fin de la saison ne veut dire qu’une seule chose : l’heure des transferts a sonné ! Le mercato 2026 s’annonce une nouvelle fois animé, avec plusieurs très grands noms qui ont changé de club pour des montants importants avant la date limite du 1er septembre.

On sait que certains transferts s’avèrent bénéfiques pour toutes les parties concernées, mais il y en a beaucoup où au moins un des clubs, voire même le joueur, se retrouve à se demander ce qui aurait pu se passer s’il avait pris une autre décision à la table des négociations.

GOAL est donc là pour vous permettre de savoir qui a tiré le meilleur parti de chaque énorme opération avant même que les joueurs n’aient été officiellement présentés. Tout au long du mercato estival, nous noterons chaque transfert bouclé au fur et à mesure, afin de vous permettre de suivre les grands gagnants, et les perdants, de la période des transferts.

Découvrez toutes nos notes ci-dessous et dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires...

  • FBL-EUR-C1-CHELSEA-PSGAFP

    29 août : Bradley Barcola (du Paris Saint-Germain à Liverpool, 123 M£)

    Pour le PSG : Les champions de France n’auraient sans doute jamais imaginé que la valeur de Barcola atteindrait 140 M€ après l’avoir recruté pour seulement 45 M€ en provenance de Lyon en 2023. Barcola a rendu de fiers services au PSG, mais il ne s’est pas tout à fait rendu indispensable, donc le club a réalisé une excellente opération en réussissant à tirer de Liverpool une indemnité à neuf chiffres. Luis Enrique avait aussi anticipé ce moment en faisant venir Ferran Torres, Maghnes Akliouche et Mika Godts, ce qui garantit que le PSG ne sera pas une équipe plus faible sans Barcola. En fait, il sera désormais plus facile pour Luis Enrique d’aligner une équipe plus régulière maintenant que le joueur de 23 ans n’entre plus dans l’équation. Barcola voulait un rôle plus important que le PSG ne pouvait tout simplement pas lui offrir, et ce transfert contribuera donc à préserver l’harmonie dans le vestiaire alors que le club vise encore plus de succès cette saison. Le montant final placera aussi le PSG dans une position de négociation très favorable lorsqu’il cédera d’autres joueurs de l’effectif lors de prochains mercatos. En somme, c’était une évidence. Note : A+

    Pour Liverpool : Barcola a inscrit 39 buts et délivré 37 passes décisives en 152 apparitions avec le PSG, malgré des rotations constantes entre titularisations et passages sur le banc. Cela seul montre qu’il s’agit d’un joueur spécial, et Liverpool estimera qu’il peut être encore plus décisif en devenant un élément central du projet tactique d’Andoni Iraola. Même s’il est le plus efficace à gauche, Barcola est également à l’aise à droite et redonne à Liverpool le pedigree de très haut niveau dans le dernier tiers du terrain que le club a perdu au départ de Mohamed Salah. Sa vitesse foudroyante et son style direct correspondent parfaitement à Iraola, qui exige une grande intensité et veut que Liverpool joue vers l’avant. Barcola apportera assurément davantage à l’attaque de Liverpool que Cody Gakpo, trop unidimensionnel, qui serait selon certaines informations une cible de fin de mercato pour Tottenham et Manchester City. Tout n’est toutefois pas positif, car Barcola n’aura aucune marge d’erreur en tant que joueur à 120 M£. Liverpool a surpayé, et rien ne dit qu’il s’adaptera immédiatement à la rudesse physique du football de Premier League. Les supporters et les observateurs tomberont vite sur Barcola s’il connaît des débuts compliqués, et Liverpool s’expose de nouveau aux moqueries sur ses choix en matière de transferts après les difficultés de Florian Wirtz et Alexander Isak. Note : B

    Pour Barcola : L’ancien Lyonnais se sentira capable d’assumer la pression de la vie à Anfield après avoir brillé dans une équipe du PSG qui a remporté des Coupes d’Europe consécutives, et s’être illustré avec la France sur la scène de la Coupe du monde. Mais on peut aussi aisément soutenir que le fait d’occuper un rôle de soutien derrière Ousmane Dembele, Khvicha Kvaratskhelia et Desire Doue a contribué à accélérer le développement de Barcola. Sans être accablé par trop de responsabilités, il s’est exprimé librement chaque fois qu’il est entré sur le terrain et a énormément bénéficié du travail aux côtés de plusieurs joueurs de classe mondiale. Virgil van Dijk est le seul membre de l’effectif de Liverpool à entrer dans cette catégorie à l’heure actuelle, et il est dans le crépuscule de sa carrière à 35 ans. Barcola avait la vie facile au PSG en comparaison du défi qui l’attend à Anfield. Iraola a besoin qu’il soit le joueur qui fasse gagner Liverpool deux à trois fois par semaine, et on ne sait pas encore s’il est assez solide pour répondre à de telles attentes. Il faut malgré tout saluer le courage de Barcola ; quitter sa zone de confort, où le succès était presque garanti, pour faire partie du projet encore naissant d’Iraola suggère qu’il est fort mentalement. Il aurait été très difficile pour Barcola de devenir un jour un candidat au Ballon d’Or au PSG, car il était éclipsé par au moins quatre coéquipiers, dont Vitinha, mais s’il inspire Liverpool dans sa quête de trophées, cela pourrait l’installer dans la discussion. À condition d’être prêt immédiatement et de faire les efforts nécessaires, ce transfert pourrait propulser Barcola vers le statut de superstar. Note : A-

    James Westwood

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  • Nicolas Jackson Aston Villa 2026Getty Images

    28 août : Nicolas Jackson (de Chelsea à Aston Villa, 65 M£)

    Pour Chelsea : Réaliser un profit aussi important sur un joueur recruté au départ pour seulement 32 M£ et qui n’entrait plus dans les plans de Xabi Alonso est un coup de maître de la part de Chelsea. Le fait d’avoir résisté à la tentation de prêter à nouveau Jackson, malgré l’intérêt de l’Atlético de Madrid, a aussi porté ses fruits, avec son salaire de 100 000 £ désormais définitivement retiré de la masse salariale du club. Jackson n’a jamais vraiment convaincu lors de ses deux premières saisons à Stamford Bridge, et le constat a été le même lors de son prêt au Bayern Munich la saison dernière. Il n’allait jamais passer devant Joao Pedro ou Danny Welbeck dans la hiérarchie, donc cette vente allait dans le meilleur intérêt de Chelsea. Cela dit, une crise de blessures en attaque pourrait faire mal vieillir cette opération. Le club renforce aussi un rival direct dans la course aux places qualificatives pour la Ligue des champions, et cela ferait mauvais genre pour Chelsea si Unai Emery parvenait soudainement à révéler tout le potentiel de Jackson. Chelsea pourra toutefois toujours dire que l’offre était trop belle pour être refusée : récupérer jusqu’à 65 M£ pour la version actuelle de Jackson a sans aucun doute provoqué une grande satisfaction dans la salle du conseil. Note : A-

    Pour Villa : Jackson ne vaut tout simplement pas, pour Villa, une indemnité record pour le club. C’est un finisseur extrêmement irrégulier et il n’a pas le même registre global qu’Ollie Watkins. Oui, il a cinq ans de moins que le joueur qu’il remplace, mais il est loin d’avoir le même vécu en Premier League. Même si Jackson a inscrit un total respectable de 24 buts en 65 apparitions en championnat avec Chelsea, il a gâché bien plus d’occasions qu’il n’en a converties, tout en ayant une fâcheuse tendance à récolter des cartons stupides. Jackson entretient toutefois une bonne relation avec Emery après avoir travaillé avec l’Espagnol à Villarreal, et le système fluide d’Emery permettra au joueur de 25 ans de se déplacer latéralement et de créer des surnombres sur les côtés ; il n’aura pas à être coincé entre deux défenseurs centraux comme c’était le cas à Chelsea. Villa a aussi tendance à attaquer avec deux hommes en pointe, donc Jackson ne sera jamais isolé. Il est difficile de l’imaginer se transformer en buteur prolifique, mais un Jackson en confiance devrait retrouver son niveau à mesure que son implication dans le jeu augmentera. Ce n’est toutefois pas un recrutement qui va réellement enthousiasmer de nouveau les supporters de Villa, après le choc de la défaite 4-0 subie contre Brighton lors du week-end d’ouverture. Ce serait une erreur si Villa ne cherchait pas un renfort offensif supplémentaire avant la date limite, car Jackson n’est pas assez bon pour mener une nouvelle course au top 5. Note : C+

    Pour Jackson : Après deux années d’irrégularité et d’opportunités limitées à Chelsea et au Bayern, Jackson sera ravi d’avoir décroché un rôle de premier plan sous les ordres d’un entraîneur qui a déjà su tirer le meilleur de lui. Emery comprend parfaitement les forces tactiques de Jackson et ses besoins psychologiques, et il sera davantage apprécié d’entrée qu’il ne l’a jamais été à Chelsea. Cependant, succéder à Watkins est une tâche intimidante et aucune patience ne lui sera accordée compte tenu de son indemnité ridicule. Si Jackson ne réussit pas à démarrer fort, les difficultés collectives de Villa se poursuivront et la cellule de recrutement se fera vivement critiquer pour avoir pris un pari aussi coûteux. Les comparaisons constantes avec Watkins pourraient peser sur lui ; beaucoup dépendra de sa solidité mentale. Jackson a au moins échappé au nuage d’incertitude qui le suivait à Chelsea et à l’instabilité qui a freiné le club ces dernières années. Villa lui offre un environnement plus stable, ainsi que la Ligue des champions, ce qui donne à Jackson l’opportunité d’un véritable nouveau départ. C’est le meilleur scénario qu’il pouvait espérer à ce stade de sa carrière, mais l’attaquant sénégalais doit désormais montrer qu’il a appris de ses erreurs passées. Note : B+

    James Westwood

  • Manchester City v Atletico Madrid - Preseason FriendlyGetty Images Sport

    27 août : Omar Marmoush (de Manchester City à Tottenham, prêt)

    Pour Manchester City : Un dossier un peu étrange pour City, qui a choisi de se séparer de Marmoush seulement une saison et demie après son arrivée en provenance de l’Eintracht Francfort avec une réputation grandissante. Rivaliser avec la machine à buts Erling Haaland pour une place de titulaire à la pointe de l’attaque est une tâche ingrate pour n’importe quel avant-centre, et City estimera sans doute que Marmoush n’a pas vraiment saisi sa chance lorsque Pep Guardiola lui en a donné l’occasion. Sa seule et unique saison complète a été perturbée par un temps de jeu inévitablement limité, une blessure au genou et sa convocation avec l’Égypte pour la Coupe d’Afrique des Nations. Fait révélateur, il a dû attendre la fin janvier de cette année pour enfin inscrire son premier but en Premier League de la saison 2025-26. Marmoush peut légitimement invoquer son manque de temps de jeu, lui qui a été impliqué sur six buts en l’équivalent d’environ 7,5 matches la saison dernière, mais il n’allait tout simplement jamais déloger Haaland du onze de départ, et à 27 ans, il n’est guère surprenant que City ait saisi l’occasion de récupérer un peu d’argent, Tottenham devant payer jusqu’à 60 M£ pour recruter définitivement Marmoush l’été prochain après son prêt initial dans le nord de Londres. Il sera intéressant de voir comment Manchester City le remplacera, car celui qui arrivera devra se contenter d’un rôle de remplaçant. Note : B+

    Pour Tottenham : Encore une dépense excessive dans un été aux opérations déroutantes pour Tottenham. Marmoush est loin d’avoir suffisamment montré à Manchester pour justifier que City réalise un petit bénéfice sur ce qu’il a dépensé pour lui en janvier 2025, les Spurs continuant de jeter de l’argent sur leurs problèmes après avoir flirté avec la relégation lors de saisons consécutives ; Marmoush suit Jan Paul van Hecke, Mateus Fernandes, Sandro Tonali et Savinho en rejoignant le club du nord de Londres pour un montant qui s’avérera exorbitant. Même si Marmoush semble avoir eu du mal à s’adapter à la Premier League, Tottenham espérera que l’arrivée du joueur de 27 ans réglera enfin un poste problématique depuis le départ de Harry Kane au Bayern Munich il y a trois ans ; Richarlison et Dominic Solanke ont tous deux été minés par les blessures et l’irrégularité. Les Spurs doivent croire qu’avec du temps de jeu, Marmoush peut devenir un avant-centre d’élite en Premier League, capable d’empiler les buts lorsqu’il est le numéro un à la pointe de l’attaque, malgré ses difficultés à l’Etihad. En ce sens, c’est un transfert enthousiasmant, qui pourrait aider le club du nord de Londres à réduire l’écart avec ses rivaux. Note : C+

    Pour Marmoush : Avec le recul, Marmoush estimera probablement qu’il n’aurait pas dû rejoindre City l’an dernier, son bref passage s’étant déroulé comme beaucoup l’auraient imaginé étant donné l’obstacle majeur que représentait Haaland sur sa route vers la réussite à Manchester. Même si cela peut sembler un peu prématuré, on ne peut pas reprocher à l’attaquant d’être allé chercher un nouveau départ en Premier League. Même s’il ne jouera probablement pas les trophées, Marmoush a désormais l’occasion de s’installer à Londres et de devenir un héros pour les Spurs, où il devrait être un titulaire assuré à la pointe de l’attaque. Reste à savoir s’il peut devenir le buteur dont le club manque cruellement depuis le départ de Kane. Marmoush sera déterminé à retrouver le niveau prolifique qui avait convaincu City de dépenser autant pour lui au départ, mais il devra réussir ses débuts immédiatement pour éviter de se mettre à dos le notoirement imprévisible Roberto De Zerbi. Note : B+

    Krishan Davis

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  • Western Sydney Wanderers v Chelsea FC: Sydney Super CupGetty Images Sport

    27 août : Liam Delap (de Chelsea à Nottingham Forest, 50 M£)

    Pour Chelsea : En apparence, cela ressemble à une bonne affaire pour Chelsea. Le club a réussi, d’une manière ou d’une autre, à vendre Delap pour 20 M£ de plus que ce qu’il avait payé à Ipswich Town pour le recruter il y a tout juste un an, et cette rentrée d’argent immédiate pourrait l’aider à boucler d’autres opérations avant la fermeture du mercato. Cependant, 20 % du bénéfice devraient, selon les informations, être envoyés directement à Ipswich en raison d’une clause de revente incluse dans l’accord qui avait envoyé Delap à Stamford Bridge. Son départ laisse aussi potentiellement Xabi Alonso avec seulement Joao Pedro et le vétéran Danny Welbeck comme options au poste de n°9, tandis que Nicolas Jackson et Emmanuel Emegha sont eux aussi fortement annoncés sur le départ. Il s’agit toutefois d’un risque calculé de la part de l’entraîneur de Chelsea. Alonso a rapidement décidé que Delap ne correspondait pas au profil idéal pour son système, et Chelsea s’en est séparé sans états d’âme au lieu de laisser sa valeur diminuer en tant que remplaçant relégué au second plan. Chelsea n’a pas tiré le meilleur de Delap au cours d’une saison marquée par le chaos sur le banc, et s’en débarrasser aussi vite constitue un aveu d’échec, mais le montant final énorme compense parfaitement le coup. Delap a finalement été complètement éclipsé par Pedro, lui aussi arrivé en 2025, et il n’y aurait eu aucun sens à le conserver une année de plus. Note : B+

    Pour Forest : Battre le record de transfert du club pour recruter un joueur qui n’a marqué qu’un seul but en Premier League en 28 apparitions en Premier League avec Chelsea ne renvoie pas une très bonne image. Si Delap se rate au City Ground, Forest s’exposera à un embarras public et sa marge de manœuvre future vis-à-vis du PSR pourrait en prendre un sacré coup. Investir autant sur un joueur de 23 ans qui a connu des difficultés de forme et de condition physique au cours de l’année écoulée est un mouvement très désespéré, quelle que soit la manière de le présenter. Cela dit, Forest avait besoin d’un autre attaquant après le transfert de Taiwo Awoniyi à Coventry pour 9 M£. Igor Jesus et Chris Wood, 35 ans, ont tous deux été inefficaces lors des deux défaites consécutives de Forest contre Leeds, en Premier League puis en Carabao Cup, et Delap peut apporter cette énergie qui manque cruellement. À son meilleur niveau, l’ancien joueur d’Ipswich peut être un cauchemar pour les défenses grâce à son athlétisme et à sa capacité à porter le ballon à grande vitesse. C’est aussi un finisseur solide des deux pieds, et il aura faim de faire ses preuves après une période aussi frustrante à Chelsea. Oliver Glasner croit évidemment au potentiel de Delap, sinon cette opération n’aurait jamais été conclue. La seule question est de savoir s’il peut gérer l’immense pression qu’il aura sur les épaules dès la première minute dans un autre club ambitieux. Note : C

    Pour Delap : C’est un moment crucial dans la jeune carrière de Delap. Il a laissé passer sa chance à Chelsea, mais une réussite à Forest pourrait le remettre sur la voie d’une place en équipe d’Angleterre A. L’avant-centre presque impossible à arrêter qui a porté Ipswich à bout de bras durant sa campagne de Premier League 2024-25 est toujours là, quelque part, et ce changement d’environnement pourrait le remettre en lumière. Delap était le cinquième choix à Chelsea et n’avait même pas de numéro dans l’effectif, mais il arrivera directement comme tête d’affiche à Forest. Le City Ground est donc l’endroit idéal pour lui permettre de retrouver sa confiance, et le style de jeu de Glasner devrait lui convenir parfaitement. L’équipe de Forest est construite pour pratiquer un football direct, à haute intensité, qui fait mal à l’adversaire en transition, ce qui correspond exactement à Delap. Il a le gabarit imposant, l’agilité et la vitesse pour prendre la profondeur à volonté ; tout dépendra simplement de sa capacité à concrétiser les occasions lorsqu’elles se présenteront. Delap a de la chance de si bien retomber sur ses pieds, mais une troisième chance à ce niveau ne se représentera pas : c’est maintenant ou jamais. Note : B-

    James Westwood

  • Nico Gonzalez Newcastle 2026Getty Images

    26 août : Nico Gonzalez (de Manchester City à Newcastle, 52 M£)

    Pour Manchester City : Récupérer l’intégralité des 50 M£ versés à Porto pour Gonzalez en janvier 2025 constitue une vraie performance, compte tenu de son faible impact à l’Etihad Stadium. Il n’a jamais vraiment trouvé un rôle bien défini à Manchester, et les fonds issus de sa vente devraient aider City dans sa poursuite d’Enzo Fernandez. Cependant, si ce dossier n’aboutit pas avant la date limite, City manquera cruellement d’options au milieu de terrain. Gonzalez est le quatrième milieu senior à quitter le club lors de ce mercato après Rodri, Bernardo Silva et Tijjani Reijnders. En l’état, Enzo Maresca ne peut compter dans l’entrejeu que sur les recrues estivales Elliot Anderson et Ayyoub Bouaddi, ainsi que sur Mateo Kovacic. Il n’était peut-être pas un joueur clé, mais Gonzalez était tout à fait capable d’assurer l’intérim et n’a jamais donné moins de 100 %. Cela pourrait facilement devenir une vente que City regrettera rapidement, car rien ne garantit qu’Anderson et Bouaddi justifieront leurs prix astronomiques dans les mois à venir. Note : C

    Pour Newcastle : L’arrivée de Gonzalez atténue le coup dur causé par la perte du duo clé du milieu Bruno Guimaraes-Sandro Tonali, et l’Espagnol pourrait être un mentor précieux pour son compagnon de recrutement Sean Steur, encore très brut à seulement 18 ans. Il peut occuper le rôle de régulateur bas dans le système de Newcastle de Matthias Jaissle grâce à sa qualité de passe qui casse les lignes et à son impressionnant taux élevé de récupérations hautes, le meilleur d’Europe la saison dernière parmi les milieux ayant disputé au moins 900 minutes (2,13). Joueur de Premier League expérimenté, puissant physiquement, avec les meilleures années de sa carrière encore devant lui, le joueur de 24 ans pourrait se révéler être une recrue très avisée pour Newcastle. En revanche, les supporters qui pourraient espérer que Gonzalez remplacera directement l’influence de Guimaraes se trompent. C’est davantage un joueur de rupture qu’un créateur, et il ne représente donc pas du tout la même menace dans le dernier tiers. Ce n’est pas la recrue transformatrice dont Newcastle a besoin pour redevenir candidat au top 6, mais elle devrait grandement aider à éviter au club de glisser dans la lutte pour le maintien. Note : B

    Pour Gonzalez : Même s’il s’agit sans aucun doute d’un pas en arrière en termes de compétitivité au plus haut niveau, c’est globalement un mouvement positif pour Gonzalez. Il n’a jamais été un titulaire régulier à City, mais il intégrera directement le onze de Newcastle de Jaissle comme membre important de l’équipe. S’il parvient à faire remonter Newcastle au classement, la cote de Gonzalez atteindra de nouveaux sommets, et il sera vu comme un joueur spécialiste plutôt que comme une simple option de rotation correcte. Toutefois, il ne rejoint pas un environnement stable, propice à une progression immédiate. Newcastle traverse une phase de transition qui s’accompagnera naturellement de beaucoup de frustration, et Gonzalez portera une charge bien plus lourde sans les joueurs de classe mondiale qui l’entouraient à City. C’est un défi intimidant, rendu encore plus difficile par son prix de 52 M£, ce qui signifie qu’on ne lui laissera pas beaucoup de temps pour prendre ses marques. Cela dit, il possède les qualités mentales et physiques pour être à la hauteur, et ses chances d’intégrer l’équipe nationale d’Espagne seront plus élevées grâce à la nette augmentation de son temps de jeu. Note : B+

    James Westwood

  • Crystal Palace FC v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    26 août : Ayyoub Bouaddi (de Lille à Manchester City, 86 M£)

    Pour Lille : Encore un énorme jackpot. Bouaddi n’avait encore que 13 ans lorsqu’il a rejoint Lille en 2021, mais il n’a pas fallu longtemps avant qu’il soit présenté comme le joueur issu du centre de formation le plus prometteur du club depuis Eden Hazard. Dans ce sens, le transfert à plusieurs millions de livres du milieu défensif vers l’Angleterre n’a absolument rien de surprenant. Après avoir livré une prestation d’homme du match face au Real Madrid le jour de son 17e anniversaire, ce n’était plus qu’une question de temps avant qu’il ne rejoigne l’un des cadors européens, et sa performance remarquable avec le Maroc lors de son match de Coupe du monde contre le Brésil, le 13 juin, a rendu un transfert estival inévitable. Cela reste toutefois un montant incroyable pour Lille, qui valorisait auparavant Bouaddi à environ 70 M£. Le club a déjà réalisé de très grosses ventes avec des joueurs comme Nicolas Pepe, Victor Osimhen et Rafael Leao, mais, tout comme la vente de Leny Yoro à Manchester United en 2024, il ne s’agit ici que de bénéfice net pour un club à la réputation amplement méritée dans le développement et l’éclosion de grands jeunes talents. Note : A+

    Pour City : Le remplaçant de Rodri. Il n’y avait jamais vraiment eu de doute sur le fait que l’international espagnol quitterait l’Etihad cet été, même après avoir rappelé à tout le monde ses innombrables qualités en menant l’Espagne au sacre lors de la Coupe du monde 2026. Le double défi de City était donc de récupérer le plus d’argent possible pour Rodri tout en trouvant dans le même temps un successeur digne de ce nom. Il faut dire que le club a atteint ses deux objectifs : 65 M£, c’est un très bon montant pour un joueur de 30 ans revenu depuis peu d’une blessure aux ligaments croisés antérieurs ; et même si City a clairement surpayé pour Bouaddi, son potentiel est à la fois évident et énorme. Bien sûr, c’est encore demander énormément à un joueur de 18 ans que de combler immédiatement le vide immense laissé par l’un des plus grands numéros 6 que ce sport ait jamais connus. Mais il faut bien dire que City a mis la main sur le milieu défensif le plus prometteur du monde à l’heure actuelle (Liverpool aurait vraiment pu avoir besoin de recruter Bouaddi !). Reste à savoir s’il peut résoudre immédiatement tous les problèmes déjà évidents de City sous les ordres d’Enzo Maresca, c’est une toute autre question... Note : B

    Pour Bouaddi : Le type de transfert qu’il était toujours destiné à réaliser, et plus tôt que tard. Bouaddi est réputé pour être quelqu’un de très humble et travailleur, mais il croit aussi énormément en ses qualités. Il ne doute pas une seconde de pouvoir s’imposer au plus haut niveau, ce qui explique en partie pourquoi il a changé d’allégeance internationale, passant de la France au Maroc plus tôt cette année, puisque ce dernier lui offrait l’opportunité de disputer la Coupe du monde de cet été. Les performances étonnamment matures de Bouaddi en Amérique du Nord sont de bon augure en vue de son arrivée à Manchester. Certes, remplacer Rodri reste une tâche intimidante, et on ne lui laissera pas une grande marge d’erreur au vu de son prix. Mais il semble clairement posséder l’intelligence, la confiance et le sang-froid nécessaires pour faire face à l’intensité incroyable de la Premier League. Le fait qu’il aura Elliott Anderson, et très probablement Enzo Fernandez, à ses côtés dans l’entrejeu devrait aussi aider à alléger sa charge et à lui enlever une partie de la pression pour réussir ses débuts. Note : B+

    Mark Doyle

  • Carlos Baleba Manchester United 2026Getty Images

    25 août : Carlos Baleba (de Brighton à Manchester United, 70 M£)

    Pour Brighton : C’est une nouvelle démonstration du brillant modèle économique de Brighton. Le club a pu surprendre en déboursant 23 M£ pour faire venir en Premier League le milieu camerounais Carlos Baleba depuis Lille, alors qu’il était relativement peu connu, il y a trois ans, mais cette décision s’est avérée extrêmement payante puisqu’il réalise une énorme plus-value seulement trois ans plus tard. Certes, la cote de Baleba a baissé depuis l’été dernier, lorsque Brighton réclamait plus de 100 M£ à Manchester United, au terme d’une saison en deux temps, son entraîneur Fabian Hurzeler estimant que les spéculations sur son transfert avaient d’abord affecté sa forme. Par conséquent, Baleba n’aurait certainement pas pu valoir 100 M£ ou plus cet été, mais un package total de 70 M£ (95,5 M$) ressemble malgré tout à une bonne opération pour Brighton, surtout si le joueur de 22 ans continue d’être irrégulier. Le club de la côte sud va inévitablement réinvestir cet argent sur plusieurs autres jeunes pépites, qu’il revendra ensuite avec une plus-value significative. Note : B+

    Pour Manchester United : United estimera que sa patience a payé. Le club s’était retiré des négociations avec Brighton durant l’été 2025 après qu’il fut devenu clair que Brighton voulait un montant dans les mêmes eaux que les 115 M£ que Chelsea lui avait versés pour Moises Caicedo en 2023, mais il a toujours été rapporté qu’il reviendrait à la charge pour Baleba à un moment donné. Ce moment est arrivé, Manchester United profitant de la campagne 2025-2026 quelque peu mitigée du milieu pour conclure ce qu’il estimera être en réalité une affaire à prix réduit, dans un été où les montants ont été grossièrement gonflés, étant donné qu’il aurait coûté nettement plus cher 12 mois plus tôt. L’espoir sera qu’à 22 ans, les performances inconstantes de Baleba n’étaient simplement que le résultat d’un joueur encore un peu brut, alors que ses meilleures années sont clairement encore devant lui. Sa saison a aussi été perturbée par la Coupe d’Afrique des nations, et il a été bien meilleur lors de la seconde moitié du dernier exercice, United étant apparemment encouragé par ses données sous-jacentes. Baleba apporte cette puissance physique et cette projection depuis le milieu que United réclamait depuis si longtemps cet été après le départ de Casemiro. Michael Carrick et les supporters devront toutefois lui laisser un peu de temps pour s’adapter, surtout après sa blessure aux ligaments de la cheville en pré-saison. Mais s’il parvient à concrétiser son potentiel, il sera une solution idéale à long terme pour un poste problématique à Old Trafford. Note : B+

    Pour Baleba : Il a dû faire preuve de patience, mais Baleba est enfin en route pour Old Trafford, dans ce qui ressemble assurément à un transfert de rêve pour un joueur arrivé en Europe depuis son Cameroun natal il y a seulement quatre ans et demi. Brighton savait clairement qu’il signait un jeune joueur à fort potentiel lorsqu’il a accepté de débourser la coquette somme de 23 M£ pour le recruter en 2023, alors qu’il était un jeune de 19 ans relativement méconnu, et à l’exception du trou d’air de la saison dernière, il a suivi la trajectoire attendue. Baleba a mérité cette opportunité, et il sera désormais déterminé à faire en sorte qu’elle ne lui échappe pas. Tout porte à croire qu’il est appelé à être une figure importante dès le départ à Old Trafford, où un milieu défensif puissant figurait sur la liste des souhaits depuis quelque temps. Il fera partie d’un entrejeu remodelé aux côtés de Youri Tielemans, Kobbie Mainoo ou Andrey Santos, ainsi que de Bruno Fernandes, avec pour mission de casser les attaques adverses et de faire progresser son équipe ballon au pied. Il aura besoin de temps pour s’adapter après sa blessure de pré-saison, mais il ne fait aucun doute qu’il s’agit d’un renfort enthousiasmant sur le long terme pour Manchester United. Note : A

    Krishan Davis

  • FBL-ENG-LCUP-TOTTENHAM-CHARLTONAFP

    25 août : Savinho (de Manchester City à Tottenham, 85 millions de livres sterling)

    Pour Manchester City : Un candidat très sérieux au titre du transfert le plus ridicule jamais payé dans toute l’histoire du football ! City va se frotter les mains après avoir réussi, d’une manière assez incroyable, à réaliser la plus grosse vente de son histoire avec un joueur qui a davantage promis que tenu ses promesses durant ses deux saisons à l’Etihad Stadium, malgré une arrivée en grande pompe, pour un total final de seulement deux buts en Premier League. Manchester City sera ravi que Tottenham ait, une fois de plus, été prêt à monter aussi absurdement haut pour recruter son homme, un an après avoir tenté de signer Savinho pour environ la moitié du package total de 85 M£ (116 M$) qu’il a finalement déboursé. Certes, à 22 ans, Savinho a encore le potentiel pour devenir un joueur de classe mondiale au Tottenham Hotspur Stadium et Enzo Maresca pourrait se retrouver un peu juste sur les côtés, mais il reste encore largement le temps, d’ici la fin du mercato, de réinvestir cette manne colossale, et le club compte toujours dans ses rangs des joueurs comme le très prometteur Jeremy Monga et Jack Grealish, de retour en forme. Pour un joueur du calibre actuellement moyen du Brésilien, c’était tout simplement une offre bien, bien trop belle pour être refusée, quoi qu’il arrive par la suite. Note : A+

    Pour Tottenham : Si les signatures de Sandro Tonali et Mateus Fernandes pour un total de 185 M£ (252 M$) ont fait lever quelques sourcils, ce deal va faire bondir tout le monde jusqu’au plafond. Tottenham a affiché sa volonté de dépenser sans compter tout l’été, et le club pouvait sans doute à la rigueur justifier sa folie dépensière pour ce duo de nouveaux milieux comme une composante nécessaire de la refonte de l’effectif menée par Roberto De Zerbi après deux saisons consécutives durant lesquelles le club a flirté avec la relégation. Cependant, débourser 85 M£ pour Savinho, de tous les joueurs possibles, laisse penser qu’ils ont peut-être complètement perdu le fil en coulisses. Une telle somme exige un impact constant et de haut niveau, et à aucun moment durant son passage à City l’ailier brésilien n’a montré qu’il était capable d’offrir cela. Il faut sérieusement s’interroger sur la manière dont les Spurs sont passés d’une offre de 43 M£ pour l’ailier il y a un an au double exact seulement 12 mois et une saison sans relief plus tard, avec quatre buts, trois passes décisives et seulement sept titularisations en Premier League. Il est tout à fait possible que Savinho finisse par exploser et soit une grande réussite dans le nord de Londres, mais cela ne change rien au fait qu’il s’agit, au départ, d’une dépense grossièrement excessive. Note : F

    Pour Savinho :Il faut avoir un peu de peine pour Savinho, car il va désormais devoir être à la hauteur de cet énorme montant de transfert au Tottenham Hotspur Stadium, sous peine d’être qualifié de flop, une issue que certains jugeront inévitable. Si les Spurs avaient payé ce qu’il vaut réellement, probablement autour de 45 M£ (61 M$), la pression aurait été moindre, mais on attendra désormais du joueur de 22 ans qu’il soit immédiatement performant et qu’il devienne rapidement une pièce maîtresse de l’attaque de De Zerbi. Comme nous l’avons évoqué, Savinho a assurément les qualités pour réussir s’il devient un homme de base et joue semaine après semaine, ce qui n’allait jamais arriver sous Pep Guardiola, réputé pour ses incessants ajustements, à Manchester. Du point de vue du joueur, il s’agit d’un nouveau départ bienvenu dans un autre club du soi-disant « Big Six », de la possibilité de travailler sous les ordres d’un autre entraîneur à l’excellente réputation, et d’un changement de décor attrayant avec son départ pour Londres. Cependant, il demeure ce sentiment tenace qu’il sera toujours écrasé par ce montant astronomique. C’est un transfert qui pourrait déjà faire ou défaire sa carrière au plus haut niveau. Note : B-

    Krishan Davis

  • Curtis Jones InterGetty

    21 août : Curtis Jones (de Liverpool à l'Inter, 35 M€)

    Pour Liverpool : Une issue prévisible, mais triste malgré tout. Le départ de Jones signifie qu’il n’y a désormais plus un seul enfant du coin dans l’effectif de Liverpool, ce qui est assez déprimant pour les supporters. Rappelez-vous, il n’y a pas si longtemps que cela, Jurgen Klopp rêvait d’une « équipe de Scousers ». On peut toutefois comprendre, dans une certaine mesure, pourquoi Liverpool a laissé partir Jones, puisqu’il ne lui restait qu’un an de contrat et qu’il n’était clairement plus heureux à Anfield. Même le licenciement d’Arne Slot n’a pas semblé améliorer son humeur durant l’été, comme l’a souligné sa querelle autour du brassard de capitaine avec Dominik Szoboszlai. Cependant, si Liverpool a bien fait de tenir bon sur l’indemnité de transfert qu’il réclamait pour Jones, il est désormais impératif de le remplacer, car même en tenant compte de la progression continue de Trey Nyoni, Liverpool manquait déjà de façon inquiétante de nombre et de qualité au milieu de terrain. Et n’oublions pas non plus que le polyvalent Jones était en réalité l’une des meilleures options de Slot au poste d’arrière droit la saison dernière ! Note : C

    Pour l’Inter : Un recrutement potentiellement astucieux. Beppe Marotta est une sorte de maître du mercato et le PDG de l’Inter estimera probablement que Jones représente une belle opération. Rappelez-vous, même si l’on a l’impression que le produit du centre de formation de Liverpool est là depuis une éternité, il n’a encore que 25 ans et ce n’est pas si loin le temps où il jouait assez bien pour se faire une place en équipe d’Angleterre. Jones semble assurément bien correspondre au milieu de terrain de Christian Chivu, étant donné qu’il résiste remarquablement bien au pressing et qu’il se dépense sans compter pour l’équipe. Ainsi, même si Jones n’offre évidemment pas la même menace devant le but que Scott McTominay, c’est sans doute un joueur techniquement supérieur, ce qui signifie qu’il a toutes les chances de connaître à Milan un succès aussi important que celui du Scot à Naples. Note : B+

    Pour Jones : Un changement d’air indispensable. Les choses s’étaient essoufflées pour Jones à Anfield. Il stagnait, sa carrière avait marqué le pas et sa frustration était évidente. Il y avait des rumeurs de brouille avec Slot et il est vite devenu clair qu’il n’obtiendrait pas non plus le temps de jeu qu’il désirait tant à son poste préféré au milieu de terrain avec Andoni Iraola. Par conséquent, un transfert était impératif et un départ pour Milan pourrait être exactement ce qu’il fallait à Jones. Assurément, la présence de compatriotes comme John Stones et Djed Spence devrait l’aider à s’installer rapidement à San Siro, et il ne serait vraiment pas surprenant de le voir briller en Serie A, qui, malgré toutes ses qualités, reste incontestablement un ou deux crans en dessous de la Premier League. Note : B+

    Mark Doyle

  • Ezri Konsa Arsenal 2026Getty Images

    21 août : Ezri Konsa (d’Aston Villa à Arsenal, 55 M£)

    Pour Villa : Aston Villa ne sera pas forcément mécontent d’un package total de 55 M£ (75 M$) pour un joueur qui était entré dans les deux dernières années de son contrat. À l’avenir, il y aurait eu peu d’occasions de récupérer une somme aussi importante si le défenseur central Ezri Konsa était resté, et à 28 ans, c’est probablement le mieux qu’il pouvait espérer, malgré son statut d’international anglais et alors que les Villans ont réclamé 60 M£ (82 M$) à un moment des négociations. Cependant, après le départ de Lucas Digne au PSG plus tôt dans l’été, le départ de Konsa laisse Villa avec une arrière-garde squelettique à la veille de la nouvelle saison de Premier League, et le club devra donc agir vite pour lui trouver un remplaçant. C’est aussi la perte d’un nouveau joueur clé alors que l’effectif d’Unai Emery continue d’être démantelé après les départs respectifs de Morgan Rogers et Youri Tielemans vers Chelsea et Manchester United, tandis qu’une grande incertitude entoure les avenirs d’Ollie Watkins et d’Emiliano Martinez. Note : C

    Pour Arsenal : C’est un dossier déroutant du côté d’Arsenal et de Mikel Arteta. Les Gunners auraient été déterminés à renforcer le côté droit de leur défense après les blessures du défenseur central William Saliba et du latéral Jurrien Timber, mais l’entraîneur avait sûrement déjà les outils à sa disposition pour tenir sans eux et faire économiser au club une somme importante. Ben White comme Cristhian Mosquera peuvent couvrir ces postes, tandis que le latéral gauche titulaire Riccardo Calafiori est nominalement un défenseur central, tout comme Piero Hincapie, et Myles Lewis-Skelly est largement capable de dépanner sur ce côté si d’autres glissaient dans l’axe. Arsenal aurait peut-être eu besoin d’un réaménagement avec des joueurs légèrement hors de position, mais il est difficile d’imaginer que cela aurait été à ce point préjudiciable à une défense aussi bien rodée. Mosquera a impressionné lors de ses apparitions limitées la saison dernière, mais Konsa bloque désormais directement sa progression, et on peut en dire autant du joueur formé au club Marli Salmon. C’est clairement un exemple d’Arteta qui exerce les pouvoirs importants dont il dispose en coulisses à l’Emirates, alors que le club cède à son souhait d’obtenir un remplaçant de qualité, et Konsa est sans aucun doute un très bon défenseur qui apporte un leadership très utile. Le technicien espagnol a besoin de profondeur avec Arsenal engagé sur quatre tableaux, mais cela ressemble à une solution coûteuse à ce qui devrait être un problème à court terme. Note : C+

    Pour Konsa : On ne peut certainement pas reprocher à Konsa d’avoir quitté le navire pour rejoindre le champion de Premier League à ce stade de sa carrière, alors qu’il part en quête de trophées plus prestigieux après avoir remporté la Ligue Europa en 2025-2026, mais il devra livrer une vraie bataille pour s’imposer durablement dans le nord de Londres. Rien ne garantit qu’il sera titulaire au poste d’arrière droit devant White dans un premier temps, et il sera presque certainement repoussé dans la hiérarchie d’ici l’hiver une fois que Saliba et Timber se seront remis de leurs opérations respectives et seront jugés aptes à revenir. Nous savons qu’Arteta veut pouvoir s’appuyer sur un effectif profond composé de titulaires garantis et de ses soi-disant « finishers », et c’est ce second rôle que Konsa semble destiné à tenir à l’Emirates. Cependant, s’il termine son passage là-bas en tant que champion de Premier League, et peut-être même d’Europe, il ne s’en souciera probablement pas le moins du monde. Note : B-

    Krishan Davis

  • Manchester City v Team K league - Preseason FriendlyGetty Images Sport

    18 août : Tijjani Reijnders (de Manchester City à Al-Qadsiah, 52 M£)

    Pour City : Une sacrée prouesse ! City est parvenu, d’une manière assez incroyable, à réaliser une petite mais significative plus-value sur un joueur qui a vécu une très mauvaise saison après son arrivée à l’Etihad en provenance de l’AC Milan l’été dernier pour 46,5 M£. Reijnders avait pourtant laissé une impression positive lors de ses débuts en Premier League, avec un but et une passe décisive pour sa première contre Wolverhampton en août dernier, mais l’ancien entraîneur Pep Guardiola a fini par perdre presque totalement confiance en l’international néerlandais, qui a passé la majeure partie de ses derniers mois à Manchester sur le banc. Le changement d’entraîneur intervenu par la suite n’a en rien amélioré les chances de Reijnders de relancer sa carrière à City. Au contraire, cela a anéanti les derniers espoirs qu’il avait de renverser la situation, le joueur de 28 ans ayant été vendu au plus offrant afin d’aider à financer un transfert planifié du favori d’Enzo Maresca, Enzo Fernandez. Ainsi, même si l’on peut tout à fait soutenir que le Néerlandais méritait plus de temps pour faire ses preuves, City n’allait jamais refuser une offre aussi généreuse pour un remplaçant. Note : B+

    Pour Al-Qadsiah : Encore une déclaration d’intention, et peut-être la plus marquante à ce jour. Al-Qadsiah jouit d’une réputation bien méritée comme l’un des clubs « ascenseur » du football saoudien, mais le recrutement de Reijnders constitue un sérieux signe d’ambition de la part de propriétaires qui croient fermement en la capacité de Brendan Rodgers à mener une lutte pour le titre cette saison. Le Nord-Irlandais effectue assurément un très bon travail depuis sa prise de fonctions en décembre dernier, Al-Qadsiah ayant terminé quatrième de la Saudi Pro League 2025-2026, notamment grâce à une série record pour le club de 17 matches sans défaite. La question de savoir si l’ancien entraîneur de Liverpool peut reproduire ce type de forme sur la scène nationale tout en gérant une toute première campagne en AFC Champions League Elite reste ouverte. Cependant, l’arrivée d’un international du calibre de Reijnders n’a fait que renforcer l’idée que le club soutenu par Saudi Aramco, qui emménagera bientôt dans une toute nouvelle enceinte de 47 000 places, est la force montante de la SPL. Note : A

    Pour Reijnders : Une décision déroutante, particulièrement à ce stade de sa carrière. Reijnders a quitté Milan pour Manchester parce qu’il voulait lutter pour les plus grands trophées dans le football de clubs. Alors pourquoi a-t-il désormais décidé de passer ce qui devrait être les années de son apogée professionnelle à jouer en Arabie saoudite ? Ce n’est pas comme s’il n’avait pas eu d’autres prétendants. Bien sûr, Reijnders n’est pas le premier joueur de premier plan à être tenté par les richesses offertes en SPL, et il ne sera certainement pas le dernier. Mais il est difficile de ne pas se demander s’il pourrait finir par regretter sa décision d’un point de vue sportif. Reijnders est un milieu techniquement doué avec le sens du but, il est clairement trop fort pour Al-Qadsiah et il existe un risque très réel que ce transfert finisse par nuire à ses espoirs de représenter les Pays-Bas lors du prochain Championnat d’Europe. À 28 ans, son temps au plus haut niveau est peut-être déjà terminé. Note : D

    Mark Doyle

  • FC Barcelona v Al Ahly SC - Joan Gamper TrophyGetty Images Sport

    16 août : Rodri (Manchester City au FC Barcelone, 75 M€)

    Pour Manchester City : Le départ de Pep Guardiola et de légendes du club comme Bernardo Silva et John Stones aurait déjà été suffisamment douloureux pour les fidèles de City, mais perdre leur meilleur joueur provoquera une véritable inquiétude. On a le sentiment que City est condamné à connaître un déclin sans Rodri, qui était le cœur battant de l’équipe et un leader irremplaçable. À la fois principal rempart défensif et meneur de jeu en retrait, Rodri a été le moteur du succès de City sous Guardiola. En effet, City a remporté 74,1 % de ses matches de Premier League lorsque l’Espagnol contrôlait le milieu de terrain, et ce chiffre est tombé à 61,9 % lorsqu’il était absent. Rodri a aussi su se montrer décisif dans les plus grands matches, notamment avec le but de la victoire en finale de la Ligue des champions 2023 et lors de plusieurs rencontres décisives pour le titre en Premier League. Malgré son prix de 116 M£ (156 M$), Elliot Anderson n’a pas le même registre complet, et la potentielle arrivée d’Ayyoub Bouaddi intervient bien trop tôt dans sa carrière, lui qui est beaucoup trop jeune et inexpérimenté pour qu’on puisse attendre de lui qu’il comble ce vide. C’est tout simplement un coup de massue pour le successeur de Guardiola, Enzo Maresca, qui a une tâche immense devant lui pour ajuster le plan tactique de City et s’assurer que l’équipe puisse encore lutter pour les plus grands trophées. Note : F

    Pour Barcelone : Un recrutement retentissant qui envoie une onde de choc à travers le football européen. Le Barça était déjà le grand favori pour remporter une troisième Liga consécutive, mais cela semble désormais joué d’avance. Le Real Madrid va accuser le coup après avoir vu sa cible prioritaire rejoindre son grand rival à la place, Rodri ayant choisi le projet déjà bien établi de Hansi Flick plutôt que le chantier de reconstruction de Jose Mourinho dans la capitale espagnole. Rodri pourrait bien être la dernière pièce du puzzle pour permettre au Barça de décrocher sa première Ligue des champions depuis 2015 ; c’est le meilleur milieu défensif du monde et l’homme idéal pour apporter de la stabilité au onze de Flick. Il sera assurément beaucoup plus difficile pour les adversaires de transpercer le Barça en phase de transition avec Rodri au nettoyage. Le joueur de 30 ans devrait aussi pouvoir s’intégrer instantanément, étant donné que l’effectif du Barça est rempli de ses coéquipiers en sélection espagnole. Le club devait réagir après la perte de Frenkie de Jong, qui, selon les informations, est engagé dans une course contre-la-montre pour rejouer avant la fin de l’année après une blessure aux ligaments du genou, et Rodri représente une solution de rêve. Il ne semble pas exagéré de suggérer que le Barça pourrait dominer sur la scène nationale et continentale au cours des deux ou trois prochaines années maintenant qu’il dispose du Ballon d’Or 2024 pour diriger le jeu. Note : A+

    Pour Rodri : Il s’agit d’une étape logique dans la carrière de Rodri après son triomphe à la Coupe du monde 2026 et son Ballon d’or remporté avec l’Espagne. Aider City à traverser une période de transition pâlit en comparaison de l’occasion de ramener le Barça tout en haut du football mondial, et aucune autre équipe ne correspond davantage aux principes tactiques auxquels il s’était tant habitué sous Guardiola. Ce transfert pourrait aussi permettre à Rodri de retrouver son pic physique. De graves blessures ont perturbé la carrière de l’ancien joueur de l’Atlético de Madrid ces dernières années, et un retour dans l’environnement moins exigeant physiquement de la Liga devrait favoriser sa longévité au plus haut niveau. Ayant déjà remporté deux trophées majeurs aux côtés de joueurs comme Pedri, Gavi, Lamine Yamal et Dani Olmo sur la scène internationale, la transition vers le Camp Nou devrait être fluide pour Rodri, dont on attendra qu’il occupe le même rôle de dictateur tout-puissant dans lequel il s’est épanoui avec l’Espagne et City au cours des sept dernières années. Il a été rapporté que le Real avait proposé à Rodri un package financier bien plus attractif, mais il a pris la bonne décision en optant pour l’environnement plus sain et plus sécurisé du Camp Nou, où il pourrait désormais écrire le chapitre le plus fructueux de sa brillante carrière. Note : A

    James Westwood

  • FBL-FRA-LIGUE1-RENNES-PSGAFP

    15 août : Ferran Torres (de Barcelone au Paris Saint-Germain, 50 M€)

    Pour Barcelone : Ferran Torres n’a jamais reçu l’amour des supporters du Barça qu’il estimait mériter, mais ce n’est pas si difficile à comprendre. L’ancien joueur de Manchester City a inscrit un total respectable de 65 buts au cours de ses quatre années au Camp Nou, dont un record personnel de 21 toutes compétitions confondues la saison dernière, lorsque l’équipe de Hansi Flick a conservé avec succès son titre en Liga, mais il était considéré comme un joueur polyvalent et a exaspéré les fans avec sa finition irrégulière. D’un côté, le vendre était risqué parce que le Barça manquait déjà d’options en attaque après le départ de Robert Lewandowski, mais de l’autre, il n’y aurait jamais eu de meilleure occasion d’en tirer un bon prix. La cote de Torres a atteint un sommet absolu après son but victorieux en finale de la Coupe du monde 2026 avec l’Espagne, et l’offre de 50 M€ formulée ensuite par le PSG était trop belle pour être refusée. Oui, c’était légèrement moins que les 55 M€ investis par le Barça pour recruter Torres en provenance de City, mais son contrat expirait l’été prochain, et le club aurait dû verser 8 M€ supplémentaires au club de Premier League s’il l’avait prolongé en raison d’une clause spécifique de l’accord. Se débarrasser de son salaire conséquent a aussi aidé le Barça à conclure un accord pour Rodri, qui sera un renfort bien plus influent dans l’effectif que Torres ne l’a jamais été. Note : B+

    Pour le PSG : Torres n’entrera peut-être jamais dans la catégorie des footballeurs d’élite sur le plan individuel, mais s’attacher les services d’un champion du monde polyvalent au sommet de sa carrière pour un montant raisonnable reste une vraie réussite pour le PSG. Torres correspond aussi très bien sur le plan tactique à Luis Enrique, qui avait offert à l’attaquant sa première sélection avec l’équipe A de l’Espagne dès 2020. La fluidité positionnelle a été au cœur du succès du PSG sous Luis Enrique, et Torres est l’un des joueurs les plus flexibles dans ce domaine, capable d’évoluer dans l’axe comme sur les deux ailes. Il entretient aussi une relation presque télépathique avec son compatriote Fabian Ruiz, ce qui devrait produire des effets immédiats pour les doubles champions d’Europe en titre. Il est tout à fait possible que Torres soit plus prolifique en Ligue 1 qu’il ne l’a été dans l’environnement plus compétitif de la Liga, et sa vaste expérience du très haut niveau fera également de lui une bonne option en Ligue des champions. Torres n’est pas un remplaçant poste pour poste de Goncalo Ramos, mais il peut potentiellement offrir davantage au PSG que l’attaquant portugais, en particulier grâce à ses déplacements intelligents dans le dernier tiers.Note : A-

    Pour Torres : Le héros espagnol de la Coupe du monde verra ce transfert comme une progression, ainsi que comme la confirmation qu’il avait raison de dénoncer publiquement le manque d’avancées dans les discussions contractuelles avec le Barça, ce qui est compréhensible. Le PSG vise à devenir seulement le deuxième club à réussir un triplé en Ligue des champions dans l’ère moderne, tandis que le Barça n’a plus remporté la compétition depuis 2015, quand c’était lui qui avait Luis Enrique à sa disposition. Cependant, la réalité est que la situation de Torres à Paris ne sera en rien différente de ce qu’elle était pour lui en Catalogne. Le trio offensif le plus fort du PSG, celui auquel Luis Enrique reviendra toujours lors des matches les plus importants, se compose de Khvicha Kvaratskhelia et Desire Doue sur les côtés, avec Ousmane Dembele dans l’axe. Si Torres pense qu’il va enfin s’imposer comme tête d’affiche au Parc des Princes après avoir vécu si longtemps dans l’ombre de joueurs comme Lewandowski, Raphinha et Lamine Yamal au Barça, il se trompe lourdement. Luis Enrique pourra lui offrir davantage de minutes en championnat, mais Torres ne sera pas essentiel en Ligue des champions. Rejoindre le PSG ne renforcera pas son héritage, cela ne fera que confirmer davantage son statut de joueur de rotation. Torres pourrait vite se rendre compte que l’herbe n’est pas plus verte ailleurs, et peut-être même regretter d’avoir quitté sa zone de confort au Barça, qui semble désormais mieux armé pour rivaliser avec le PSG pour la gloire européenne sans lui. Note : B-

    James Westwood

  • Cristian Romero Atletico Madrid 2026Getty Images

    15 août : Cristian Romero (de Tottenham à l'Atlético de Madrid, 40 M€)

    Pour Tottenham : Tottenham a accepté une perte d’environ 8 M£ sur son investissement initial en vendant Romero à l’Atletico Madrid, ce qui est une mauvaise opérationquelle que soit la manière de l’envisager. Oui, le club l’a tenu éloigné de ses rivaux de Premier League, mais à 28 ans, il est en plein dans son prime, et il a été l’un des meilleurs performeurs de l’Argentine à la Coupe du monde 2026. Tottenham aurait pu, et dû, tenir bon pour obtenir un montant plus élevé. Cependant, on a aussi le sentiment que le moment était venu pour une séparation. Romero a publiquement remis en question la stratégie de recrutement et le service médical du club la saison dernière, et a reçu deux cartons rouges alors que Tottenham luttait pour éviter la relégation. Sa relation avec les supporters s’est détériorée en conséquence, et il est juste de dire qu’il n’a pas été à la hauteur des attentes en tant que capitaine du club. Tottenham a aussi recruté Jan Paul van Hecke et le compatriote argentin de Romero, Marcos Senesi, tout en prolongeant Micky van de Ven avec un nouveau contrat, donc l’effectif reste bien fourni en défense. Romero voulait clairement partir, et les chances de Tottenham de réussir une véritable reconstruction sous Roberto De Zerbi sont meilleures maintenant qu’il a obtenu ce qu’il voulait. Note : B-

    Pour l’Atletico Madrid : Romero correspond absolument parfaitement au dispositif de l’Atletico de Diego Simeone. C’est un défenseur agressif, porté vers l’avant, qui partage la mentalité de Simeone, celle de gagner à tout prix, ce qui signifie qu’il ne devrait avoir aucun mal à réussir sa transition dans le vestiaire soudé du Metropolitano. Après le départ de Nahuel Molina vers la Roma, l’arrivée de Romero solidifie de nouveau l’arrière-garde de l’Atletico. Il devrait probablement servir de principal point d’ancrage dans la défense à trois de Simeone et s’employer à colmater les brèches qui ont conduit l’équipe à encaisser bien trop de buts la saison dernière, tout en apportant des qualités de leadership essentielles. Ce n’est pas seulement une association idéale, c’est aussi une décision intelligente qui devrait grandement aider l’Atletico à réduire l’écart sur Barcelone en tête de la Liga, et potentiellement à se rapprocher de ce titre de Ligue des champions qui lui échappe tant. Le fait de l’avoir obtenu pour 20 M£ de moins que sa véritable valeur marchande représente aussi un énorme bonus. Cela permet potentiellement à l’Atletico de boucler une ou deux autres grosses opérations avant la fermeture du marché. Note : A

    Pour Romero : Naples et l’Inter, entre autres, s’intéressaient aussi à Romero, mais il n’avait d’yeux que pour l’Atletico, et le fait de forcer la conclusion de l’opération lui apportera une grande satisfaction. L’équipe de Simeone est taillée sur mesure pour ses qualités, et celles-ci seront célébrées au Metropolitano d’une manière qu’elles ne l’ont jamais été dans le nord de Londres. Les critiques en Premier League considéraient Romero comme un joueur à risque en raison de son style physique sans compromis, mais c’est précisément pour cela que l’Atletico l’a recruté. C’est le transfert idéal au moment idéal pour un joueur ambitieux qui veut lutter pour des trophées et briller chaque année sur la scène de la Ligue des champions. Tottenham ne pouvait pas lui offrir cette plateforme, même si le club semble de nouveau sur la bonne voie avec De Zerbi aux commandes. La Liga convient aussi mieux à Romero que la Premier League ; elle se joue à un rythme plus tactique qui permettra à Romero de couper les lignes de passe et de lire le jeu plus facilement. Il a aussi quatre coéquipiers en sélection argentine, dont Julian Alvarez et Giuliano Simeone, pour l’aider à s’intégrer rapidement. Note : A

    James Westwood

  • Mika Godts PSG 2026-27Getty Images

    15 août : Mika Godts (de l’Ajax au Paris Saint-Germain, 55 M€)

    Pour l’Ajax : Un coup dur, mais un énorme coup de pouce pour les finances du club. Le directeur technique de l’Ajax, Jordi Cruyff, n’a même pas essayé de cacher qu’ils espéraient conserver Godts au moins un an de plus. L’ailier a pratiquement été le seul rayon de lumière d’une campagne 2025-2026 par ailleurs bien morose pour le club d’Amsterdam. Godts a été le seul membre de l’effectif à atteindre la barre des dix buts et des dix passes décisives, avec 17 réalisations et 15 offrandes. Le perdre après le début de la nouvelle saison d’Eredivisie représente donc un sacré contretemps. Cependant, comme Cruyff l’a lui-même reconnu en substance, l’Ajax n’est tout simplement pas en position de refuser le montant mis sur la table par le PSG pour son joueur le plus précieux. C’est la brutale réalité financière dans laquelle le club évolue depuis longtemps, et l’espoir est que le dernier grand talent sorti de la chaîne de production de l’Ajax, Abdellah Ouazane, aidera à combler le vide laissé par Godts, qui, faut-il aussi le rappeler, a été recruté à 17 ans en provenance de Genk en 2023 pour seulement 1 million d’euros. En ce sens, l’Ajax continuera simplement à faire ce qu’il sait faire, mais la question de savoir si le club dispose actuellement de suffisamment de qualité en attaque pour retrouver la Ligue des champions l’an prochain est désormais clairement sujette à débat. Note : B-

    Pour le PSG : Le signe le plus clair à ce jour que Bradley Barcola est en route vers un départ du club. L’impression depuis le début est que le PSG est tout à fait disposé à encaisser sur l’attaquant français, qui était l’homme en trop sur le front de l’attaque la saison dernière, Barcola se retrouvant à plusieurs reprises sur le banc lors des grands matches. Cependant, les doubles champions d’Europe en titre ont habilement fait patienter des clubs comme Liverpool tout en renforçant leur attaque avec des joueurs comme Maghnes Akliouche, Ferran Torres et maintenant Godts, avant de vendre Barcola au plus offrant. Et le grand avantage, c’est que le départ du joueur de 23 ans devrait probablement couvrir le coût cumulé d’Akliouche, de Torres et de Godts, qui devrait offrir une doublure de qualité au titulaire du poste d’ailier gauche, Khvicha Kvaratskhelia. Note : A

    Pour Godts : Sans doute le test ultime de sa qualité. Après tout, si Barcola n’a pas réussi à s’assurer une place régulière de titulaire dans l’équipe de stars du PSG, quelles chances Godts a-t-il d’y parvenir ? Le joueur de 21 ans a une expérience limitée en Ligue des champions, avec seulement huit apparitions, et n’a même pas intégré l’effectif de la Belgique pour la Coupe du monde de cet été en Amérique du Nord. On peut bien sûr faire valoir que Godts ne peut que bénéficier du fait de s’entraîner aux côtés de joueurs comme Kvaratskhelia et Ousmane Dembele, et il devrait disposer d’un temps de jeu conséquent en Ligue 1 et en Coupe de France, pendant que Luis Enrique ménage ses hommes clés avant et après leurs échéances européennes en semaine. Cependant, on ne peut s’empêcher de se demander s’il s’agit vraiment du bon choix pour Godts à ce stade crucial et formateur de sa carrière, même s’il n’existe probablement pas de meilleur endroit sur la planète à l’heure actuelle pour qu’un ailier apprenne ce qu’il faut pour s’épanouir au plus haut niveau. Note : B

    Mark Doyle

  • Djed Spence Inter 2026Getty Images

    14 août : Djed Spence (de Tottenham à l’Inter, 30 M€)

    Pour Tottenham : Quoi qu’on en dise, il s’agit d’une nouvelle opération de transfert déroutante de la part de Tottenham, qui a déboursé une énorme somme d’argent cet été, en dépensant sans doute trop, sans récupérer grand-chose grâce aux ventes de joueurs. La cote de Djed Spence est actuellement à son plus haut niveau, après s’être imposé comme une sorte de héros culte de l’Angleterre lors de la Coupe du monde grâce à des prestations défensives très solides, à la fois au poste de latéral droit et de latéral gauche, en disputant les huit matches de l’Angleterre en Amérique du Nord. Parmi ses exploits, il y a eu un tacle glissé de la dernière chance en demi-finale contre l’Argentine, devenu viral. Et pourtant, le club du nord de Londres ne devrait récupérer qu’un total de 30 M£ (40,5 M$) pour le joueur de 26 ans, bonus compris. On peut sincèrement avancer que Spence vaut presque le double après ses performances plus tôt dans l’été, sans oublier qu’il lui reste encore trois ans de contrat, qu’il est très polyvalent, qu’il entre dans ses meilleures années et, bien sûr, la fameuse « taxe anglaise ». Les Spurs sont au moins bien fournis au poste de latéral après la signature libre d’Andy Robertson, avec Pedro Porro apparemment en premier choix à droite et Destiny Udogie également dans l’effectif, mais beaucoup de supporters estimeront que Spence est une meilleure option qu’eux tous. Note : D

    Pour l’Inter : Cela ressemble à un véritable coup pour l’Inter, qui s’est rabattue avec succès sur Spence après avoir vu son homme clé Denzel Dumfries partir au Real Madrid à la fin de son contrat et avoir manqué ses cibles prioritaires Marco Palestra et Anan Khalaili, le premier ayant rejoint Chelsea et le second étant sur le point de signer à Crystal Palace. Le marché était limité, compte tenu du besoin des Nerazzurri d’un piston spécialiste capable de s’intégrer au système à trois défenseurs de Cristian Chivu, mais Spence est absolument parfait pour ce rôle ; latéral offensif capable aussi bien de se projeter vers l’avant que de museler les ailiers adverses, l’international anglais est taillé sur mesure pour combler le vide béant sur le flanc droit de l’Inter. S’il ne sera pas forcément capable d’égaler l’importante menace offensive de Dumfries, Spence constitue une amélioration sur le plan défensif et il a aussi la polyvalence nécessaire pour suppléer l’excellent Federico Dimarco à gauche. Les champions d’Italie seront également ravis du montant. Il a été rapporté que Tottenham réclamait 38 M£ (51 M$) il y a environ un mois, mais leur patience et leur refus de paniquer ont porté leurs fruits de manière spectaculaire puisqu’ils récupèrent le joueur de 26 ans pour un prix dérisoire. Note : A+

    Pour Spence : Manifestement non désiré par Roberto De Zerbi, qui a presque entièrement remanié la défense de Tottenham cet été, Spence estimera sûrement qu’il passe à quelque chose de plus grand et de meilleur, et à juste titre après ses impressionnantes performances à la Coupe du monde. Même s’il a fini par s’imposer dans le nord de Londres, l’ancien de Middlesbrough a beaucoup été baladé pendant ses quatre années comme joueur des Spurs, ne disputant pas le moindre match lors de ses deux premières saisons, étant prêté à Rennes, Leeds et Genoa, et étant qualifié de « recrue du club » par Antonio Conte pendant le passage raté de l’Italien sur le banc. Après avoir flirté avec la relégation lors de chacune de ses deux saisons comme membre de l’effectif professionnel, il rejoint désormais un club qui sera encore favori pour remporter la Serie A et qui, bien sûr, disputera la Ligue des champions, après avoir considérablement renforcé sa réputation en Amérique du Nord. L’Inter a recruté plus tôt dans le mercato John Stones, coéquipier de Spence en Angleterre, et il devrait aider son collègue défenseur à s’installer avant ce qui s’annonce comme une nouvelle aventure passionnante à San Siro. Note : A+

    Krishan Davis


  • Pep Chavarria ChelseaGetty

    12 août : Pep Chavarria (du Rayo Vallecano à Chelsea, 18 M£)

    Pour le Rayo : Le finaliste de la Ligue Conférence n’a peut-être pas obtenu autant qu’il l’aurait souhaité pour Pep Chavarria, mais il s’agit tout de même de la vente la plus chère de l’histoire du petit club madrilène. Il a été rapporté que le Rayo avait continué à faire monter les enchères pendant les négociations, réclamant même jusqu’à sa clause libératoire de 50 M€ (43 M£/58 M$) à un moment, avant de parvenir à un compromis important après avoir rejeté l’offre initiale de Chelsea, de 15 M£ (20 M$). En vérité, le club n’était pas en position de force dans les négociations après que Chavarria a clairement fait savoir qu’il voulait rejoindre l’ouest de Londres et, à 28 ans, il n’est pas exactement un jeune espoir à très fort potentiel pour lequel le Rayo aurait pu exiger beaucoup plus. Cet argent contribuera tout de même à aider le Rayo à se renforcer et à capitaliser sur une deuxième huitième place consécutive en Liga la saison dernière. Note : B

    Pour Chelsea : Chelsea avait assurément besoin de se renforcer sur le côté gauche de la défense après le départ rapide de Marc Cucurella pour le Real Madrid pendant la Coupe du monde, ce qui a laissé Jorrel Hato comme seul arrière gauche senior de métier dans l’effectif. Toutefois, des interrogations subsisteront quant au fait de savoir si Chavarria aura le niveau requis, même s’il avait été ciblé par Xabi Alonso. Le Rayo est le seul club de l’élite pour lequel il a joué au cours de sa carrière, et il a de grands souliers à chausser, alors que Cucurella est devenu sans doute l’un des meilleurs à son poste sur la planète. Hato a affiché une grande solidité dans la dernière partie de la saison passée et jouit d’une très haute cote, donc Chavarria devrait très probablement occuper un rôle de doublure et peut-être de mentor pour le jeune Néerlandais. Un package total de 22 M€ (19 M£/25 M$) représente une solution peu coûteuse à un poste problématique comparé à un joueur comme Lewis Hall, valorisé à 60 M£ (81 M$), même si cela finit par n’être qu’une solution à court terme. Note : B-

    Pour Chavarria : Quelle histoire ! Chavarria n’a décroché un transfert vers la deuxième division espagnole qu’à l’âge de 22 ans lorsqu’il a rejoint le Real Saragosse, et il avait 24 ans lorsqu’il a franchi le cap vers la Liga après avoir été recruté par l’actuel entraîneur de Liverpool, Andoni Iraola, pour le Rayo en 2022. Il n’a cessé de progresser dans la capitale espagnole, devenant une pièce maîtresse en tant qu’arrière latéral porté vers l’avant, agressif et à l’aise balle au pied, aidant son équipe à atteindre la finale de la Ligue Conférence la saison dernière et disputant l’intégralité des 90 minutes lors de la défaite contre Crystal Palace. Désormais âgé de 28 ans, il s’offre un transfert de rêve vers l’un des cadors de la Premier League, et il y a toutes les chances qu’il bénéficie de nombreuses opportunités pour faire ses preuves sous les ordres de son compatriote Alonso, qui est manifestement l’un de ses admirateurs. Note : A+

    Krishan Davis

  • Araujo-LiverpoolGetty

    10 août : Ronald Araujo (de Barcelone à Liverpool, prêt)

    Pour Barcelone : Un choix judicieux, qui place le club dans une meilleure position à l’approche des dernières semaines du mercato estival. Selon les informations, Liverpool prendra en charge l’intégralité du salaire d’Araujo et, compte tenu de son statut parmi les plus gros salaires du Barça, cela libérera de la marge pour permettre aux champions de Liga d’enregistrer davantage de nouvelles recrues. Araujo a été nommé capitaine au Camp Nou vers la fin de la saison dernière, mais n’a totalisé que 11 titularisations en championnat sous Hansi Flick en 2025-25. Même si les qualités de leader et l’expérience de l’Uruguayen manqueront, le Barça ne comptait plus sur lui depuis un certain temps pour tenir la ligne défensive. La dure réalité, c’est qu’Araujo ne faisait pas partie des plans de Flick, et l’inclusion d’une option d’achat à 55 M€ (47 M£/64 M$) pour Liverpool pourrait permettre au Barça d’empocher une indemnité significative pour un joueur non désiré l’été prochain. C’était une opportunité inattendue qu’il fallait saisir, même s’il pourrait désormais être nécessaire pour Flick de recruter un autre défenseur, l’effectif du Barça paraissant déjà limité dans tous les secteurs. Note : B

    Pour Liverpool : Un acte de désespoir. Liverpool verserait 180 000 £ par semaine à Araujo pour atténuer une crise défensive après le départ libre d’Ibrahima Konate au Real Madrid. Avec Joe Gomez et Giovanni Leoni blessés, et l’autre nouvelle recrue Jeremy Jacquet encore en phase de retour vers sa pleine forme après une opération de l’épaule, Liverpool devait faire venir un autre défenseur central. Araujo peut aussi évoluer au poste d’arrière droit, donc sur le papier, il a du sens comme solution de court terme. Cependant, le joueur de 27 ans traîne lui aussi un historique de blessures contrasté et a eu du mal à convaincre au plus haut niveau ces dernières saisons. Reste à voir s’il pourra s’adapter rapidement à l’intensité de la Premier League, ou trouver automatiquement ses repères avec le capitaine du club Virgil van Dijk. Liverpool aurait rechigné à payer 60 M£ pour Ezri Konsa, une cible du début de mercato, mais un gros investissement sur le défenseur d’Aston Villa et de l’Angleterre aurait représenté une option moins risquée. Araujo arrivera à Anfield avec beaucoup de pression sur les épaules et de nombreuses questions auxquelles répondre. Note : C-

    Pour Araujo : Une chance en or de rejouer semaine après semaine et de retrouver sa confiance. Araujo a la chance qu’un autre grand club européen se soit intéressé à lui malgré ses difficultés à être régulier, et il sera conscient des répercussions potentielles en cas d’échec. Il sera sans aucun doute extrêmement motivé à l’idée de faire mentir ses détracteurs, avec pour objectif de reprendre vraiment du plaisir sur le terrain, après avoir traversé une période compliquée l’an dernier qui l’a vu demander une pause pour sa santé mentale. Être porté par la ferveur d’Anfield donnera certainement à Araujo un énorme surplus d’adrénaline. C’est aussi un défenseur porté vers l’avant, qui apportera une véritable présence aérienne à la défense de Liverpool, tout en correspondant bien au système agressif d’Iraola. Ce nouveau départ pourrait être exactement ce dont l’international uruguayen a besoin, mais il devra éliminer les erreurs élémentaires pour lesquelles il a été tant critiqué au Camp Nou. Note : B+

    James Westwood

  • Trevoh Chalobah Como 2026-27Getty Images

    9 août : Trevoh Chalobah (de Chelsea à Côme, 36 M€)

    Pour Chelsea : Chelsea sera ravi d’avoir récupéré une somme assez importante pour un défenseur central qui n’a jamais vraiment atteint le plus haut niveau depuis son intégration en équipe première en 2021, et les 25 M£ plus 5 M£ de bonus représentent un pur bénéfice pour un joueur formé au club. Cela dit, il est triste de voir partir l’un des leurs, et Chalobah a été une option solide pendant une période compliquée pour le club, répondant même présent à l’heure du besoin lorsqu’il a été rappelé de son prêt à Crystal Palace en janvier 2025, au milieu d’une crise de blessures en défense. Chelsea a toutefois recruté Maxence Lacroix en provenance de Crystal Palace et Levi Colwill est de nouveau apte après sa rupture du ligament croisé antérieur, donc des ventes de joueurs étaient une nécessité puisqu’ils comptaient 10 défenseurs centraux dans leur effectif. Il y a parmi eux de moins bons défenseurs que Chalobah, mais il semble que le club n’ait pas pu résister à la tentation d’encaisser un pur bénéfice. Note : B

    Pour Côme : C’est le reflet des progrès de Côme sous Cesc Fabregas que de recruter des joueurs en provenance de Chelsea en préparation de ses débuts en Ligue des champions en 2026-2027. Le club italien a déjà montré son ambition en conservant Nico Paz une année de plus, et techniquement, Chalobah deviendra le transfert le plus cher de son histoire. Reste toutefois à voir qui sortira gagnant de cette opération ; bien qu’il soit international anglais, Chalobah peut se montrer irrégulier et était devenu une cible des critiques pour une partie des supporters de Chelsea, tandis que d’autres se montraient plus indulgents en raison de ses 19 années de lien avec le club. Un package total de 30 M£ (40 M$) semble un peu élevé, mais Côme espérera que l’expérience de Chalobah en Premier League et en Europe se révélera inestimable, et le rythme plus lent de la Serie A pourrait très bien lui convenir. Note : C

    Pour Chalobah : Si l’on est brutalement honnête, Chalobah mérite clairement ce nouveau départ après avoir été malmené par Chelsea pendant plusieurs années. Il y a le sentiment que la direction des Blues cherche à tirer profit de lui depuis un certain temps : il a refusé un transfert à Nottingham Forest en 2023, Chelsea étant ouvert à une vente, et un an plus tard, on lui a retiré son numéro de maillot avant de l’envoyer en prêt à Palace, où il a impressionné, puis de le rappeler cinq mois plus tard à cause des problèmes de blessures de son club propriétaire. Dix-huit mois plus tard, Chelsea a clairement montré par son activité sur le marché des transferts que Chalobah allait redescendre dans la hiérarchie malgré le fait qu’il ait été son défenseur central le plus utilisé la saison dernière, et le fait qu’il représente un pur bénéfice a évidemment influencé la décision de le laisser partir avant des joueurs comme Wesley Fofana ou Tosin Adarabioyo. À 27 ans, c’est enfin une rupture nette pour le défenseur, qui peut se réjouir de disputer la Ligue des champions et de découvrir une nouvelle culture dans l’une des régions les plus prisées d’Europe, sur les rives du lac de Côme. Il ne serait guère surprenant de le voir bien s’adapter à la vie en Serie A. Note : A

    Krishan Davis

  • Bruno Guimaraes ArsenalGetty Images

    8 août : Bruno Guimaraes (de Newcastle à Arsenal, 75 M£)

    Pour Newcastle : Un désastre complet pour Newcastle. Le fait d’avoir laissé partir Sandro Tonali à Tottenham pour 100 millions de livres sterling a laissé un gros vide au milieu de terrain, mais celui-ci ressemble désormais au Springfield Gorge des Simpson sans Guimaraes, qui a été le meilleur joueur de Newcastle tout au long d’une campagne 2025-2026 mouvementée. Il est injuste d’attendre de la nouvelle recrue Sean Steur qu’il fasse oublier Guimaraes à seulement 18 ans, et irréaliste aussi, étant donné que le Néerlandais n’a marqué qu’une seule fois lors de sa première saison complète avec l’équipe première de l’Ajax. Guimaraes a été le meilleur buteur de Newcastle en Premier League la saison dernière avec neuf buts, et son total de cinq passes décisives était également le plus élevé de l’équipe. En tant que capitaine, l’international brésilien a aussi montré l’exemple et a souvent remis ses coéquipiers dans le bon sens de la marche. Matthias Jaissle aura une tâche monumentale pour stabiliser l’entrejeu une fois qu’il aura officiellement remplacé Eddie Howe sur le banc, et si un remplaçant de Guimaraes avec une expérience suffisante n’est pas trouvé immédiatement, cela pourrait s’avérer impossible. Note : F

    Pour Arsenal : Une opération très intelligente de la part de Mikel Arteta, qui cherche à s’appuyer sur le retour tant attendu d’Arsenal au sommet du football anglais. Guimaraes peut facilement s’installer aux côtés de Martin Odegaard dans un rôle de numéro 8 et alléger la charge créative du capitaine d’Arsenal. Il apportera davantage de dynamisme dans l’attaque et plus d’agressivité en défense, après avoir remporté plus de duels que n’importe quel joueur d’Arsenal en Premier League la saison dernière. Les supporters d’Arsenal peuvent être certains que Guimaraes sera immédiatement performant compte tenu de son expérience et du fait qu’il correspond parfaitement au style privilégié par Arteta. La force du milieu de terrain a été l’une des raisons majeures du succès d’Arsenal en 2025-2026, et il est difficile de voir quel adversaire national pourra désormais les dominer physiquement maintenant que Guimaraes a complété leur redoutable axe central. Cela pourrait aussi être le cas en Ligue des champions s’ils croisent de nouveau le Paris Saint-Germain, ce qui est très bon signe pour leurs chances de décrocher enfin ce trophée tant convoité. Note : A

    Pour Guimaraes : À 28 ans, c’est le moment idéal pour Guimaraes de franchir un cap et de rejoindre l’un des clubs de l’élite européenne. Il est en plein dans la force de l’âge, comme il l’a prouvé sans le moindre doute lors de la Coupe du monde, en offrant quatre buts au Brésil tout en rivalisant avec Vinicius Junior en influence, avant toutefois une élimination cauchemardesque en huitièmes de finale contre la Norvège. Guimaraes avait dépassé Newcastle depuis quelque temps déjà, et Arsenal lui offrira la plateforme nécessaire pour atteindre la catégorie mondiale et lutter régulièrement pour les plus grands trophées. Il est techniquement brillant dans les petits espaces, a l’œil pour la passe qui fait la différence et donne le ton par son activité incessante sans ballon. Ajoutez à cela sa polyvalence et sa mentalité de battant, et Guimaraes coche véritablement toutes les cases pour devenir une idole taillée sur mesure pour les fidèles d’Arsenal, sans être le moins du monde impressionné par l’énorme prix associé à son transfert. Note : A+

    James Westwood


  • ACF Fiorentina v Benevento Calcio - Coppa ItaliaGetty Images Sport

    7 août : Franco Mastantuono (du Real Madrid à la Fiorentina, prêt)

    Pour le Real Madrid : Envoyer Mastantuono en prêt constitue un nouveau coup dur pour la cellule de recrutement madrilène, après des problèmes d’adaptation similaires pour le prodige brésilien Endrick. Le club espérera bien sûr que Mastantuono retrouve son rythme en Italie de la même manière qu’Endrick l’a fait à Lyon, mais rien ne le garantit. La Serie A est un championnat impitoyable sur les plans physique et tactique, et beaucoup dépendra de la rapidité avec laquelle Mastantuono s’adaptera. Si ce n’est pas le cas, il existe un risque qu’il revienne à Madrid l’été prochain avec une confiance encore plus entamée et une valeur marchande considérablement revue à la baisse. À l’inverse, le Real pourrait ne toujours pas avoir l’utilité de Mastantuono même s’il réussit à la Fiorentina, après avoir bouclé les arrivées de Yan Diomande et Bernardo Silva, ce qui fait encore reculer le jeune joueur dans la hiérarchie de l’effectif. On peut dire que Mastantuono a été mal géré par son club propriétaire, et il y a désormais beaucoup d’obstacles sur sa route pour relancer sa carrière madrilène. Note : F

    Pour la Fiorentina : Un excellent recrutement à faible risque pour la Viola, qui tente de rebondir après une saison 2025-2026 décevante, même si le club devra prendre en charge une part significative de son salaire annuel de 3,5 M€. Mastantuono apportera assurément davantage de qualité à l’effectif de Fabio Grosso, ainsi que de la polyvalence, puisque le joueur de 18 ans peut évoluer en numéro 10 ou sur l’aile droite, et il aura à cœur de faire taire ses détracteurs et de retrouver l’équipe nationale d’Argentine. C’est aussi une décision intelligente pour la Fiorentina, car Mastantuono possède la double nationalité argentine et italienne, ce qui signifie que le club peut encore recruter deux joueurs non européens en provenance de championnats étrangers dans le respect du règlement de la Serie A avant la fermeture du mercato. Nouer une bonne relation avec Madrid pourrait aussi déboucher sur des opérations similaires à l’avenir, surtout si Mastantuono s’épanouit au stade Artemio Franchi. Note : A+

    Pour Mastantuono : Une immense déception. Mastantuono est arrivé au Real avec beaucoup de battage médiatique, pour un montant de 63 M€ qui ressemblait à un coup de maître au vu des promesses qu’il avait montrées à River Plate. Malheureusement, le passage de l’Argentine à un grand championnat européen s’est révélé trop important. Il a disputé 35 matches avec le Real Madrid en 2025-2026, mais seulement 17 comme titulaire, et son maigre bilan de trois buts justifie difficilement tout l’engouement qui l’entourait. Mastantuono a aussi eu du mal avec une blessure persistante à l’aine, et la frustration se lisait clairement dans son langage corporel, notamment lorsqu’il a été expulsé pour avoir inutilement contesté une décision de l’arbitre lors d’une défaite contre Getafe. Il est clair que l’adolescent a encore beaucoup à faire pour mûrir, et un départ en Serie A lui offrira l’espace nécessaire pour le faire loin des projecteurs intenses du Bernabéu. C’est assurément un coup d’arrêt dans la carrière de Mastantuono, mais il n’y a pas d’option d’achat dans l’accord avec la Fiorentina, donc ses rêves de réussir dans la capitale espagnole ne sont pas encore totalement anéantis. Note : D-

    James Westwood

  • Nottingham Forest FC v Leeds United - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    6 août : James Trafford (de Manchester City à Leeds United, 45 M£)

    Pour Manchester City : Il faut vraiment s’interroger sur la gestion de James Trafford par City et Pep Guardiola. Recruté de nouveau en provenance de Burnley l’été dernier après être parti en 2023 pour devenir titulaire ailleurs, il devait enfin être le n°1 à l’Etihad Stadium la saison dernière après le départ d’Ederson. Mais seulement trois matches après le début de la nouvelle campagne, le club a jugé bon de faire venir Gianluigi Donnarumma, l’un des meilleurs gardiens du monde, en provenance du PSG, ce qui a immédiatement fait reculer le jeune Anglais dans la hiérarchie. City s’est forgé une réputation de club qui privilégie sans état d’âme les impératifs économiques aux émotions et aux sentiments, et d’un point de vue financier, le club sera très heureux d’avoir réalisé un bénéfice assez important sur un joueur pour lequel il avait finalement payé 27 M£ à Burnley il y a 12 mois et qui n’était qu’un gardien de coupe sous Guardiola la saison dernière. C’est dommage de voir encore un jeune joueur très prometteur formé au club, avec un potentiel pour l’équipe première, s’en aller, mais c’est simplement ainsi que fonctionne le modèle économique de City, pour le meilleur ou pour le pire. Note : C+

    Pour Leeds : Cela ressemble à un sacré coup pour Leeds, qui s’est renforcé discrètement cet été et qui pourrait être l’un des outsiders pour une place européenne s’il joue bien ses cartes la saison prochaine. Trafford rejoint à Elland Road le très convoité agent libre Harry Wilson et le défenseur de Bosnie-Herzégovine très prometteur Tarik Muharemovic, apportant une solution de haut niveau à un poste problématique pour Leeds. Considéré comme le futur n°1 de l’Angleterre, le joueur de 23 ans était aussi dans le viseur de Newcastle et aurait pu avoir l’embarras du choix parmi les équipes de Premier League. Le fait qu’il ait choisi Leeds est significatif, et il doit croire que le club peut remonter au classement et éviter de lutter pour le maintien sous les ordres de Daniel Farke la saison prochaine. Le package total de 45 M£ (60,5 M$) est conséquent pour quelqu’un qui vient de passer une saison complète dans un simple rôle de doublure, mais si Trafford atteint son plein potentiel dans le Yorkshire, Leeds pourrait bien réclamer le double de cette somme à l’un des grands clubs européens dans les années à venir. Note : B+

    Pour Trafford : Une deuxième tentative de vie loin de Manchester City pour Trafford, qui a enfin une vraie chance de s’imposer durablement comme n°1 en Premier League, sauf relégation surprise à l’issue de la saison 2026-2027. Le gardien avait clairement besoin d’un nouveau départ, après avoir parlé ouvertement la saison dernière de son besoin de jouer davantage, et il espérera que ce transfert le mettra sur la voie pour succéder à Jordan Pickford, désormais âgé de 32 ans, comme n°1 de l’Angleterre. Trafford sera en concurrence directe avec le gardien d’Everton en Premier League, et s’il parvient à faire remonter Leeds au classement tout en attirant l’œil de Thomas Tuchel, il a toutes les chances d’obtenir une opportunité après avoir été inclus dans la sélection du technicien allemand pour la Coupe du monde malgré son statut de doublure à City. Certains remettront en question la décision de rejoindre Leeds plutôt que Newcastle ou les clubs du soi-disant « big six », mais Trafford sera l’indiscutable n°1 à Elland Road et la pression sur ses épaules sera bien moindre. Il croira discrètement qu’il peut utiliser ce transfert comme tremplin vers des choses encore plus grandes. Note : B+

    Krishan Davis

  • RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    6 août : Yan Diomande (du RB Leipzig au Real Madrid, 140 M€)

    Pour le RB Leipzig : Réaliser un bénéfice de 120 M€ sur un joueur recruté seulement un an plus tôt, c'est une affaire exceptionnelle pour le RB Leipzig. Des joueurs comme Benjamin Sesko, Josko Gvardiol, Dominik Szoboszlai et Dani Olmo ont tous peaufiné leur jeu à la Red Bull Arena avant de passer à un niveau supérieur, et Diomande pourrait bien devenir leur plus grande réussite à ce jour. Cependant, il sera très difficile de le remplacer. Diomande a été la force motrice du parcours de Leipzig vers une troisième place en Bundesliga la saison dernière, et il a développé une relation presque télépathique avec le milieu de terrain vedette du club, Christoph Baumgartner. Sans les dribbles électrisants de Diomande, sa finition précise et sa qualité de passe vers l'avant, Leipzig pourrait avoir du mal à retrouver les places qualificatives pour la Ligue des champions. Cela dit, Leipzig n'en est pas à son coup d'essai quand il s'agit de tirer profit de ses meilleurs atouts ; en réalité, tout son modèle de transferts repose là-dessus. Le club s'en remettra et dénichera bientôt un autre joyau, et si Diomande s'adapte immédiatement au Real, cela ne fera que renforcer sa réputation de découvreur de talents d'élite. Note : B-

    Pour le Real Madrid : Le Real Madrid a surpayé Diomande, mais cela semble être le seul moyen d'obtenir ses cibles prioritaires sur le marché actuel. Le club avait clairement besoin de davantage de solutions sur les côtés, avec Rodrygo qui ne devrait pas revenir avant 2027 alors qu'il poursuit sa récupération après une opération des ligaments croisés, et Diomande est assez polyvalent pour évoluer sur les deux ailes. Il a été avancé que l'adolescent avait été recruté pour remplacer Vinicius Junior alors qu'Arsenal pousse pour signer le Brésilien, mais Diomande a évolué à droite lors de la majorité de ses 36 apparitions avec Leipzig la saison dernière. Il pourrait être le complément parfait du latéral offensif Trent Alexander-Arnold, et il correspond idéalement au système préférentiel en 4-2-3-1 de Jose Mourinho, avec la vitesse et l'agilité nécessaires pour déstabiliser les défenses ainsi que la puissance et l'intensité pour se battre à la récupération. Diomande est encore brut, mais il a montré une capacité à apprendre rapidement, et sa connaissance de la Liga devrait aussi faciliter son adaptation. Devancer des clubs comme le PSG et Liverpool pour obtenir la signature de Diomande montre également que Madrid reste le club le plus attractif de la planète, même après deux saisons sans trophée. Note : B

    Pour Diomande : Un transfert de rêve pour couronner une ascension vers le vedettariat sans précédent. La plupart des supporters occasionnels ignoraient l'existence de Diomande à la même époque l'an dernier, lorsqu'il a rejoint Leipzig en provenance de Leganes pour 20 M€. Leganes avait été relégué de la Liga en 2024-2025. En effet, Diomande n'a disputé que 10 matches de championnat lors de son unique saison à Leganes, après avoir commencé en équipe réserve, mais Leipzig était convaincu de son immense potentiel. Il a rapidement prouvé qu'il était une trouvaille exceptionnelle pour le club allemand, avec 23 contributions décisives toutes compétitions confondues lors de sa première saison complète chez les professionnels. Une convocation pour la Coupe du monde a suivi, et Diomande s'en est admirablement sorti sur la plus grande scène alors que la Côte d'Ivoire a atteint les seizièmes de finale. À ce moment-là, le joueur de 19 ans était devenu une cible pour une foule de grands clubs européens, mais il n'avait probablement jamais imaginé que Madrid viendrait le chercher. Reste à voir comment Diomande gérera la pression du Bernabéu et une étiquette à 140 M€, mais il est vraiment remarquable qu'il se retrouve déjà dans cette situation, ce qui fait de lui un gagnant quoi qu'il arrive. Note : A+

    James Westwood

  • FBL-TUR-SUPERLIG-TRABZONSPORAFP

    6 août : Mohamed Salah (de Liverpool à Trabzonspor, libre)

    Pour Liverpool : Salah aurait sans doute dû quitter Anfield à l’issue de la saison 2024-2025, sur une note à la hauteur de la régularité surhumaine qu’il avait affichée sous le maillot de Liverpool au cours des huit années précédentes. Cependant, il n’a pas été surprenant de voir Salah accepter l’offre de prolongation de deux ans du club après avoir mené Liverpool au titre de Premier League sous Arne Slot, et personne n’aurait pu prédire à quel point son niveau allait chuter la saison suivante. L’Égyptien n’a inscrit que 12 buts et délivré 10 passes décisives toutes compétitions confondues, alors que Liverpool a terminé cinquième de Premier League et n’a remporté aucun trophée, et il s’en est publiquement pris à Slot ainsi qu’à la direction du club après avoir été contraint de s’asseoir sur le banc. Plusieurs membres de l’effectif ont fortement déçu, notamment les recrues records Alexander Isak et Florian Wirtz, mais Salah a été le principal responsable de la rupture de l’harmonie dans le vestiaire en raison de sa mauvaise attitude. Liverpool a aussi semblé meilleur sans Salah sur le terrain, car son efficacité offensive s’est évaporée et son manque d’implication défensive a été mis en lumière après le départ de Trent Alexander-Arnold. Avec le recul, Liverpool n’aurait jamais dû enfreindre sa règle de longue date consistant à ne pas offrir de contrats de plusieurs années aux joueurs de plus de 30 ans. Son nouveau contrat, estimé selon certaines informations à 400 000 £ par semaine, a finalement été résilié d’un commun accord, une perte d’argent et de temps pour toutes les parties concernées. Le fait de ne même pas avoir obtenu d’indemnité de transfert pour Salah, qui était une cible de longue date de la Saudi Pro League, est aussi une aberration. Note : D

    Pour Trabzonspor : L’un des plus gros coups de l’histoire de la Super Lig turque. Les meilleures années de Salah sont certainement derrière lui à 34 ans, mais faire signer le joueur de l’année PFA 2025 pour deux ans reste un exploit incroyable pour un club de la dimension de Trabzonspor, qui n’a remporté la Super Lig qu’une seule fois au cours de ce siècle et demeure clairement dans l’ombre de Galatasaray et de Fenerbahce. Le club espère logiquement réduire l’écart avec ses grands rivaux après avoir attiré l’un des meilleurs buteurs et créateurs de sa génération. C’est un transfert libre de rêve qui devrait aussi considérablement accroître le rayonnement mondial de Trabzonspor, dans la continuité de la récente prolongation de prêt du gardien de Manchester United Andre Onana. Si Salah parvient à nouer immédiatement une entente avec Paul Onuachu, qui a terminé co-meilleur buteur la saison dernière avec 22 buts en championnat pour Trabzonspor, ils pourraient lutter pour la première place et réaliser un beau parcours en Ligue Europa. Note : A

    Pour Salah : Quelle que soit la manière dont on le présente, passer du statut de meilleur joueur de Premier League à un transfert libre vers la Turquie en l’espace de 12 mois est embarrassant pour Salah. Il a payé le prix fort pour avoir placé ses propres intérêts au-dessus des besoins de Liverpool et de ses coéquipiers, s’aliénant au passage même ses supporters les plus fidèles, et il est désormais destiné à terminer en douceur sa brillante carrière sur une fausse note. Il semblerait qu’aucun autre grand club en Europe n’ait manifesté d’intérêt pour l’ancien joueur de la Roma, ce qui est accablant compte tenu de son statut d’agent libre. Salah devrait retrouver son sens du but en Turquie, mais uniquement parce qu’il s’agit d’une chute de niveau massive. Ce transfert ne fait rien pour renforcer son héritage, et il regrettera sûrement en privé la manière dont les choses se sont terminées à Anfield. S’il avait mis son ego de côté, Salah ferait partie d’un nouveau départ enthousiasmant sous les ordres du nouvel entraîneur de Liverpool Andoni Iraola, au lieu de peiner à rester pertinent dans un championnat de second ordre. Note : D

    James Westwood

  • Jordan Henderson ChelseaGetty

    3 août : Jordan Henderson (de Brentford à Chelsea, libre)

    Pour Brentford : C’est un dossier assez étrange pour Brentford, qui n’allait jamais vraiment se mettre en travers de la route d’Henderson, 36 ans, quand Chelsea s’est présenté, allant même jusqu’à faciliter son départ en résiliant son contrat. L’international anglais était toutefois un élément important de ce que Keith Andrews a bâti de manière inattendue au Gtech Stadium la saison dernière, avec 32 apparitions en Premier League et une place de titulaire la plupart du temps. Son départ a donc laissé un vide important dans un milieu de terrain qui avait déjà besoin d’être renforcé après le départ définitif de Frank Onyeka à Coventry et le transfert de l’ancien capitaine Christian Norgaard à Arsenal l’été dernier. Après un mercato jusque-là plutôt calme, les Bees sont entrés sur le marché de manière retentissante : le milieu défensif malien très coté de Lens, Mamadou Sangare, a rejoint le club pour un montant record de 41 M£ (55 M$), afin de remplacer l’international anglais. Les qualités de leader d’Henderson seront toutefois presque impossibles à remplacer. Note : C

    Pour Chelsea : Avec Danny Welbeck qui rejoint lui aussi Stamford Bridge, cela représente un sacré virage par rapport à la précédente stratégie de recrutement de Chelsea, largement moquée, qui consistait à tenter d’empiler certains des meilleurs jeunes talents disponibles dans l’espoir aveugle qu’ils puissent devenir des stars de tout premier plan à l’avenir. Capitaine vainqueur de la Premier League et de la Ligue des champions, admiré pour ses qualités de leader et comptant parmi ses nombreux admirateurs l’ancien entraîneur de Chelsea et actuel sélectionneur de l’Angleterre Thomas Tuchel, Henderson apportera exactement les attributs que les Blues recherchent dans leur volonté d’injecter de l’expérience, de la stabilité et de la maturité dans un effectif qui en a cruellement manqué ces dernières années. S’il y aura des interrogations sur ce qu’il apportera sur le plan footballistique, il est assez clair que le joueur de 36 ans n’a pas été recruté pour ses qualités sur le terrain, mais plutôt pour ce qu’il offrira en dehors. Il a toutefois montré la saison dernière qu’il pouvait être une présence rassurante, et son tempérament ainsi que son expérience pourraient être inestimables dans ces situations à la marge où Chelsea a souvent flanché. Il devra néanmoins convaincre les supporters, compte tenu de son passé à Liverpool, mais il semble que la Coupe du monde ait été assez transformatrice pour sa réputation, puisqu’il a montré son caractère en se rendant disponible et en s’entraînant même malgré une fracture du bras aussi insolite qu’accidentelle subie après le huitième de finale contre le Mexique. Note : B+

    Pour Henderson : À 36 ans, c’était une opportunité tout simplement trop belle pour être refusée par Henderson, qui n’aura même pas à déménager en passant d’un club de l’ouest londonien à un autre. L’ancien capitaine de Liverpool deviendra vraisemblablement immédiatement l’un des lieutenants les plus fiables d’Alonso, et la responsabilité qui lui sera confiée dans le vestiaire sera sûrement très attirante pour lui à ce stade de sa riche carrière. En plus de son apport en dehors du terrain, il devra aussi accompagner une nouvelle ère loin des pelouses alors que les Blues cherchent à revoir leur culture et à transformer un jeune effectif prometteur en candidat régulier aux grands trophées. Cela ressemble à une mission qu’Henderson savourera, et il ne serait pas surprenant de le voir réussir. Un contrat de deux ans, qui le couvre jusqu’à l’âge de 38 ans, âge auquel il pourrait très bien prendre sa retraite de toute façon, vient simplement couronner le tout. Note : A+

    Krishan Davis

  • Fulham v Chelsea FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    2 août : Valentin Barco (de Strasbourg à Chelsea, 34 M£)

    Pour Strasbourg : Chelsea aurait payé 34 M£ (46 M$) pour recruter Barco en provenance de son club frère, un montant important compte tenu de son manque d'expérience au plus haut niveau. Il s'agit du 13e accord conclu entre les deux clubs depuis le début de la saison 2025-2026, mais seulement du troisième transfert définitif, et Strasbourg sera triste de voir partir l'Argentin. Barco a été impliqué sur six buts en Ligue 1 la saison dernière, aidant le club à finir dans le top 8 pour la deuxième année de suite, et il a également joué un rôle clé dans le parcours qui l'a mené jusqu'aux demi-finales de la Ligue Europa Conférence. Capable d'évoluer à la fois comme meneur de jeu en retrait et comme numéro 8 box-to-box, Barco a offert à Strasbourg une vraie capacité de projection par la qualité de sa passe, tout en couvrant tous les recoins du terrain sans le ballon. La nature de la relation entre Strasbourg et Chelsea rend la perte de ses meilleurs talents inévitable, mais le départ de Barco pourrait être très préjudiciable à ses chances de progresser vers une qualification pour la Ligue des champions. Note : C-

    Pour Chelsea : Recruter Barco était presque une évidence pour Chelsea après sa saison de l'éclosion à Strasbourg, et le joueur de 22 ans a aussi acquis une notoriété mondiale après son accrochage bouillant avec Jude Bellingham à la Coupe du monde. Il est peu probable que Barco s'impose immédiatement comme titulaire régulier à Chelsea, mais il correspond idéalement au système fluide et axé sur le contrôle de Xabi Alonso. Le jeune joueur offrira à Alonso une option supplémentaire à la fois à la base du milieu et sur le flanc gauche, Barco s'étant d'abord fait un nom comme latéral. Avec son énorme qualité technique et son agressivité, Chelsea pourra compter sur Barco pour faire circuler le ballon dans le camp adverse et se dépenser sans compter pour le récupérer. Sa présence atténuera certainement l'impact d'un éventuel départ d'Enzo Fernandez vers le Real Madrid, et il a encore un potentiel considérable à exploiter. Note B+

    Pour Barco : Une deuxième chance en Premier League qu'il n'imaginait sans doute pas arriver aussi vite après son départ de Brighton, où il n'a joué que pendant huit mois avant d'être prêté à Séville puis à Strasbourg, qui l'a acheté définitivement l'été dernier. Barco a beaucoup appris au cours des deux dernières saisons, et sa transition vers le milieu de terrain à Strasbourg l'a obligé à travailler l'aspect physique de son jeu. Il sera bien mieux préparé cette fois à l'intensité du football anglais, et Alonso est l'entraîneur idéal pour le faire passer au niveau supérieur. L'expérience de travailler avec Lionel Messi & Cie sur la scène intimidante de la Coupe du monde servira également Barco, malgré le fait qu'il n'a joué que 19 minutes dans le tournoi avec l'Argentine. Il devra peut-être aussi s'habituer à un rôle secondaire à Chelsea, mais s'il fait preuve de patience et absorbe autant de savoir que possible auprès d'Alonso et des cadres de Chelsea, Barco pourrait devenir un membre important de l'ambitieux projet BlueCo dans les années à venir. Note : B

    James Westwood

  • Welbeck-ChelseaGetty

    1er août : Danny Welbeck (de Brighton à Chelsea, 5 M£)

    Pour Brighton : Il est en réalité difficile de surestimer à quel point c’est un coup dur pour Brighton, qui se voit privé de l’homme qui était de très loin son meilleur buteur la saison dernière et le troisième meilleur buteur de toute son histoire à égalité. Le club ne reprochera certainement pas à Danny Welbeck de partir, surtout quand une opportunité aussi improbable se présente à lui à l’âge de 35 ans, mais cela n’en sera pas moins douloureux. L’entraîneur Fabian Hurzeler sera déterminé à lui trouver un remplaçant digne de ce nom, d’autant que le jeune attaquant grec très coté Stefanos Tzimas est toujours absent après avoir subi la redoutée rupture du ligament croisé antérieur en décembre. À l’heure actuelle, son compatriote Charalampos Kostoulas et l’attaquant allemand Georginio Rutter sont leurs seules options, même si Evan Ferguson est revenu de son prêt à la Roma. On ne sait pas encore clairement vers qui ils se tourneront sur le marché des transferts, mais il ne serait pas surprenant que le nom de Liam Delap soit apparu lors des discussions avec Chelsea au sujet du départ de Welbeck vers Stamford Bridge. Note : D

    Pour Chelsea : Chelsea a indiqué il y a quelque temps déjà qu’il chercherait des joueurs confirmés en Premier League, « matures » et « émotionnellement résilients », alors que le club laisse derrière lui sa politique de transferts axée sur la jeunesse après une nouvelle campagne extrêmement décevante sous la direction de BlueCo. Welbeck apporte assurément tout cela en abondance malgré le fait qu’il soit dans le crépuscule de sa carrière. Il ne viendrait pas non plus pour faire le nombre. Bien qu’il ait désormais 35 ans, l’attaquant de Brighton sort de la meilleure saison sur le plan du nombre de buts de ses 18 années de carrière en Premier League jusqu’ici (13), son deuxième meilleur total ayant été enregistré en 2024-2025. Il a même inscrit neuf buts et délivré deux passes décisives en 19 apparitions en championnat contre Chelsea, le premier avec Sunderland dès 2010 et le plus récent en avril de cette année. Il semble destiné à jouer les seconds rôles derrière Joao Pedro, ce qui signifie que les Blues ont du travail en matière de départs avec Delap, Nicolas Jackson, Marc Guiu, Emmanuel Emegha et Shim Mheuka parmi les nombreux attaquants sous contrat au club. Recruter Welbeck est évidemment une opération à court terme, mais Chelsea espérera que sa présence et son leadership pourront avoir un effet à long terme. Il a démontré qu’il est encore parfaitement capable d’être performant. Note : B+

    Pour Welbeck : À ce stade de sa carrière, c’était une opportunité que Welbeck ne pouvait tout simplement pas laisser passer. Il peut désormais ajouter Chelsea à un CV déjà impressionnant, où il aura la possibilité de travailler avec un entraîneur très respecté en la personne de Xabi Alonso et, vraisemblablement, se verra accorder une influence importante dans le vestiaire alors que le club cherche à retrouver un peu de stabilité et de leadership. Il ne sera pas un titulaire régulier, mais il y a toutes les chances qu’il bénéficie de nombreuses minutes en sortie de banc lorsque Pedro sera laissé au repos, tandis qu’il devrait mener l’attaque dans les premières phases des compétitions de coupe. Un contrat de deux ans signifie aussi que, si Chelsea se qualifie, il pourrait avoir une dernière occasion de jouer en Ligue des champions en 2027-2028. Welbeck retrouvera également Pedro, avec qui il avait noué une forte connexion à Brighton et pour qui il pourrait être le mentor idéal, ainsi que pour Delap dans le cas où les Blues le conserveraient. Note : A

    Krishan Davis

  • John Stones InterGetty

    30 juillet : John Stones (de Manchester City à l’Inter, libre)

    Pour Manchester City : Le départ émouvant de John Stones a été confirmé à la fin de la saison du club, mais il était en vérité inévitable. Le défenseur a été miné par les blessures tout au long de son passage à Manchester City, mais particulièrement lors des deux dernières années de son contrat, ce qui a toujours rendu peu probable qu’une prolongation lui soit proposée. L’ancien entraîneur de City, Pep Guardiola, avait laissé entendre dès le début de la saison 2025-2026 que Stones faisait face à une lutte difficile pour décrocher un nouveau contrat, et un problème à la cuisse survenu durant l’hiver, qui l’a écarté pendant 18 matches, a probablement anéanti ses chances à cet égard. Néanmoins, le défenseur central a tout de même connu un séjour étincelant de dix ans à l’Etihad, devenant une pièce maîtresse en défense et aidant le club à réaliser un célèbre triplé en 2022-2023, dont cette toute première Ligue des champions si longtemps attendue. Stones restera sans aucun doute comme une légende du club malgré ses problèmes physiques, mais une séparation avait probablement du sens à ce stade. Même s’il était encore sous contrat, il n’aurait de toute façon pas rapporté une indemnité très élevée. Après avoir été lié à Chelsea, City sera probablement aussi heureux de ne pas le voir rejoindre un rival de Premier League. Note : B

    Pour l’Inter : Évidemment, compte tenu de ses pépins physiques, ce transfert comporte un risque important pour l’Inter, même s’il s’agit d’une arrivée libre. Cependant, le club espérera avoir compensé ce risque en convainquant Stones de signer un contrat de deux ans, qui serait, selon certaines informations, d’une valeur d’environ 115 000 £ par semaine, soit nettement moins que ce qu’il gagnait à l’Etihad. Désormais, le champion d’Italie doit simplement espérer que l’international anglais pourra rester en forme, car de sérieuses questions se poseront sur sa solidité physique. Quand il est à son meilleur niveau, il reste l’un des meilleurs défenseurs centraux relanceurs du moment, comme il l’a montré avec plusieurs solides performances lors de la Coupe du monde plus tôt dans l’été. La Serie A est en quelque sorte un refuge pour les joueurs vétérans, et l’Inter doit croire que le rythme plus lent en Italie pèsera moins physiquement sur un joueur dont le corps l’a souvent trahi en Premier League. Stones remplace Francesco Acerbi qui, à 38 ans, était peut-être la preuve que l’Anglais pouvait potentiellement jouer encore de nombreuses années dans un championnat moins intense. Les Nerazzurri considèrent peut-être aussi cela comme un joli coup, après avoir, selon certaines informations, devancé notamment Chelsea et Arsenal pour obtenir la signature du défenseur. Note : B

    Pour Stones : Stones avait probablement besoin d’un nouveau départ, et il espérera laisser définitivement ses problèmes physiques derrière lui en Italie. Non seulement c’est l’occasion de découvrir un nouveau championnat et une nouvelle culture, mais il continuera aussi à lutter pour des trophées majeurs, sur la scène nationale comme en Europe, avec le club qui est actuellement la force dominante en Italie. Il ne le sait peut-être pas encore, mais à 32 ans, Stones pourrait bien avoir prolongé sa carrière de quelques années en troquant l’intensité de la Premier League pour le rythme plus lent de la Serie A, et à ce stade avancé de sa carrière, il devrait être bien adapté à cette vie-là. Il retrouvera son ancien coéquipier de City, Manuel Akanji, à San Siro et estimera avoir de bonnes chances de débuter dans le système à trois défenseurs de Cristian Chivu aux côtés du brillant Alessandro Bastoni. Cela pourrait d’ailleurs lui permettre de rester dans la course en sélection, s’il souhaite poursuivre sa carrière avec l’Angleterre après l’été, à la suite de la déception d’une élimination en demi-finale de la Coupe du monde. Note : A

    Krishan Davis

  • Maxence Lacroix Chelsea 2026Getty Images

    30 juillet : Maxence Lacroix (de Crystal Palace à Chelsea, 52 M£)

    Pour Palace : Cela fait moins de deux ans que Palace a dépensé seulement 18 M£ pour recruter Lacroix en provenance de Wolfsburg, alors âgé de 24 ans, donc le club sera ravi d’avoir presque triplé sa mise en si peu de temps, preuve une nouvelle fois de l’efficacité de son modèle économique. Le défenseur central s’est développé exactement comme le club l’espérait, en devenant un élément clé des équipes sacrées en FA Cup et en Ligue Conférence lors des deux dernières saisons sous Oliver Glasner. Au vu de ses performances en tant que défenseur dominant et à l’aise balle au pied, Palace s’attendait à susciter de l’intérêt autour de l’international français et aurait, selon certaines informations, eu connaissance du désir de Lacroix de se tester au plus haut niveau. Le club pourrait estimer qu’il aurait pu obtenir davantage, compte tenu de l’inflation du marché, mais cet argent sera tout de même très utile pour équilibrer les comptes après les grosses dépenses consenties en janvier pour Brennan Johnson et Jorgen Strand Larsen. Note : A-

    Pour Chelsea : BlueCo poursuit sa volonté d’ajouter davantage d’expérience et de qualité issues de la Premier League. Chelsea avait désespérément besoin de revoir sa hiérarchie en défense centrale, aucune de ses nombreuses options actuelles ne s’imposant comme une solution fiable à long terme, à l’exception de Levi Colwill, de retour en forme. Mis à part l’international anglais, c’est un peu le désordre ; Benoit Badiashile, Tosin Adarabioyo, Wesley Fofana, Trevoh Chalobah, Axel Disasi et Mamadou Sarr ont tous laissé entrevoir plus qu’ils n’ont réellement confirmé, et leurs avenirs sont en conséquence incertains. Par conséquent, il a été rapporté que Chelsea pourrait même recruter un autre défenseur central après l’arrivée de Lacroix, avec notamment Jacobo Ramon, de Côme, parmi les noms évoqués, ce qui signifierait probablement le départ de plusieurs membres du groupe actuel. Dans l’ouest londonien, on estimera sans doute que, même si le prix est un peu élevé, 52 M£ (69 M$) représentent une valeur assez correcte sur le marché actuel pour un défenseur central confirmé en Premier League, international français à part entière, et qui approche de ses meilleures années. En outre, Lacroix est un leader dont l’équipe avait grand besoin sur le terrain. L’associer à Colwill donne immédiatement à Chelsea une charnière centrale à l’allure solide sur laquelle construire. Il s’agit désormais de se débarrasser des éléments superflus et peut-être d’ajouter encore un peu de qualité et d’expérience, et cela pourrait commencer avec un départ de Disasi dans l’autre sens. Note : B+

    Pour Lacroix : Ces deux dernières années ont été incroyables pour Lacroix, qui a remporté les premiers grands trophées de sa carrière, est devenu international français chez les seniors et a disputé une Coupe du monde au cours de ses deux saisons comme joueur de Palace. Le joueur de 26 ans est connu pour vouloir se tester davantage et évoluer au plus haut niveau, et il a plus que mérité l’opportunité de franchir un cap en rejoignant cet été un club du « big six », après une série de performances constamment solides dans le sud de Londres. Un transfert à Chelsea ressemble au scénario parfait pour lui : il reste dans la capitale, et il peut s’attendre à intégrer immédiatement le onze de départ de Xabi Alonso comme défenseur central droit, compte tenu des limites de joueurs comme Fofana et Chalobah, ainsi que de l’incertitude qui entoure leurs avenirs respectifs. Lacroix est devenu un héros culte à Selhurst Park, et un bon début sous les ordres d’Alonso le verrait rapidement devenir une figure populaire dans son nouvel environnement. Note : A+

    Krishan Davis

  • Arsenal v Manchester City - 2026 FA Community ShieldGetty Images Sport

    23 juillet : Elliot Anderson (de Nottingham Forest à Manchester City, 116 M£)

    Pour Forest : Des sentiments peut-être mitigés. D’un côté, Forest sera triste de voir Anderson partir, étant donné qu’il a joué un rôle si important dans la qualification du club pour la Ligue Europa, puis dans son parcours jusqu’aux demi-finales la saison dernière. Anderson était la plaque tournante de l’équipe. Absolument tout passait par lui, donc le remplacer ne sera pas facile. Au moins, l’argent ne sera pas un problème. Que le montant réel soit de 116 M£ ou de 130 M£, Forest affirme que c’est le second, cela représente une somme colossale pour un joueur recruté pour seulement 35 M£ il y a deux ans. Donc, même si Anderson manquera clairement au City Ground, le sentiment dominant au niveau de la direction sera la satisfaction, parce que Forest a fait une excellente affaire face à City sur ce coup. Note : A

    Pour Man City : Leur nouveau Rodri. Ou, du moins, il ferait mieux de l’être. Même si Rodri n’a pas encore clarifié ses intentions, tout indique que le Ballon d’Or quittera l’Etihad cet été pour retourner dans son Espagne natale. Et même s’il ne part pas, City avait besoin quoi qu’il en soit d’un digne héritier au trône du joueur de 30 ans. Après tout, Nico Gonzalez comme Matheus Nunes n’ont jamais vraiment convaincu dans le rôle de numéro 6. Anderson a toutefois le profil. C’est un joueur confirmé de Premier League, qui a touché plus de ballons et remporté plus de duels que n’importe quel autre joueur de l’élite anglaise la saison dernière, ce qui laisse penser qu’il correspond parfaitement au milieu d’Enzo Maresca. Il est cependant impossible de nier qu’il s’agit là de l’exemple ultime de la « taxe anglaise ». Anderson est un très bon joueur qui, à 23 ans, pourrait finir par devenir un grand joueur. Mais il reste sur deux bonnes saisons à Forest et n’a même pas encore joué en Ligue des champions. Il n’y a tout simplement aucune chance que City ait dû payer un montant à neuf chiffres pour Anderson s’il représentait encore l’Écosse au niveau international, plutôt que l’Angleterre. Note : C

    Pour Anderson : Le bon choix au bon moment. Anderson a clairement dépassé Forest. Il a montré qu’il avait le potentiel pour évoluer au plus haut niveau et il va désormais avoir la chance de le faire à City. Le montant du transfert va s’accompagner d’une énorme pression, et Anderson ne serait pas le premier jeune milieu anglais prometteur à éprouver des difficultés à l’Etihad. Cependant, à 23 ans, il semble être un joueur plus complet que Kalvin Phillips au même âge, et l’énorme, énorme différence entre leurs situations respectives, c’est qu’il ne semble pas que Rodri sera là pour barrer à Anderson le chemin vers une place de titulaire. Ainsi, même si beaucoup d’incertitudes entourent l’ère post-Pep Guardiola à City, c’est une chance en or pour lui de s’imposer comme l’un des meilleurs milieux centraux d’Europe. Note : A+

    Mark Doyle

  • Alejandro Garnacho Aston Villa 2026Getty Images

    23 juillet : Alejandro Garnacho (de Chelsea à Aston Villa, prêt)

    Pour Chelsea : Chelsea sera ravi de s’être débarrassé de Garnacho aussi rapidement cet été, un joueur qui aurait très facilement pu être difficile à céder compte tenu de son passage d’une seule saison oubliable dans l’ouest de Londres et du prix élevé de 42,5 M£ (57 M$) fixé par le club. Il y a un peu plus de 10 jours, il a été rapporté que les Blues avaient autorisé Garnacho à manquer la reprise de l’entraînement de présaison afin de finaliser un transfert loin de Stamford Bridge, et ce départ s’est rapidement concrétisé sous la forme d’un prêt à Aston Villa comprenant une obligation d’achat conditionnelle. Il a été rapporté que ces conditions sont très faciles à remplir, et l’Argentin a déjà signé un contrat de quatre ans à Villa. À ce stade, on ne sait pas encore quel sera le montant, mais on peut imaginer qu’il ne sera pas très éloigné de l’évaluation de Chelsea, ce dont le club se réjouira fortement, surtout après avoir tout juste recruté Morgan Rogers en provenance du club des Midlands pour un montant record dans l’histoire du club. Note : A

    Pour Aston Villa : Au vu de l’inefficacité de Garnacho durant son passage à Chelsea, ce transfert a de quoi faire retentir l’alarme chez les supporters de Villa. L’entraîneur principal Unai Emery aurait apparemment été la principale force motrice derrière cette poursuite du joueur, puisqu’il voulait un ailier rapide, et l’espoir sera que le technicien espagnol puisse redonner confiance à Garnacho. Mais il semble qu’un risque important soit attaché à ce dossier, car Garnacho paraît privé depuis un certain temps de la vivacité et de l’assurance qui faisaient de lui un talent aussi remarquable à l’époque de Manchester United. L’ailier ne semble pas capable de reproduire les statistiques offensives de Rogers, et de sérieuses questions se poseront s’il ne donne pas satisfaction alors que les Villans seront toujours obligés de l’acheter à la fin de la saison, et probablement pour une somme importante. L’accord constitue aussi un moyen assez effronté de contourner les règles financières, dans la mesure où il est clairement conçu pour maximiser les profits tirés des opérations Rogers et Garnacho aux yeux de l’UEFA, qui considérerait cela comme un échange si l’ailier argentin partait définitivement cet été, et donc la différence entre les montants serait déduite. Note : C

    Pour Garnacho : Pour un deuxième nouveau départ en l’espace d’un an, Garnacho sera sans doute déterminé à faire en sorte que cette opportunité compte, alors qu’il risque de voir sa carrière glisser vers la médiocrité. Emery a le don de tirer le meilleur de joueurs auparavant décevants, et le départ de Rogers signifie qu’une place est à prendre dans le onze de départ de Villa. Cependant, l’Argentin se trompe s’il pense qu’il y aura moins de pression sur ses épaules loin d’un club dit du « big six », les fidèles de Villa Park étant extrêmement exigeants après une nouvelle qualification en Ligue des champions, un atout pour la nouvelle recrue. Garnacho aura aussi sans doute à l’esprit la situation de Harvey Elliott, qui a rejoint Villa en provenance de Liverpool l’été dernier dans le cadre de ce qui semblait être un prêt très abordable avec obligation d’achat conditionnelle ; il lui suffisait simplement de disputer 10 matches de Premier League. Cependant, il a été mis au placard par Emery et figurait rarement dans le groupe les jours de match. L’entraîneur a des antécédents en la matière, et Garnacho devra prouver sa valeur. Note : B

    Krishan Davis

  • Christos Tzolis Arsenal 2026Getty Images

    23 juillet : Christos Tzolis (du Club Bruges à Arsenal, 34 M£)

    Pour Bruges : Même si Tzolis vaudrait certainement davantage s’il évoluait dans l’un des cinq grands championnats européens, le Club Bruges sera très satisfait de cette rentrée d’argent record pour le club concernant un joueur recruté pour seulement 6,5 M€ il y a deux ans en provenance de Fortuna Dusseldorf. Les négociations semblent également avoir été plutôt fluides, Arsenal ayant finalement répondu aux exigences du champion de Belgique pour son ailier. Le club vendeur était en position de force après que Tzolis a signé un nouveau contrat il y a un an. Une telle somme ira très loin pour un club de Jupiler Pro League, et Bruges cherchera à la réinvestir intelligemment après avoir repris le titre à l’Union Saint-Gilloise la saison dernière. Note : A

    Pour Arsenal : Le champion de Premier League avait besoin de renforts sur les ailes après le départ de Leandro Trossard pour Besiktas après la Coupe du monde, et Tzolis coche de nombreuses cases en tant que remplaçant. L’international grec a réalisé une excellente saison 2025-2026 sur le plan individuel, avec un total impressionnant de 51 contributions décisives (22 buts, 29 passes décisives) toutes compétitions confondues, aidant Bruges à remporter le titre en championnat et à atteindre la phase à élimination directe de la Ligue des champions. Il y a bien sûr une part de risque dans ce transfert, même si le montant semble intéressant dans le marché actuel ; Tzolis a beaucoup peiné lors de son premier passage en Premier League avec Norwich City, même s’il était alors très jeune et que les Canaries étaient condamnés à la relégation, donc des interrogations subsisteront quant à sa capacité à transposer sa forme affichée en Belgique au football anglais. Arsenal espérera que Tzolis a tiré des enseignements de cette expérience, et le joueur possède la puissance physique et la vitesse pour réussir. Arsenal devra peut-être se montrer patient pour voir la meilleure version du joueur de 24 ans, mais il devrait au minimum représenter une option de rotation utile dans un premier temps. Note : B+

    Pour Tzolis : L’ailier retrouve la Premier League avec quelque chose à prouver après son passage raté à Norwich, porté par le fait qu’il a relancé sa carrière en Belgique après des prêts initiaux au FC Twente et à Dusseldorf. Le défi consiste désormais à maintenir les standards élevés qu’il a fixés avec Bruges dans un championnat bien plus difficile, mais tout indique qu’il a les qualités pour réussir. Selon certaines informations, Tzolis voulait uniquement rejoindre Arsenal et a fait de leur intérêt sa priorité, il sera donc sûrement ravi que le transfert se soit concrétisé. Maintenant, le plus dur commence alors qu’il cherche à s’imposer dans le nord de Londres. Note : A+

    Krishan Davis

  • FBL-ESP-GER-LIGA-BARCELONA-ADEYEMIAFP

    23 juillet : Karim Adeyemi (du Borussia Dortmund au FC Barcelone, 29 M€)

    Pour Dortmund : Probablement ce qu’ils pouvaient faire de mieux dans les circonstances. Il ne restait qu’un an de contrat à Adeyemi et il n’y avait aucune chance qu’il en signe un nouveau. Par conséquent, Dortmund n’avait pas d’autre choix que de le vendre cet été afin d’éviter de perdre gratuitement l’an prochain un actif de valeur. Adeyemi vaut évidemment plus que les 22 M€ que Dortmund va recevoir d’entrée de jeu, mais il ne faut pas oublier qu’il a connu pas mal de blessures et manqué de régularité tout au long de ses quatre années au Signal Iduna Park. Le BVB a aussi bien travaillé en obtenant un pourcentage à la revente dans son contrat. Note : B

    Pour Barcelone : Un recrutement potentiellement judicieux. Nous avons énormément critiqué le Barça au fil des années pour sa gestion du mercato, et à juste titre, mais il faut rendre à César ce qui est à César, cela pourrait s’avérer être une excellente opération. Adeyemi n’a pas encore été à la hauteur de son statut de prochaine grande star allemande, mais il n’a encore que 24 ans, ce qui en fait une alternative plus jeune, moins chère et plus rapide à Marcus Rashford. Peut-être plus important que tout le reste, Hansi Flick pense pouvoir tirer le meilleur d’un joueur à qui il a offert sa première sélection il y a cinq ans. Note : B+

    Pour Adeyemi : Un transfert au timing parfait. Adeyemi avait tout d’une future superstar lorsqu’il a rejoint Dortmund en provenance du Red Bull Salzbourg en mai 2022, mais cela ne s’est jamais vraiment concrétisé pour lui. Il y a sans aucun doute eu des signes la saison dernière qu’il pourrait enfin réaliser son potentiel, mais un transfert au Camp Nou représente malgré tout une évolution incroyable pour l’ailier né à Munich. La bonne nouvelle, c’est qu’il ne subira pas une énorme pression compte tenu du montant du transfert. En effet, on attendra bien davantage d’Anthony Gordon dans les premières semaines de la nouvelle saison, et cela devrait grandement faciliter la vie d’Adeyemi, qui a la polyvalence et la vitesse pour devenir un membre vraiment important d’une ligne d’attaque barcelonaise profondément remaniée cet été. En résumé, cela ressemble à la bonne décision au bon moment pour Adeyemi, qui ne disposera pas d’une meilleure plateforme pour enfin réaliser son potentiel. Note : A

    Mark Doyle

  • Morgan Rogers Chelsea 2026Getty Images

    21 juillet : Morgan Rogers (d'Aston Villa à Chelsea, 117 M£)

    Pour Villa : Un rappel brutal de sa place dans la hiérarchie de la Premier League. Si Rogers avait rejoint Arsenal, champion fraîchement sacré, cela aurait été une chose. Cependant, Villa a terminé quatrième la saison dernière, soit six places et 13 points devant Chelsea, et jouera la Ligue des champions cette année, alors que les Blues n’ont aucune compétition continentale à attendre, et pourtant, le tenant du titre de la Ligue Europa a été totalement impuissant à empêcher son atout le plus précieux de filer à Stamford Bridge. Évidemment, d’un point de vue financier, c’est une affaire absolument incroyable pour Villa. Le club a recruté Rogers en provenance de Middlesbrough il y a seulement deux ans et demi pour un montant initial de 8 millions de livres sterling. Il l’a désormais vendu pour près de 15 fois cette somme, ce qui représente un montant fou qui contribuera grandement à aider Villa à lui trouver un remplaçant tout en renforçant par ailleurs l’effectif d’Unai Emery. Cependant, les supporters sont extrêmement frustrés en ce moment, car ils estiment qu’il s’agit d’une preuve supplémentaire que les riches propriétaires de leur club sont entravés par les règles financières de la Premier League. Note : B+

    Pour Chelsea : Un sacré coup. On s’attendait à ce que Rogers prenne la direction du nord de Londres cet été plutôt que de l’ouest. Cependant, malgré de supposés problèmes budgétaires causés par l’échec de la saison dernière à se qualifier pour la Ligue des champions, Chelsea a largement devancé Arsenal pour s’attacher les services de l’un des attaquants les plus convoités de Premier League. Comment ? Eh bien, c’est la question que tout le monde se pose en ce moment, beaucoup s’attendant désormais à voir un membre de la « bomb squad » des Blues débarquer à Villa Park avant la fermeture du mercato, et pour un montant grossièrement gonflé. Ce qui semble plus probable, toutefois, c’est que des progrès ont été réalisés en coulisses pour trouver une nouvelle destination à Enzo Fernandez et que la vente de l’Argentin désireux de partir couvrira presque entièrement le coût de la signature de Rogers. Il est impossible de nier que Chelsea a énormément surpayé pour un joueur de 23 ans avec seulement deux saisons correctes en Premier League à son actif, et un seul but en 22 apparitions avec l’Angleterre. Cependant, une ligne d’attaque composée de Rogers, Cole Palmer, Estevao et Joao Pedro pourrait assurément faire de sérieux dégâts sous les ordres de Xabi Alonso la saison prochaine. Note : B

    Pour Rogers : Un rebondissement surprenant, du moins vu de l’extérieur. On présumait que Rogers avait à cœur de rejoindre l’Emirates, où il aurait été appelé à prendre la place du récemment parti Leandro Trossard sur le côté gauche de l’attaque d’Arsenal de Mikel Arteta. Cependant, il est désormais rapporté qu’il a été séduit par Alonso, qui a évidemment fait de l’excellent travail avec des joueurs comme Florian Wirtz au Bayer Leverkusen. Cependant, nous soupçonnons fortement que l’argent et un temps de jeu garanti dans une équipe plus faible ont joué des rôles encore plus déterminants dans le transfert surprise de Rogers à Stamford Bridge. En toute honnêteté, même si Chelsea est un club terriblement mal géré et en état de flux constant, c’est un transfert qui pourrait très bien fonctionner pour Rogers, d’autant qu’il va désormais pouvoir jouer en Premier League aux côtés de son bon ami et ancien coéquipier mancunien chez les jeunes, Palmer. En effet, on pourrait voir pas mal de célébrations « cold » pendant les matches de Chelsea la saison prochaine ! Note : B

    Mark Doyle

  • Youri Tielemans Manchester United 2026Getty Images

    14 juillet : Youri Tielemans (d’Aston Villa à Manchester United, 35 M£)

    Pour Villa : Un coup dur. La propension de Tielemans à accumuler les blessures est depuis longtemps une source de frustration à Villa Park, mais quand il est apte, c'est un footballeur fantastique, et il est impossible de surestimer son importance dans le plan de jeu d'Unai Emery la saison dernière. L'équipe de l'Espagnol a énormément souffert pendant l'absence de Tielemans, écarté plus tôt cette année à cause d'une blessure à la cheville, ne remportant qu'un seul des sept matches de Premier League disputés sans le Belge. Puis, une fois de retour dans le onze de départ, Villa a terminé la saison en trombe en finissant quatrième de Premier League et en remportant la Ligue Europa, avec un but spectaculaire de Tielemans en finale. Étant donné qu'il lui restait aussi deux ans de contrat, le perdre pour seulement 35 M£ est particulièrement difficile à accepter, d'autant plus qu'Amadou Onana est parti pour une longue absence en raison d'une blessure au ligament croisé antérieur. Note : D

    Pour United : Une très belle surprise. Rien n'indiquait que United préparait une offensive pour Tielemans jusqu'à ce qu'il apparaisse que le transfert était proche de se conclure. Par conséquent, le club mérite d'être salué pour avoir agi avec autant de détermination et de discrétion. Tielemans ne correspond clairement pas au profil d'âge recherché par United cet été et il a évidemment déjà énormément de kilomètres au compteur, même pour un joueur de 29 ans. Mais son arrivée apaisera une partie de la panique autour d'Old Trafford après l'échec du dossier Ederson, la grave blessure subie par Manuel Ugarte avec l'Uruguay, et le fait que United ait été écarté des dossiers de ses principales cibles au milieu de terrain, Elliot Anderson, Sandro Tonali et Mateus Fernandes, en raison des montants demandés. Tielemans est un joueur confirmé de Premier League qui a souligné sa classe lors de la Coupe du monde. Il apportera donc une profondeur d'effectif, de l'expérience, de la polyvalence et de la qualité très nécessaires au milieu de terrain de United après le départ de Casemiro à la fin de la saison dernière, et pour ce prix-là, il pourrait bien s'avérer être l'une des recrues de la saison. Note : B+

    Pour Tielemans : Le genre d'opportunité que, peut-être, même lui pensait avoir laissée passer. Tielemans est depuis longtemps annoncé dans l'un des cadors de la Premier League mais, après avoir eu 29 ans en mai, cela ne semblait plus vraiment devoir se produire pour l'ancien milieu de Leicester City à ce stade de sa carrière, et cela aurait été très bien ainsi. Villa est un immense club en soi. Cependant, United évolue incontestablement dans une autre dimension en termes de prestige, ce qui fait de ce transfert une énorme étape pour Tielemans, qui savourera sans aucun doute l'occasion d'exposer sa merveilleuse palette de passes et son immense qualité technique sur l'une des plus grandes scènes du football. Note : A

    Mark Doyle

  • Andrey Santos Manchester United 2026Getty Images

    13 juillet : Andrey Santos (de Chelsea à Manchester United, 50 M£)

    Pour Chelsea : L’étrange été de Chelsea se poursuit, puisque le club a accepté de vendre l’un de ses jeunes joueurs prometteurs à un rival direct dans la course au top 4 en Premier League. Andrey Santos semblait bien progresser après son retour de prêt réussi au club frère de Strasbourg pour intégrer l’équipe première, en jouant régulièrement tout au long de la saison 2025-2026 et en se montrant souvent convaincant lorsqu’il remplaçait Enzo Fernandez et Moises Caicedo. Si Fernandez s’en va, comme cela semble probable, alors le nouvel entraîneur Xabi Alonso se retrouvera avec très peu d’options. Cependant, le joueur de 22 ans n’a visiblement pas été jugé intouchable, et l’offre de United de 48 M£ (64 M$), plus 2 M£ de bonus, pour un milieu de terrain qui n’est pas encore un titulaire assuré était manifestement trop belle pour être refusée. C’est le modèle BlueCo en action ; Chelsea s’apprête à réaliser un bénéfice important sur Santos, recruté en tant que jeune joueur à fort potentiel en provenance du club brésilien de Vasco da Gama pour 16 M£ en 2023. Cette décision commerciale cynique laisse un goût un peu amer, mais l’importance de la somme proposée signifie que l’offre était probablement trop belle pour être refusée. En revanche, si Santos devient un talent de classe mondiale à Old Trafford, ce ne sera pas un transfert dont on se souviendra avec affection. Note : B-

    Pour Man Utd : L’un de ces transferts qui laissent un peu perplexe de la part de tout le monde. Après avoir manqué leurs cibles prioritaires au milieu de terrain, Elliot Anderson et Matheus Fernandes, partis respectivement à Manchester City et Tottenham, United s’est tourné dans la précipitation vers Santos afin d’éviter un scénario dans lequel Mason Mount serait son seul milieu de terrain senior reconnu au moment du début de sa préparation estivale le 18 juillet, alors que Kobbie Mainoo est encore à la Coupe du monde avec l’Angleterre. Il a été rapporté que les décideurs de United étaient « calmes » après l’échec de la piste Fernandes, mais Santos n’est pas au même niveau que leurs cibles précédentes, et un package à 50 M£ est élevé pour un joueur dont Chelsea était clairement disposé à se séparer. Manchester United a besoin de renforts dans l’entrejeu après le départ de Casemiro et la grave blessure subie par Manuel Ugarte, mais le club a trop payé ici pour quelqu’un qui ne sera pas un titulaire garanti une fois le mercato terminé. L’espoir sera qu’à 22 ans, il lui reste encore beaucoup de paliers à franchir. Note : C

    Pour Santos : Peut-être motivé par le fait qu’il a été laissé de côté par Carlo Ancelotti dans la sélection du Brésil après une saison où il a alterné le bon et le moins bon dans l’équipe de Chelsea, il a été rapporté que Santos quittait les Blues à la recherche de « temps de jeu régulier en équipe première ». Reste à savoir s’il obtiendra davantage de minutes à Old Trafford qu’à Stamford Bridge, et beaucoup dépendra aussi des autres recrues que United fera venir, d’autres arrivées étant probables dans le cadre du remaniement du milieu de terrain du club. Santos peut estimer avoir besoin d’un nouveau départ loin du chaos au niveau de la direction et du turnover sur le banc à Chelsea, même s’il n’y a aucune garantie que United puisse offrir davantage de stabilité à long terme. Le club peut toutefois lui offrir la Ligue des champions, ce qui signifiera mécaniquement plus de minutes puisque son futur ex-employeur n’est qualifié pour aucune compétition européenne. En pratique, il appartiendra au joueur de faire en sorte de s’imposer comme une figure clé dans son nouvel environnement. Note : B

    Krishan Davis

  • Sydney FC v Tottenham Hotspur: Sydney Super CupGetty Images Sport

    6 juillet : Sandro Tonali (de Newcastle à Tottenham, 100 M£)

    Pour Newcastle : La bulle a bel et bien éclaté ! Quand Newcastle s'est qualifié pour la Ligue des champions de la saison dernière, après avoir mis fin à sa disette de trophées en créant la surprise contre Liverpool en finale de la Carabao Cup, les supporters rêvaient de voir leur club soutenu par un État devenir la réponse anglaise au Paris Saint-Germain financé par le Qatar. Cependant, Liverpool a ensuite rappelé brutalement aux Magpies leur place dans la hiérarchie de la Premier League en leur arrachant Alexander Isak dans les circonstances les plus cruelles. Si Newcastle avait bien utilisé ce montant, alors record britannique, les choses auraient peut-être quand même pu bien tourner. Au lieu de cela, des millions de livres ont été gaspillés dans des achats de panique comme Yoane Wissa, Nick Woltemade et Anthony Elanga, ce qui a conduit l'équipe d'Eddie Howe à terminer 12e du classement. Il était clair qu'Anthony Gordon allait partir bien avant la fin d'une campagne catastrophique, mais c'est le départ de Tonali pour Tottenham, entre toutes les équipes, qui représente vraiment la mort d'un rêve. Et ce qui est vraiment traumatisant pour les fans, c'est que ce n'est probablement même pas le coup de grâce, puisque le capitaine Bruno Guimaraes va lui aussi assurément partir dans les prochaines semaines. En clair, avec des propriétaires saoudiens qui réduisent leurs investissements dans le sport, davantage de misère s'annonce, ce qui signifie que les supporters ne peuvent même pas se consoler avec l'indemnité à neuf chiffres, qui risque de toute façon d'être dilapidée. Note : F

    Pour Tottenham : Encore une recrue stupéfiante. Un jour seulement après avoir bouclé un accord historique de 85 M£ pour Mateus Fernandes, Tottenham a décidé de battre à nouveau son record de transfert pour Tonali. S'agit-il de signes de désespoir ou de manifestations d'ambition ? Le débat reste ouvert. C'est peut-être simplement la preuve d'un marché des transferts devenu fou. Après tout, si Elliot Anderson vaut 116 M£, pourquoi Tonali ne coûterait-il pas une somme similaire ?! L'international italien a incontestablement prouvé qu'il faisait partie des meilleurs milieux de terrain de Premier League au cours des deux dernières saisons et il semble offrir encore plus de garanties pour s'épanouir sous les ordres de son compatriote Roberto De Zerbi que Fernandes. Bien sûr, payer autant d'argent pour un joueur de 26 ans qui a encore beaucoup à prouver au plus haut niveau reste un pari, et Tottenham a désespérément besoin qu'il soit gagnant. Pour l'instant, toutefois, les fans ne s'en soucieront probablement pas. Après des années de frustration face à l'approche prudente, voire pingre, du marché des transferts supervisée par l'ancien président exécutif Daniel Levy, ils ont désormais vu leur club écraser la concurrence de ses rivaux de Premier League pour recruter l'un des milieux de terrain les plus convoités du marché. Note : B+

    Pour Tonali : Un transfert des plus inattendus. On supposait que si Tonali quittait le club qui l'avait soutenu pendant sa suspension pour paris illégaux, ce serait pour l'un des plus grands clubs d'Europe. Il a au lieu de cela rejoint une équipe qui a terminé 17e de Premier League lors de chacune des deux dernières saisons. Alors, que s'est-il passé ? Évidemment, il n'y avait aucune chance qu'un club de Serie A dispose des liquidités suffisantes pour exaucer le souhait rapporté de Tonali de rentrer au pays, et même l'élite anglaise a logiquement été refroidie par le prix fixé par Newcastle. Résultat, Tonali s'est retrouvé à Tottenham, où il s'apprête désormais à passer ses meilleures années, ce qui est incontestablement étrange. Cela dit, si De Zerbi reste à Tottenham plus de deux saisons, et c'est un énorme « si », alors ce transfert pourrait bien fonctionner pour Tonali sur le long terme... Note : C+

    Mark Doyle

  • RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    5 juillet : Denzel Dumfries (de l’Inter au Real Madrid, 20 M€)

    Pour l’Inter : Il faut s’interroger sur la décision de l’Inter d’inclure une clause libératoire aussi faible dans le contrat d’un joueur devenu l’un de ses éléments les plus importants, même si une blessure à la cheville puis une opération ont perturbé la saison 2025-2026 de Dumfries. Il reste néanmoins, dans un bon jour, l’un des meilleurs latéraux offensifs du moment, si bien que 20 M€ (17 M£/23 M$) représentent une assez mauvaise affaire pour l’Inter, qui aurait pu réclamer bien davantage sur le marché actuel pour un joueur à qui il restait encore deux ans de contrat. Il faut toutefois reconnaître que l’Inter avait peut-être les mains liées ; lorsque le Néerlandais a prolongé son contrat en septembre 2024, il aurait apparemment exigé cette clause, fixée à 25 M€ pour les clubs hors d’Italie à l’été 2025 avant de baisser cette année. Note : C

    Pour Madrid : Cela ressemble à une nouvelle très belle opération de la part du Real, qui se forge une réputation de chasseur de bonnes affaires alors qu’il compose avec les règles financières strictes de la Liga. Dumfries vaut au moins le double de la somme déboursée par le Real Madrid, et ce montant est bien inférieur aux 30 M€ que le Real Madrid aurait, selon certaines informations, mis de côté pour recruter un nouvel arrière droit afin de concurrencer Trent Alexander-Arnold après le départ de la légende du club Dani Carvajal. Toutefois, comme son homologue anglais, Dumfries est un autre défenseur du côté droit sans doute plus efficace vers l’avant que dans le travail défensif, ce qui laisse au Real un certain déséquilibre à ce poste, dont de meilleures équipes pourraient profiter. À 30 ans, il ne représente pas non plus vraiment une option à long terme, mais pour un montant aussi faible, il est difficile de dire qu’il ne peut pas être une solution d’attente convenable pendant au moins quelques saisons. Note : A

    Pour Dumfries : Ce type de transfert, à ce stade de sa carrière, est exactement la raison pour laquelle Dumfries voulait cette clause libératoire dans son contrat. Il a été un serviteur fidèle de l’Inter depuis son arrivée du PSV en 2021, avec 55 contributions décisives en 207 matches au poste de piston droit, tout en aidant l’Inter à remporter le titre de Serie A en 2023-2024 puis en 2025-2026, et à atteindre deux finales de Ligue des champions. Il a clairement mérité ce qui sera potentiellement son dernier grand transfert, et son prix modeste signifie que la pression sera quelque peu moindre au Bernabéu. Il sera très intéressant de voir s’il relègue Alexander-Arnold sur le banc, après avoir, selon certaines informations, eu des discussions avec Jose Mourinho au sujet du rôle qu’il jouera. Note : A+

    Krishan Davis

  • Auckland FC v Tottenham Hotspur - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    2 juillet : Mateus Fernandes (West Ham à Tottenham, 85 M£)

    Pour West Ham : Une indemnité énorme qui contribuera grandement à amortir l’impact économique de la relégation de Premier League. Il était clair dès la descente des Hammers que plusieurs ventes importantes seraient nécessaires, et Fernandes était l’un de leurs actifs les plus précieux, un milieu de terrain élégant qui attirait déjà de nombreux regards admiratifs de clubs rivaux avant même que son sort ne soit scellé lors de la dernière journée de la saison. Son départ n’a donc absolument rien de surprenant. Ce qui est choquant, en revanche, c’est que West Ham ait réussi à obtenir exactement ce qu’il réclamait pour le Portugais malgré une position de négociation assez défavorable. Pour cela, les dirigeants du club, à juste titre très critiqués, méritent un rare crédit. Note : A

    Pour Tottenham : Une confirmation supplémentaire que le club ne plaisante pas cet été. Après deux campagnes calamiteuses, dont la deuxième s’est presque terminée par une relégation, Tottenham a agi vite pour s’assurer de ne plus jamais se retrouver dans cette situation, et si le paiement de 52 M£ pour Jan Paul van Hecke était une déclaration d’intention, là on passe au niveau supérieur. Fernandes est un joueur de 21 ans très talentueux. Il peut évoluer dans plusieurs rôles et a depuis longtemps le profil d’un joueur capable de s’épanouir dans une équipe plus forte. Il est également clair que Roberto De Zerbi le considère comme parfait pour son style de jeu. Cependant, un indéniable parfum de panique entoure ce transfert. Tottenham, comme on l’a vu avec son intérêt pour Sandro Tonali également, est déterminé à faire tout ce qu’il faut pour remanier son milieu de terrain médiocre et était donc prêt à surpayer Fernandes pour repousser l’intérêt de clubs comme Manchester United. Par conséquent, ce transfert doit vraiment fonctionner pour Tottenham, et tout de suite, sinon il deviendra rapidement un nouveau bâton pour frapper les propriétaires du club. En effet, juste pour remettre les chiffres en perspective, le PSG a payé Benfica 60 M€ pour Joao Neves, et Fernandes est loin d’être aussi bon que son compatriote de 21 ans, donc il doit vraiment montrer qu’il peut le devenir. Note : C+

    Pour Fernandes : Un choix étrange à première vue. Fernandes a été associé à certains des plus grands noms du football : United, Liverpool et le PSG. Il s’est finalement retrouvé à Tottenham, l’équipe qui a terminé une place et deux points au-dessus de West Ham la saison dernière, ce qui donne l’impression d’un mouvement assez latéral. Cependant, le club du nord de Londres devrait être bien plus fort la saison prochaine et Fernandes est incontestablement le type de milieu de terrain que De Zerbi peut aider à franchir un tout autre palier. Il devrait bien sûr y avoir une certaine inquiétude quant à la durée du séjour de l’Italien à Tottenham, étant donné qu’aucune des deux parties n’est réputée pour sa stabilité, mais Fernandes entrera directement dans le onze de départ, et cela ne se serait peut-être pas produit ailleurs. Note : B

    Mark Doyle

  • Ismael Saibari Bayern Munich 2026Getty Images

    1er juillet : Ismael Saibari (du PSV au Bayern Munich, 50 M€)

    Pour le PSV : Une sortie décevante mais inévitable. Saibari a remporté trois titres consécutifs avec le PSV et son influence a grandi progressivement durant cette période. Ce n'était donc qu'une question de temps avant qu'il ne soit recruté par l'une des plus grandes équipes d'Europe. Certains pourraient estimer que le PSV aurait pu attendre après la Coupe du monde avant de fixer un prix pour Saibari, étant donné qu'il y avait toujours une chance qu'il brille en Amérique du Nord, mais cela reste tout de même une belle somme pour un joueur recruté à Genk pour un peu plus de 5 M€ il y a quatre ans. Il est également probable que cet argent soit utilisé à bon escient par un club qui a régulièrement réussi à remporter des trophées aux Pays-Bas malgré l'obligation constante de vendre ses meilleurs joueurs. Note : B 

    Pour le Bayern : Une excellente opération. La valeur marchande de Saibari n'avait fait qu'augmenter au cours des dernières semaines grâce à ses performances sensationnelles avec le Maroc, le joueur de 25 ans ayant marqué lors de chacun des trois matches de groupe de son pays à la Coupe du monde avant de transformer le penalty décisif lors de la victoire en seizièmes de finale contre les Pays-Bas. Cependant, comme l'a déclaré le directeur sportif Max Eberl lorsque le transfert a été officialisé, il s'agissait d'un dossier sur lequel le Bayern travaillait depuis un certain temps. Il ne s'agissait pas d'un mouvement réactionnaire pour un joueur sorti de nulle part en se faisant un nom lors d'une Coupe du monde ; les Bavarois étaient depuis longtemps convaincus que Saibari possédait le bon mélange de technique, d'abattage et de polyvalence pour apporter une contribution significative à un secteur offensif déjà exceptionnel, et nous ne voyons rien qui remette cette évaluation en question. Note : A

    Pour Saibari : Le meilleur été de sa vie. La Coupe du monde ne pourrait vraiment pas mieux se dérouler pour Saibari, qui a tapé dans l'œil du grand public grâce à ses prestations dynamiques en attaque au sein d'une très impressionnante équipe du Maroc. Désormais, il a réalisé le classique transfert de « rêve » vers « l'un des plus grands clubs du monde », même si se faire une place dans un onze de départ composé de Harry Kane, Luis Diaz, Michael Olise et Jamal Musiala pourrait virer au cauchemar ! Cependant, les meilleures années de Saibari sont encore devant lui, il est au sommet de sa joie en ce moment et il croit logiquement qu'il peut devenir un ajout très utile à l'effectif du Bayern. Vincent Kompany est clairement du même avis, car Saibari semble sans aucun doute mieux correspondre au style de jeu de son équipe que Nicolas Jackson. Note : A

    Mark Doyle

  • Marco Palestra Chelsea 2026Getty Images

    1er juillet : Marco Palestra (de l’Atalanta à Chelsea, 47 M£)

    Pour l’Atalanta : Après son accord pour vendre Ederson à Manchester United, cela ressemble à un nouveau coup particulièrement malin de l’Atalanta. Le montant conséquent de 55 M€ (47 M£ / 62 M$) pour Palestra représente un bénéfice net pour un joueur formé au club, mais qui n’a disputé qu’une poignée de matches avec l’équipe première, le club ayant apparemment décidé il y a quelque temps déjà de le vendre plutôt que de réintégrer Palestra après son prêt réussi à Cagliari. À 21 ans, il devient la quatrième vente la plus chère de l’histoire du club et, même s’il est peut-être dommage que Palestra ne reste pas à Bergame pour s’imposer dans le club qu’il a rejoint à l’âge de 10 ans, une fois que des clubs comme l’Inter et Chelsea ont manifesté leur intérêt, il a eu la tête tournée et il semblait toujours probable qu’il serait très difficile de le retenir. Note : A

    Pour Chelsea : Un indicateur intéressant de l’influence de Xabi Alonso en tant que manager de Chelsea, plutôt qu’entraîneur principal. L’Espagnol aurait donné son feu vert à cette opération, et le club a agi rapidement pour trouver un accord avec l’Atalanta, se plaçant en pole position en l’espace de 24 heures pour détourner Palestra de l’Inter. Il était largement attendu chez le champion d’Italie, donc c’est assurément un coup dans ce sens. Latéral polyvalent, rapide et puissant, Palestra, qui a été nommé défenseur de l’année en Serie A pour 2025-2026, est censé s’intégrer au système d’Alonso aussi bien dans une défense à trois que dans une défense à quatre, et il devrait être bien adapté aux exigences de la Premier League. Cependant, après avoir déboursé jusqu’à 55 M€, il y a le sentiment que Chelsea a surpayé ; c’est une somme énorme à l’échelle de la Serie A, qui dépasse apparemment largement l’offre de l’Inter, et il reste encore brut à 21 ans avec seulement une saison correcte au plus haut niveau à son actif. Cela représente donc un certain risque. Note : B

    Pour Palestra : Seul Palestra lui-même pourra répondre à la question de savoir pourquoi il a choisi Chelsea plutôt qu’un transfert à l’Inter, dont il a fréquenté le centre de formation lorsqu’il était enfant et qu’il aurait supporté, mais le fait que l’offre de contrat des Blues, selon les informations publiées (près de 100 000 £ par semaine), valait plus du double de celle proposée par les Nerazzurri peut en partie l’expliquer. Cela dit, Palestra possède toutes les qualités pour réussir en Premier League et il semble avoir sauté sur l’occasion de se tester dans l’élite anglaise. Il sera encouragé par la réussite de Riccardo Calafiori à Arsenal, tandis que son compatriote italien Giovanni Leoni a rejoint Liverpool l’été dernier, signe que davantage de joueurs sont prêts à quitter la Serie A tôt dans leur carrière. Il a aussi très bien pu être convaincu par la détermination d’Alonso à le faire venir à Stamford Bridge, ce qui laisse penser qu’il pourrait devenir une pièce maîtresse sous les ordres du nouveau manager. Note : A

    Krishan Davis

  • Goncalo Ramos AC Milan 2026Getty Images

    30 juin : Goncalo Ramos (du Paris Saint-Germain à l’AC Milan, 75 M€)

    Pour le PSG : Jackpot ! Les champions d’Europe vont se frotter les mains après avoir trouvé quelqu’un prêt à leur verser une somme aussi ridicule pour un joueur de rotation qui n’a pas débuté un seul match de Ligue des champions la saison dernière. Ramos, rappelons-le, était censé être la réponse au problème du PSG en attaque, mais il a passé l’écrasante majorité de son temps au Parc des Princes sur le banc, Luis Enrique ayant trouvé une meilleure solution en reconvertissant Ousmane Dembele en « faux neuf », ce qui ne plaide guère en faveur du Portugais. Et le fait qu’il joue encore les seconds rôles derrière un Cristiano Ronaldo de 41 ans en sélection ne le met pas davantage en valeur. Les plus grands clubs du monde ne se bousculaient donc pas pour recruter Ramos cet été, et certainement pas pour la somme absurde de 75 M€. Mais avec une opération sensationnelle, le PSG a récupéré plus de la moitié de l’argent dont il aura besoin pour recruter Yan Diomande, un joueur qui améliorera réellement son attaque. Note : A+

    Pour Milan : Hallucinant, tout simplement hallucinant. Écartons tout de suite un point : Ramos est un bon avant-centre. Il a montré un énorme potentiel à Benfica et a prouvé qu’il pouvait avoir de l’impact en sortant du banc au PSG en inscrivant 45 buts sur trois saisons. Cependant, son prix n’a aucun sens, et encore moins pour un Milan qui n’est pas particulièrement riche. Par conséquent, supporters, consultants et journalistes en Italie cherchent actuellement à comprendre ce qui s’est exactement passé. Même si ce transfert pourrait bien signifier que Rafael Leao va bientôt quitter San Siro, le fait que Jorge Mendes soit impliqué a inévitablement alimenté de nombreuses théories du complot, tandis qu’il a aussi été souligné que le propriétaire de Milan, Gerry Cardinale, entretient de bonnes relations avec le président du PSG, Nasser Al-Khelaifi. Personne ne sait vraiment, toutefois, pourquoi Milan s’est senti obligé de payer un montant record pour le club afin de recruter Ramos. Encore une fois, soyons clairs, nous pensons qu’il marquera des buts en Serie A, d’autant qu’il devrait offrir tout ce que Ruben Amorim attend de son numéro 9. Mais il s’agit du transfert le plus cher en Italie depuis la signature de Romelu Lukaku par l’Inter, et Ramos n’offre tout simplement pas les mêmes garanties en matière de buts. Note : D+

    Pour Ramos : Une opportunité attendue depuis longtemps pour cet éternel second rôle de devenir la tête d’affiche. Nous avons pensé, quand Ramos a signé un triplé avec le Portugal de Fernando Santos lors de la Coupe du monde 2022, qu’une star était née. Cependant, au lieu de construire l’attaque du Portugal autour d’un avant-centre très prometteur, le successeur de Santos, Roberto Martinez, a choisi de continuer avec Ronaldo, freinant ainsi Ramos pendant des années. Il faut toutefois aussi dire qu’il n’a pas fait un travail particulièrement remarquable pour mettre Ronaldo et Martinez sous une vraie pression. L’histoire a été similaire à Paris, où le consensus général voulait que, même si le PSG disposait d’une enviable collection d’attaquants phénoménaux, Ramos n’en faisait pas partie. Il était simplement un bon joueur à faire entrer en cours de match, un remplaçant capable de faire la différence. Surtout, il a désormais l’occasion de changer ce récit. Ramos va être le fer de lance d’un nouveau Milan, qui reste l’un des plus grands clubs du football mondial. La pression sur lui pour justifier son prix va être énorme, car si ce montant est déjà important en soi, il est absolument gigantesque pour un club de Serie A. À toi de jouer, Goncalo, il est temps de prouver ta valeur... Note : A

    Mark Doyle

  • FBL-ENG-PR-TOTTENHAM-HOFFENHEIMAFP

    18 juin : Jan Paul van Hecke (de Brighton à Tottenham, 52 M£)

    Pour Brighton : Encore un très joli coup de la part de Brighton, qui renforcera sa réputation de l’un des meilleurs clubs vendeurs en encaissant 52 M£ (70 M$) pour un joueur recruté pour seulement 2 M£ il y a six ans. L’opération est d’autant meilleure que le contrat de Van Hecke à l’Amex Stadium devait expirer dans seulement 12 mois. Le club sera donc ravi d’avoir obtenu un montant aussi important pour le défenseur néerlandais, même s’il avait déjà été rapporté qu’il était valorisé à 70 M£ (94 M$). Cette somme sera inévitablement réinvestie dans un remplaçant à fort potentiel, avec notamment le talent de Tottenham Luka Vuskovic dans le viseur, dans le cadre d’un transfert distinct après son impressionnant prêt à Hambourg. Brighton ne manque d’ailleurs pas vraiment d’options en défense centrale, avec Lewis Dunk et Olivier Boscagli dans son effectif, tandis qu’Igor Julio doit revenir de son prêt à West Ham. Note : A

    Pour Tottenham : Il s’agit clairement d’un transfert voulu par le nouvel entraîneur Roberto De Zerbi, qui a travaillé avec Van Hecke lors de son passage à Brighton, mais on ne peut s’empêcher de penser que Tottenham a été poussé à surpayer le défenseur central après l’émergence de ces informations selon lesquelles Brighton le valorisait à 70 M£, malgré le fait qu’il était sur le point d’entrer dans la dernière année de son contrat sur la côte sud. On pourrait penser qu’un transfert à prix réduit pour un joueur de son calibre aurait dû coûter de manière réaliste autour de 40 M£ (54 M$), mais Brighton est réputé pour être un négociateur coriace et Tottenham a peut-être estimé qu’il devait agir ; ses rivaux de Premier League Chelsea et Liverpool étaient annoncés intéressés par Van Hecke, tandis que le capitaine Cristian Romero semble presque certain de partir cet été après une saison agitée, et son collègue en défense centrale Micky van de Ven pourrait suivre le même chemin. Tottenham récupère au moins un défenseur déjà confirmé en Premier League qui, à 26 ans, n’a pas encore atteint son pic, possède une très bonne qualité de passe et apporte le combat ainsi que le leadership qui ont cruellement manqué à l’équipe. L’international néerlandais pourrait bien former une nouvelle charnière centrale avec la recrue libre Marcos Senesi. Note : B-

    Pour Van Hecke : Du point de vue du joueur, c’est un transfert qui a beaucoup de sens. Après avoir apparemment clairement fait savoir qu’il ne prolongerait pas son séjour à l’Amex, Van Hecke franchit un cap par rapport à Brighton au milieu de sa carrière et pourrait très bien voir cela comme un tremplin vers des ambitions encore plus grandes après s’être imposé en Premier League. Chelsea comme Liverpool n’ont vraisemblablement pas concrétisé leur intérêt annoncé, donc s’il veut être un titulaire garanti dans un club du soi-disant « Big Six », Tottenham pourrait être le point de départ idéal, même si le club ne peut lui offrir aucune compétition européenne. Ayant déjà travaillé avec l’Italien au tempérament de feu, Van Hecke saura exactement comment De Zerbi veut jouer, ce qui devrait l’aider à s’adapter rapidement. Pour Tottenham, la seule direction possible est vraiment vers le haut après une nouvelle campagne nationale désastreuse, et une association avec Senesi paraît très solide sur le papier, du moins, en donnant à l’équipe une base défensive solide alors que le club du nord de Londres traverse ce qui sera probablement une période de transition après avoir écarté la menace de la relégation en fin de saison 2025-2026. Note : A

    Krishan Davis

  • Victor Munoz Liverpool 2026Getty Images

    18 juin : Victor Munoz (d’Osasuna à Liverpool, 34,5 M£)

    Pour Osasuna : À première vue, on pourrait penser qu’Osasuna a réalisé une très belle plus-value sur un joueur recruté l’été dernier pour seulement 5 M€, mais le club de Pampelune allait toujours être handicapé par une lourde clause de revente de 50 % dans son accord avec le Real Madrid. Cela signifie que 20 M€ de sa clause libératoire de 40 M€ (34,5 M£/45 M$) vont revenir au Real Madrid, même si un gain de 15 M€ (13 M£/17 M$) reste significatif pour un club de la taille d’Osasuna. Le départ de Munoz semblait toujours probable après une saison durant laquelle il a été impliqué sur 12 buts et a obtenu une convocation dans la sélection espagnole pour la Coupe du monde, et la clause libératoire signifiait qu’Osasuna n’avait aucune marge de manœuvre concernant le montant. Note : B-

    Pour Liverpool : La première recrue de l’ère Andoni Iraola, et un nouvel épisode dans la rivalité entre Liverpool et Newcastle sur le marché des transferts ! Newcastle avait identifié Munoz comme le remplaçant idéal à long terme d’Anthony Gordon, parti à Barcelone, mais Liverpool, flairant une opportunité de marché, est intervenu pour détourner l’opération alors que les discussions étaient déjà à un stade avancé et que l’offre des Magpies aurait même été acceptée. Liverpool considérera donc déjà cela comme une sorte de coup, mais le club sera aussi ravi de recruter un ailier aussi prometteur pour un montant qui pourrait s’avérer être une aubaine. Munoz peut jouer sur les deux ailes comme dans l’axe, apportant une qualité et une profondeur d’effectif très nécessaires après le départ de Mohamed Salah et la blessure de Hugo Ekitike, qui ont laissé un trou béant dans l’attaque de Liverpool. Attaquant direct et rapide, également appliqué dans le travail défensif, le joueur de 22 ans semble être le profil idéal pour le style de jeu du nouvel entraîneur Iraola, qui aurait d’ailleurs poussé pour que l’opération se concrétise. Il devra toutefois veiller à ce que le jeune Espagnol ne bloque pas l’ascension de Rio Ngumoha vers un statut de véritable superstar, même si le club serait convaincu que ce ne sera pas le cas. Note : A

    Pour Munoz : Après que Liverpool et Newcastle ont tous les deux vu leurs offres acceptées, il faut penser que le choix entre les deux revenait au joueur, et on ne peut pas vraiment reprocher à Munoz d’avoir opté pour un transfert à Anfield. Bien qu’il n’ait que 22 ans, il a déjà connu un début de carrière assez nomade et il s’agira déjà de son troisième grand club. Après avoir été formé à la célèbre académie de La Masia de Barcelone, il s’est ensuite retrouvé au Real Madrid avant de rejoindre Osasuna il y a seulement un an. Cette fois, Munoz espérera s’installer et s’imposer comme une star sur le long terme dans son nouvel environnement, et son compatriote Iraola devrait être l’entraîneur idéal pour l’aider à s’adapter. Il devra se battre pour gagner une place de titulaire, et cela pourrait l’obliger à améliorer son rendement global alors que Liverpool devrait encore tenter sa chance pour le très apprécié ailier du RB Leipzig Yan Diomande, mais sa polyvalence devrait tout de même lui offrir de nombreuses opportunités dans la nouvelle attaque de Liverpool. Note : A

    Krishan Davis

  • RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    18 juin : Ibrahima Konate (de Liverpool au Real Madrid, libre)

    Pour Liverpool : Liverpool était vraiment pris entre le marteau et l’enclume concernant l’avenir de Konate, mais cette situation aurait pu être évitée si le contrat du défenseur n’avait pas été laissé filer en premier lieu. Si Liverpool l’avait prolongé lorsqu’il était au sommet de son art pendant la campagne 2024-25 conclue par le titre, le club aurait pu réclamer une indemnité correcte au moment de s’en séparer. Mais le Français est finalement parti libre après une saison individuelle désastreuse. En l’état, il aurait été franchement bizarre que Liverpool cède aux exigences salariales ahurissantes de Konate, estimées à environ 250 000 £ par semaine, au milieu d’une campagne décousue ponctuée par une série d’erreurs très médiatisées, alors que des négociations éprouvantes qui traînaient depuis des mois et des mois n’ont abouti à rien, malgré le fait que le joueur ait affirmé en avril être proche d’un accord. Liverpool a au moins déjà recruté de potentiels remplaçants avec Giovanni Leoni et Jeremy Jacquet, mais cela reste malgré tout une énorme perte de temps pour tout le monde. Note : D

    Pour le Real Madrid : On peut donc présumer que le Real Madrid va offrir à Konate, cible de longue date, le type de salaire astronomique qu’il réclame, ce qui représente un risque, même sans indemnité de transfert, au vu de la faiblesse affichée par le défenseur central tout au long de la pâle défense du titre de Liverpool. Il convient de rappeler que le Real Madrid aurait décidé de mettre fin à son intérêt pour le joueur dès novembre dernier, ce qui est révélateur. Le Français est un bon défenseur dans un bon jour et, à 27 ans, il est probablement encore en deçà des années de plénitude pour les joueurs à son poste. Le Real parie en réalité sur le fait qu’il retrouvera son meilleur niveau en Espagne, et il pourrait constituer une solution relativement peu coûteuse à un secteur problématique pour le club ; David Alaba quittera le Bernabéu cet été, Antonio Rudiger a passé son meilleur niveau, Eder Militao continue d’être miné par les blessures et Dean Huijsen est encore très jeune. Konate est toutefois loin d’être une solution de tout premier ordre, et ce transfert a tout d’un mouvement qui pourrait très vite mal tourner compte tenu de l’attention intense qui entoure le Real Madrid, de la part des supporters comme des médias. Note : B

    Pour Konate : Le plus grand gagnant de cette situation est certainement Konate, qui s’apprête à obtenir à la fois son transfert rêvé au Real Madrid et le salaire XXL qu’il convoite. Il devra toutefois vite s’adapter comme potentiel titulaire aux côtés de Huijsen ; dans le chaudron qu’est le Bernabéu, il y aura bien moins de patience pour le type d’erreurs qui ont plombé sa dernière saison à Anfield. Konate a suivi les traces de Trent Alexander-Arnold en rejoignant Madrid libre, et les difficultés de l’Anglais lors de sa première saison doivent servir d’avertissement. Cependant, s’il parvient à retrouver rapidement sa confiance et sa meilleure forme, il a l’occasion de s’imposer comme un rouage essentiel dans l’un des plus grands clubs du monde au sein du nouveau Real de Jose Mourinho. Reste à savoir s’il en est capable, et cela est loin d’être garanti. Note : A

    Krishan Davis

  • Bernardo Silva Real Madrid 2026Getty Images

    17 juin : Bernardo Silva (de Manchester City au Real Madrid, libre)

    Pour Manchester City : La perte d’une légende. Bernardo est tout simplement l’un des plus grands footballeurs à avoir jamais évolué en Premier League, un milieu offensif merveilleusement travailleur et créatif qui a été absolument indispensable à la longue période de succès de Manchester City. En effet, le Portugais était essentiellement le joueur parfait pour Pep Guardiola, ce qui explique pourquoi le Catalan l’appréciait tant et a même versé quelques larmes lors des adieux émouvants de Silva à l’Etihad. Guardiola espérait que le joueur de 31 ans finirait sa carrière à City, mais ce départ se profilait depuis un certain temps. Le voir partir gratuitement n’est évidemment pas idéal d’un point de vue financier, mais c’est le moins qu’il méritait après neuf années de services exceptionnels. Malgré tout, sa technique, son intelligence et, peut-être plus que tout, sa personnalité vont énormément manquer à City. Note : D

    Pour le Real Madrid : Deux raisons de célébrer. Non seulement le Real Madrid a mis la main gratuitement sur un joueur d’une qualité exceptionnelle, mais il a aussi soufflé sa signature au FC Barcelone, son grand rival. Après des mois de spéculations, sur lesquelles Bernardo s’était même exprimé lui-même, un transfert au Camp Nou semblait acquis. Cependant, l’arrivée de Jose Mourinho au Bernabeu a clairement tout changé. « The Special One » a fait de la signature de son compatriote une priorité et l’opération a été bouclée en l’espace de 36 heures. Les toutes meilleures années de Silva sont incontestablement derrière lui, mais il a montré lors de la course au titre de Premier League la saison dernière qu’il restait capable de peser dans les plus grands matches, sa performance contre Arsenal à l’Etihad ayant été exceptionnelle. Peut-être plus important encore que tout le reste, Bernardo est probablement le modèle idéal pour les plus jeunes membres de l’effectif madrilène, l’incarnation de ce que Mourinho attend de ses joueurs, ce mélange parfait de talent et de ténacité. Dans ce contexte, il est facile de comprendre pourquoi le Real a détourné Bernardo, international portugais, du transfert vers le Barça. Note : B+

    Pour Bernardo Silva : Le transfert en Espagne qu’il recherchait depuis si longtemps. Depuis au moins les trois derniers étés, si ce n’est plus, Silva a été lié à un transfert vers l’une des meilleures équipes de Liga. Mais, saison après saison, Guardiola l’a convaincu de rester une année de plus à l’Etihad. Cette fois, en revanche, il n’y avait aucun moyen de faire changer d’avis Bernardo, et il va désormais enfin avoir l’occasion d’évoluer pour l’une des puissances traditionnelles du football européen. Certes, le Real traverse une période difficile, après avoir été détrôné au sommet du football espagnol par le Barça, mais aider Mourinho à le remettre sur son trône est un défi qu’il va sans aucun doute relever, et apprécier. La concurrence est féroce au Real et Silva n’est plus tout à fait aussi dynamique qu’autrefois, mais, comme l’a souligné Guardiola, les cinq premiers yards sont dans la tête et, en ce sens, peu de joueurs sont aussi rapides que l’ancien capitaine de City. Ainsi, même s’il est peut-être dommage qu’il n’ait pas rejoint Madrid un peu plus jeune, Bernardo a l’expérience et la qualité nécessaires pour imiter Luka Modric, que Mourinho avait fait venir au Bernabeu, en brillant en Espagne jusqu’à la fin de la trentaine. Note : A+

    Mark Doyle

  • RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    15 juin : Marc Cucurella (de Chelsea au Real Madrid, 60 M€)

    Pour Chelsea : C’est un dossier qui paraît étrange pour Chelsea ; Cucurella est un joueur qui s’est imposé comme un élément défensif clé des Blues depuis son arrivée en 2022 après des débuts peu encourageants, donc le voir partir en enregistrant une perte est quelque peu déroutant. À son meilleur niveau, il fait sans doute partie des meilleurs joueurs du monde à son poste. Cela dit, Chelsea avait clairement surpayé au départ en recrutant l’Espagnol à Brighton pour 60 M£ (80 M$), et comme il aurait, selon certaines informations, fait savoir en coulisses son intention de partir tout en critiquant ouvertement la manière dont le club est dirigé, le club sera probablement satisfait de récupérer jusqu’à 52 M£ (69 M$), après avoir estimé qu’il n’était pas intouchable. En effet, Chelsea aurait peut-être eu du mal à obtenir davantage lors des prochains mercatos pour un joueur qui aura 28 ans en juillet. Le départ de Cucurella signifie aussi qu’un effectif en cruel manque d’expérience se retrouve privé de l’un de ses éléments les plus aguerris, mais Chelsea doit être convaincu que le jeune Jorrel Hato peut combler ce vide, tout comme la recrue attendue Valentin Barco. Note : B-

    Pour le Real Madrid : Il semble que quoi que dise Jose Mourinho, cela s’applique, puisque le Real Madrid lance son recrutement du début de mercato avec une signature surprise. Le club a déjà beaucoup dépensé pour un arrière gauche l’été dernier afin de faire revenir Alvaro Carreras à Bernabeu depuis Benfica, mais cela ne l’a pas empêché de débourser encore pour Cucurella, qui aurait été identifié comme une cible par son nouvel (ancien) entraîneur. Une indemnité de 60 M€ est très élevée pour une équipe qui a adopté une approche assez économe sur le marché des transferts ces dernières années, et cela exigera un retour immédiat sur investissement de la part d’un joueur dont la forme a quelque peu baissé ces derniers mois. Bientôt âgé de 28 ans, Cucurella devrait être au sommet de son art, mais pendant encore combien d’années le Real Madrid peut-il raisonnablement espérer tirer de lui un rendement de haut niveau ? Il présente au moins les caractéristiques d’un joueur « Mourinho » avec son énergie et son agressivité. Le Real se retrouve aussi désormais avec quatre arrières gauches en équipe première : le nouveau venu, Carreras, Ferland Mendy et Fran Garcia, donc quelque chose devra forcément bouger dans le sens des départs. Note : C

    Pour Cucurella : Sans aucun doute le principal bénéficiaire de ce transfert, Cucurella a atteint son objectif en quittant un Chelsea sans cap pour rejoindre l’un des plus grands clubs de la planète au sommet de sa carrière. Il avait été largement rapporté que le défenseur voulait retourner en Espagne, après avoir été désabusé par la manière dont BlueCo gérait ses affaires à Stamford Bridge, mais personne ne s’attendait à le voir prendre la direction de Bernabeu malgré l’intérêt de l’Atletico Madrid. Il n’est donc pas surprenant que l’opération ait été bouclée si rapidement, Cucurella ayant vraisemblablement dit oui immédiatement lorsque le Real s’est manifesté. Étant donné qu’il semblait avoir été personnellement ciblé par Mourinho, il a aussi de grandes chances de s’imposer comme un joueur important, avec Carreras qui devrait alterner dans le onze du Portugais. Cependant, au vu du montant important de l’opération, il doit être performant immédiatement, sous peine de voir les supporters du Bernabeu, notoirement impatients, se retourner contre lui, d’autant plus compte tenu de ses liens avec Barcelone. Note : A

    Krishan Davis


  • Sydney FC v Tottenham Hotspur: Sydney Super CupGetty Images Sport

    5 juin : Andy Robertson (de Liverpool à Tottenham, libre)

    Pour Liverpool : Un départ chargé d’émotion. Robertson figure sans aucun doute parmi les meilleures recrues de l’histoire du club, élément clé de l’ère Jurgen Klopp, arrivé de Hull City pour seulement 8 millions de livres sterling dès 2017 et, à son meilleur niveau, il était sans doute le meilleur arrière gauche du monde. Il est toutefois impossible de nier que l’âge commençait à rattraper le joueur de 32 ans, ce qui explique pourquoi Liverpool avait anticipé sa succession en recrutant Milos Kerkez l’été dernier, et aurait même vendu Robertson pendant le mercato d’hiver s’il avait été possible de rappeler Kostas Tsimikas de Rome. Le problème désormais, c’est que Kerkez ne s’est toujours pas totalement acclimaté à Anfield, alors qu’il est devenu cruellement évident, au cours d’une éprouvante saison 2025-2026 pour Liverpool, que l’expérience, la ténacité et la personnalité de Robertson vont énormément manquer sur les bords de la Mersey. En effet, l’inquiétude parmi les supporters est désormais que le départ de Robertson, comme celui de Mohamed Salah, ne fasse encore davantage baisser les standards la saison prochaine. Note : D

    Pour Tottenham : Un mouvement encore surprenant. Tottenham avait évidemment essayé de recruter Robertson en janvier, mais il était difficile de comprendre exactement pourquoi. L’effectif des Spurs manquait peut-être de qualité et de profondeur dans plusieurs secteurs du terrain, mais le poste d’arrière gauche n’en faisait pas vraiment partie. Ben Davies venait bien de se fracturer la cheville, bien sûr, mais Tottenham avait encore Destiny Udogie et le polyvalent Djed Spence parmi ses options, tandis que le jeune Brésilien Souza venait d’arriver en provenance de Santos. L’argument était que Robertson aurait été un ajout important dans un vestiaire en plein désordre, et il peut effectivement aider le nouvel entraîneur Roberto De Zerbi à instaurer une nouvelle culture d’engagement total au sein de l’effectif. Le fait qu’il arrive finalement libre constitue un petit bonus appréciable, mais le sentiment demeure que Tottenham n’avait pas forcément besoin de Robertson. Note : C

    Pour Robertson : Une décision déroutante. On peut comprendre pourquoi Robertson était prêt à quitter Liverpool en janvier. Il était devenu le deuxième choix derrière un joueur qui ne réalisait pas des performances particulièrement convaincantes et il voulait jouer régulièrement en Premier League à l’approche de la Coupe du monde, ce que Tottenham semblait apparemment prêt à lui offrir. Robertson a finalement débuté davantage de matches lors de la seconde moitié de saison qu’il ne l’aurait probablement imaginé, ce qui signifie qu’il se présente en Amérique du Nord dans une condition correcte, mais il n’a jamais été question qu’il reste à Anfield, car Liverpool ne lui a proposé aucune prolongation à aucun moment. Cependant, il avait d’autres options que Tottenham, la Juventus faisant partie des clubs annoncés comme intéressés par la signature du capitaine de l’Écosse. Il est donc un peu étrange qu’il ait décidé de rejoindre un club qui n’a évité la relégation en Championship que de justesse lors de la dernière journée de la saison. Toutefois, Robertson pourrait en réalité considérer Tottenham comme une option plus attrayante aujourd’hui qu’en janvier, étant donné que De Zerbi est incontestablement capable d’améliorer considérablement les Spurs au cours de l’été. Nous ne sommes toutefois toujours pas convaincus que Robertson jouera réellement beaucoup plus dans le nord de Londres qu’il ne l’a fait à Liverpool la saison dernière. Note : C

    Mark Doyle

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONAAFP

    29 mai : Anthony Gordon (de Newcastle à Barcelone, 80 M€)

    Pour Newcastle : Un changement d’approche révélateur. Newcastle s’est battu bec et ongles pour conserver Alexander Isak l’été dernier avant de finalement le laisser rejoindre Liverpool sur le tard. Aussi triste que cela puisse paraître, il aurait été bien préférable de céder immédiatement et de le laisser partir dès qu’il a remis une demande de transfert, tant les perturbations causées par l’attaquant suédois n’ont rendu service ni à Eddie Howe ni à ses joueurs. Newcastle a donc rapidement agi pour se débarrasser d’un autre attaquant mécontent, et pour un montant fantastique. Gordon est un attaquant travailleur, talentueux et polyvalent, mais il n’a jamais rien fait, ni en club ni en sélection, qui laisse penser qu’il vaut 69 M£. Bien sûr, le défi pour Newcastle est désormais d’investir cet argent intelligemment, car le club a complètement gaspillé ce qu’il a reçu pour Isak, et attirer les meilleurs talents ne sera pas plus facile cet été. Newcastle ne peut plus offrir la Ligue des champions à de potentielles recrues, et sa pitoyable 12e place en Premier League, ajoutée au désir de Gordon de suivre Isak vers la sortie de St. James' Park, prouve que le club ne représente plus une menace sérieuse pour l’élite anglaise sous la houlette de propriétaires saoudiens de plus en plus désintéressés. Note : B-

    Pour Barcelone : Un signe vraiment inquiétant. Barcelone n’est plus en position de dépenser gros sur le marché depuis un certain temps en raison de ses problèmes bien documentés pour respecter les strictes règles financières de la Liga, donc cela n’augure rien de bon que son premier mouvement, après avoir enfin remis de l’ordre dans ses affaires, soit de débourser 80 M€ pour Gordon. L’international anglais devrait certes s’avérer un renfort utile. Il peut jouer à peu près partout sur le front de l’attaque à trois et c’est une machine au pressing, contrairement à Marcus Rashford, donc on comprend facilement pourquoi Hansi Flick a donné son feu vert à l’arrivée de Gordon. Cependant, il est impossible d’échapper au fait que le Barça a surpayé. Certes, Gordon pourrait réaliser une bonne Coupe du monde, ce qui présenterait alors le prix sous un jour plus favorable, et il a aussi été souligné que le Scouser a marqué 10 fois en Ligue des champions cette saison, mais six de ces buts sont arrivés contre Qarabag et l’Union Saint-Gilloise, et la moitié sur penalty. Douze buts sur ses 60 dernières apparitions en Premier League constituent un bien meilleur indicateur du rendement offensif auquel les supporters du Barça doivent s’attendre de la part de leur dernière recrue. Donc, même si Gordon est plus susceptible d’offrir à Flick ce qu’il attend d’un ailier, et qu’il touchera un salaire inférieur à celui de Rashford, il y avait de meilleures opportunités ailleurs, ce qui laisse penser que le Barça a de nouveau plus d’argent que de bon sens. Note : C+

    Pour Gordon : Le rêve absolu. Malgré des performances très irrégulières en Premier League, particulièrement sur les deux dernières années, Gordon a obtenu le transfert vers un grand club qu’il convoitait manifestement depuis quelque temps déjà. Il a lui-même admis avoir été troublé par de précédents liens avec Liverpool, le club de sa ville natale, qu’il supportait aussi lorsqu’il était enfant, alors qu’au départ, il semblait devoir rejoindre le Bayern Munich cet été. Cependant, le Bayern a logiquement reculé devant le prix demandé, et c’est là que réside désormais le grand défi de Gordon. L’éventuelle arrivée de Julian Alvarez détournerait une bonne partie de l’attention portée au joueur de 25 ans, mais il sera tout de même sous une énorme pression pour justifier son prix, car le Barça n’a pas payé 80 M€ pour un joueur de complément. Gordon doit prouver qu’il mérite d’être titulaire dans une équipe pleine de stars, et ce ne sera pas facile. Il suffit de demander à Rashford, qui semble désormais en trop au Camp Nou malgré un total cumulé de 28 buts et passes décisives lors de sa première saison au Barça. Malgré tout, Gordon a sans doute du mal à croire à sa chance. Il va passer du fait de jouer avec Anthony Elanga à celui d’évoluer aux côtés de Lamine Yamal ! Note : A

    Mark Doyle