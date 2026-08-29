Pour Manchester City : Le départ émouvant de John Stones a été confirmé à la fin de la saison du club, mais il était en vérité inévitable. Le défenseur a été miné par les blessures tout au long de son passage à Manchester City, mais particulièrement lors des deux dernières années de son contrat, ce qui a toujours rendu peu probable qu’une prolongation lui soit proposée. L’ancien entraîneur de City, Pep Guardiola, avait laissé entendre dès le début de la saison 2025-2026 que Stones faisait face à une lutte difficile pour décrocher un nouveau contrat, et un problème à la cuisse survenu durant l’hiver, qui l’a écarté pendant 18 matches, a probablement anéanti ses chances à cet égard. Néanmoins, le défenseur central a tout de même connu un séjour étincelant de dix ans à l’Etihad, devenant une pièce maîtresse en défense et aidant le club à réaliser un célèbre triplé en 2022-2023, dont cette toute première Ligue des champions si longtemps attendue. Stones restera sans aucun doute comme une légende du club malgré ses problèmes physiques, mais une séparation avait probablement du sens à ce stade. Même s’il était encore sous contrat, il n’aurait de toute façon pas rapporté une indemnité très élevée. Après avoir été lié à Chelsea, City sera probablement aussi heureux de ne pas le voir rejoindre un rival de Premier League. Note : B
Pour l’Inter : Évidemment, compte tenu de ses pépins physiques, ce transfert comporte un risque important pour l’Inter, même s’il s’agit d’une arrivée libre. Cependant, le club espérera avoir compensé ce risque en convainquant Stones de signer un contrat de deux ans, qui serait, selon certaines informations, d’une valeur d’environ 115 000 £ par semaine, soit nettement moins que ce qu’il gagnait à l’Etihad. Désormais, le champion d’Italie doit simplement espérer que l’international anglais pourra rester en forme, car de sérieuses questions se poseront sur sa solidité physique. Quand il est à son meilleur niveau, il reste l’un des meilleurs défenseurs centraux relanceurs du moment, comme il l’a montré avec plusieurs solides performances lors de la Coupe du monde plus tôt dans l’été. La Serie A est en quelque sorte un refuge pour les joueurs vétérans, et l’Inter doit croire que le rythme plus lent en Italie pèsera moins physiquement sur un joueur dont le corps l’a souvent trahi en Premier League. Stones remplace Francesco Acerbi qui, à 38 ans, était peut-être la preuve que l’Anglais pouvait potentiellement jouer encore de nombreuses années dans un championnat moins intense. Les Nerazzurri considèrent peut-être aussi cela comme un joli coup, après avoir, selon certaines informations, devancé notamment Chelsea et Arsenal pour obtenir la signature du défenseur. Note : B
Pour Stones : Stones avait probablement besoin d’un nouveau départ, et il espérera laisser définitivement ses problèmes physiques derrière lui en Italie. Non seulement c’est l’occasion de découvrir un nouveau championnat et une nouvelle culture, mais il continuera aussi à lutter pour des trophées majeurs, sur la scène nationale comme en Europe, avec le club qui est actuellement la force dominante en Italie. Il ne le sait peut-être pas encore, mais à 32 ans, Stones pourrait bien avoir prolongé sa carrière de quelques années en troquant l’intensité de la Premier League pour le rythme plus lent de la Serie A, et à ce stade avancé de sa carrière, il devrait être bien adapté à cette vie-là. Il retrouvera son ancien coéquipier de City, Manuel Akanji, à San Siro et estimera avoir de bonnes chances de débuter dans le système à trois défenseurs de Cristian Chivu aux côtés du brillant Alessandro Bastoni. Cela pourrait d’ailleurs lui permettre de rester dans la course en sélection, s’il souhaite poursuivre sa carrière avec l’Angleterre après l’été, à la suite de la déception d’une élimination en demi-finale de la Coupe du monde. Note : A
Krishan Davis