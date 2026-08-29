Pour le PSG : Les champions de France n’auraient sans doute jamais imaginé que la valeur de Barcola atteindrait 140 M€ après l’avoir recruté pour seulement 45 M€ en provenance de Lyon en 2023. Barcola a rendu de fiers services au PSG, mais il ne s’est pas tout à fait rendu indispensable, donc le club a réalisé une excellente opération en réussissant à tirer de Liverpool une indemnité à neuf chiffres. Luis Enrique avait aussi anticipé ce moment en faisant venir Ferran Torres, Maghnes Akliouche et Mika Godts, ce qui garantit que le PSG ne sera pas une équipe plus faible sans Barcola. En fait, il sera désormais plus facile pour Luis Enrique d’aligner une équipe plus régulière maintenant que le joueur de 23 ans n’entre plus dans l’équation. Barcola voulait un rôle plus important que le PSG ne pouvait tout simplement pas lui offrir, et ce transfert contribuera donc à préserver l’harmonie dans le vestiaire alors que le club vise encore plus de succès cette saison. Le montant final placera aussi le PSG dans une position de négociation très favorable lorsqu’il cédera d’autres joueurs de l’effectif lors de prochains mercatos. En somme, c’était une évidence. Note : A+

Pour Liverpool : Barcola a inscrit 39 buts et délivré 37 passes décisives en 152 apparitions avec le PSG, malgré des rotations constantes entre titularisations et passages sur le banc. Cela seul montre qu’il s’agit d’un joueur spécial, et Liverpool estimera qu’il peut être encore plus décisif en devenant un élément central du projet tactique d’Andoni Iraola. Même s’il est le plus efficace à gauche, Barcola est également à l’aise à droite et redonne à Liverpool le pedigree de très haut niveau dans le dernier tiers du terrain que le club a perdu au départ de Mohamed Salah. Sa vitesse foudroyante et son style direct correspondent parfaitement à Iraola, qui exige une grande intensité et veut que Liverpool joue vers l’avant. Barcola apportera assurément davantage à l’attaque de Liverpool que Cody Gakpo, trop unidimensionnel, qui serait selon certaines informations une cible de fin de mercato pour Tottenham et Manchester City. Tout n’est toutefois pas positif, car Barcola n’aura aucune marge d’erreur en tant que joueur à 120 M£. Liverpool a surpayé, et rien ne dit qu’il s’adaptera immédiatement à la rudesse physique du football de Premier League. Les supporters et les observateurs tomberont vite sur Barcola s’il connaît des débuts compliqués, et Liverpool s’expose de nouveau aux moqueries sur ses choix en matière de transferts après les difficultés de Florian Wirtz et Alexander Isak. Note : B

Pour Barcola : L’ancien Lyonnais se sentira capable d’assumer la pression de la vie à Anfield après avoir brillé dans une équipe du PSG qui a remporté des Coupes d’Europe consécutives, et s’être illustré avec la France sur la scène de la Coupe du monde. Mais on peut aussi aisément soutenir que le fait d’occuper un rôle de soutien derrière Ousmane Dembele, Khvicha Kvaratskhelia et Desire Doue a contribué à accélérer le développement de Barcola. Sans être accablé par trop de responsabilités, il s’est exprimé librement chaque fois qu’il est entré sur le terrain et a énormément bénéficié du travail aux côtés de plusieurs joueurs de classe mondiale. Virgil van Dijk est le seul membre de l’effectif de Liverpool à entrer dans cette catégorie à l’heure actuelle, et il est dans le crépuscule de sa carrière à 35 ans. Barcola avait la vie facile au PSG en comparaison du défi qui l’attend à Anfield. Iraola a besoin qu’il soit le joueur qui fasse gagner Liverpool deux à trois fois par semaine, et on ne sait pas encore s’il est assez solide pour répondre à de telles attentes. Il faut malgré tout saluer le courage de Barcola ; quitter sa zone de confort, où le succès était presque garanti, pour faire partie du projet encore naissant d’Iraola suggère qu’il est fort mentalement. Il aurait été très difficile pour Barcola de devenir un jour un candidat au Ballon d’Or au PSG, car il était éclipsé par au moins quatre coéquipiers, dont Vitinha, mais s’il inspire Liverpool dans sa quête de trophées, cela pourrait l’installer dans la discussion. À condition d’être prêt immédiatement et de faire les efforts nécessaires, ce transfert pourrait propulser Barcola vers le statut de superstar. Note : A-

James Westwood