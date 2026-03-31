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Liverpool subit un nouveau coup dur sur le plan des blessures : Jérémie Frimpong est remplacé après être entré en jeu lors du match contre les Pays-Bas
La trêve internationale se solde par un désastre
Les attentes étaient grandes à l'approche de la fin de la trêve internationale, mais les pires craintes d'Arne Slot se sont concrétisées lors du match amical opposant les Pays-Bas à l'Équateur.
Frimpong a été lancé en deuxième mi-temps à la place de son coéquipier de Liverpool Cody Gakpo, mais sa soirée s'est terminée prématurément de manière inquiétante. Le joueur de 25 ans n'a passé que 13 minutes sur le terrain avant d'être remplacé, obligeant Ronald Koeman à procéder à un changement forcé.
On a vu l'international néerlandais se diriger directement vers le tunnel, une image qui va sans aucun doute causer une grande inquiétude au sein du staff technique à Merseyside.
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Frimpong continue de faire face à des problèmes de condition physique
Ce nouveau contretemps est particulièrement frustrant compte tenu du parcours en dents de scie de Frimpong cette saison. L'ancien joueur du Bayer Leverkusen a déjà dû faire face à deux périodes d'indisponibilité cette saison, ce qui l'a empêché de trouver un rythme régulier en Premier League. Son premier problème majeur s'est produit lors du match contre l'Eintracht Francfort en Ligue des champions, en octobre dernier.
Ce problème aux ischio-jambiers a été suivi d'une autre élongation musculaire lors d'un match contre Qarabag en janvier. Bien que la nature exacte de cette dernière blessure n'ait pas encore été confirmée par l'équipe médicale néerlandaise, le caractère récurrent de ses problèmes musculaires laisse penser qu'une période de convalescence pourrait être nécessaire, mettant ainsi en péril sa participation à la fin de la saison.
La crise défensive s'aggrave pour Slot
Le moment ne pourrait pas être plus mal choisi pour Liverpool, alors que le club se prépare pour un match décisif de la FA Cup contre Manchester City ce samedi. Arne Slot est déjà confronté à un grave manque d'options sur le côté droit de sa défense, ce qui fait de l'absence potentielle de Frimpong un véritable cauchemar tactique.
L'international nord-irlandais Conor Bradley est forfait pour le reste de la saison après avoir subi une opération suite à une grave blessure au genou contractée contre Arsenal. Sans Frimpong ni Bradley, Slot pourrait être contraint de replacer Dominik Szoboszlai dans un rôle plus en retrait, ou de compter sur le polyvalent Joe Gomez pour combler le vide lors d'une semaine décisive de rencontres.
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Des rencontres décisives se profilent à l'horizon
Au-delà de ce match de coupe nationale, Liverpool doit également disputer, quatre jours plus tard, un match aller crucial des quarts de finale de la Ligue des champions contre le Paris Saint-Germain. La perspective d'affronter le talent offensif des champions de France sans arrière droit titulaire et en pleine forme est particulièrement inquiétante pour les Reds, qui visent plusieurs titres sur plusieurs fronts.
Frimpong faisait partie des nombreux représentants de Liverpool dans l'équipe des Pays-Bas mardi, aux côtés de Virgil van Dijk et Gakpo, tandis que Ryan Gravenberch est resté sur le banc sans être utilisé.
Cependant, toute l'attention se porte désormais sur l'infirmerie de l'AXA Training Centre, alors que le club attend désespérément des nouvelles sur la gravité de l'état de santé de Frimpong.