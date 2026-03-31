Liverpool subit un nouveau coup dur sur le plan des blessures : Jérémie Frimpong est remplacé après être entré en jeu lors du match contre les Pays-Bas

Les attentes étaient grandes à l'approche de la fin de la trêve internationale, mais les pires craintes d'Arne Slot se sont concrétisées lors du match amical opposant les Pays-Bas à l'Équateur.

Frimpong a été lancé en deuxième mi-temps à la place de son coéquipier de Liverpool Cody Gakpo, mais sa soirée s'est terminée prématurément de manière inquiétante. Le joueur de 25 ans n'a passé que 13 minutes sur le terrain avant d'être remplacé, obligeant Ronald Koeman à procéder à un changement forcé.

On a vu l'international néerlandais se diriger directement vers le tunnel, une image qui va sans aucun doute causer une grande inquiétude au sein du staff technique à Merseyside.