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Liverpool soumet une offre améliorée de 135 M€ au PSG pour Bradley Barcola après son absence contre Lens
Liverpool lance une offre améliorée pour Barcola
Liverpool a soumis une offre améliorée de 135 millions d’euros au PSG pour recruter l’ailier Barcola, selon Foot01. L’international français a été totalement écarté du groupe des Parisiens pour le match contre Lens par l’entraîneur Luis Enrique, ce qui signale une évolution majeure dans les négociations de transfert en cours.
L’ancien attaquant de Lyon conserve une forte volonté de rejoindre Liverpool durant le mercato actuel. Après avoir précédemment soumis des propositions dépassant à peine les 100 millions d’euros, le club anglais a désormais considérablement revu son offre à la hausse dans le but de convaincre le président du PSG, Nasser Al-Khelaifi, d’autoriser la vente.
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Le PSG envisage une valorisation revue à la baisse
La décision de Liverpool d’augmenter son offre financière aurait été favorisée par l’entrée du patron d’Amazon dans la structure du capital du club. Au lieu de rejeter immédiatement la proposition de 135 M€ d’un revers de main, les dirigeants du PSG étudient désormais activement l’offre.
Si Enrique a refusé de s’exprimer publiquement au sujet de l’avenir immédiat de l’ailier, son choix fort de laisser le joueur de côté contre Lens a envoyé un signal important. Le PSG avait initialement fixé en interne une valorisation de près de 150 M€ pour Barcola, mais les décideurs parisiens envisagent désormais un montant inférieur afin de trouver une issue appropriée et d’éviter de répéter un feuilleton similaire au départ de Kylian Mbappe.
L’intérêt d’Arsenal écarté
Les spéculations concernant un intérêt rival en Premier League ont également été clarifiées par des informations de la presse anglaise. Si Arsenal a été associé à l’ailier, un transfert à l’Emirates Stadium a été écarté comme une possibilité réaliste.
Arsenal s’intéresse au joueur, mais aucune discussion de club à club n’a encore eu lieu, et un accord semble peu probable à ce stade en raison de négociations avancées entre Liverpool et les doubles vainqueurs de la Ligue des champions.
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Les négociations avancées touchent à leur conclusion
Le PSG réfléchit désormais avec attention à l’idée d’ajuster ses exigences financières afin de faciliter le départ d’un joueur qui s’est toujours bien comporté au sein du club. Alors que les négociations avancées entre Liverpool et le PSG progressent, le transfert semble plus proche que jamais de se concrétiser. Liverpool cherchera à finaliser l’accord dans les prochains jours, les deux clubs voulant boucler l’un des feuilletons du mercato estival les plus médiatisés.
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