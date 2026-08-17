Liverpool a soumis une offre améliorée de 135 millions d’euros au PSG pour recruter l’ailier Barcola, selon Foot01. L’international français a été totalement écarté du groupe des Parisiens pour le match contre Lens par l’entraîneur Luis Enrique, ce qui signale une évolution majeure dans les négociations de transfert en cours.

L’ancien attaquant de Lyon conserve une forte volonté de rejoindre Liverpool durant le mercato actuel. Après avoir précédemment soumis des propositions dépassant à peine les 100 millions d’euros, le club anglais a désormais considérablement revu son offre à la hausse dans le but de convaincre le président du PSG, Nasser Al-Khelaifi, d’autoriser la vente.