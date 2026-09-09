AFP
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Liverpool signe un retour renversant à Anfield alors qu’une frappe exceptionnelle d’Alexis Mac Allister fait couler l’Atletico de Madrid lors de son entrée en lice en Ligue des champions
Liverpool s’impose face à l’Atlético de Madrid
Devant leurs supporters à domicile passionnés, Liverpool a livré une performance impressionnante pour prendre les trois points lors de son entrée en lice en Europe. La victoire n'a pas été facile à obtenir pour le club hôte, qui a dû surmonter un coup dur initial après avoir été mené dans les 17 premières minutes de la rencontre. Cependant, Liverpool a fait preuve d'une grande résilience pour renverser le match et décrocher un succès crucial à domicile.
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Un choc précoce mène à l’égalisation de Liverpool
L'Atlético a bien entamé le match et a surpris le public d'Anfield en ouvrant le score à la 17e minute. Llorente a trouvé le chemin des filets pour donner l'avantage aux Colchoneros en début de rencontre.
Liverpool a progressivement pris de l'élan au fil de la première période et a trouvé le moyen de revenir dans le match cinq minutes avant la pause. Szoboszlai a égalisé pour Liverpool, concluant avec maîtrise après une passe astucieuse de son coéquipier Ronald Araujo, permettant aux deux équipes de rentrer aux vestiaires sur le score de 1-1.
Le but de Mac Allister parachève la remontée à Anfield
L’élan est resté clairement du côté de Liverpool au retour des vestiaires, et les hôtes n’ont eu besoin que de cinq minutes après la reprise pour achever leur remontée. Mac Allister a signé le moment décisif qui a permis à Liverpool de passer devant pour la première fois du match.
Le milieu de terrain a inscrit son nom au tableau d’affichage d’une frappe puissante de l’extérieur de la surface de réparation, portant le score à 2-1. Liverpool a ensuite géré efficacement le reste de la rencontre pour préserver son avantage jusqu’au coup de sifflet final.
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Le regard se tourne vers le championnat national
Après avoir assuré un début victorieux dans sa campagne de Ligue des champions, l’équipe d’Andoni Iraola se tournera rapidement de nouveau vers ses obligations nationales. Liverpool doit ensuite jouer en Premier League, avec la réception de Fulham à Anfield le week-end prochain.
De leur côté, l’Atlético cherchera à laisser ce revers européen derrière lui en retrouvant le championnat. L’Atletico se déplacera pour affronter la Real Sociedad lors de son prochain match de Liga.
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