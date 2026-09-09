L'Atlético a bien entamé le match et a surpris le public d'Anfield en ouvrant le score à la 17e minute. Llorente a trouvé le chemin des filets pour donner l'avantage aux Colchoneros en début de rencontre.

Liverpool a progressivement pris de l'élan au fil de la première période et a trouvé le moyen de revenir dans le match cinq minutes avant la pause. Szoboszlai a égalisé pour Liverpool, concluant avec maîtrise après une passe astucieuse de son coéquipier Ronald Araujo, permettant aux deux équipes de rentrer aux vestiaires sur le score de 1-1.