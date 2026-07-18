Liverpool serait sur le point de recruter un jeune joueur issu d'un grand club colombien

Selon The Athletic, Liverpool s’apprête à finaliser le recrutement du jeune international colombien Martinez pour un montant d’environ 750 000 £. Le milieu offensif de 17 ans s’est déjà rendu dans le Merseyside pour régler les dernières formalités de son transfert, même s’il ne rejoindra officiellement les rangs du club qu’à l’été prochain.

Le jeune Colombien restera à l’Atlético Nacional pour la saison à venir, Liverpool souhaitant qu’il poursuive son développement dans un cadre familier. Pendant ces douze mois, le club d’Anfield supervisera directement son entraînement et son évolution. Cette approche patiente doit lui permettre d’acquérir une expérience précieuse avant de franchir définitivement le pas vers le football anglais.