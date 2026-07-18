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Liverpool serait sur le point de recruter un jeune joueur issu d'un grand club colombien
Liverpool s'apprête à finaliser un transfert de 750 000 livres sterling.
Selon The Athletic, Liverpool s’apprête à finaliser le recrutement du jeune international colombien Martinez pour un montant d’environ 750 000 £. Le milieu offensif de 17 ans s’est déjà rendu dans le Merseyside pour régler les dernières formalités de son transfert, même s’il ne rejoindra officiellement les rangs du club qu’à l’été prochain.
Le jeune Colombien restera à l’Atlético Nacional pour la saison à venir, Liverpool souhaitant qu’il poursuive son développement dans un cadre familier. Pendant ces douze mois, le club d’Anfield supervisera directement son entraînement et son évolution. Cette approche patiente doit lui permettre d’acquérir une expérience précieuse avant de franchir définitivement le pas vers le football anglais.
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La mission de recrutement porte ses fruits en Colombie
L'adolescent a attiré l'attention des recruteurs du club grâce à ses performances exceptionnelles sous les couleurs de la Colombie lors du Championnat d'Amérique du Sud des moins de 17 ans en avril. Martinez s'est particulièrement illustré tout au long du tournoi, qui s'est achevé par la victoire de la Colombie face à l'Argentine en finale, permettant ainsi à son équipe de remporter le trophée.
Cette signature est le fruit d’un travail collaboratif impliquant plusieurs figures clés de l’encadrement de Liverpool. Fernando Troiani, responsable de longue date du recrutement en Amérique du Sud, et Chris Dowling, responsable du recrutement au sein du centre de formation, ont apporté leur contribution. Matt Newberry, directeur mondial des talents de Liverpool, a joué un rôle déterminant dans cette opération.
Construire pour l’avenir à long terme
Si le transfert de Martinez s’inscrit dans la perspective du futur, Liverpool s’est récemment montré très actif pour recruter d’autres jeunes talents à travers le monde. En janvier dernier, le club a enrôlé le défenseur international junior sénégalais Mor Talla Ndiaye, en provenance de l’Amitie FC, pour 1 million de livres sterling. Il a également recruté son coéquipier en défense centrale, Ifeanyi Ndukwe, en provenance de l’Austria Vienne, dans le cadre d’un transfert d’une valeur de 2,5 millions de livres sterling.
Ces arrivées témoignent de la volonté du club de rester en tête dans la course de plus en plus acharnée aux talents des centres de formation d’élite. En repérant Martinez très tôt, Liverpool espère s’être assuré les services d’un joueur capable, à terme, de s’imposer en équipe première.
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Iraola réclame davantage de renforts pour l'été
L'activité intense de Liverpool sur le marché des transferts ne montre aucun signe de ralentissement, l'entraîneur Andoni Iraola ayant confirmé publiquement que l'équipe chargée du recrutement « travaillait d'arrache-pied » pour conclure d'autres signatures de haut vol. S’adressant aux médias avant le début de la préparation estivale, le tacticien espagnol a souligné que, même si les premières recrues – l’ailier dynamique Víctor Muñoz et le talentueux défenseur Jérémy Jacquet – ont renforcé les fondations de l’effectif, le mercato estival du club est loin d’être terminé.
« Nous avons déjà recruté deux joueurs, mais nous en avons besoin de plus – nous en sommes conscients », a déclaré sans détour Iraola aux journalistes au sujet de la composition de son effectif. « En tant qu’entraîneur, je voudrais égoïstement que les joueurs soient là dès le premier jour, mais nous savons que le marché ne fonctionne pas ainsi. Nous travaillons d’arrache-pied pour concrétiser ces signatures. »
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