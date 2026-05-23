Liverpool serait en « bonne position » pour recruter Yan Diomande, sa « priorité sur le marché des transferts », alors que le montant du transfert de la star du RB Leipzig commence à se préciser

Bien que l’attaquant se tienne en dehors des négociations menées par ses agents, il reconnaît que voir son nom associé aux plus grands clubs constitue un puissant levier de motivation.

Réagissant aux spéculations médiatiques actuelles concernant son avenir à long terme au début du mois, Diomande a déclaré : « Imaginez que les gens disent que vous allez à Chelsea ou au Real Madrid (pour prendre l’exemple de grands clubs) pour faire ce métier… vous allez être heureux et motivé pour en faire plus. Je n’y pense pas trop, car je reste concentré sur le terrain : mon travail, c’est de jouer au football, et cela règle tout. Mais cela me motive énormément de voir les gens parler de moi. »