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Liverpool serait en « bonne position » pour recruter Yan Diomande, sa « priorité sur le marché des transferts », alors que le montant du transfert de la star du RB Leipzig commence à se préciser
Liverpool s’intéresse de près à un jeune talent de la Bundesliga.
Selon The Athletic, l’international ivoirien de 19 ans est devenu l’une des principales cibles de transfert de Liverpool après une première saison exceptionnelle en Allemagne, où il a inscrit 13 buts et délivré 10 passes décisives. Les dirigeants d’Anfield l’ont longuement observé pour remplacer Mohamed Salah, dont le départ laissera un vide sur l’aile. Le club s’est placé en position de force vis-à-vis du joueur, même si Leipzig exigera une somme colossale, supérieure à 100 millions d’euros (87 millions de livres sterling), pour entamer des négociations officielles.
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Diomande s'exprime sur les rumeurs de transfert
Bien que l’attaquant se tienne en dehors des négociations menées par ses agents, il reconnaît que voir son nom associé aux plus grands clubs constitue un puissant levier de motivation.
Réagissant aux spéculations médiatiques actuelles concernant son avenir à long terme au début du mois, Diomande a déclaré : « Imaginez que les gens disent que vous allez à Chelsea ou au Real Madrid (pour prendre l’exemple de grands clubs) pour faire ce métier… vous allez être heureux et motivé pour en faire plus. Je n’y pense pas trop, car je reste concentré sur le terrain : mon travail, c’est de jouer au football, et cela règle tout. Mais cela me motive énormément de voir les gens parler de moi. »
À Anfield, la hiérarchie réclame du dynamisme
Le dispositif tactique d’Arne Slot a souvent peiné cette saison en raison d’un manque flagrant de vitesse et de fluidité sur les ailes, ce qui fait de Cody Gakpo le seul autre ailier expérimenté sur lequel on peut compter. Ce manque de pénétration face aux blocs bas a poussé le service de recrutement à s’intéresser à Diomande, qui a récemment affiché la cinquième meilleure vitesse de sprint de la Bundesliga. Son profil direct et ambidextre est perçu par les décideurs comme un renfort structurel essentiel, d’autant plus que Liverpool s’est engagé à investir 450 millions de livres sterling dans son effectif au cours des 12 derniers mois.
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Cette qualification européenne impose de poursuivre l’effort.
La capacité de Liverpool à finaliser les conditions contractuelles dépendra largement de la capacité de l'équipe de Slot à décrocher sa qualification pour la Ligue des champions lors d'une dernière journée de championnat particulièrement tendue. Ne pas réussir à se qualifier pour la plus prestigieuse des compétitions européennes affaiblirait considérablement son pouvoir de négociation face aux autres prétendants, notamment le Paris Saint-Germain, qui suit de près l'évolution du marché. Par ailleurs, Diomande s'envolera bientôt pour l'Amérique du Nord en vue de la Coupe du monde, après avoir été retenu dans la sélection d'Emerse Fae pour la phase finale à venir.