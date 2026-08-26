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Liverpool se tourne vers Ismaila Sarr sur le marché des transferts avec une offre massive alors que le transfert de Yankuba Minteh s’effondre
Liverpool se tourne vers Sarr
Liverpool a offert 50 millions de livres sterling à Crystal Palace pour Sarr après avoir mis fin à sa poursuite de Minteh, selon le Mirror. Le club d'Anfield a vu deux offres rejetées pour Minteh, toutes deux nettement inférieures au prix demandé strict de 70 millions de livres sterling par Brighton.
À cinq jours de la fermeture du mercato lundi, Liverpool a agi rapidement pour s'assurer une alternative. Sarr, qui a initialement rejoint Crystal Palace il y a deux ans, serait très enthousiaste à l'idée d'un transfert sur le Merseyside. Le club a été fortement affecté par la mort tragique de Diogo Jota et les départs qui ont suivi de Luis Diaz et Mohamed Salah, ce qui fait des ailiers une priorité absolue.
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Forte concurrence pour l’ailier
S’attacher les services du joueur de 28 ans ne sera pas chose aisée, puisque Foot Mercato rapporte qu’Al-Hilal, en Arabie saoudite, et le géant turc Galatasaray rivalisent activement pour obtenir sa signature. Galatasaray serait en négociations avancées, tandis qu’Al-Hilal suit la situation de près.
Sarr a prouvé sa valeur au cours de l’année écoulée, avec 45 apparitions toutes compétitions confondues la saison dernière, pour 21 buts et deux passes décisives, tout en aidant Palace à remporter l’UEFA Europa Conference League. De plus, l’ailier a brillé lors de la Coupe du monde cet été, inscrivant quatre buts avant que le Sénégal ne soit éliminé par la Belgique en seizièmes de finale.
Iraola exige des renforts immédiats
L'entraîneur de Liverpool, Iraola, a exprimé ouvertement son désir de renforts immédiats, reconnaissant les limites actuelles de son effectif alors que Tottenham et Manchester City s'intéressent à Cody Gakpo.
Au micro de Sky Sports, il a expliqué : « Certains dossiers doivent attendre la fin. Mais la fin, c'est l'essentiel, l'image que nous aurons le 1er septembre, car il est vrai que nous sommes encore assez justes en nombre. » L'Espagnol a également souligné les difficultés du marché ouvert, admettant qu'il voulait avoir deux joueurs de haut niveau à chaque poste avant le début de la saison, mais qu'il doit finalement s'adapter.
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Quelle suite pour Liverpool ?
Liverpool doit désormais agir avec détermination pour repousser la concurrence internationale et attendre la réponse officielle de Crystal Palace à sa proposition de 50 M£. Si un accord est trouvé, Sarr pourrait passer sa visite médicale avant la date limite de lundi. Parallèlement, le club poursuit des discussions séparées avec le Paris Saint-Germain au sujet d'un éventuel transfert de Bradley Barcola afin de renforcer davantage ses options offensives.
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