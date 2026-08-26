Liverpool a offert 50 millions de livres sterling à Crystal Palace pour Sarr après avoir mis fin à sa poursuite de Minteh, selon le Mirror. Le club d'Anfield a vu deux offres rejetées pour Minteh, toutes deux nettement inférieures au prix demandé strict de 70 millions de livres sterling par Brighton.

À cinq jours de la fermeture du mercato lundi, Liverpool a agi rapidement pour s'assurer une alternative. Sarr, qui a initialement rejoint Crystal Palace il y a deux ans, serait très enthousiaste à l'idée d'un transfert sur le Merseyside. Le club a été fortement affecté par la mort tragique de Diogo Jota et les départs qui ont suivi de Luis Diaz et Mohamed Salah, ce qui fait des ailiers une priorité absolue.