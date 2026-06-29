Alors que Diomande semble se diriger vers la Ligue 1, Liverpool se serait tourné vers Barcola, selon Sky Sports. L’ailier de 23 ans figure en bonne place sur la short-list établie par l’équipe de recrutement d’Anfield. Son profil correspond aux critères recherchés pour devenir, à terme, le successeur de Salah, surtout après la réussite du recrutement de Victor Munoz en provenance d’Osasuna.

La situation de l’international français au PSG est complexe. Bien qu’il soit toujours très apprécié, son avenir reste incertain en raison de sa frustration de ne pas être aligné dans les matchs les plus importants. Plus précisément, Barcola a été déçu de ne pas figurer dans le onze de départ lors de la récente victoire du PSG en finale de la Ligue des champions contre Arsenal, ce qui soulève des questions sur ses perspectives à long terme sous les ordres de Luis Enrique.