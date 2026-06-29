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Liverpool se tourne vers Bradley Barcola comme alternative à Yan Diomande, l’ailier du RB Leipzig devant opter pour le PSG plutôt qu’un transfert en Premier League
Diomande penche pour le Parc des Princes
Liverpool a abandonné la piste menant à Diomande, la pépite du RB Leipzig. L’ailier de 19 ans, auteur d’une Coupe du monde convaincante, devrait désormais s’engager avec le champion de Ligue 1.
Selon Footmercato, le PSG est très confiant quant à la conclusion rapide d’un accord avec Leipzig. Le club de Bundesliga réclamait initialement une somme colossale, ce qui a fini par refroidir les ardeurs des Reds, refusant de dépasser leur propre estimation interne pour ce jeune talent.
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Liverpool considère Barcola comme sa principale option
Alors que Diomande semble se diriger vers la Ligue 1, Liverpool se serait tourné vers Barcola, selon Sky Sports. L’ailier de 23 ans figure en bonne place sur la short-list établie par l’équipe de recrutement d’Anfield. Son profil correspond aux critères recherchés pour devenir, à terme, le successeur de Salah, surtout après la réussite du recrutement de Victor Munoz en provenance d’Osasuna.
La situation de l’international français au PSG est complexe. Bien qu’il soit toujours très apprécié, son avenir reste incertain en raison de sa frustration de ne pas être aligné dans les matchs les plus importants. Plus précisément, Barcola a été déçu de ne pas figurer dans le onze de départ lors de la récente victoire du PSG en finale de la Ligue des champions contre Arsenal, ce qui soulève des questions sur ses perspectives à long terme sous les ordres de Luis Enrique.
Une sortie se profile pour Barcola.
Le PSG ne cherche pas activement à se séparer de Barcola, mais il pourrait être contraint de le céder cet été. Son contrat actuel n’ayant plus que deux ans à courir, c’est la dernière occasion pour le club parisien d’obtenir une somme importante si l’ailier refuse de prolonger son contrat. Le club ne le laissera pas partir à bas prix, mais il ne devrait pas s’opposer à son départ si une offre satisfaisante se présente.
Arsenal a été cité comme une piste, mais les Gunners semblent se concentrer sur d’autres cibles pour le moment. Alors que le mercato s’intensifie, Liverpool apparaît comme le club le plus déterminé à tester la fermeté du PSG, surtout si Barcola revient de ses obligations internationales toujours inquiet quant à son rôle au sein de l’équipe.
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Le parcours de Barcola au PSG, ponctué de nombreux trophées
Recruté par le Paris Saint-Germain à l'été 2023 pour 45 millions d'euros, Barcola a depuis pris part à 152 rencontres sous le maillot parisien, toutes compétitions confondues. L'attaquant a inscrit 39 buts et délivré 37 passes décisives. Son palmarès au PSG compte douze trophées, dont deux Ligue des champions et trois championnats de France.
Lors de la phase de groupes de la Coupe du monde, il a marqué contre le Sénégal et délivré une passe décisive face à la Norvège avec les Bleus.