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Liverpool se montre « optimiste » quant à la prolongation du contrat d'Ibrahima Konaté, la cible du Real Madrid souhaitant régler son avenir avant la Coupe du monde
Les négociations avancent malgré l'intérêt de Madrid
Selon le journal français L'Équipe, Liverpool se montre très optimiste quant à la conclusion d'une prolongation de contrat avec Konaté. Les négociations sont en cours depuis environ 18 mois, et les deux parties ont récemment eu des échanges « très fructueux » afin de combler le fossé laissé par une première offre, jugée insuffisante l'année dernière. Le club d'Anfield estime pouvoir repousser la menace imminente de Madrid et garder le joueur de 26 ans sur les rives de la Merseyside. Ce dernier souhaite se rendre à la Coupe du monde l'esprit tranquille, et une décision définitive est attendue dans les semaines à venir, son objectif étant de mettre un terme à cette saga.
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Les Blancos suivent de près la situation contractuelle
Madrid suit de près la situation du défenseur, qu'il considère comme une cible de choix pour renforcer sa défense. Les Blancos ont l'habitude de s'attaquer aux meilleurs talents qui entament la dernière année de leur contrat, et ils auraient présenté leur projet à long terme à son entourage. Si les négociations avec le club anglais devaient échouer, le grand club espagnol serait prêt à faire une offre alléchante. Cependant, malgré l'attrait évident du Santiago Bernabéu et les rumeurs persistantes de transfert, tout porte à croire que le joueur penche actuellement pour prolonger son séjour couronné de succès en Angleterre.
Exigences financières sous la direction d'Arne Slot
Malgré son retour en force en 2026, qui a réaffirmé son statut de pilier indispensable sous les ordres de l'entraîneur Arne Slot, les négociations avec Liverpool ont achoppé sur les conditions financières. Konaté exigerait une augmentation de salaire significative afin de refléter son rôle de pilier de la défense. Ses représentants estiment que son salaire actuel, d'environ 150 000 £ par semaine, devrait être revu à la hausse pour le rapprocher des meilleurs salaires du club. En décembre, l'entraîneur néerlandais s'était montré tout à fait franc au sujet d'un bref passage à vide, déclarant : « Il était trop présent sur les lieux du crime. » Pourtant, le défenseur a rebondi de manière impressionnante pour dominer les duels individuels. Bien qu'il soit disposé à rester sur les rives de la Mersey, cette absence d'accord a alimenté de nouvelles spéculations.
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Quelle sera la prochaine étape pour Liverpool ?
Les Reds ont un calendrier chargé qui les attend. L'attention se porte désormais immédiatement sur les quarts de finale de la Ligue des champions, où ils affronteront le Paris Saint-Germain à l'extérieur le 8 avril avant le match retour décisif à Anfield le 14 avril. Entre ces deux rencontres européennes majeures, le club recevra Fulham en Premier League le 11 avril. Ils se déplaceront ensuite pour un derby du Merseyside délicat contre Everton le 19 avril, ce qui signifie que l'équipe aura besoin que sa formidable défense soit au meilleur de sa forme.