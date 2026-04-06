Liverpool se montre « optimiste » quant à la prolongation du contrat d'Ibrahima Konaté, la cible du Real Madrid souhaitant régler son avenir avant la Coupe du monde

Malgré son retour en force en 2026, qui a réaffirmé son statut de pilier indispensable sous les ordres de l'entraîneur Arne Slot, les négociations avec Liverpool ont achoppé sur les conditions financières. Konaté exigerait une augmentation de salaire significative afin de refléter son rôle de pilier de la défense. Ses représentants estiment que son salaire actuel, d'environ 150 000 £ par semaine, devrait être revu à la hausse pour le rapprocher des meilleurs salaires du club. En décembre, l'entraîneur néerlandais s'était montré tout à fait franc au sujet d'un bref passage à vide, déclarant : « Il était trop présent sur les lieux du crime. » Pourtant, le défenseur a rebondi de manière impressionnante pour dominer les duels individuels. Bien qu'il soit disposé à rester sur les rives de la Mersey, cette absence d'accord a alimenté de nouvelles spéculations.