Selon talkSPORT, Liverpool serait le dernier grand club en date à manifester un intérêt marqué pour Wharton, alors que la course pour s'adjuger les services de l'international anglais s'intensifie. Le joueur de 22 ans a connu une ascension fulgurante depuis son arrivée à Selhurst Park, et les Eagles devraient désormais exiger au moins 80 millions de livres sterling pour leur joyau.

L’équipe d’Arne Slot cherche activement à renforcer son milieu de terrain, plusieurs éléments actuels étant incertains pour l’avenir. Si Ryan Gravenberch et Dominik Szoboszlai se sont imposés comme des piliers du onze de départ, le directeur sportif Richard Hughes et Michael Edwards souhaitent tout de même élever davantage le niveau technique mis à la disposition de l’entraîneur néerlandais.