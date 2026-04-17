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Liverpool s’intéresse à un milieu de terrain évoluant en Premier League, estimé à 80 millions de livres sterling, alors que l’avenir d’Alexis Mac Allister à Anfield reste incertain
L’intérêt est vif pour Wharton, la star de Palace.
Selon talkSPORT, Liverpool serait le dernier grand club en date à manifester un intérêt marqué pour Wharton, alors que la course pour s'adjuger les services de l'international anglais s'intensifie. Le joueur de 22 ans a connu une ascension fulgurante depuis son arrivée à Selhurst Park, et les Eagles devraient désormais exiger au moins 80 millions de livres sterling pour leur joyau.
L’équipe d’Arne Slot cherche activement à renforcer son milieu de terrain, plusieurs éléments actuels étant incertains pour l’avenir. Si Ryan Gravenberch et Dominik Szoboszlai se sont imposés comme des piliers du onze de départ, le directeur sportif Richard Hughes et Michael Edwards souhaitent tout de même élever davantage le niveau technique mis à la disposition de l’entraîneur néerlandais.
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Incertitude concernant Mac Allister et Jones
L’intérêt de Liverpool pour Wharton s’explique principalement par l’incertitude grandissante autour de Mac Allister. Le champion du monde argentin a joué un rôle clé dans le titre de Premier League des Reds, mais il n’a pas réussi à confirmer au même niveau cette saison. Avec seulement deux ans restants au contrat du milieu, Liverpool pourrait bientôt devoir envisager son avenir à long terme.
Autre élément à prendre en compte : le jeune talent issu du centre de formation, Curtis Jones, pourrait lui aussi quitter Anfield. Le milieu de terrain a été annoncé à l’Inter et à Tottenham lors du mercato hivernal, et le leader de la Serie A devrait maintenir son intérêt cet été. La capacité de Wharton à dicter le jeu avec sang-froid et sa puissance en phase de possession en font le candidat idéal pour combler le vide que ces départs pourraient laisser.
Un duel au sommet oppose Manchester United au Real Madrid.
Obtenir la signature de Wharton s’annonce comme un véritable casse-tête pour le club de Merseyside, qui doit déjà repousser les avances de son grand rival, Manchester United. Les Red Devils prévoient eux aussi de remanier leur milieu de terrain cet été, avec le départ du vétéran Casemiro et le capitaine Bruno Fernandes qui entame la dernière année de son contrat à Old Trafford. La concurrence n’est pas seulement nationale : le Real Madrid surveillerait également de près Wharton.
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Palace est déterminé à tenir bon
Bien que le joueur souhaite se tester à un niveau plus élevé, Crystal Palace reste déterminé à conserver Wharton. Après les départs de Michael Olise, Eberechi Eze et Marc Guehi lors des derniers mercatos, le club londonien ne veut pas laisser filer un nouveau talent, sauf si ses exigences financières, plutôt élevées, sont satisfaites.