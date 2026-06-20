Liverpool s'apprête à soumettre une offre colossale de 86 millions de livres sterling pour s'offrir Yan Diomande, la star du RB Leipzig, après le rejet de sa première proposition

Selon le Liverpool Echo, Liverpool s’apprêterait à faire de Diomande l’un des transferts les plus onéreux de son histoire, une enveloppe de 86 millions de livres (100 millions d’euros) ayant été débloquée pour l’ailier du RB Leipzig. Les discussions entre les deux clubs se sont nettement intensifiées jeudi, les Reds cherchant à renforcer leur ligne d’attaque sous la houlette de leur nouvelle direction.

Malgré ces sommes astronomiques, des sources allemandes indiquent qu’une première approche aurait déjà été rejetée : Leipzig entend conserver le joueur de 19 ans et le pousse à signer un nouveau contrat assorti d’une clause libératoire substantielle pour protéger sa valeur marchande.