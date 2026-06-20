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Liverpool s'apprête à soumettre une offre colossale de 86 millions de livres sterling pour s'offrir Yan Diomande, la star du RB Leipzig, après le rejet de sa première proposition
Les Reds s'apprêtent à battre des records de transfert
Selon le Liverpool Echo, Liverpool s’apprêterait à faire de Diomande l’un des transferts les plus onéreux de son histoire, une enveloppe de 86 millions de livres (100 millions d’euros) ayant été débloquée pour l’ailier du RB Leipzig. Les discussions entre les deux clubs se sont nettement intensifiées jeudi, les Reds cherchant à renforcer leur ligne d’attaque sous la houlette de leur nouvelle direction.
Malgré ces sommes astronomiques, des sources allemandes indiquent qu’une première approche aurait déjà été rejetée : Leipzig entend conserver le joueur de 19 ans et le pousse à signer un nouveau contrat assorti d’une clause libératoire substantielle pour protéger sa valeur marchande.
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Le RB Leipzig refuse de lâcher et vise un montant plus élevé.
Malgré des relations privilégiées entre Liverpool et Leipzig, forgées par les transferts réussis de Naby Keïta, Ibrahima Konaté et Dominik Szoboszlai, le club allemand se montre inflexible. Il réclame environ 130 millions d’euros (112 millions de livres sterling) pour envisager, à contrecœur, de céder son joueur vedette.
Si Liverpool accepte ce montant, Diomande deviendrait la troisième recrue la plus onéreuse d’Anfield, devancé seulement par les arrivées programmées en 2025 de Florian Wirtz (116 millions de livres) et d’Alexander Isak, toujours le joueur le plus cher de l’histoire britannique après son arrivée à Newcastle United pour 125 millions de livres en septembre dernier.
L’ère post-Mohamed Salah
L’intérêt pour Diomande s’explique par la nécessité de trouver un successeur à long terme à Salah. Le « roi » égyptien a annoncé en mars qu’il quitterait le club en fin de saison, laissant un vide immense dans l’attaque de Liverpool après avoir terminé meilleur buteur du club lors de huit de ses neuf saisons.
Le nouvel entraîneur Andoni Iraola, qui a remplacé Arne Slot après son limogeage, a déjà commencé à remodeler l’effectif. L’Espagnol a donné son feu vert à un style de jeu plus agressif et plus offensif, et le profil de Diomande – auteur de 12 buts et 9 passes décisives en 33 matchs la saison dernière – est considéré comme parfaitement adapté à ce changement tactique. Le jeune attaquant s’est distingué lors de la victoire de la Côte d’Ivoire face à l’Équateur en Coupe du monde et se prépare désormais pour le deuxième match de son équipe dans le tournoi, samedi à Toronto, contre l’Allemagne de Wirtz.
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La concurrence des géants européens
Liverpool n’est pas seul sur les traces de l’ancien jeune de Leganés : le Paris Saint-Germain, fraîchement couronné champion d’Europe, surveille aussi le dossier. Mais les Reds estiment avoir pris une avance décisive dans les discussions avec l’agence Roc Nation Sports et pouvoir offrir au joueur une voie plus directe vers le terrain, là où le géant français, déjà blindé de talents, peine à garantir du temps de jeu.
Si les noms de Yankuba Minteh et Matias Fernandez-Pardo sont également étudiés, Diomande demeure la priorité. Après avoir déjà déboursé 34,5 millions de livres sterling pour Victor Munoz (Osasuna), les dirigeants d’Anfield sont déterminés à attirer l’Ivoirien afin de demeurer compétitifs au plus haut niveau la saison prochaine.