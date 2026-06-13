Liverpool s’apprête à réagir avec fermeté aux rumeurs inattendues qui envoient Rio Ngumoha au Bayern Munich, alors que les Reds voient leur jeune prodige faire l’objet de spéculations de transfert indésirables

Selon Football Insider, Liverpool s’apprête à agir rapidement pour assurer l’avenir de Ngumoha sur les bords de la Mersey. Le club compte rencontrer les représentants du jeune ailier de 17 ans dès sa majorité, plus tard cette année, pour lui proposer un nouveau contrat. Malgré la signature de son premier bail professionnel en septembre dernier, les dirigeants estiment indispensable de réévaluer ses émoluments pour reconnaître son rôle grandissant dans l’effectif.

Les dirigeants, inquiets après les échos venus d’Allemagne selon lesquels le Bayern Munich aurait fait de l’ailier sa priorité pour le couloir gauche, veulent couper court aux spéculations. Selon nos sources, Liverpool est particulièrement agacé par les rumeurs d’un accord entre le géant de la Bundesliga et le joueur. En lui proposant dès à présent une nouvelle convention, les Reds entendent mettre fin aux spéculations sur un départ de la Premier League.