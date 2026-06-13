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Liverpool s’apprête à réagir avec fermeté aux rumeurs inattendues qui envoient Rio Ngumoha au Bayern Munich, alors que les Reds voient leur jeune prodige faire l’objet de spéculations de transfert indésirables
Liverpool s’apprête à soumettre une offre de contrat substantielle à Ngumoha.
Selon Football Insider, Liverpool s’apprête à agir rapidement pour assurer l’avenir de Ngumoha sur les bords de la Mersey. Le club compte rencontrer les représentants du jeune ailier de 17 ans dès sa majorité, plus tard cette année, pour lui proposer un nouveau contrat. Malgré la signature de son premier bail professionnel en septembre dernier, les dirigeants estiment indispensable de réévaluer ses émoluments pour reconnaître son rôle grandissant dans l’effectif.
Les dirigeants, inquiets après les échos venus d’Allemagne selon lesquels le Bayern Munich aurait fait de l’ailier sa priorité pour le couloir gauche, veulent couper court aux spéculations. Selon nos sources, Liverpool est particulièrement agacé par les rumeurs d’un accord entre le géant de la Bundesliga et le joueur. En lui proposant dès à présent une nouvelle convention, les Reds entendent mettre fin aux spéculations sur un départ de la Premier League.
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L’ère Iraola offre un nouveau départ à ce jeune prodige.
La saison dernière a été mitigée pour Ngumoha : après ses débuts en FA Cup lors de la campagne 2024-2025, l’attaquant a marqué deux buts et délivré une passe décisive en 29 apparitions, sous la direction d’Arne Slot, alors en fin de mandat. Si son talent ne fait aucun doute, des rumeurs évoquaient une certaine frustration liée à son temps de jeu sous les ordres du technicien néerlandais. L’arrivée d’Andoni Iraola aux commandes pourrait toutefois marquer un tournant dans la carrière du jeune homme. Sous contrat jusqu’en 2028, l’ailier fait désormais partie d’un effectif que le nouveau coach entend renouveler en intégrant plus régulièrement les jeunes talents.
L’ailier a récemment consolidé sa réputation en obtenant sa première sélection avec l’équipe d’Angleterre senior lors d’une victoire 1-0 contre la Nouvelle-Zélande en préparation de la Coupe du monde. Bien qu’il ne fasse pas partie du groupe qui participera au tournoi, sa cote n’a jamais été aussi élevée. Iraola voit en ce joueur rapide un élément clé de son projet de jeu futur, à condition que le club parvienne à faire taire les rumeurs du marché des transferts.
Des changements importants s'annoncent au sein de l'effectif de Liverpool
Si la venue de Ngumoha est une priorité, le club traverse aussi une période de transition majeure à d’autres postes. Après le départ d’Ibrahima Konaté, l’avenir du gardien Alisson Becker est incertain.
Iraola hésiterait encore à recruter un gardien capable de s’adapter à son style de jeu très intense. Avec la baisse de forme d’Alisson et la volonté du club de renouveler son ossature, le prochain mercato s’annonce comme l’un des plus chargés de ces dernières années, d’autant plus après les départs de stars de premier plan comme Mohamed Salah, Andy Robertson et Konaté en fin de saison, qui laissent Liverpool dans l’obligation de recruter des renforts de choix. Dans ce contexte, conserver Ngumoha constitue donc une priorité absolue pour un club qui prétend former des talents de classe mondiale plutôt que de les céder à ses rivaux européens.
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Liverpool mise sur Ngumoha pour lancer une véritable révolution dans son effectif.
Liverpool a connu une saison 2025-2026 décevante, terminant à la cinquième place de la Premier League et ne validant son billet pour la Ligue des champions qu'au dernier jour. Les Reds ont également été éliminés en quarts de finale de la Ligue des champions et de la FA Cup, ainsi que dès le quatrième tour de la Carabao Cup. En conséquence, le club prépare une refonte profonde de son effectif, et Ngumoha pourrait en devenir l’un des principaux atouts.