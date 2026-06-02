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Liverpool s’apprête à nommer Andoni Iraola comme nouvel entraîneur et vise une annonce avant le coup d’envoi de la Coupe du monde
Les discussions entre les Reds et Iraola avancent bien.
Selon le Times, Liverpool s’apprête à finaliser l’arrivée d’Iraola comme entraîneur, après des pourparlers concluants menés par le directeur sportif Hughes. Âgé de 43 ans, le technicien est actuellement libre de tout contrat, ayant décidé de quitter Bournemouth où il était en poste depuis trois ans. Hughes, qui avait déjà fait venir l’Espagnol en Angleterre, estime que son schéma tactique agressif et son pressing haut s’inscrivent parfaitement dans la philosophie à long terme plébiscitée par la direction d’Anfield.
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Les spéculations autour d’Anfield s’accélèrent
Les dirigeants d’Anfield mènent avec prudence leur processus de recrutement : ils gardent le silence en public tout en accélérant en coulisses les négociations avec leur cible prioritaire. Si le club reconnaît les qualités d’entraîneur de Sebastian Hoeness (Stuttgart) et de Pierre Sage (Lens), Iraola s’est clairement imposé comme le favori incontesté pour le poste vacant. L’entraîneur basque projette d’ailleurs d’emmener son adjoint Tommy Elphick, supporter de Liverpool depuis toujours, afin de renforcer son futur staff technique.
La réussite des Cerises suscite l’intérêt
La cote d’Iraola a flambé : il a mené Bournemouth à une historique 6^e place, avec seulement sept défaites en championnat, offrant au club sa première qualification européenne. Ses exploits sur la côte sud sont d’autant plus remarquables qu’il a dû se passer de joueurs clés, dont l’attaquant Antoine Semenyo, parti à Manchester City, ainsi que trois défenseurs titulaires vendus pour un total de 144,5 millions de livres sterling. Cette capacité exceptionnelle à reconstruire un effectif lui vaut désormais d’être courtisé par Crystal Palace, l’AC Milan et le Bayer Leverkusen.
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La rénovation d’Anfield conditionnée à une nomination rapide
Liverpool s’apprête à vivre un été décisif, marqué par une période de transition. Le club cherche à conclure rapidement la recherche d’un nouvel entraîneur et à procéder à des renforts essentiels avant la clôture du mercato. Il faudra constituer un staff technique entièrement renouvelé, les anciens adjoints de Slot – Sipke Hulshoff, Giovanni van Bronckhorst et Ruben Peeters – devant tous quitter leurs fonctions. Le nouvel entraîneur devra immédiatement se concentrer sur le recrutement d’un ailier de haut niveau pour remplacer Mohamed Salah, qui a quitté le club.