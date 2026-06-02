La cote d’Iraola a flambé : il a mené Bournemouth à une historique 6^e place, avec seulement sept défaites en championnat, offrant au club sa première qualification européenne. Ses exploits sur la côte sud sont d’autant plus remarquables qu’il a dû se passer de joueurs clés, dont l’attaquant Antoine Semenyo, parti à Manchester City, ainsi que trois défenseurs titulaires vendus pour un total de 144,5 millions de livres sterling. Cette capacité exceptionnelle à reconstruire un effectif lui vaut désormais d’être courtisé par Crystal Palace, l’AC Milan et le Bayer Leverkusen.