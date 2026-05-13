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Mark Doyle

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Liverpool risque de regretter d’avoir maintenu Arne Slot à son poste et d’avoir laissé Chelsea recruter Xabi Alonso

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A. Slot
X. Alonso
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Déjà profondément frustrés, les supporters de Liverpool ont eu du mal à digérer le match nul concédé samedi à Anfield par Chelsea, qui mettait fin à une série de six défaites consécutives pour les Blues. Mais l’annonce, lundi, de l’intérêt de Chelsea pour Xabi Alonso en vue de prendre le poste d’entraîneur permanent a asséné un coup encore plus rude à des fans qui peinent aujourd’hui à entrevoir la moindre lueur d’espoir.

Alonso devait incarner la solution idéale aux maux de Liverpool. Cette ancienne idole du Kop s’était imposée comme l’un des entraîneurs les plus prometteurs du moment après avoir mené le Bayer Leverkusen vers un doublé historique sans la moindre défaite.

Cet entraîneur espagnol de grande classe était le grand favori des supporters pour succéder à Jürgen Klopp en 2024 ; depuis le début de l’année, il était même considéré comme l’unique option pour remplacer Arne Slot. Annoncer que les Reds ne sont pas en lice pour recruter Alonso et qu’ils comptent conserver Slot pour une saison supplémentaire reste donc aussi surprenant que déroutant.

  • Arne SlotGetty Images

    Une défense fragile

    Lorsque Xabi Alonso a quitté le Real Madrid le 12 janvier, la presse pro-Liverpool a aussitôt écarté les appels à limoger Arne Slot pour recruter l’Espagnol, y voyant une réaction impulsive des « E-Reds », ce terme péjoratif qui désigne la frange la plus impatiente des supporters en ligne.

    On a souvent rappelé que Liverpool n’avait pas pour habitude de limoger ses entraîneurs, et encore moins ceux qui venaient de remporter le championnat. Malgré la pire série de résultats du club depuis 71 ans – synonyme d’élimination prématurée dans la course au titre dès novembre – Slot disposait encore d’un capital confiance conséquent. Les supporters, disait-on, lui devaient bien cela après l’un des plus beaux jours de leur vie.

    Pourtant, l’émotion ne devait pas occulter les faits : qu’ils soient dans la Kop ou devant leur téléviseur, les supporters voyaient bien que le club était à la dérive. Cinq mois plus tard, Slot n’a toujours pas trouvé de solutions, et même les fans les plus prudents, présents à Anfield, ont perdu confiance en l’ancien coach du Feyenoord.

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  • Liverpool v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    La goutte d'eau qui fait déborder le vase pour les fans ?

    Liverpool n'a pas été battu par Chelsea ce week-end, et pourtant les joueurs ont été hués à juste titre à leur sortie du terrain après une nouvelle prestation honteusement décousue face à l'équipe la plus en difficulté du championnat.

    Le moment le plus significatif de ce mécontentement est survenu à la 66e minute, lorsque les supporters ont vivement contesté le choix de Slot de remplacer Rio Ngumoha, auteur une fois encore des rares éclats d’un après-midi sinistré. L’entraîneur néerlandais a ensuite expliqué que l’adolescent souffrait de crampes, mais la raison du changement importait peu.

    Le simple fait que les supporters se soient sentis obligés non seulement de remettre en question la décision de l’entraîneur, mais aussi de la critiquer ouvertement, souligne qu’ils ne font plus confiance au jugement de Slot. À leurs yeux, il était tout à fait plausible qu’il retire son attaquant le plus dangereux plutôt que Cody Gakpo, dont les performances demeurent irrégulières.

    Reste que la majorité des supporters comprennent, sans pour autant l’approuver, la prudence de Slot à ne pas brûler les étapes d’un joueur aussi prometteur. Les sifflets traduisaient avant tout la frustration d’un public las du conservatisme de l’entraîneur et de l’atonie collective.

  • Liverpool FC Training Session And Press Conference - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

    « Tu es sérieux ?! »

    Souvent cette saison, Liverpool a manqué d’intensité, alternant présence et disparition dans les matchs. La presse, autrefois bienveillante, le lui reproche désormais ouvertement, ce qui exaspère Slot. L’entraîneur néerlandais a ainsi explosé de colère lorsqu’on lui a suggéré d’avoir demandé à ses joueurs de reculer après avoir rapidement mené contre Chelsea grâce à un départ inhabituellement agressif.

    « Oui, je l’ai dit après le 1-0, puis nous avons eu une grosse occasion pour le 2-0 », a-t-il rétorqué avec sarcasme. « Vous ne m’avez pas vu crier depuis la ligne de touche ? “Reculez, reculez, défendez votre surface, défendez votre surface.” Vous êtes vraiment sérieux ?! Bien sûr, ce n’est pas l’idée de reculer.

    Nous voulions maintenir la pression, mais nous avons affronté une équipe de plus en plus à l’aise avec le ballon. Sans ailiers, Chelsea a aligné beaucoup de milieux, a pris le contrôle du centre du terrain et a commencé à nous percer régulièrement, sans créer nombre d’occasions, mais en imposant clairement sa domination.

    « En cours de première période, il était difficile d'inverser la tendance, mais vous avez sans doute noté que, à la mi-temps, nous avons ajusté notre tactique.

    Ce n’était pas parfait, car ils ont encore réussi à nous transpercer à plusieurs reprises, mais moins qu’en première période. C’est l’ajustement que nous avons fait à la mi-temps, ce qui nous a permis de devenir l’équipe la plus dominante en seconde période, même si nous n’avons pas réussi à marquer. Nous avons failli y parvenir à deux reprises.

    « Mais je trouve injuste qu’on puisse penser que je demande à mes joueurs de reculer et de ne pas presser l’adversaire.

    Soit vous n’avez pas vu mes équipes jouer la saison dernière et une grande partie de celle-ci, ou vous oubliez ce que je fais depuis que je suis entraîneur. L’impression de recul est trompeuse : ce n’est jamais l’intention. »

    Reste une question : si ce recul n’est pas recherché, pourquoi se reproduit-il ?

  • Liverpool v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    D’après nos sources, le joueur serait actuellement en mauvaise santé physique et mentale, une situation qui pourrait influer sur son retour sur les terrains.

    Les blessures ont clairement pesé sur les performances de Liverpool cette saison : l’indisponibilité récurrente de plusieurs joueurs clés a perturbé la cohésion du groupe et, par conséquent, sa régularité. Ces multiples absences confirment l’impression d’une équipe fragile, aussi bien mentalement que physiquement.

    L’approche axée sur la possession de balle de Slot semblait initialement alléger la pression sur l’effectif, mais trop de joueurs ont paru à bout de souffle cette saison, ni assez en forme ni assez solides pour résister au rythme effréné d’un match tous les trois ou quatre jours.

    Certains observateurs évoquent un affaissement général du niveau à Anfield : Mohamed Salah, dont le départ semble imminent, a laissé entendre que plusieurs coéquipiers manquaient d’implication en salle de musculation, tandis que le capitaine Virgil van Dijk a reconnu qu’éviter de revivre cette saison « inacceptable » impliquerait un important travail « en coulisses ».

    Interrogé sur cette supposée décadence, Slot a vivement réagi : « Virgil [van Dijk] veut-il dire la même chose que Mo ? Ce que Mo affirme, c’est que le niveau est essentiel pour un club de football. Je partage totalement son avis ! Je ne l’ai pas entendu dire que le niveau actuel était insuffisant. Et vous ?

    « Je n’en fais pas de souci, disons-le clairement. Je ne crains pas que les standards soient moins élevés la saison prochaine qu’ils ne l’étaient cette saison, ou la précédente, ou celle d’avant. Non. Je n’en fais pas de souci. Pas du tout. »

    Les supporters, eux, s’inquiètent – et on les comprend.

  • TOPSHOT-FBL-ENG-PR-MAN UTD-LIVERPOOLAFP

    « Une équipe facile à jouer »

    Après la défaite humiliante et lamentable face à l'équipe de Manchester United de Michael Carrick, d'un niveau particulièrement médiocre, Slot a déclaré qu'il savait exactement où Liverpool devait s'améliorer.

    « Nous y travaillons déjà d'arrache-pied depuis quelques semaines, car nous disposons d'un peu plus de temps d'entraînement », a-t-il déclaré à Sky Sports. « Mais les mêmes problèmes refont surface, ce qui n'est pas vraiment une surprise, car on ne peut pas changer grand-chose en cours de saison.

    Pour nous, pour moi, les axes d’amélioration sont parfaitement clairs, et nous y travaillerons la saison prochaine. »

    Interrogé sur les axes de progression précis, il a toutefois refusé de s’épancher : « Non, cela n’a pas de sens de les partager. » Un manque de transparence qui, à court terme, pourrait nourrir le scepticisme des supporters, déjà nombreux à le percevoir comme un technicien en manque d’idées.

    Pour l’instant, les observateurs ne perçoivent aucun signe de revirement, et le club continue d’être dominé physiquement, puis submergé par la plupart de ses adversaires.

    Les Reds sont devenus une proie facile, « une équipe contre laquelle il est aisé de jouer », dixit l’ancien capitaine mancunien Roy Keane après la défaite 3-2 à Old Trafford. En clair, affronter Liverpool est souvent le remède parfait pour relancer une équipe en difficulté, que ce soit les Wolves, les Spurs ou Chelsea.

  • Arne Slot 2026Getty Images

    Une saison gâchée

    Cette fin de saison décevante de Liverpool, entachée par un manque de combativité flagrant, n’a rien d’inattendu. Elle est l’aboutissement logique de l’inaction du club.

    Les limites des Reds ont été exposées durant la série historiquement médiocre de résultats entre septembre et novembre, et les dirigeants d’Anfield auraient dû soit limoger l’entraîneur, soit le soutenir lors du mercato de janvier.

    Au lieu de quoi, une saison qui pouvait encore être sauvée a été gâchée, le groupe étant laissé à la dérive vers un naufrage annoncé, et la confiance s’est désormais évanouie tant envers l’entraîneur qu’envers ses supérieurs.

    On a laissé entendre aux supporters, via la presse, que les rencontres face à Manchester City et le Paris Saint-Germain seraient décisives pour l’avenir de Slot. Pourtant, malgré trois défaites sans marquer le moindre but et en encaissant huit, le poste de l’entraîneur serait désormais assuré.

    Par conséquent, Jamie Carragher n’est pas le seul supporter de Liverpool à craindre une répétition du scénario Erik ten Hag à Manchester United, qui n’a finalement eu d’autre choix que de licencier le Néerlandais après avoir ignoré tous les signaux d’alarme lors de sa deuxième saison chaotique à Old Trafford.

    Reste que Slot a reconnu que les deux dernières journées de championnat ne suffiront pas à effacer cette saison blanche et sans relief. Il assure toutefois : « Si nous passons l’été comme prévu, je suis convaincu à 100 % que nous serons une équipe différente la saison prochaine. »

    Les fans redoutent donc une nouvelle dose de la même médiocrité, tout en craignant que, le jour où le club se résoudra enfin à changer d’entraîneur, Alonso ne soit plus libre pour voler au secours des Reds.

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