Liverpool risque de regretter d’avoir maintenu Arne Slot à son poste et d’avoir laissé Chelsea recruter Xabi Alonso

Souvent cette saison, Liverpool a manqué d’intensité, alternant présence et disparition dans les matchs. La presse, autrefois bienveillante, le lui reproche désormais ouvertement, ce qui exaspère Slot. L’entraîneur néerlandais a ainsi explosé de colère lorsqu’on lui a suggéré d’avoir demandé à ses joueurs de reculer après avoir rapidement mené contre Chelsea grâce à un départ inhabituellement agressif.

« Oui, je l’ai dit après le 1-0, puis nous avons eu une grosse occasion pour le 2-0 », a-t-il rétorqué avec sarcasme. « Vous ne m’avez pas vu crier depuis la ligne de touche ? “Reculez, reculez, défendez votre surface, défendez votre surface.” Vous êtes vraiment sérieux ?! Bien sûr, ce n’est pas l’idée de reculer.

Nous voulions maintenir la pression, mais nous avons affronté une équipe de plus en plus à l’aise avec le ballon. Sans ailiers, Chelsea a aligné beaucoup de milieux, a pris le contrôle du centre du terrain et a commencé à nous percer régulièrement, sans créer nombre d’occasions, mais en imposant clairement sa domination.

« En cours de première période, il était difficile d'inverser la tendance, mais vous avez sans doute noté que, à la mi-temps, nous avons ajusté notre tactique.

Ce n’était pas parfait, car ils ont encore réussi à nous transpercer à plusieurs reprises, mais moins qu’en première période. C’est l’ajustement que nous avons fait à la mi-temps, ce qui nous a permis de devenir l’équipe la plus dominante en seconde période, même si nous n’avons pas réussi à marquer. Nous avons failli y parvenir à deux reprises.

« Mais je trouve injuste qu’on puisse penser que je demande à mes joueurs de reculer et de ne pas presser l’adversaire.

Soit vous n’avez pas vu mes équipes jouer la saison dernière et une grande partie de celle-ci, ou vous oubliez ce que je fais depuis que je suis entraîneur. L’impression de recul est trompeuse : ce n’est jamais l’intention. »

Reste une question : si ce recul n’est pas recherché, pourquoi se reproduit-il ?