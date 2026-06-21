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Liverpool rejette la deuxième offre de l'Inter pour Curtis Jones et maintient sa demande de 35 millions de livres sterling
L'Inter n'a pas satisfait aux exigences financières de Liverpool.
Selon The Athletic, Liverpool aurait rejeté une offre verbale de l’Inter d’environ 25 millions d’euros (21,7 millions de livres sterling ; 28,7 millions de dollars) pour Jones. Il s’agit de la deuxième tentative des champions de Serie A pour s’attacher les services du milieu de terrain de 25 ans cet été, mais cette proposition reste nettement inférieure à l’évaluation du club de Merseyside.
Cette dernière proposition a été refusée sur-le-champ, le club lombard ayant été informé qu’aucune issue réaliste n’était envisageable sans une revalorisation substantielle. Les dirigeants d’Anfield répètent qu’ils préfèrent courir le risque de perdre le joueur gratuitement l’été prochain plutôt que d’accepter un transfert à moindre coût cet été.
- AFP
Les précédents du marché justifient un prix élevé.
Liverpool réclame environ 35 millions de livres sterling pour laisser partir Jones, qui dispose d’une année supplémentaire de contrat à Anfield. Le club justifie cette évaluation par le montant similaire que Tottenham a versé à l’Atlético de Madrid pour Conor Gallagher en janvier dernier.
Les Reds invoquent aussi d’autres transactions domestiques récentes : comme Jones, le défenseur Jan Paul van Hecke ne disposait plus que d’un an de contrat lorsqu’il a quitté Brighton & Hove Albion pour Tottenham, en janvier, contre 52 millions de livres sterling. Cette position ferme contraint l’Inter à explorer diverses options de financement ; selon plusieurs sources, le club italien envisagerait en priorité l’arrivée d’un milieu de terrain des Reds pour renforcer son entrejeu.
Les négociations contractuelles sont au point mort, et des interrogations subsistent concernant le temps de jeu.
Né à Liverpool, Jones est issu du centre de formation du club à Kirkby et a disputé 228 matchs avec l’équipe première depuis ses débuts en 2019. Il a joué 49 fois toutes compétitions confondues lors de la saison 2025-2026, mais n’a été titularisé qu’à 28 reprises et a manifesté sa frustration de ne pas s’imposer comme titulaire au milieu de terrain. Il a terminé l’exercice en dépannant comme arrière droit.
Les négociations concernant un nouveau contrat sont au point mort et aucune discussion n’est actuellement en cours. Selon The Athletic, Liverpool resterait disposé à envisager un nouvel accord si le fossé entre les attentes du joueur et ce que le club est prêt à offrir pouvait être comblé. Pour l’instant, cependant, l’absence de progrès concernant ce renouvellement a ouvert la voie à l’intérêt de l’Inter.
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L'Inter persiste malgré les premiers refus
L'Inter a d'abord tenté de recruter Jones lors du mercato de janvier, mais sa proposition d'un prêt initial assorti d'une option d'achat a été rapidement rejetée par le directeur sportif de Liverpool, Richard Hughes. Les Nerazzurri n'ont toutefois pas baissé les bras, considérant Jones comme le renfort idéal pour une équipe qui a dominé le football italien la saison dernière.
Pour financer une offre plus élevée, le club milanais table sur un effet domino : la vente éventuelle de Davide Frattesi à la Premier League libérerait les fonds nécessaires. À défaut de ces liquidités, Jones devrait rester sur les bords de la Mersey pour la dernière année de son contrat.