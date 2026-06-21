Liverpool rejette la deuxième offre de l'Inter pour Curtis Jones et maintient sa demande de 35 millions de livres sterling

Selon The Athletic, Liverpool aurait rejeté une offre verbale de l’Inter d’environ 25 millions d’euros (21,7 millions de livres sterling ; 28,7 millions de dollars) pour Jones. Il s’agit de la deuxième tentative des champions de Serie A pour s’attacher les services du milieu de terrain de 25 ans cet été, mais cette proposition reste nettement inférieure à l’évaluation du club de Merseyside.

Cette dernière proposition a été refusée sur-le-champ, le club lombard ayant été informé qu’aucune issue réaliste n’était envisageable sans une revalorisation substantielle. Les dirigeants d’Anfield répètent qu’ils préfèrent courir le risque de perdre le joueur gratuitement l’été prochain plutôt que d’accepter un transfert à moindre coût cet été.