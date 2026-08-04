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Liverpool refuse une option de rachat à 70 M£ pour Jarell Quansah malgré une crise des blessures en défense grandissante
Liverpool ignore la clause de retour de Quansah
Liverpool ne prévoit pas d’activer la clause de rachat de Quansah à Leverkusen, malgré une grave crise de blessures en défense à l’approche de la nouvelle saison. Liverpool dispose d’une option contractuelle pour faire revenir l’international anglais contre 70 millions de livres sterling, soit exactement le double du montant reçu lors de son transfert l’été dernier. Cependant, talkSPORTaffirme que renforcer d’autres secteurs de l’effectif est actuellement considéré comme une priorité bien plus importante par la direction d’Anfield.
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Iraola compose avec une défense décimée
La décision de ne pas recruter Quansah intervient à un moment particulièrement difficile pour le nouvel entraîneur Iraola. Le technicien a récemment admis être « léger » en options défensives à l’approche de la saison de Premier League.
Joe Gomez devrait manquer le début de la saison après avoir été contraint de sortir lors d’une victoire 4-2 en pré-saison contre Sunderland. Son absence soudaine ne fait qu’aggraver les problèmes déjà existants en défense. Les jeunes très prometteurs Jeremy Jacquet et Giovanni Leoni se remettent encore tous les deux de blessures de longue durée, laissant l’effectif cruellement à court de défenseurs centraux expérimentés.
Les recrues onéreuses restent sur la touche
Liverpool a lourdement investi dans sa défense plus tôt cette année, en convenant d’un accord global de 60 M£ avec Rennes pour Jacquet. Le joueur de 21 ans ressent encore « un certain inconfort » après une grave blessure à l’épaule, ce qui signifie que le nouveau n°5 du club n’a pas encore fait ses débuts.
Parallèlement, Leoni, 19 ans, recruté en provenance de Parme comme successeur à long terme de Virgil van Dijk, n’a plus rejoué depuis une blessure au ligament croisé antérieur subie lors de ses débuts en Carabao Cup en septembre dernier. Le club a également perdu Ibrahima Konate, parti libre au Real Madrid en juin, ce qui a encore affaibli ses options en défense.
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L’adjoint de l’entraîneur appelé à participer à l’entraînement
Alors que Van Dijk profite actuellement d’une pause prolongée, les options très limitées d’Iraola ont été pleinement mises en lumière lors d’une récente défaite 4-2 face à Leeds en pré-saison. L’adolescent Ifeanyi Ndukwe, qui ne pourra pas jouer en compétition officielle en raison de problèmes de permis de travail, a été contraint d’évoluer aux côtés du latéral gauche de formation Luke Chambers et de Mor Talla Ndiaye, 18 ans, en défense centrale.
La pénurie est si sévère que l’entraîneur adjoint Tommy Elphick aurait, selon certaines informations, été intégré aux séances d’entraînement pour faire le nombre, tandis que Liverpool poursuit sa préparation désespérée de pré-saison.
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