La décision de ne pas recruter Quansah intervient à un moment particulièrement difficile pour le nouvel entraîneur Iraola. Le technicien a récemment admis être « léger » en options défensives à l’approche de la saison de Premier League.

Joe Gomez devrait manquer le début de la saison après avoir été contraint de sortir lors d’une victoire 4-2 en pré-saison contre Sunderland. Son absence soudaine ne fait qu’aggraver les problèmes déjà existants en défense. Les jeunes très prometteurs Jeremy Jacquet et Giovanni Leoni se remettent encore tous les deux de blessures de longue durée, laissant l’effectif cruellement à court de défenseurs centraux expérimentés.