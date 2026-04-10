Liverpool récupère les joueurs laissés pour compte ! Le nouveau président de Marseille critique les Reds pour leurs dépenses « décevantes »

Lors de sa présentation officielle vendredi, le nouveau grand patron de l’OM a adressé un message clair sur la gestion financière dans le football moderne, citant Liverpool comme exemple de dépenses inefficaces. Aux côtés du propriétaire Frank McCourt, Richard n’a pas mâché ses mots en comparant les ambitions phocéennes à celles des géants anglais.

« L’OM fait partie de ce petit groupe de clubs qui doivent jouer la Ligue des champions chaque année – ce qui signifie terminer parmi les trois premiers de la Ligue 1 », a expliqué Richard. « Mais ce n’est pas seulement une question d’argent. Certains clubs ont dépensé des sommes colossales – comme Liverpool, qui a investi 480 millions d’euros l’été dernier – et pourtant… Je ne dirais pas que c’est un échec, mais il y a beaucoup de déception. »



