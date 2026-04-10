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Liverpool récupère les joueurs laissés pour compte ! Le nouveau président de Marseille critique les Reds pour leurs dépenses « décevantes »
Richard critique sévèrement les dépenses de Liverpool
Lors de sa présentation officielle vendredi, le nouveau grand patron de l’OM a adressé un message clair sur la gestion financière dans le football moderne, citant Liverpool comme exemple de dépenses inefficaces. Aux côtés du propriétaire Frank McCourt, Richard n’a pas mâché ses mots en comparant les ambitions phocéennes à celles des géants anglais.
« L’OM fait partie de ce petit groupe de clubs qui doivent jouer la Ligue des champions chaque année – ce qui signifie terminer parmi les trois premiers de la Ligue 1 », a expliqué Richard. « Mais ce n’est pas seulement une question d’argent. Certains clubs ont dépensé des sommes colossales – comme Liverpool, qui a investi 480 millions d’euros l’été dernier – et pourtant… Je ne dirais pas que c’est un échec, mais il y a beaucoup de déception. »
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Un mercato estival onéreux à Anfield
Les chiffres évoqués par Richard retracent un été marquant pour le club de Premier League, ponctué de plusieurs arrivées et départs très médiatisés.
Sous l’égide de son équipe de recrutement, Liverpool a conclu plusieurs accords pour attirer de grands talents, notamment Florian Wirtz, Alexander Isak et Hugo Ekitike. Ces renforts devaient propulser le club au sommet du football européen après son titre de champion d’Angleterre.
Pour équilibrer les comptes après ces dépenses somptueuses, les Reds ont approuvé les ventes de Luis Diaz et Darwin Núñez. Pourtant, malgré l’arrivée de certains des jeunes joueurs les plus convoités d’Europe, cette activité estivale n’a pas suffi à convaincre des observateurs comme Richard, qui a exprimé des réserves lors de sa première apparition médiatique au Stade Vélodrome.
La période de transition que traverse Marseille
Si Richard se montre critique à l’égard de la situation sur la Mersey, il hérite d’un club en pleine restructuration. Les départs de l’ancien président Pablo Longoria et de l’entraîneur très apprécié Roberto De Zerbi ont plongé le géant français dans une période de transition. La direction mise désormais sur son leadership pour redresser la barre et préserver le statut européen du club.
L’OM est engagé dans une course serrée pour décrocher un billet pour la Ligue des champions, objectif minimum fixé par les propriétaires américains. Sous haute pression, le club doit à la fois conserver son statut parmi l’élite continentale et respecter les contraintes budgétaires que Richard a fermement défendues lors de sa conférence de presse.
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Quelle est la prochaine étape pour l’OM ?
Les propos de Richard interviennent à un moment crucial : le club, qui chasse désespérément des points, doit d’abord s’imposer vendredi soir face au FC Metz, actuel lanterne rouge, pour entretenir ses espoirs de terminer dans le top 3.