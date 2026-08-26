Liverpool reçoit un énorme coup de pouce pour le transfert de Bradley Barcola alors que le départ de Cody Gakpo se profile

La clé pour débloquer cet énorme transfert pourrait résider dans le possible départ de Gakpo. L’attaquant néerlandais a été fortement lié à des transferts vers Tottenham et Manchester City, ce qui fournirait à Liverpool les moyens financiers nécessaires pour s’attacher les services de Barcola.

Le PSG n’a pas non plus complètement fermé la porte à un éventuel départ. S’exprimant dimanche, le directeur sportif du PSG, Luis Campos, a reconnu ouvertement que le mercato restait très actif, soulignant que « beaucoup de choses pouvaient encore se produire » avant la date limite.