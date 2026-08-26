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Liverpool reçoit un énorme coup de pouce pour le transfert de Bradley Barcola alors que le départ de Cody Gakpo se profile
Les discussions reprennent pour la cible prioritaire
Liverpool a officiellement relancé les discussions avec le PSG au sujet du transfert retentissant de Barcola, selon ESPN. Le club de Premier League tente de nouveau de boucler un accord pour l’international français avant la fermeture officielle du mercato. Une offre initiale d’environ 90 millions de livres sterling (122,3 M$) a été rapidement rejetée par le PSG plus tôt ce mois-ci. Le PSG réclame actuellement la somme vertigineuse de 135 millions de livres sterling (184,2 M$) pour se séparer de son ailier vedette.
- Getty Images Sport
Le départ de Gakpo pour financer un transfert ?
La clé pour débloquer cet énorme transfert pourrait résider dans le possible départ de Gakpo. L’attaquant néerlandais a été fortement lié à des transferts vers Tottenham et Manchester City, ce qui fournirait à Liverpool les moyens financiers nécessaires pour s’attacher les services de Barcola.
Le PSG n’a pas non plus complètement fermé la porte à un éventuel départ. S’exprimant dimanche, le directeur sportif du PSG, Luis Campos, a reconnu ouvertement que le mercato restait très actif, soulignant que « beaucoup de choses pouvaient encore se produire » avant la date limite.
Les conditions personnelles ont déjà été convenues avec succès
Barcola est la priorité absolue du club de la Mersey depuis tout l’été, et Liverpool a trouvé un accord avec l’ailier sur les conditions personnelles il y a quelque temps déjà. Malgré ces négociations en cours, l’attaquant ne cherche pas activement à forcer un départ de la capitale française. Avec deux ans restant sur son contrat actuel, Barcola n’est pas opposé à l’idée de rester si un montant final ne peut pas être convenu.
Cependant, son statut actuel dans l’effectif a naturellement alimenté les rumeurs de départ. Il n’a pas encore disputé le moindre match lors des trois premières rencontres du PSG cette saison, après avoir participé aux huit matches de la France lors de sa quatrième place à la Coupe du monde de cet été.
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Jours cruciaux à venir dans les négociations
Malgré l’écart financier persistant entre les deux poids lourds européens, un optimisme grandissant règne de part et d’autre quant à la possibilité réelle de conclure un accord avant la fermeture du mercato, le 1er septembre.
La prochaine étape dépend clairement du club de Premier League. Le PSG s’attend pleinement à ce que Liverpool formule une offre nettement revue à la hausse dans les prochaines 24 à 48 heures, un moment largement considéré comme décisif dans ce feuilleton. Si un compromis est finalement trouvé, Liverpool s’attachera les services d’une cible très convoitée, qui fêtera ses 24 ans la semaine prochaine.
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