Getty Images
Traduit par
Liverpool reçoit un coup de pouce sur le plan des blessures alors que Giovanni Leoni se rapproche d’un retour après un cauchemar d’un an lié à une rupture du ligament croisé antérieur
Leoni se rapproche d’un retour
Liverpool se prépare à réintégrer Leoni dans le groupe après une absence éprouvante de 12 mois, selon The Athletic. L’Italien de 19 ans devrait reprendre l’entraînement collectif complet d’ici deux semaines, après avoir été écarté depuis une blessure au ligament croisé antérieur subie lors de ses débuts contre Southampton.
Son retour apporte un renfort bienvenu à un secteur défensif déjà prometteur. Après son arrivée initiale en provenance de Parme pour 26 millions de livres sterling en août 2025, le club a activement investi dans une arrière-garde jeune afin d’assurer son avenir à long terme. L’intégration de jeunes talents comme Jeremy Jacquet et Mor Talla Ndiaye a considérablement renforcé l’effectif. Aux côtés de l’arrivée en prêt de Ronald Araujo, le retour de Leoni ne fera que renforcer les options à Anfield.
- Getty Images
Le dévouement se distingue pendant la rééducation
Si le prix physique de sa longue absence a été lourd, l’état d’esprit de Leoni tout au long de sa convalescence a suscité d’immenses éloges. Plutôt que de rentrer chez lui pour retrouver un cadre plus confortable, l’imposant défenseur a choisi de mener sa rééducation exclusivement à l’AXA Training Centre.
En restant dans le Merseyside, il est parvenu à tisser des liens plus étroits avec le staff médical et de performance. Il a également mis ce temps loin des terrains à profit pour améliorer son anglais et mieux comprendre les attentes internes à Liverpool. Selon certaines informations, les personnes qui œuvrent en coulisses ont été profondément impressionnées par son dévouement sans faille et sa concentration durant ces moments difficiles.
Construire une nouvelle ère défensive
Leoni s’inscrit dans une stratégie délibérée visant à renouveler une défense traditionnellement articulée autour de Virgil van Dijk. Si une grande partie de l’enthousiasme récent s’est concentrée sur les performances impressionnantes de Jacquet en Premier League, Leoni a toujours été considéré comme un successeur potentiel à long terme des défenseurs centraux titulaires.
Né dans une famille de géants, cet adolescent d’1,96 m a toujours possédé une force naturelle exceptionnelle. Toutefois, une année de travail assidu en salle a ajouté une nouvelle dimension redoutable à son profil physique, ce qui correspond parfaitement au style agressif privilégié par l’entraîneur Andoni Iraola.
Grâce à une vitesse de replacement exceptionnelle et à sa domination dans le jeu aérien, Leoni s’intègre parfaitement au schéma tactique d’Iraola. La trêve internationale lui offrira un temps précieux pour assimiler correctement les exigences défensives élevées de l’entraîneur.
- Getty
Gérer soigneusement les prochaines étapes
Malgré l’immense attente autour de son retour, Liverpool ne précipitera pas Leoni directement chez les seniors. Sa charge de travail à l’entraînement a été soigneusement échelonnée, ce qui signifie que le prochain match d’EFL Trophy à Doncaster arrivera trop tôt pour qu’il y participe.
À la place, des matches avec les moins de 21 ans pourraient être utilisés pour lui permettre de retrouver le rythme avant qu’il ne soit lancé dans un calendrier chargé. Avec Jacquet qui réalise d’excellentes performances, Joe Gomez de retour dans la course, et Araujo qui s’adapte bien, l’équipe peut se permettre de faire preuve de patience.
À plus long terme, la responsabilité sur ces jeunes épaules augmentera inévitablement, surtout avec Van Dijk et Gomez en fin de contrat l’été prochain. Pour l’instant, cependant, Leoni se concentre pleinement sur le fait de retrouver sa forme physique et de finalement laisser son empreinte en Premier League.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles