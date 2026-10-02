Liverpool se prépare à réintégrer Leoni dans le groupe après une absence éprouvante de 12 mois, selon The Athletic. L’Italien de 19 ans devrait reprendre l’entraînement collectif complet d’ici deux semaines, après avoir été écarté depuis une blessure au ligament croisé antérieur subie lors de ses débuts contre Southampton.

Son retour apporte un renfort bienvenu à un secteur défensif déjà prometteur. Après son arrivée initiale en provenance de Parme pour 26 millions de livres sterling en août 2025, le club a activement investi dans une arrière-garde jeune afin d’assurer son avenir à long terme. L’intégration de jeunes talents comme Jeremy Jacquet et Mor Talla Ndiaye a considérablement renforcé l’effectif. Aux côtés de l’arrivée en prêt de Ronald Araujo, le retour de Leoni ne fera que renforcer les options à Anfield.