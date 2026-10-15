Liverpool : quand Leoni rejouera-t-il ? Iraola fait le point : « Nous avons perdu un mois, voici quand il reviendra »

Andoni Iraola, entraîneur de Liverpool, évoque l’état de santé et les délais de rétablissement de Giovanni Leoni, défenseur né en 2006, ancien joueur de Parme, blessé la saison dernière après une seule apparition sous le maillot des Reds.





Le défenseur s’est rompu le ligament croisé antérieur lors de ses débuts avec Liverpool, pendant un match de Carabao Cup contre Southampton à Anfield, en septembre 2025. Au cours de l’année écoulée, Leoni a travaillé sans relâche avec le staff médical du club à l’AXA Training Centre, en suivant son programme de rééducation. Il se rapproche désormais d’un retour dans le groupe.





Toutefois, le retour dans le groupe du joueur de 19 ans, initialement prévu lors de la dernière trêve internationale, a été repoussé à celle de novembre ; les Reds préfèrent en effet rester extrêmement prudents quant à son état physique.





Aujourd’hui, lors de la conférence de presse d’avant-match contre Brentford, Iraola a déclaré, selon le site officiel de Liverpool : « Cela prend plus de temps que prévu. Le plan prévoyait qu’il s’entraîne avec l’équipe pendant la dernière trêve internationale, mais cela se produira probablement lors de la prochaine ; nous avons donc perdu un mois dans son processus de rétablissement ».



