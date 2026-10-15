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cm grafica leoni liverpool 2025 26 16 9Getty Images
Gianluca Minchiotti
Traduit par

Liverpool : quand Leoni rejouera-t-il ? Iraola fait le point : « Nous avons perdu un mois, voici quand il reviendra »

G. Leoni
Liverpool
A. Iraola

L’entraîneur des Reds évoque le rétablissement après blessure du jeune défenseur passé par Parme.

Andoni Iraola, entraîneur de Liverpool, évoque l’état de santé et les délais de rétablissement de Giovanni Leoni, défenseur né en 2006, ancien joueur de Parme, blessé la saison dernière après une seule apparition sous le maillot des Reds.


Le défenseur s’est rompu le ligament croisé antérieur lors de ses débuts avec Liverpool, pendant un match de Carabao Cup contre Southampton à Anfield, en septembre 2025. Au cours de l’année écoulée, Leoni a travaillé sans relâche avec le staff médical du club à l’AXA Training Centre, en suivant son programme de rééducation. Il se rapproche désormais d’un retour dans le groupe.


Toutefois, le retour dans le groupe du joueur de 19 ans, initialement prévu lors de la dernière trêve internationale, a été repoussé à celle de novembre ; les Reds préfèrent en effet rester extrêmement prudents quant à son état physique.


Aujourd’hui, lors de la conférence de presse d’avant-match contre Brentford, Iraola a déclaré, selon le site officiel de Liverpool : « Cela prend plus de temps que prévu. Le plan prévoyait qu’il s’entraîne avec l’équipe pendant la dernière trêve internationale, mais cela se produira probablement lors de la prochaine ; nous avons donc perdu un mois dans son processus de rétablissement ».


  • Iraola poursuit : « Concernant la blessure de Giovanni, je n’étais pas là, mais les échanges avec le staff médical ont révélé qu’il ne s’agissait pas seulement du ligament croisé antérieur : c’était une blessure grave, qui touchait plusieurs autres structures du genou en plus du ligament croisé.


    « Il doit avoir pleinement confiance en lui ; sa rééducation exige une grande attention et nous voulons nous assurer qu’une fois de retour dans l’équipe, il soit dans les meilleures conditions.


    « Il est vrai qu’il y a eu, non pas vraiment une rechute, mais disons un léger retard. Le plan actuel prévoit son retour pendant la prochaine pause. Ce n’est plus très loin, même s’il est vrai que les délais se sont un peu allongés par rapport aux prévisions. »


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