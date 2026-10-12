Liverpool prêt à remplacer Jeremie Frimpong après sa prestation défensive désastreuse face à Manchester City

Liverpool explore activement le marché des transferts à la recherche d’un nouvel arrière droit, face aux inquiétudes croissantes en interne concernant les performances de Frimpong, selon Football Insider. L’international néerlandais est arrivé à Anfield en provenance du Bayer Leverkusen l’an dernier, dans le cadre d’un transfert très médiatisé de 29,5 millions de livres sterling, avec une excellente réputation dans le football européen.

Sa première saison à Liverpool a toutefois été marquée par une irrégularité frustrante. Le club se demande désormais sérieusement si Frimpong représente la solution définitive à long terme sur le côté droit de sa défense.

Alors que le prometteur Conor Bradley peine lui aussi à maintenir une condition physique stable, le poste d’arrière droit semble soudain particulièrement fragile pour les mois à venir.