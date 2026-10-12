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Liverpool prêt à remplacer Jeremie Frimpong après sa prestation défensive désastreuse face à Manchester City
À la recherche de renforts défensifs immédiats
Liverpool explore activement le marché des transferts à la recherche d’un nouvel arrière droit, face aux inquiétudes croissantes en interne concernant les performances de Frimpong, selon Football Insider. L’international néerlandais est arrivé à Anfield en provenance du Bayer Leverkusen l’an dernier, dans le cadre d’un transfert très médiatisé de 29,5 millions de livres sterling, avec une excellente réputation dans le football européen.
Sa première saison à Liverpool a toutefois été marquée par une irrégularité frustrante. Le club se demande désormais sérieusement si Frimpong représente la solution définitive à long terme sur le côté droit de sa défense.
Alors que le prometteur Conor Bradley peine lui aussi à maintenir une condition physique stable, le poste d’arrière droit semble soudain particulièrement fragile pour les mois à venir.
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En difficulté face à Manchester City
Les doutes quant aux capacités défensives de Frimpong se sont nettement accentués lors d’une récente et désastreuse défaite 3-0 face à Manchester City. Le Néerlandais a vécu un après-midi particulièrement difficile, peinant à contenir les attaques directes de Rayan Cherki.
Ses lacunes défensives ont été davantage mises en évidence lorsqu’il a rapidement perdu sa place dans le onze de départ. Frimpong a débuté les deux premiers matches de Liverpool en Premier League sous les ordres de l’entraîneur Andoni Iraola, avant d’être relégué sur le banc pour les trois rencontres suivantes disputées sur la scène nationale.
Fait révélateur, Liverpool a enchaîné trois matches sans encaisser de but en son absence du onze de départ, ce qui complique considérablement son retour dans l’équipe.
Production offensive contre solidité défensive
Les qualités offensives de Frimpong, son dynamisme et sa capacité à se projeter vers l’avant n’ont jamais vraiment été remis en question depuis son arrivée à Anfield. L’ancien joueur de Leverkusen continue de représenter une menace importante grâce à ses dédoublements lorsqu’il monte dans le dernier tiers du terrain.
La principale inquiétude concerne toutefois sa fiabilité défensive dans une défense à quatre classique. Liverpool a un besoin urgent d’un latéral moderne capable d’allier une production offensive de très haut niveau à une solidité défensive sans faille.
Ses difficultés récentes à se replier défensivement ont contraint l’équipe chargée du recrutement à Anfield à revoir en profondeur ses options défensives. Selon ce même rapport, le club a déjà commencé à établir une liste restreinte de cibles potentielles en vue des prochaines périodes de mercato.
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Une star du FC Barcelone suscite l’intérêt
Le défenseur du FC Barcelone Kounde s’est rapidement imposé comme l’un des principaux joueurs suivis par les dirigeants de Liverpool. Polyvalent, l’international français correspond parfaitement au profil d’un arrière droit discipliné sur le plan tactique et fiable défensivement.
Un transfert en janvier, en cours de saison, reste une possibilité réelle, mais Liverpool pourrait finalement choisir d’attendre l’été prochain pour conclure officiellement un accord. Boucler dans l’urgence un transfert complexe en hiver est souvent difficile, et le club préfère recruter avec méthode.
Pour l’heure, Frimpong doit redoubler d’efforts à l’entraînement pour retrouver sa place de titulaire et prouver sa valeur défensive à Iraola. S’il ne parvient pas à adapter rapidement son jeu, l’arrivée à Anfield d’un remplaçant de renom semble de plus en plus inévitable.
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