Liverpool s’apprête à formuler une nouvelle offre pour Barcola la semaine prochaine, le club de Premier League se montrant de plus en plus confiant quant à la possibilité de conclure un accord. Le club de la Mersey est en discussions avec le Paris Saint-Germain tout au long de l’été, mais une avancée semble désormais plus proche que jamais après la confirmation par le PSG de la signature de Mika Godts en provenance de l’Ajax.

L’opération pour le jeune ailier belge, qui pourrait atteindre 47 M£, est considérée comme un prélude direct au départ de Barcola du Parc des Princes.

L’arrivée de Godts ajoute encore de la concurrence à un secteur offensif déjà surchargé au PSG, où figurent notamment Khvicha Kvaratskhelia et Desire Doue. Cet afflux de talent aurait convaincu les dirigeants de Liverpool qu’un accord est possible, malgré de précédentes frictions au sujet de la valorisation du joueur.

Alors que le club parisien est resté ferme sur un prix d’environ 145 M£, la nécessité d’équilibrer l’effectif et le souhait du joueur d’avoir du temps de jeu garanti en équipe première pourraient forcer un compromis dans les prochains jours.