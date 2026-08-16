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Liverpool prépare une nouvelle offre pour Bradley Barcola alors que l’activité du Paris Saint-Germain ouvre la voie à un transfert à 145 M£
L’activité du PSG sur le marché des transferts alimente l’optimisme à Anfield
Liverpool s’apprête à formuler une nouvelle offre pour Barcola la semaine prochaine, le club de Premier League se montrant de plus en plus confiant quant à la possibilité de conclure un accord. Le club de la Mersey est en discussions avec le Paris Saint-Germain tout au long de l’été, mais une avancée semble désormais plus proche que jamais après la confirmation par le PSG de la signature de Mika Godts en provenance de l’Ajax.
L’opération pour le jeune ailier belge, qui pourrait atteindre 47 M£, est considérée comme un prélude direct au départ de Barcola du Parc des Princes.
L’arrivée de Godts ajoute encore de la concurrence à un secteur offensif déjà surchargé au PSG, où figurent notamment Khvicha Kvaratskhelia et Desire Doue. Cet afflux de talent aurait convaincu les dirigeants de Liverpool qu’un accord est possible, malgré de précédentes frictions au sujet de la valorisation du joueur.
Alors que le club parisien est resté ferme sur un prix d’environ 145 M£, la nécessité d’équilibrer l’effectif et le souhait du joueur d’avoir du temps de jeu garanti en équipe première pourraient forcer un compromis dans les prochains jours.
- (C)Getty Images
Barcola écarté alors que les rumeurs de départ s’intensifient
Les spéculations autour de l’avenir de Barcola ont atteint leur paroxysme cette semaine lorsque le joueur de 23 ans a été totalement écarté du groupe pour le jour de match. L’attaquant a brillé par son absence lors des récentes rencontres officielles du PSG, un signe clair que son aventure dans la capitale française approche de sa fin.
L’expert du mercato Fabrizio Romano a encore alimenté ces informations, en soulignant que le joueur n’était même pas sur le banc du Paris Saint-Germain lors de son match le plus récent, confirmant que Liverpool reste en discussions actives pour le faire venir à Anfield.
Cette mise à l’écart s’inscrit dans une tendance où le joueur est progressivement poussé vers la sortie par Luis Enrique, qui a choisi d’aligner Maghnes Akliouche lors de la victoire contre Aston Villa en Super Coupe de l’UEFA, tandis que Barcola est resté sur le banc sans entrer en jeu. L’international français serait favorable à un départ vers l’Angleterre, notamment parce qu’il cherche à capitaliser sur une saison durant laquelle il s’est affirmé comme l’un des jeunes talents les plus prometteurs d’Europe.
Arsenal décroche dans la course pour recruter le Français
La nouvelle de l’offre imminente de Liverpool constitue un coup dur important pour Arsenal, qui suit également l’attaquant de longue date. L’équipe de Mikel Arteta surveillait de près la situation, mais des informations indiquent qu’Arsenal hésite à s’aligner sur le prix astronomique fixé par le PSG.
À l’heure actuelle, Liverpool semble avoir pris une longueur d’avance sur son rival national, en se positionnant comme le principal prétendant pour un joueur qui a brillé avec la France lors de son parcours jusqu’aux demi-finales de la Coupe du monde plus tôt cet été.
Pour Liverpool, l’arrivée de Barcola représenterait une véritable déclaration d’intention pour le nouvel entraîneur Andoni Iraola. Après avoir déjà bouclé les arrivées de Victor Munoz en provenance d’Osasuna et de Ronald Araujo en prêt de Barcelone, l’ajout d’un ailier de très haut niveau est considéré comme la dernière pièce du puzzle.
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Iraola cherche à étoffer son effectif avant le match d’ouverture de la saison
Alors que la nouvelle saison de Premier League débute dans seulement une semaine, Iraola est désespéré à l’idée d’ajouter de la profondeur à un effectif qui paraît actuellement léger dans plusieurs secteurs clés. Les départs de joueurs expérimentés comme Andy Robertson et Ibrahima Konate, libres, ont laissé des vides au sein du secteur défensif, mais l’entraîneur s’inquiète tout autant de ses options dans le dernier tiers du terrain.
Le recrutement de Godts par le PSG a été l’élément déclencheur dont Liverpool avait besoin, puisque les 30 contributions décisives du Belge en Eredivisie la saison dernière en faisaient un remplaçant indiscutable pour le Barcola partant.
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