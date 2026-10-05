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Liverpool prépare une énorme double offensive à 115 M£ sur des rivaux de Premier League pour résoudre son énorme crise défensive
Liverpool prépare une offensive à 115 M£ pour Brentford
Liverpool a fait du latéral de Brentford Kayode une cible prioritaire pour 2027, l’international italien très apprécié étant fermement dans son viseur. Selon CaughtOffside, le club du Merseyside suit également de près son coéquipier Schade, alors qu’il envisage de lancer une énorme double offensive.
Kayode est une révélation depuis qu’il a quitté la Fiorentina pour l’ouest de Londres dans le cadre d’un prêt initial en janvier 2025. Après un transfert définitif de 15 millions de livres cet été-là, le joueur de 22 ans s’est imposé comme l’un des défenseurs les plus fiables de Premier League. Alors qu’Arsenal et Tottenham surveillent tous deux de très près le polyvalent latéral droit, c’est Liverpool qui manifeste l’intérêt le plus appuyé.
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L’arrière latéral moderne ultime
La brillante adaptation de Kayode au football anglais lui a valu des comparaisons élogieuses avec Aaron Wan-Bissaka. Cependant, la star de Brentford est considérée comme supérieure balle au pied, se lançant fréquemment dans des courses épuisantes pour initier les attaques et casser les lignes adverses.
L’international italien à deux sélections est également très apprécié pour sa solidité défensive et sa polyvalence positionnelle, avec la capacité de dépanner sans difficulté au poste d’arrière gauche si nécessaire. En outre, Brentford a régulièrement utilisé la longue touche de Kayode comme une arme offensive redoutable. Compte tenu de sa jeunesse, beaucoup estiment qu’il deviendra un latéral de tout premier plan au cours des prochaines saisons.
Schade ajoute une option supplémentaire en attaque
Les ambitions de Liverpool vont bien au-delà du renforcement défensif, l’attaquant Schade figurant lui aussi clairement dans son viseur. Le directeur sportif Julian Ward préparerait un mouvement d’envergure pour le joueur de 24 ans lors du prochain mercato de janvier.
Schade a réalisé un début de saison prometteur, en inscrivant trois buts lors de ses cinq premières apparitions en championnat. Alors que Brentford a entamé des discussions pour tenter d’assurer l’avenir de l’international allemand avec un contrat revalorisé, un échec des négociations pourrait déclencher une offre rapide en provenance d’Anfield.
Un double accord pour Kayode et Schade représenterait un investissement colossal, pouvant coûter à Liverpool jusqu’à 115 M£ au total. Brentford devrait réclamer au moins 60 M£ pour Schade, tandis que le contrat de Kayode court jusqu’en 2032, ce qui fixe son prix entre 51 M£ et 55 M£.
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Résoudre le casse-tête défensif d'Iraola
S’assurer la signature de Kayode représenterait un énorme coup de pouce pour l’entraîneur de Liverpool Andoni Iraola, qui doit actuellement faire face à des inquiétudes croissantes au poste d’arrière droit. Jeremie Frimpong n’est pas parvenu à remplacer correctement Trent Alexander-Arnold, et Conor Bradley est toujours indisponible en raison d’une blessure au genou de longue durée.
En l’état actuel des choses, des négociations concrètes pour Kayode n’ont pas encore eu lieu. Cependant, cette situation a de fortes chances d’évoluer l’année prochaine si Liverpool décide de passer officiellement à l’action pour sa cible prioritaire.
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