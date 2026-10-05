Liverpool a fait du latéral de Brentford Kayode une cible prioritaire pour 2027, l’international italien très apprécié étant fermement dans son viseur. Selon CaughtOffside, le club du Merseyside suit également de près son coéquipier Schade, alors qu’il envisage de lancer une énorme double offensive.

Kayode est une révélation depuis qu’il a quitté la Fiorentina pour l’ouest de Londres dans le cadre d’un prêt initial en janvier 2025. Après un transfert définitif de 15 millions de livres cet été-là, le joueur de 22 ans s’est imposé comme l’un des défenseurs les plus fiables de Premier League. Alors qu’Arsenal et Tottenham surveillent tous deux de très près le polyvalent latéral droit, c’est Liverpool qui manifeste l’intérêt le plus appuyé.