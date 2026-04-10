Liverpool prend une décision concernant l’avenir d’Arne Slot, alors que les voix réclamant son départ se multiplient en raison de la série de mauvais résultats

La direction de Liverpool maintient sa confiance en Slot malgré la baisse de forme alarmante du club. L’entraîneur néerlandais est sous le feu des projecteurs après la défaite 2-0 concédée face au Paris Saint-Germain, qui a laissé les Reds au bord de l’élimination en quarts de finale de la Ligue des champions. Les supporters présents au stade ont commencé à manifester leur frustration, et les rumeurs vont bon train quant à un éventuel licenciement de Slot avant ou à la fin de la saison.

Selon le Telegraph, les dirigeants du groupe propriétaire FSG, ainsi que le directeur sportif Richard Hughes et le directeur général du football Michael Edwards, estiment que Slot doit rester en poste et se voir permettre de poursuivre le processus de reconstruction.