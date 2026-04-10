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Liverpool prend une décision concernant l’avenir d’Arne Slot, alors que les voix réclamant son départ se multiplient en raison de la série de mauvais résultats
Les propriétaires de Liverpool maintiennent leur soutien à Slot.
La direction de Liverpool maintient sa confiance en Slot malgré la baisse de forme alarmante du club. L’entraîneur néerlandais est sous le feu des projecteurs après la défaite 2-0 concédée face au Paris Saint-Germain, qui a laissé les Reds au bord de l’élimination en quarts de finale de la Ligue des champions. Les supporters présents au stade ont commencé à manifester leur frustration, et les rumeurs vont bon train quant à un éventuel licenciement de Slot avant ou à la fin de la saison.
Selon le Telegraph, les dirigeants du groupe propriétaire FSG, ainsi que le directeur sportif Richard Hughes et le directeur général du football Michael Edwards, estiment que Slot doit rester en poste et se voir permettre de poursuivre le processus de reconstruction.
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La transition post-Klopp redessine déjà la philosophie du club.
La direction de Liverpool estime que plusieurs facteurs atténuants expliquent les performances irrégulières de l’équipe cette saison. L’un des revers les plus marquants en début de saison a été le décès de Diogo Jota, qui a profondément affecté le moral du groupe. On a également constaté une baisse de rendement chez les figures clés de l’ère précédente, notamment chez Mohamed Salah, meilleur buteur de la saison dernière.
Si Slot a commis des erreurs, la stratégie du club est d’évaluer son projet sur plusieurs fenêtres de transfert plutôt que sur une seule saison difficile. Liverpool estime ses dépenses nettes sous Slot à environ 150 millions de livres sterling, malgré des dépenses brutes supérieures à 450 millions l’été dernier. À titre de comparaison, Jürgen Klopp a eu besoin de quatre périodes de transfert estivales avant de remporter son premier trophée : la Ligue des champions 2019.
Slot reconnaît que Liverpool est en « mode survie »
Slot a lui-même reconnu l'ampleur des difficultés rencontrées par Liverpool après la défaite face au PSG. « Nous avons dû nous battre pour survivre pendant une grande partie du match », a admis le Néerlandais après le match aller des quarts de finale de la Ligue des champions.
Sous pression, l’entraîneur voit d’anciennes icônes de Liverpool, Xabi Alonso et Steven Gerrard – tous deux déjà couronnés en tant que coachs – revenir sur le devant de la scène. Dans le vestiaire, le capitaine Virgil van Dijk parle même « de la fin d’une époque ».
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Quelle est la prochaine étape ?
Liverpool aborde désormais une série de matchs décisifs. Le club accueille Fulham en Premier League ce week-end, avant le match retour crucial contre le PSG mardi. La pression ne fera que s'intensifier après cette double confrontation, avec un déplacement à Everton qui se profile peu après. D'autres rencontres difficiles s'annoncent ensuite, notamment des matchs à l'extérieur contre Manchester United et Aston Villa, ainsi qu'un choc à domicile contre Chelsea, l'un de ses rivaux du top 4.